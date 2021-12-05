Испания: Ла Лига 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Мартинес Валеро
2' Желтая карточкаПаласиос Элибельтон
1:0
13' ПенальтиФидель Чавес
23' Желтая карточкаРоко Энсо
1:0
25' Не забитый пенальтиАлекс Фернандес
26' Желтая карточкаФидель Чавес
28' Желтая карточкаМарконе Иван
13
Бадия
Эдгар
22
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
23
Марконе
Иван
16
Фидель
Чавес
12
Лукас
Перес
15
Акапо
Карлос
32
Чуст
Виктор
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
12 Лукас ПересНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
-
27 Чапела ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
1:0
23'
25'
1:0
26'
28'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
История личных встреч
Эльче
Кадис
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бое Лукас
|4
|0.25
|Фидель Чавес
|2 (1)
|0.13
|Бенедетто Дарио
|2
|0.13
|Лукас Перес
|2
|0.13
|Мохика Хоан
|1
|0.06
|Милья Пере
|1
|0.06
|Роко Энсо
|1
|0.06
|Моренте Тете
|0
|0
|Фернандес Хосан
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосано Энтони
|4
|0.25
|Алекс Фернандес
|2 (1)
|0.13
|Альфонсо Луис
|2
|0.13
|Негредо Альваро
|2 (2)
|0.13
|Санчес Сальвадор
|1
|0.06
|Ароян Вараздат
|1
|0.06
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Собрино Рубен
|0
|0
|Хименес Фали
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|6
|0
|Маскарель Омар
|4
|0
|Гутьеррес Хосе
|2
|1
|Фидель Чавес
|3
|0
|Касилья Кико
|3
|0
|Роко Энсо
|3
|0
|Паласиос Элибельтон
|3
|0
|Барраган Антонио
|2
|0
|Марконе Иван
|2
|0
|Бигас Педро
|2
|0
|Бое Лукас
|2
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
|Гумбау Херард
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
|Диего Гонсалес VII
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|7
|0
|Кала Хуан
|4
|1
|Аларкон Томас
|5
|0
|Альфонсо Луис
|4
|0
|Хименес Фали
|3
|0
|Лосано Энтони
|2
|0
|Переа Альберто
|2
|0
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Акапо Карлос
|2
|0
|Алехо Иван
|2
|0
|Негредо Альваро
|1
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Собрино Рубен
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
17%
3
38%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
11%
2
14%
1-15
3
33%
1
7%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
3
33%
1
7%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
17%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
3
25%
7
50%
76-90
Забито
12
12
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
2
17%
3
25%
1-15
3
25%
2
17%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
2
17%
2
17%
76-90
Пропущено
21
28
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
14%
3
11%
1-15
4
19%
2
7%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
5
24%
3
11%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
3
14%
12
43%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3 Мальорка - Эльче 2:2
Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Эльче - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Эльче - Леванте 1:1 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Севилья 1:1 Атлетико М - Эльче 1:0 Эльче - Атлетик Б 0:0 Эльче - Леванте 1:2 Эльче - Картахена 1:1 Эльче - Алавес 1:0 Эльче - Тенерифе 2:2
Кадис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0 Атлетик Б - Кадис 0:1
Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Кадис - Барселона 0:0 Сельта - Кадис 1:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 2:3 Бетис - Кадис 1:1 Кадис - Леванте 1:1 Бёрнли - Кадис 0:2 Кадис - Атлетико М 1:1 Кадис - Альмерия 1:2 Эспаньол - Кадис 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|37 - 15
|39
|2.
|Севилья
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|25 - 11
|31
|3.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 18
|30
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 13
|29
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 16
|29
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 16
|27
|7.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 17
|23
|8.
|Осасуна
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 19
|20
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|13 - 11
|20
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 15
|20
|11.
|Мальорка
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 23
|19
|12.
|Валенсия
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 21
|19
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|16 - 17
|16
|14.
|Сельта
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|15.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|16.
|Эльче
|1:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 21
|15
|17.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|12 - 21
|14
|18.
|Кадис
|0:1 Заявка
|16
|2
|6
|8
|13 - 28
|12
|19.
|Хетафе
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 19
|10
|20.
|Леванте
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|13 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 3
|22
|2.
|Севилья
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|4.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|5 - 3
|15
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|12.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Эльче
|1:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 9
|10
|14.
|Алавес
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|15.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|16.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|17.
|Осасуна
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 11
|7
|18.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|6 - 11
|5
|20.
|Кадис
|0:1 Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|2.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|5.
|Осасуна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|4 - 4
|9
|9.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|10.
|Кадис
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|11.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Барселона
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|13.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|14.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 8
|5
|17.
|Эльче
|1:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Эльче 1:0 Кадис
Исход игры
Эльче
58% (80)
Ничья
37% (51)
Кадис
5.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
17.04% (23)
Меньше
82.96% (112)
Обе команды забьют
Да
50.37% (68)
Нет
49.63% (67)
Популярный счёт
1:0 Эльче
37.7% (52)
1:1 Ничья
33.3% (46)
2:1 Эльче
13% (18)
2:0 Эльче
4.3% (6)
0:0 Ничья
3.6% (5)
1:2 Кадис
2.2% (3)
0:1 Кадис
1.4% (2)
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