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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эльче
3:1
Конец матча

Стадион:
Кадис
0'
2' Желтая карточка
Паласиос Элибельтон
1:0
13' Пенальти
Фидель Чавес
23' Желтая карточка
Роко Энсо
1:0
25' Не забитый пенальти
Алекс Фернандес
26' Желтая карточка
Фидель Чавес
28' Желтая карточка
Марконе Иван
58' Желтая карточка
Ароян Вараздат
69' Желтая карточка
Лосано Энтони
69' Желтая карточка
Диего Гонсалес
2:0
75' Гол
Моренте Тете
78' Желтая карточка
Акапо Карлос
80' Желтая карточка
Гумбау Херард
83' Желтая карточка
Моренте Тете
2:1
90' Гол
Алекс Фернандес
3:1
90' Гол
Фернандес Хосан
90'+4
13
Бадия
Эдгар
14
Паласиос
Элибельтон
3
Роко
Энсо
4
Диего
Гонсалес
VII
22
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
23
Марконе
Иван
21
Маскарель
Омар
16
Фидель
Чавес
12
Лукас
Перес
9
Бое
Лукас
1
Ледесма
Херемиас
15
Акапо
Карлос
5
Ароян
Вараздат
32
Чуст
Виктор
22
Альфонсо
Луис
20
Карселен
Исаак
8
Алекс
Фернандес
2
Йонссон
Йенс
10
Переа
Альберто
21
Собрино
Рубен
9
Лосано
Энтони
Эльче
4-4-2
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Эльче
Кадис

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:1
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
5:1
С
2:1
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бое Лукас 4 0.25
Фидель Чавес 2 (1) 0.13
Бенедетто Дарио 2 0.13
Лукас Перес 2 0.13
Мохика Хоан 1 0.06
Милья Пере 1 0.06
Моренте Тете 1 0.06
Фернандес Хосан 1 0.06
Роко Энсо 1 0.06
Гумбау Херард 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Энтони 4 0.25
Алекс Фернандес 3 (1) 0.19
Альфонсо Луис 2 0.13
Негредо Альваро 2 (2) 0.13
Санчес Сальвадор 1 0.06
Ароян Вараздат 1 0.06
Переа Альберто 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Собрино Рубен 0 0
Хименес Фали 0 0
Аларкон Томас 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 6 0
Фидель Чавес 4 0
Маскарель Омар 4 0
Гутьеррес Хосе 2 1
Касилья Кико 3 0
Роко Энсо 3 0
Паласиос Элибельтон 3 0
Барраган Антонио 2 0
Марконе Иван 2 0
Бигас Педро 2 0
Гумбау Херард 2 0
Бое Лукас 2 0
Диего Гонсалес VII 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Мохика Хоан 1 0
Моренте Тете 1 0
Фернандес Хосан 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 8 0
Кала Хуан 4 1
Аларкон Томас 5 0
Лосано Энтони 3 0
Альфонсо Луис 3 0
Акапо Карлос 3 0
Хименес Фали 3 0
Переа Альберто 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Алехо Иван 2 0
Негредо Альваро 1 0
Кальдерон Мартин 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Собрино Рубен 1 0
Бастида Альваро 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
22%
3
33%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
11%
76-90

Пропущено

10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
10%
3
18%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
1
10%
3
18%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
1
10%
3
18%
61-75
1
10%
6
35%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
17%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
3
25%
7
50%
76-90

Забито

15
13
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
3
20%
3
23%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
4
27%
1
8%
61-75
3
20%
3
23%
76-90

Пропущено

22
31
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
3
14%
4
13%
1-15
4
18%
2
6%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
5
23%
3
10%
46-60
3
14%
5
16%
61-75
4
18%
13
42%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3 Мальорка - Эльче 2:2
Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Эльче - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Эльче - Леванте 1:1 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Севилья 1:1 Атлетико М - Эльче 1:0 Эльче - Атлетик Б 0:0 Эльче - Леванте 1:2 Эльче - Картахена 1:1 Эльче - Алавес 1:0 Эльче - Тенерифе 2:2
Кадис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0 Атлетик Б - Кадис 0:1
Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Кадис - Барселона 0:0 Сельта - Кадис 1:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 2:3 Бетис - Кадис 1:1 Кадис - Леванте 1:1 Бёрнли - Кадис 0:2 Кадис - Атлетико М 1:1 Кадис - Альмерия 1:2 Эспаньол - Кадис 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 12 3 1 37 - 15 39
2. Севилья Заявка 15 9 4 2 25 - 11 31
3. Бетис Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
4. Реал Сосьедад Заявка 16 8 5 3 19 - 13 29
5. Атлетико М Заявка 15 8 5 2 27 - 16 29
6. Райо Вальекано Заявка 16 8 3 5 24 - 16 27
7. Барселона Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
8. Осасуна 0:0 Заявка 16 5 6 5 15 - 19 21
9. Атлетик Б Заявка 15 4 8 3 13 - 11 20
10. Эспаньол Заявка 16 5 5 6 15 - 15 20
11. Мальорка Заявка 16 4 7 5 16 - 23 19
12. Валенсия Заявка 15 4 7 4 22 - 21 19
13. Вильярреал Заявка 15 3 7 5 16 - 17 16
14. Сельта Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
15. Гранада Заявка 15 3 6 6 16 - 23 15
16. Эльче Заявка 16 3 6 7 15 - 22 15
17. Алавес Заявка 15 4 2 9 12 - 21 14
18. Кадис Заявка 16 2 6 8 14 - 30 12
19. Хетафе Заявка 15 2 4 9 10 - 19 10
20. Леванте 0:0 Заявка 16 0 8 8 13 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 8 7 1 0 17 - 3 22
2. Севилья Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
3. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
4. Барселона Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
5. Эспаньол Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
6. Реал Сосьедад Заявка 8 4 3 1 5 - 3 15
7. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
8. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
9. Валенсия Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
10. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
11. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Мальорка Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
14. Алавес Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
15. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
16. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Осасуна 0:0 Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
18. Леванте 0:0 Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
19. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
20. Кадис Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
5. Осасуна 0:0 Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
6. Севилья Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Сельта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетик Б Заявка 8 1 6 1 4 - 4 9
9. Мальорка Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
10. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
11. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
12. Барселона Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
13. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
14. Алавес Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Райо Вальекано Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Вильярреал Заявка 8 0 5 3 4 - 8 5
17. Эльче Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
18. Хетафе Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
19. Эспаньол Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
20. Леванте 0:0 Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Эльче 58% (80)
X 37% (51)
Кадис 5.1% (7)
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Прогнозы на матч Эльче 3:1 Кадис

Исход игры
Эльче
58% (80)
Ничья
37% (51)
Кадис
5.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
17.04% (23)
Меньше
82.96% (112)
Обе команды забьют
Да
50.37% (68)
Нет
49.63% (67)
Популярный счёт
1:0 Эльче
37.7% (52)
1:1 Ничья
33.3% (46)
2:1 Эльче
13% (18)
2:0 Эльче
4.3% (6)
0:0 Ничья
3.6% (5)
1:2 Кадис
2.2% (3)
0:1 Кадис
1.4% (2)
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