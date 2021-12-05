Испания: Ла Лига 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Мартинес Валеро
2' Желтая карточкаПаласиос Элибельтон
1:0
13' ПенальтиФидель Чавес
23' Желтая карточкаРоко Энсо
1:0
25' Не забитый пенальтиАлекс Фернандес
26' Желтая карточкаФидель Чавес
28' Желтая карточкаМарконе Иван
58' Желтая карточкаАроян Вараздат
69' Желтая карточкаЛосано Энтони
69' Желтая карточкаДиего Гонсалес
2:0
75' ГолМоренте Тете
78' Желтая карточкаАкапо Карлос
80' Желтая карточкаГумбау Херард
83' Желтая карточкаМоренте Тете
2:1
90' ГолАлекс Фернандес
3:1
90' ГолФернандес Хосан
13
Бадия
Эдгар
22
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
23
Марконе
Иван
16
Фидель
Чавес
12
Лукас
Перес
15
Акапо
Карлос
32
Чуст
Виктор
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
12 Лукас ПересНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
-
27 Чапела ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
1:0
23'
25'
1:0
26'
28'
58'
69'
69'
75'
2:0
78'
80'
83'
90'
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 15
-
7 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
История личных встреч
Эльче
Кадис
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бое Лукас
|4
|0.25
|Фидель Чавес
|2 (1)
|0.13
|Бенедетто Дарио
|2
|0.13
|Лукас Перес
|2
|0.13
|Мохика Хоан
|1
|0.06
|Милья Пере
|1
|0.06
|Моренте Тете
|1
|0.06
|Фернандес Хосан
|1
|0.06
|Роко Энсо
|1
|0.06
|Гумбау Херард
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосано Энтони
|4
|0.25
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.19
|Альфонсо Луис
|2
|0.13
|Негредо Альваро
|2 (2)
|0.13
|Санчес Сальвадор
|1
|0.06
|Ароян Вараздат
|1
|0.06
|Переа Альберто
|0
|0
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Собрино Рубен
|0
|0
|Хименес Фали
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|6
|0
|Фидель Чавес
|4
|0
|Маскарель Омар
|4
|0
|Гутьеррес Хосе
|2
|1
|Касилья Кико
|3
|0
|Роко Энсо
|3
|0
|Паласиос Элибельтон
|3
|0
|Барраган Антонио
|2
|0
|Марконе Иван
|2
|0
|Бигас Педро
|2
|0
|Гумбау Херард
|2
|0
|Бое Лукас
|2
|0
|Диего Гонсалес VII
|2
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
|Моренте Тете
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|8
|0
|Кала Хуан
|4
|1
|Аларкон Томас
|5
|0
|Лосано Энтони
|3
|0
|Альфонсо Луис
|3
|0
|Акапо Карлос
|3
|0
|Хименес Фали
|3
|0
|Переа Альберто
|2
|0
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Алехо Иван
|2
|0
|Негредо Альваро
|1
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Собрино Рубен
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
22%
3
33%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
11%
76-90
Пропущено
10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
10%
3
18%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
1
10%
3
18%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
1
10%
3
18%
61-75
1
10%
6
35%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
17%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
3
25%
7
50%
76-90
Забито
15
13
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
3
20%
3
23%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
4
27%
1
8%
61-75
3
20%
3
23%
76-90
Пропущено
22
31
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
3
14%
4
13%
1-15
4
18%
2
6%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
5
23%
3
10%
46-60
3
14%
5
16%
61-75
4
18%
13
42%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3 Мальорка - Эльче 2:2
Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Эльче - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Эльче - Леванте 1:1 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Севилья 1:1 Атлетико М - Эльче 1:0 Эльче - Атлетик Б 0:0 Эльче - Леванте 1:2 Эльче - Картахена 1:1 Эльче - Алавес 1:0 Эльче - Тенерифе 2:2
Кадис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0 Атлетик Б - Кадис 0:1
Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Кадис - Барселона 0:0 Сельта - Кадис 1:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 2:3 Бетис - Кадис 1:1 Кадис - Леванте 1:1 Бёрнли - Кадис 0:2 Кадис - Атлетико М 1:1 Кадис - Альмерия 1:2 Эспаньол - Кадис 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|37 - 15
|39
|2.
|Севилья
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|25 - 11
|31
|3.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 18
|30
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 13
|29
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 16
|29
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 16
|27
|7.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 17
|23
|8.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 19
|21
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|13 - 11
|20
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 15
|20
|11.
|Мальорка
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 23
|19
|12.
|Валенсия
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 21
|19
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|16 - 17
|16
|14.
|Сельта
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|15.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|16.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 22
|15
|17.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|12 - 21
|14
|18.
|Кадис
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|14 - 30
|12
|19.
|Хетафе
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 19
|10
|20.
|Леванте
|0:0 Заявка
|16
|0
|8
|8
|13 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 3
|22
|2.
|Севилья
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|4.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|5 - 3
|15
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|12.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|14.
|Алавес
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|15.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|16.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|17.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 11
|7
|18.
|Леванте
|0:0 Заявка
|8
|0
|6
|2
|6 - 11
|6
|19.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|2.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|5.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|4 - 4
|9
|9.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|10.
|Кадис
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|11.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Барселона
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|13.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|14.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 8
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|20.
|Леванте
|0:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Эльче 3:1 Кадис
Исход игры
Эльче
58% (80)
Ничья
37% (51)
Кадис
5.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
17.04% (23)
Меньше
82.96% (112)
Обе команды забьют
Да
50.37% (68)
Нет
49.63% (67)
Популярный счёт
1:0 Эльче
37.7% (52)
1:1 Ничья
33.3% (46)
2:1 Эльче
13% (18)
2:0 Эльче
4.3% (6)
0:0 Ничья
3.6% (5)
1:2 Кадис
2.2% (3)
0:1 Кадис
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!