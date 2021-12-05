Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Эльче имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Йонссон Йенс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Акапо Карлос наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

45' Диего Гонсалес VII выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Мохика Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Переа Альберто из команды Кадис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

42' Роко Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Удар от ворот произведет Эльче

40' Маскарель Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

36' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Эльче

29' Акапо Карлос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Марконе Иван совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

27' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

27' Альфонсо Луис получает желтую карточку за неспортивное поведение

26' Фидель Чавес получает желтую карточку за неспортивное поведение

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Лосано Энтони нанес удар головой, но Эдгар Бадия спокойно отбил мяч.

25' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

25' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

25' ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Алекс Фернандес наносит удар в каркас ворот!

24' Матч возобновлен

23' Лосано Энтони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Роко Энсо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

22' Карселен Исаак нанес удар издали, а Эдгар Бадия отбил его обратно в игру!

21' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

15' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

15' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' 'Г О О О О О Л - Фидель Чавес из команды Эльче забивает с пенальти! Он пробил левой. Херемиас Ледесма был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

12' ПЕНАЛЬТИ - Виктор Чуст из команды Кадис привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Лукас Перес

11' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

11' Игрок Бое Лукас из команды Эльче неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

9' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Лукас Перес видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

3' Виктор Чуст бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

3' Альфонсо Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Паласиос Элибельтон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

1' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Эльче начинает с центра поля