Испания: Ла Лига 2021-2022
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
14
Гайя
Хосе
11
Кошта
Элдер
18
Васс
Даниэль
10
Солер
Карлос
19
Дуро
Уго
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
-
19 Фонтан ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
16 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
11 Кошта ЭлдерПолузащитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Солер КарлосПолузащитник
-
19 Дуро УгоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
-
21 Вальехо МануНападающий
-
22 Андре МаркосНападающий
-
39 Ruben Iranzo
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Сельта
Валенсия
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
20 матчей
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|6 (1)
|0.4
|Мина Сантьяго
|5
|0.33
|Браис Мендес
|2
|0.13
|Серви Франко
|1
|0.07
|Нолито Агудо
|1
|0.07
|Денис Суарес
|1
|0.07
|Тьяго Гальярдо
|0
|0
|Васкес Кевин
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солер Карлос
|5 (4)
|0.33
|Дуро Уго
|4
|0.27
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|0.2
|Гайя Хосе
|2
|0.13
|Васс Даниэль
|1
|0.07
|Габриэль Паулиста
|1
|0.07
|Макси Гомес
|1
|0.07
|Андре Маркос
|1
|0.07
|Альдерете Омар
|1
|0.07
|Гильямон Уго
|1
|0.07
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Черышев Денис
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тапия Ренато
|6
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Аспас Яго
|5
|0
|Солари Аугусто
|4
|0
|Мальо Уго
|2
|1
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Араухо Нестор
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Мина Сантьяго
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Нолито Агудо
|1
|0
|Тьяго Гальярдо
|1
|0
|Денис Суарес
|1
|0
|Айду Джозеф
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Пейнадо Франсиско
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|9
|0
|Гильямон Уго
|5
|1
|Макси Гомес
|4
|1
|Фулкье Димитри
|5
|0
|Дьякаби Муктар
|5
|0
|Васс Даниэль
|4
|0
|Гайя Хосе
|4
|0
|Солер Карлос
|3
|0
|Вальехо Ману
|3
|0
|Джейсон
|2
|0
|Муса Юнус
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Кошта Элдер
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
|Коба Куандреди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
0 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
12
13
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
8%
5
38%
1-15
3
25%
3
23%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
2
22%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
3
33%
1
7%
61-75
1
11%
6
43%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
43%
3
33%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Забито
16
21
3 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 2
2
13%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
6%
5
24%
31-45
4
25%
2
10%
46-60
6
38%
2
10%
61-75
3
19%
7
33%
76-90
Пропущено
19
22
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
5%
5
23%
1-15
5
26%
3
14%
16-30
4
21%
3
14%
31-45
5
26%
4
18%
46-60
2
11%
4
18%
61-75
2
11%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3
Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2 Сельта - Кадис 1:2 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Сельта - Атлетик Б 0:1 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Атлетико Санлукеньо - Сельта 0:3 Сельта - Бетис 2:3 Барселона - Сельта 1:2
Валенсия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3
Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Валенсия - Милан 0:0 Валенсия - Леванте 1:0 Валенсия - Сарагоса 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|37 - 15
|39
|2.
|Севилья
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|25 - 11
|31
|3.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 18
|30
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 13
|29
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 16
|29
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 16
|27
|7.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 17
|23
|8.
|Осасуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 19
|21
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|13 - 11
|20
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 15
|20
|11.
|Мальорка
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 23
|19
|12.
|Валенсия
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 21
|19
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|16 - 17
|16
|14.
|Сельта
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|15.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|16.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 22
|15
|17.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|12 - 21
|14
|18.
|Кадис
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|14 - 30
|12
|19.
|Хетафе
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 19
|10
|20.
|Леванте
|Заявка
|16
|0
|8
|8
|13 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 3
|22
|2.
|Севилья
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|4.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|5 - 3
|15
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|12.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|14.
|Алавес
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|15.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|16.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|17.
|Осасуна
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 11
|7
|18.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|6 - 11
|6
|19.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|2.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|5.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|4 - 4
|9
|9.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|10.
|Кадис
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|11.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Барселона
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|13.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|14.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 8
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Сельта - Валенсия
Исход игры
Сельта
33.6% (48)
Ничья
43.4% (62)
Валенсия
23.1% (33)
Тотал 2.5
Больше
46.27% (62)
Меньше
53.73% (72)
Обе команды забьют
Да
85.07% (114)
Нет
14.93% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (52)
2:1 Сельта
18.2% (26)
1:2 Валенсия
16.8% (24)
1:0 Сельта
9.8% (14)
2:2 Ничья
6.3% (9)
0:1 Валенсия
2.8% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!