Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Сьюдад де Валенсия
2
Сон
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
8
Пепелу
11
Моралес
Луис
24
Торро
Лукас
17
Будимир
Анте
- Основной состав
- Вратарь
-
2 СонЗащитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
-
8 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Коке ХорхеЗащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Lisci
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Рамос ДариоВратарь
-
16 Анхель ХосеЗащитник
- Защитник
-
32 Аресо ХесусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Барберо ИванНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
История личных встреч
Леванте
Осасуна
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
13 матчей
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|4
|0.25
|Барди Энис
|2 (2)
|0.13
|Рохер Марти
|2 (1)
|0.13
|Мелеро Гонсало
|1
|0.06
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.06
|Мустафи Шкодран
|1
|0.06
|Кампанья Хосе
|1
|0.06
|Робер Пьер
|1
|0.06
|Гомес Даниэль
|0
|0
|Малса Микаэль
|0
|0
|Мартинес Пабло II
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.13
|Гарсия Давид III
|2
|0.13
|Авила Эсекьель
|2
|0.13
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.13
|Санчес Мануэль
|1
|0.06
|Анхель Хосе
|1
|0.06
|Монкайола Хон
|1
|0.06
|Перес Иньиго
|1
|0.06
|Торро Лукас
|1
|0.06
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.06
|Будимир Анте
|1 (1)
|0.06
|Гарсия Рубен
|0
|0
|Брашанац Дарко
|0
|0
Карточки
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клерк Карлос
|4
|0
|Рохер Марти
|4
|0
|Малса Микаэль
|4
|0
|Пепелу
|4
|0
|Робер Пьер
|2
|1
|Везу Рубен
|3
|0
|Моралес Луис
|3
|0
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Сольдадо Роберто
|2
|0
|Кампанья Хосе
|2
|0
|Мирамон Хорхе
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Айтор Фернандес
|0
|1
|Постиго Серхио
|1
|0
|Вукчевич Никола
|1
|0
|Дуарте Оскар
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
|Карденас Дани
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|5
|0
|Унаи Гарсия
|4
|0
|Гарсия Давид III
|4
|0
|Санчес Мануэль
|3
|0
|Брашанац Дарко
|2
|0
|Торрес Роберто
|2
|0
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Авила Эсекьель
|2
|0
|Анхель Хосе
|0
|1
|Будимир Анте
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Видаль Начо
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
40%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
27%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
4
36%
1
13%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
29%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
17
10
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
3
30%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
1
10%
46-60
3
18%
2
20%
61-75
5
29%
29%
4
40%
76-90
Забито
13
16
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
2
15%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
4
31%
3
19%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
5
31%
76-90
Пропущено
28
18
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
6
21%
1
6%
1-15
1
4%
4
22%
16-30
4
14%
2
11%
31-45
2
7%
3
17%
46-60
6
21%
3
17%
61-75
9
32%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Леванте
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1
Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Кадис - Леванте 1:1 Эльче - Леванте 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Саутгемптон - Леванте 1:0 Валенсия - Леванте 1:0
Осасуна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2
Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Нумансия - Осасуна 1:1 Кадис - Осасуна 2:3 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|37 - 15
|39
|2.
|Севилья
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|25 - 11
|31
|3.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 18
|30
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 13
|29
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 16
|29
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 16
|27
|7.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 17
|23
|8.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 19
|21
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|13 - 11
|20
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 15
|20
|11.
|Мальорка
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 23
|19
|12.
|Валенсия
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 21
|19
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|16 - 17
|16
|14.
|Сельта
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|15.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|16.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 22
|15
|17.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|12 - 21
|14
|18.
|Кадис
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|14 - 30
|12
|19.
|Хетафе
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 19
|10
|20.
|Леванте
|0:0 Заявка
|16
|0
|8
|8
|13 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 3
|22
|2.
|Севилья
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|4.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|5 - 3
|15
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|12.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|14.
|Алавес
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|15.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|16.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|17.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 11
|7
|18.
|Леванте
|0:0 Заявка
|8
|0
|6
|2
|6 - 11
|6
|19.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|2.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|5.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|4 - 4
|9
|9.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|10.
|Кадис
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|11.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Барселона
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|13.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|14.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 8
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|20.
|Леванте
|0:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Леванте 0:0 Осасуна
Исход игры
Леванте
37.7% (52)
Ничья
42.8% (59)
Осасуна
19.6% (27)
Тотал 2.5
Больше
29.63% (40)
Меньше
70.37% (95)
Обе команды забьют
Да
66.67% (90)
Нет
33.33% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (50)
2:1 Леванте
17.4% (24)
1:0 Леванте
16.7% (23)
0:1 Осасуна
8% (11)
1:2 Осасуна
8% (11)
0:0 Ничья
5.8% (8)
2:0 Леванте
2.2% (3)
2:3 Осасуна
2.2% (3)
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