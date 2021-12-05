  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Леванте
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Осасуна
0' 20'
34
Карденас
Дани
2
Сон
13
Мустафи
Шкодран
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
8
Пепелу
5
Радоя
Неманья
24
Кампанья
Хосе
18
Де
Фрутос
Хорхе
9
Рохер
Марти
11
Моралес
Луис
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
39
Санчес
Мануэль
7
Монкайола
Хон
24
Торро
Лукас
8
Брашанац
Дарко
17
Будимир
Анте
9
Авила
Эсекьель
Леванте
4-3-3
Осасуна
5-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

История личных встреч

Леванте
Осасуна

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:1
П
2:0
П
0:1
П
0:2
П
4:0
П
0:2
П
2:0
П
2:1
П
1:1
ПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 4 0.25
Барди Энис 2 (2) 0.13
Рохер Марти 2 (1) 0.13
Мелеро Гонсало 1 0.06
Де Фрутос Хорхе 1 0.06
Мустафи Шкодран 1 0.06
Кампанья Хосе 1 0.06
Робер Пьер 1 0.06
Гомес Даниэль 0 0
Малса Микаэль 0 0
Мартинес Пабло II 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Роберто 2 (2) 0.13
Гарсия Давид III 2 0.13
Авила Эсекьель 2 0.13
Кике Гарсия 2 (1) 0.13
Санчес Мануэль 1 0.06
Анхель Хосе 1 0.06
Монкайола Хон 1 0.06
Перес Иньиго 1 0.06
Торро Лукас 1 0.06
Мартинес Хавьер II 1 0.06
Будимир Анте 1 (1) 0.06
Гарсия Рубен 0 0
Брашанац Дарко 0 0

Карточки

Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клерк Карлос 4 0
Рохер Марти 4 0
Малса Микаэль 4 0
Пепелу 4 0
Робер Пьер 2 1
Везу Рубен 3 0
Моралес Луис 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Сольдадо Роберто 2 0
Кампанья Хосе 2 0
Мирамон Хорхе 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Айтор Фернандес 0 1
Постиго Серхио 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Дуарте Оскар 1 0
Барди Энис 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Де Фрутос Хорхе 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Карденас Дани 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 5 0
Унаи Гарсия 4 0
Гарсия Давид III 4 0
Санчес Мануэль 3 0
Брашанац Дарко 2 0
Торрес Роберто 2 0
Ойер Санхурхо 2 0
Эррера Серхио 2 0
Монкайола Хон 2 0
Авила Эсекьель 2 0
Анхель Хосе 0 1
Будимир Анте 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Видаль Начо 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
40%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
27%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
4
36%
1
13%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
29%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

17
10
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
3
30%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
1
10%
46-60
3
18%
2
20%
61-75
5
29%
29%
4
40%
76-90

Забито

13
16
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
2
15%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
4
31%
3
19%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
5
31%
76-90

Пропущено

28
18
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
6
21%
1
6%
1-15
1
4%
4
22%
16-30
4
14%
2
11%
31-45
2
7%
3
17%
46-60
6
21%
3
17%
61-75
9
32%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Леванте
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1
Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Кадис - Леванте 1:1 Эльче - Леванте 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Саутгемптон - Леванте 1:0 Валенсия - Леванте 1:0
Осасуна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2
Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Нумансия - Осасуна 1:1 Кадис - Осасуна 2:3 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 12 3 1 37 - 15 39
2. Севилья Заявка 15 9 4 2 25 - 11 31
3. Бетис Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
4. Реал Сосьедад Заявка 16 8 5 3 19 - 13 29
5. Атлетико М Заявка 15 8 5 2 27 - 16 29
6. Райо Вальекано Заявка 16 8 3 5 24 - 16 27
7. Барселона Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
8. Осасуна 0:0 Заявка 16 5 6 5 15 - 19 21
9. Атлетик Б Заявка 15 4 8 3 13 - 11 20
10. Эспаньол Заявка 16 5 5 6 15 - 15 20
11. Мальорка Заявка 16 4 7 5 16 - 23 19
12. Валенсия Заявка 15 4 7 4 22 - 21 19
13. Вильярреал Заявка 15 3 7 5 16 - 17 16
14. Сельта Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
15. Гранада Заявка 15 3 6 6 16 - 23 15
16. Эльче Заявка 16 3 6 7 15 - 22 15
17. Алавес Заявка 15 4 2 9 12 - 21 14
18. Кадис Заявка 16 2 6 8 14 - 30 12
19. Хетафе Заявка 15 2 4 9 10 - 19 10
20. Леванте 0:0 Заявка 16 0 8 8 13 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 8 7 1 0 17 - 3 22
2. Севилья Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
3. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
4. Барселона Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
5. Эспаньол Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
6. Реал Сосьедад Заявка 8 4 3 1 5 - 3 15
7. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
8. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
9. Валенсия Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
10. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
11. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Мальорка Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
14. Алавес Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
15. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
16. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Осасуна 0:0 Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
18. Леванте 0:0 Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
19. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
20. Кадис Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
5. Осасуна 0:0 Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
6. Севилья Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Сельта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетик Б Заявка 8 1 6 1 4 - 4 9
9. Мальорка Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
10. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
11. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
12. Барселона Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
13. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
14. Алавес Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Райо Вальекано Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Вильярреал Заявка 8 0 5 3 4 - 8 5
17. Эльче Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
18. Хетафе Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
19. Эспаньол Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
20. Леванте 0:0 Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Леванте 37.7% (52)
X 42.8% (59)
Осасуна 19.6% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Леванте
Ничья
Осасуна
2.49
3.35
3.52
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Леванте 0:0 Осасуна онлайн


Прогнозы на матч Леванте 0:0 Осасуна

Исход игры
Леванте
37.7% (52)
Ничья
42.8% (59)
Осасуна
19.6% (27)
Тотал 2.5
Больше
29.63% (40)
Меньше
70.37% (95)
Обе команды забьют
Да
66.67% (90)
Нет
33.33% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (50)
2:1 Леванте
17.4% (24)
1:0 Леванте
16.7% (23)
0:1 Осасуна
8% (11)
1:2 Осасуна
8% (11)
0:0 Ничья
5.8% (8)
2:0 Леванте
2.2% (3)
2:3 Осасуна
2.2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 