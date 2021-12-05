  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Леванте
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 15361
Осасуна
0'
35' Желтая карточка
Радоя Неманья
45' Желтая карточка
Де Фрутос Хорхе
54' Желтая карточка
Видаль Начо
69' Желтая карточка
Брашанац Дарко
90' Желтая карточка
Торро Лукас
90'+4
34
Карденас
Дани
2
Сон
13
Мустафи
Шкодран
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
8
Пепелу
5
Радоя
Неманья
24
Кампанья
Хосе
18
Де
Фрутос
Хорхе
9
Рохер
Марти
11
Моралес
Луис
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
39
Санчес
Мануэль
7
Монкайола
Хон
24
Торро
Лукас
8
Брашанац
Дарко
17
Будимир
Анте
9
Авила
Эсекьель
Леванте
4-3-3
Осасуна
5-3-2

Ход матча

35'
Радоя Неманья
 
45'
Де Фрутос Хорхе
 
54'
 
Видаль Начо
59'
Малса Микаэль
Радоя Неманья
 
62'
 
Барха Энрике
Авила Эсекьель
62'
 
Гарсия Рубен
Будимир Анте
67'
Сольдадо Роберто
Рохер Марти
 
67'
Барди Энис
Пепелу
 
69'
 
Брашанац Дарко
73'
 
Мартинес Хавьер
Брашанац Дарко
88'
Франкеза Энрик
Клерк Карлос
 
88'
Кантеро Алехандро
Де Фрутос Хорхе
 
90'
 
Анхель Хосе
Санчес Мануэль
90'
 
Ойер Санхурхо
Монкайола Хон
90'
 
Торро Лукас

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

История личных встреч

Леванте
Осасуна

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:1
П
2:0
П
0:1
П
0:2
П
4:0
П
0:2
П
2:0
П
2:1
П
1:1
ПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 4 0.25
Барди Энис 2 (2) 0.13
Рохер Марти 2 (1) 0.13
Мелеро Гонсало 1 0.06
Де Фрутос Хорхе 1 0.06
Мустафи Шкодран 1 0.06
Кампанья Хосе 1 0.06
Робер Пьер 1 0.06
Гомес Даниэль 0 0
Малса Микаэль 0 0
Мартинес Пабло II 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Роберто 2 (2) 0.13
Гарсия Давид III 2 0.13
Авила Эсекьель 2 0.13
Кике Гарсия 2 (1) 0.13
Санчес Мануэль 1 0.06
Анхель Хосе 1 0.06
Монкайола Хон 1 0.06
Перес Иньиго 1 0.06
Торро Лукас 1 0.06
Мартинес Хавьер II 1 0.06
Будимир Анте 1 (1) 0.06
Гарсия Рубен 0 0
Брашанац Дарко 0 0

Карточки

Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клерк Карлос 4 0
Рохер Марти 4 0
Малса Микаэль 4 0
Пепелу 4 0
Робер Пьер 2 1
Везу Рубен 3 0
Моралес Луис 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Сольдадо Роберто 2 0
Кампанья Хосе 2 0
Мирамон Хорхе 2 0
Де Фрутос Хорхе 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Айтор Фернандес 0 1
Постиго Серхио 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Дуарте Оскар 1 0
Радоя Неманья 1 0
Барди Энис 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Карденас Дани 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 5 0
Унаи Гарсия 4 0
Гарсия Давид III 4 0
Брашанац Дарко 3 0
Санчес Мануэль 3 0
Торрес Роберто 2 0
Ойер Санхурхо 2 0
Эррера Серхио 2 0
Видаль Начо 2 0
Монкайола Хон 2 0
Авила Эсекьель 2 0
Анхель Хосе 0 1
Будимир Анте 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
40%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
27%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
4
36%
1
13%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
29%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

17
10
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
3
30%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
1
10%
46-60
3
18%
2
20%
61-75
5
29%
29%
4
40%
76-90

Забито

13
16
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
2
15%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
4
31%
3
19%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
5
31%
76-90

Пропущено

28
18
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
6
21%
1
6%
1-15
1
4%
4
22%
16-30
4
14%
2
11%
31-45
2
7%
3
17%
46-60
6
21%
3
17%
61-75
9
32%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Леванте
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1
Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Кадис - Леванте 1:1 Эльче - Леванте 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Саутгемптон - Леванте 1:0 Валенсия - Леванте 1:0
Осасуна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2
Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Нумансия - Осасуна 1:1 Кадис - Осасуна 2:3 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 12 3 1 37 - 15 39
2. Севилья Заявка 15 9 4 2 25 - 11 31
3. Бетис Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
4. Реал Сосьедад Заявка 16 8 5 3 19 - 13 29
5. Атлетико М Заявка 15 8 5 2 27 - 16 29
6. Райо Вальекано Заявка 16 8 3 5 24 - 16 27
7. Барселона Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
8. Осасуна Заявка 16 5 6 5 15 - 19 21
9. Атлетик Б Заявка 15 4 8 3 13 - 11 20
10. Эспаньол Заявка 16 5 5 6 15 - 15 20
11. Мальорка Заявка 16 4 7 5 16 - 23 19
12. Валенсия Заявка 15 4 7 4 22 - 21 19
13. Вильярреал Заявка 15 3 7 5 16 - 17 16
14. Сельта Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
15. Гранада Заявка 15 3 6 6 16 - 23 15
16. Эльче Заявка 16 3 6 7 15 - 22 15
17. Алавес Заявка 15 4 2 9 12 - 21 14
18. Кадис Заявка 16 2 6 8 14 - 30 12
19. Хетафе Заявка 15 2 4 9 10 - 19 10
20. Леванте Заявка 16 0 8 8 13 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 8 7 1 0 17 - 3 22
2. Севилья Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
3. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
4. Барселона Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
5. Эспаньол Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
6. Реал Сосьедад Заявка 8 4 3 1 5 - 3 15
7. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
8. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
9. Валенсия Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
10. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
11. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Мальорка Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
14. Алавес Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
15. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
16. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Осасуна Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
18. Леванте Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
19. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
20. Кадис Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
5. Осасуна Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
6. Севилья Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Сельта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетик Б Заявка 8 1 6 1 4 - 4 9
9. Мальорка Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
10. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
11. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
12. Барселона Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
13. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
14. Алавес Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Райо Вальекано Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Вильярреал Заявка 8 0 5 3 4 - 8 5
17. Эльче Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
18. Хетафе Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
19. Эспаньол Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
20. Леванте Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Леванте 37.7% (52)
X 42.8% (59)
Осасуна 19.6% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Леванте 0:0 Осасуна онлайн


Прогнозы на матч Леванте 0:0 Осасуна

Исход игры
Леванте
37.7% (52)
Ничья
42.8% (59)
Осасуна
19.6% (27)
Тотал 2.5
Больше
29.63% (40)
Меньше
70.37% (95)
Обе команды забьют
Да
66.67% (90)
Нет
33.33% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (50)
2:1 Леванте
17.4% (24)
1:0 Леванте
16.7% (23)
1:2 Осасуна
8% (11)
0:1 Осасуна
8% (11)
0:0 Ничья
5.8% (8)
2:0 Леванте
2.2% (3)
2:3 Осасуна
2.2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 