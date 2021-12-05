Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Дэниел Карденас взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Клерк Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Монкайола Хон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Эррера Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Сон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...

44' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Осасуна

42' Игрок Моралес Луис из команды Леванте неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

42' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Удар от ворот произведет Осасуна

40' Моралес Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' ШТАНГА! Так было близко к голу - Де Фрутос Хорхе нанес удар в каркас ворот!

40' Плохо сыграл Видаль Начо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

40' Головой пробил Рохер Марти , но голкипер отбил его в поле!

39' Рохер Марти нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

39' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Моралес Луис из команды Леванте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

39' Сон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...

39' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Осасуна выполняет удар от ворот.

36' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Матч возобновлен

35' Будимир Анте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Радоя Неманья совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Леванте выполняет удар от ворот.

33' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Авила Эсекьель наказан за толчок Дэниел Карденас

29' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Удар от ворот произведет Осасуна

26' Торро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Гарсия Давид III получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Гарсия Давид III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Леванте выполняет удар от ворот.

22' Мустафи Шкодран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Радоя Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Мустафи Шкодран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Осасуна

17' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Монкайола Хон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Мустафи Шкодран из команды Леванте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

15' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Осасуна

10' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Унаи Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

6' Удар от ворот произведет Осасуна

4' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Мустафи Шкодран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Видаль Начо не смог попасть в створ ударом издали

3' Клерк Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

2' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Рохер Марти из команды Леванте делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Леванте начинает с центра поля