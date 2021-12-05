Испания: Ла Лига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 65'
Стадион: Кампо де Вальекас Зрители: 8679
9' Желтая карточкаПуадо Хавьер
40' Желтая карточкаТрехо Оскар
1:0
55' Гол в свои воротаКабрера Леандро
20
Балью
Иван
12
Лопес
Унаи
13
Лопес
Диего
22
Видаль
Алеш
24
Серхи
Гомес
20
Баре
Кейди
10
Дардер
Серхи
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
22 Видаль АлешЗащитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Баре КейдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Гарсия ЖоанВратарь
- Защитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
- Защитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
9'
40'
55'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
История личных встреч
Райо Вальекано
Эспаньол
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
15 матчей
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро III
|5
|0.31
|Фалькао Радамель
|5
|0.31
|Трехо Оскар
|3 (3)
|0.19
|Нтекья Ранди
|3
|0.19
|Гвардиола Серхи
|2
|0.13
|Паласон Иси
|2
|0.13
|Комесанья Санти
|1
|0.06
|Сисс Пате
|1
|0.06
|Эрнандес Марио
|1
|0.06
|Бебе Тьягу
|0
|0
|Балью Иван
|0
|0
|Катена Алехандро
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|7 (2)
|0.44
|Видаль Алеш
|2
|0.13
|Педроса Адриа
|1
|0.06
|Кабрера Леандро
|1
|0.06
|Серхи Гомес
|1
|0.06
|Эррера Янгель
|1
|0.06
|Ману Морланес
|1
|0.06
|Рибаудо Нико
|1
|0.06
|Дардер Серхи
|0
|0
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Баре Кейди
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|6
|0
|Балью Иван
|6
|0
|Комесанья Санти
|5
|0
|Савельич Эстебан
|3
|0
|Паласон Иси
|3
|0
|Гарсия Альваро III
|3
|0
|Сисс Пате
|3
|0
|Валентин Оскар
|3
|0
|Гвардиола Серхи
|2
|0
|Катена Алехандро
|2
|0
|Гарсия Франсиско III
|2
|0
|Зидан Люка
|0
|1
|Ираола Андони
|1
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Мараш Никола
|1
|0
|Лопес Унаи
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рауль де Томас
|2
|1
|Кабрера Леандро
|3
|0
|Баре Кейди
|3
|0
|Педроса Адриа
|3
|0
|Хиль Оскар II
|3
|0
|Серхи Гомес
|1
|1
|Лопес Диего
|2
|0
|Видаль Алеш
|2
|0
|Пуадо Хавьер
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Рибаудо Нико
|2
|0
|Гори
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Дардер Серхи
|1
|0
|Эмбарба Адриан
|1
|0
|Эррера Янгель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
5
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
3
19%
0
0%
1-15
5
31%
1
20%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
1
6%
2
40%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
1
20%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
33%
1
10%
1-15
1
33%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
20%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 7
10 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
25%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
3
38%
1
10%
76-90
Пропущено
12
4
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
2
17%
2
50%
76-90
Забито
24
15
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
4
17%
0
0%
1-15
5
21%
3
20%
16-30
4
17%
5
33%
31-45
1
4%
4
27%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
6
25%
2
13%
76-90
Пропущено
15
14
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
13%
1
7%
1-15
5
33%
2
14%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
3
20%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1
Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Леганес - Райо Вальекано 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1
Эспаньол
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Гранада 2:0
Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Бетис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Мальорка - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Кадис 2:0 Гранада - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|37 - 15
|39
|2.
|Севилья
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|25 - 11
|31
|3.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 18
|30
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 13
|29
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 16
|29
|6.
|Райо Вальекано
|1:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 16
|27
|7.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 17
|23
|8.
|Осасуна
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 19
|20
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|13 - 11
|20
|10.
|Эспаньол
|0:1 Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 15
|20
|11.
|Мальорка
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 23
|19
|12.
|Валенсия
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 21
|19
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|16 - 17
|16
|14.
|Сельта
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|15.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|12 - 21
|14
|17.
|Эльче
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|12 - 21
|12
|18.
|Кадис
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 27
|12
|19.
|Хетафе
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 19
|10
|20.
|Леванте
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|13 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|1:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 3
|22
|2.
|Севилья
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|4.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|Эспаньол
|0:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|5 - 3
|15
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|12.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|14.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|15.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|16.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|17.
|Осасуна
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 11
|7
|18.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|6 - 11
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|2.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|5.
|Осасуна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|4 - 4
|9
|9.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|10.
|Кадис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|11.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Барселона
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|13.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|14.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Райо Вальекано
|1:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 8
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|19.
|Эспаньол
|0:1 Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:0 Эспаньол
Исход игры
Райо Вальекано
67.4% (95)
Ничья
23.4% (33)
Эспаньол
9.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
43.28% (58)
Меньше
56.72% (76)
Обе команды забьют
Да
63.43% (85)
Нет
36.57% (49)
Популярный счёт
2:1 Райо Вальекано
31.9% (45)
1:0 Райо Вальекано
28.4% (40)
1:1 Ничья
19.1% (27)
1:2 Эспаньол
5% (7)
2:2 Ничья
3.5% (5)
2:0 Райо Вальекано
2.8% (4)
0:1 Эспаньол
2.8% (4)
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