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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Райо Вальекано
1:0
Второй тайм: 65'

Стадион: Зрители: 8679
Эспаньол
0'
9' Желтая карточка
Пуадо Хавьер
40' Желтая карточка
Трехо Оскар
1:0
55' Гол в свои ворота
Кабрера Леандро
65'
13
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
24
Савельич
Эстебан
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
12
Лопес
Унаи
23
Валентин
Оскар
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
III
16
Гвардиола
Серхи
13
Лопес
Диего
22
Видаль
Алеш
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
3
Педроса
Адриа
20
Баре
Кейди
23
Эмбарба
Адриан
25
Эррера
Янгель
10
Дардер
Серхи
9
Пуадо
Хавьер
11
Рауль
де
Томас
Райо Вальекано
4-2-3-1
Эспаньол
4-1-4-1

Ход матча

9'
 
Пуадо Хавьер
40'
Трехо Оскар
 
55'
Кабрера Леандро
1:0
61'
 
Калеро Фернандо
Серхи Гомес
61'
 
Морон Лоренцо
Баре Кейди

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

История личных встреч

Райо Вальекано
Эспаньол

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

ТМК
0:2
С
2:3
С
1:0
П
2:1
П
2:2
П
2:1
П
3:0
П
1:1
П
1:3
П
2:2
П
1:4
П
2:0
П
3:2
П
5:1
П
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро III 5 0.31
Фалькао Радамель 5 0.31
Трехо Оскар 3 (3) 0.19
Нтекья Ранди 3 0.19
Гвардиола Серхи 2 0.13
Паласон Иси 2 0.13
Комесанья Санти 1 0.06
Сисс Пате 1 0.06
Эрнандес Марио 1 0.06
Бебе Тьягу 0 0
Балью Иван 0 0
Катена Алехандро 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 7 (2) 0.44
Видаль Алеш 2 0.13
Педроса Адриа 1 0.06
Кабрера Леандро 1 0.06
Серхи Гомес 1 0.06
Эррера Янгель 1 0.06
Ману Морланес 1 0.06
Рибаудо Нико 1 0.06
Дардер Серхи 0 0
Эмбарба Адриан 0 0
Баре Кейди 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 6 0
Балью Иван 6 0
Комесанья Санти 5 0
Савельич Эстебан 3 0
Паласон Иси 3 0
Гарсия Альваро III 3 0
Сисс Пате 3 0
Валентин Оскар 3 0
Гвардиола Серхи 2 0
Катена Алехандро 2 0
Гарсия Франсиско III 2 0
Зидан Люка 0 1
Ираола Андони 1 0
Фалькао Радамель 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Мараш Никола 1 0
Лопес Унаи 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рауль де Томас 2 1
Кабрера Леандро 3 0
Баре Кейди 3 0
Педроса Адриа 3 0
Хиль Оскар II 3 0
Серхи Гомес 1 1
Лопес Диего 2 0
Видаль Алеш 2 0
Пуадо Хавьер 2 0
Ману Морланес 2 0
Рибаудо Нико 2 0
Гори 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Дардер Серхи 1 0
Эмбарба Адриан 1 0
Эррера Янгель 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
5
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
3
19%
0
0%
1-15
5
31%
1
20%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
1
6%
2
40%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
1
20%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
33%
1
10%
1-15
1
33%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
20%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 7
10 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
25%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
3
38%
1
10%
76-90

Пропущено

12
4
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
2
17%
2
50%
76-90

Забито

24
15
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
4
17%
0
0%
1-15
5
21%
3
20%
16-30
4
17%
5
33%
31-45
1
4%
4
27%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
6
25%
2
13%
76-90

Пропущено

15
14
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
13%
1
7%
1-15
5
33%
2
14%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
3
20%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1
Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Леганес - Райо Вальекано 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1
Эспаньол
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Гранада 2:0
Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Бетис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Мальорка - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Кадис 2:0 Гранада - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 12 3 1 37 - 15 39
2. Севилья Заявка 15 9 4 2 25 - 11 31
3. Бетис Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
4. Реал Сосьедад Заявка 16 8 5 3 19 - 13 29
5. Атлетико М Заявка 15 8 5 2 27 - 16 29
6. Райо Вальекано 1:0 Заявка 16 8 3 5 24 - 16 27
7. Барселона Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
8. Осасуна Заявка 15 5 5 5 15 - 19 20
9. Атлетик Б Заявка 15 4 8 3 13 - 11 20
10. Эспаньол 0:1 Заявка 16 5 5 6 15 - 15 20
11. Мальорка Заявка 16 4 7 5 16 - 23 19
12. Валенсия Заявка 15 4 7 4 22 - 21 19
13. Вильярреал Заявка 15 3 7 5 16 - 17 16
14. Сельта Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
15. Гранада Заявка 15 3 6 6 16 - 23 15
16. Алавес Заявка 15 4 2 9 12 - 21 14
17. Эльче Заявка 15 2 6 7 12 - 21 12
18. Кадис Заявка 15 2 6 7 13 - 27 12
19. Хетафе Заявка 15 2 4 9 10 - 19 10
20. Леванте Заявка 15 0 7 8 13 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано 1:0 Заявка 8 7 1 0 17 - 3 22
2. Севилья Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
3. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
4. Барселона Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
5. Эспаньол 0:1 Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
6. Реал Сосьедад Заявка 8 4 3 1 5 - 3 15
7. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
8. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
9. Валенсия Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
10. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
11. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Мальорка Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Алавес Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
14. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
15. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
16. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Осасуна Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
18. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
19. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
20. Кадис Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
5. Осасуна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Севилья Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Сельта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетик Б Заявка 8 1 6 1 4 - 4 9
9. Мальорка Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
10. Кадис Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
11. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
12. Барселона Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
13. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
14. Алавес Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Райо Вальекано 1:0 Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Вильярреал Заявка 8 0 5 3 4 - 8 5
17. Эльче Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
18. Хетафе Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
19. Эспаньол 0:1 Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
20. Леванте Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
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  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Райо Вальекано 67.4% (95)
X 23.4% (33)
Эспаньол 9.2% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Эспаньол
2.25
5.41
4.02
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Райо Вальекано 1:0 Эспаньол онлайн


Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:0 Эспаньол

Исход игры
Райо Вальекано
67.4% (95)
Ничья
23.4% (33)
Эспаньол
9.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
43.28% (58)
Меньше
56.72% (76)
Обе команды забьют
Да
63.43% (85)
Нет
36.57% (49)
Популярный счёт
2:1 Райо Вальекано
31.9% (45)
1:0 Райо Вальекано
28.4% (40)
1:1 Ничья
19.1% (27)
1:2 Эспаньол
5% (7)
2:2 Ничья
3.5% (5)
2:0 Райо Вальекано
2.8% (4)
0:1 Эспаньол
2.8% (4)
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