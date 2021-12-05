Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Удар от ворот произведет Эспаньол

47' Плохо сыграл Педроса Адриа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Удар от ворот произведет Эспаньол

43' Гарсия Франсиско III не смог попасть в створ ударом издали

42' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Педроса Адриа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Удар от ворот произведет Эспаньол

40' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Трехо Оскар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

39' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Эспаньол

37' Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

34' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Удар от ворот произведет Эспаньол

32' Как он промахнулся? Трехо Оскар имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

31' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Эспаньол

29' Удар от ворот произведет Эспаньол

28' Кабрера Леандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Отличный пас сделал Видаль Алеш из команды Эспаньол . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

27' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Эспаньол выполняет удар от ворот.

24' Головой пробил Рауль де Томас , но голкипер отбил его в поле!

23' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Гарсия Франсиско III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Эспаньол выполняет удар от ворот.

19' Эспаньол выполняет удар от ворот.

18' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Эспаньол

17' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Эспаньол

15' Кабрера Леандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Удар от ворот произведет Эспаньол

13' Матч возобновится спорным мячом

13' Ох, нехорошо это выглядит. Дардер Серхи получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Эррера Янгель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Дардер Серхи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Пуадо Хавьер получил желтую карточку от судьи

8' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Эспаньол выполняет удар от ворот.

4' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Эспаньол начинает с центра поля