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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Райо Вальекано
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 8679
Эспаньол
0'
9' Желтая карточка
Пуадо Хавьер
40' Желтая карточка
Трехо Оскар
1:0
54' Гол в свои ворота
Кабрера Леандро
69' Желтая карточка
Видаль Алеш
90' Желтая карточка
Нтекья Ранди
90' Желтая карточка
Кабрера Леандро
90' Желтая карточка
Валентин Оскар
90' Красная карточка
Мерида Фран
90'+7
13
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
24
Савельич
Эстебан
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
12
Лопес
Унаи
23
Валентин
Оскар
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
III
16
Гвардиола
Серхи
13
Лопес
Диего
22
Видаль
Алеш
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
3
Педроса
Адриа
20
Баре
Кейди
23
Эмбарба
Адриан
25
Эррера
Янгель
10
Дардер
Серхи
9
Пуадо
Хавьер
11
Рауль
де
Томас
Райо Вальекано
4-2-3-1
Эспаньол
4-1-4-1

Ход матча

9'
 
Пуадо Хавьер
40'
Трехо Оскар
 
54'
Кабрера Леандро
1:0
61'
 
Калеро Фернандо
Серхи Гомес
61'
 
Морон Лоренцо
Баре Кейди
67'
Сисс Пате
Лопес Унаи
 
69'
 
Видаль Алеш
74'
 
Рибаудо Нико
Эмбарба Адриан
74'
 
Ману Морланес
Дардер Серхи
75'
Фалькао Радамель
Гвардиола Серхи
 
88'
Кевин Родригес
Гарсия Альваро
 
88'
Нтекья Ранди
Трехо Оскар
 
90'
Нтекья Ранди
 
90'
 
Кабрера Леандро
90'
Валентин Оскар
 
90'
 
Мерида Фран

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

История личных встреч

Райо Вальекано
Эспаньол

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

ТМК
0:2
С
2:3
С
1:0
П
2:1
П
2:2
П
2:1
П
3:0
П
1:1
П
1:3
П
2:2
П
1:4
П
2:0
П
3:2
П
5:1
П
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро III 5 0.31
Фалькао Радамель 5 0.31
Трехо Оскар 3 (3) 0.19
Нтекья Ранди 3 0.19
Гвардиола Серхи 2 0.13
Паласон Иси 2 0.13
Комесанья Санти 1 0.06
Сисс Пате 1 0.06
Эрнандес Марио 1 0.06
Бебе Тьягу 0 0
Балью Иван 0 0
Катена Алехандро 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 7 (2) 0.44
Видаль Алеш 2 0.13
Педроса Адриа 1 0.06
Кабрера Леандро 1 0.06
Серхи Гомес 1 0.06
Эррера Янгель 1 0.06
Ману Морланес 1 0.06
Рибаудо Нико 1 0.06
Дардер Серхи 0 0
Эмбарба Адриан 0 0
Баре Кейди 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 6 0
Балью Иван 6 0
Комесанья Санти 5 0
Валентин Оскар 4 0
Савельич Эстебан 3 0
Паласон Иси 3 0
Гарсия Альваро III 3 0
Сисс Пате 3 0
Гвардиола Серхи 2 0
Катена Алехандро 2 0
Гарсия Франсиско III 2 0
Зидан Люка 0 1
Ираола Андони 1 0
Фалькао Радамель 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Мараш Никола 1 0
Лопес Унаи 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрера Леандро 4 0
Рауль де Томас 2 1
Видаль Алеш 3 0
Баре Кейди 3 0
Педроса Адриа 3 0
Хиль Оскар II 3 0
Серхи Гомес 1 1
Лопес Диего 2 0
Пуадо Хавьер 2 0
Ману Морланес 2 0
Рибаудо Нико 2 0
Мерида Фран 0 1
Гори 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Дардер Серхи 1 0
Эмбарба Адриан 1 0
Эррера Янгель 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
6
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
3
19%
0
0%
1-15
5
31%
1
17%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
1
6%
3
50%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
1
17%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
25%
1
10%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
20%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
25%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
3
38%
1
10%
76-90

Пропущено

12
4
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
2
17%
2
50%
76-90

Забито

24
16
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
4
17%
0
0%
1-15
5
21%
3
19%
16-30
4
17%
5
31%
31-45
1
4%
5
31%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
6
25%
2
13%
76-90

Пропущено

16
14
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
13%
1
7%
1-15
5
31%
2
14%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
3
19%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1
Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Леганес - Райо Вальекано 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1
Эспаньол
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Гранада 2:0
Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Бетис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Мальорка - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Кадис 2:0 Гранада - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 12 3 1 37 - 15 39
2. Севилья Заявка 15 9 4 2 25 - 11 31
3. Бетис Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
4. Реал Сосьедад Заявка 16 8 5 3 19 - 13 29
5. Атлетико М Заявка 15 8 5 2 27 - 16 29
6. Райо Вальекано Заявка 16 8 3 5 24 - 16 27
7. Барселона Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
8. Осасуна Заявка 15 5 5 5 15 - 19 20
9. Атлетик Б Заявка 15 4 8 3 13 - 11 20
10. Эспаньол Заявка 16 5 5 6 15 - 15 20
11. Мальорка Заявка 16 4 7 5 16 - 23 19
12. Валенсия Заявка 15 4 7 4 22 - 21 19
13. Вильярреал Заявка 15 3 7 5 16 - 17 16
14. Сельта Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
15. Гранада Заявка 15 3 6 6 16 - 23 15
16. Эльче 1:0 Заявка 16 3 6 7 13 - 21 15
17. Алавес Заявка 15 4 2 9 12 - 21 14
18. Кадис 0:1 Заявка 16 2 6 8 13 - 28 12
19. Хетафе Заявка 15 2 4 9 10 - 19 10
20. Леванте Заявка 15 0 7 8 13 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 8 7 1 0 17 - 3 22
2. Севилья Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
3. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
4. Барселона Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
5. Эспаньол Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
6. Реал Сосьедад Заявка 8 4 3 1 5 - 3 15
7. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
8. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
9. Валенсия Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
10. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
11. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Мальорка Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Эльче 1:0 Заявка 8 2 4 2 7 - 9 10
14. Алавес Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
15. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
16. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Осасуна Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
18. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
19. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
20. Кадис 0:1 Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
5. Осасуна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Севилья Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Сельта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетик Б Заявка 8 1 6 1 4 - 4 9
9. Мальорка Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
10. Кадис 0:1 Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
11. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
12. Барселона Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
13. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
14. Алавес Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Райо Вальекано Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Вильярреал Заявка 8 0 5 3 4 - 8 5
17. Эльче 1:0 Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
18. Хетафе Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
19. Эспаньол Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
20. Леванте Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Райо Вальекано 67.4% (95)
X 23.4% (33)
Эспаньол 9.2% (13)
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Где смотреть матч Райо Вальекано 1:0 Эспаньол онлайн


Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:0 Эспаньол

Исход игры
Райо Вальекано
67.4% (95)
Ничья
23.4% (33)
Эспаньол
9.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
43.28% (58)
Меньше
56.72% (76)
Обе команды забьют
Да
63.43% (85)
Нет
36.57% (49)
Популярный счёт
2:1 Райо Вальекано
31.9% (45)
1:0 Райо Вальекано
28.4% (40)
1:1 Ничья
19.1% (27)
1:2 Эспаньол
5% (7)
2:2 Ничья
3.5% (5)
2:0 Райо Вальекано
2.8% (4)
0:1 Эспаньол
2.8% (4)
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