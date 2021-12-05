Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Райо Вальекано вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Матч возобновлен

96' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

96' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

95' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

94' Матч возобновлен

94' Мерида Фран получает красную карточку за не спортивное поведение

93' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

92' Матч возобновлен

92' Валентин Оскар получил желтую карточку от судьи

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Кабрера Леандро получил желтую карточку от судьи

90' Нтекья Ранди получает желтую карточку за неспортивное поведение

90' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Гарсия Альваро III получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Гарсия Альваро III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Как он промахнулся? Пуадо Хавьер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

85' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Педроса Адриа из команды Эспаньол направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

83' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Педроса Адриа из команды Эспаньол пробил из-за штрафной площади, мяч срикошетил, но вратарь успел среагировать и отбил мяч.

79' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Педроса Адриа не смог попасть в створ ударом издали

77' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Пуадо Хавьер нанес удар издали, а Столе Димитриевски отбил его обратно в игру!

76' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Удар от ворот произведет Эспаньол

74' Дардер Серхи не смог попасть в створ ударом издали

71' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Матч возобновлен

70' Гарсия Альваро III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Видаль Алеш - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

69' Сисс Пате выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Сисс Пате предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Эспаньол выполняет удар от ворот.

65' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Удар от ворот произведет Эспаньол

60' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Педроса Адриа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Кабрера Леандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Эспаньол выполняет удар от ворот.

58' Гарсия Франсиско III не смог попасть в створ ударом издали

57' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Г О О О О Л - Кабрера Леандро уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

54' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Сегодняшная посещаемость составляет 8679 болельщиков

54' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Савельич Эстебан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля