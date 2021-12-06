  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2021

Аргентина: Лига професьональ 2021

Индепендьенте Авельянеда
1:1
Конец матча
Сан-Лоренсо
0'
32' Желтая карточка
Сапата Кристиан
37' Желтая карточка
Francisco Flores
41' Желтая карточка
Alan Sonora
1:0
47' Гол
Ромеро Сильвио
58' Желтая карточка
Соса Себастьян
66' Желтая карточка
Перуцци Джино
1:1
70' Пенальти
Ортигоса Нестор
76' Вторая желтая карточка
Francisco Flores
1:1
77' Не забитый пенальти
Ромеро Сильвио
87' Желтая карточка
Yeison Gordillo
90'+5
1
Соса
Себастьян
28
Mauro
Zurita
2
Joaquin
Laso
32
Ayrton
Costa
11
Gaston
Togni
23
Бланко
Доминго
29
Lucas
Daniel
Romero
15
Alan
Sonora
7
Роа
Андрес
Фелипе
10
Alan
Velasco
18
Ромеро
Сильвио
12
Sebastian
Alberto
Torrico
30
Перуцци
Джино
32
Francisco
Flores
3
Сапата
Кристиан
22
Gabriel
Rojas1
7
Ezequiel
Cerutti
5
Yeison
Gordillo
20
Ортигоса
Нестор
26
Nicolas
Fernandez5
29
Nicolas
Fernandez
I
9
Ди
Санто
Франко
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1
Сан-Лоренсо
4-4-2

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Сан-Лоренсо

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

25 матчей

28%
24%
48%
7 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

20%
56%
24%
5 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

С
2:1
С
0:0
С
0:1
ТМК
0:1
П
1:2
П
0:1
ТМК
1:1
П
1:0
П
1:2
П
0:1
П
2:1
П
0:0
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
0:3
ПА
0:1
TPDV
1:0
ПА
4:1
ТМС
0:2
ПА
0:1
TPDV
3:1
TPDV
1:1
TPDV
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Сильвио 9 0.38
Alan Sonora 4 0.17
Роа Андрес Фелипе 3 0.13
Alan Velasco 1 0.04
Бустос Фабрисио 1 0.04
Инсаурральде Хуан 1 0.04
Lucas Daniel Romero 1 0.04
Carlos Benavidez 1 0.04
Ayrton Costa 1 0.04
Rodrigo Marquez 1 0.04
Braian Martinez 1 0.04
Паласиос Себастьян 0 0
Lucas Gonzalez 0 0
Gaston Togni 0 0
Thomas Ortega 0 0
Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 5 0.21
Ди Санто Франко 4 (1) 0.17
Alexis Sabella 2 0.08
Ортигоса Нестор 2 (2) 0.08
Перуцци Джино 1 0.04
Nicolas Fernandez5 1 0.04
Сапата Кристиан 1 0.04
Marcelo Herrera2 1 0.04
Siro Rosane 1 0.04
Agustin Martegani 1 0.04
Francisco Flores 0 0
Ромеро Анхель 0 0
Bruno Pitton 0 0
Julian Palacios 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Хуан 8 1
Sergio Barreto 6 2
Бланко Доминго 5 2
Alan Velasco 7 0
Lucas Daniel Romero 6 0
Соса Себастьян 4 0
Роа Андрес Фелипе 3 0
Thomas Ortega 3 0
Ayrton Costa 3 0
Ромеро Сильвио 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Joaquin Laso 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Carlos Benavidez 1 0
Gaston Togni 1 0
Alan Sonora 1 0
Tomas Pozzo 1 0
Javier Ostachuk 1 0
Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yeison Gordillo 9 0
Перуцци Джино 7 1
Gabriel Rojas1 5 1
Сапата Кристиан 6 0
Ezequiel Cerutti 4 1
Ди Санто Франко 5 0
Ортигоса Нестор 3 1
Francisco Flores 3 1
Nicolas Fernandez5 3 1
Julian Palacios 3 1
Nicolas Fernandez I 2 1
Cristian Nahuel Barrios 2 1
Siro Rosane 2 1
Marcelo Herrera2 3 0
Alexis Sabella 3 0
Federico Gattoni 2 0
Баталья Аугусто 1 0
Diego Rodriguez IV 1 0
Alexander Diaz 1 0
Agustin Martegani 1 0
Gonzalo Lujan Melli 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
7
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
3
43%
16-30
4
27%
1
14%
31-45
4
27%
1
14%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

6
20
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 10
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
50%
4
20%
31-45
2
33%
1
5%
46-60
1
17%
4
20%
61-75
0
0%
5
25%
76-90

Забито

9
12
8 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
2
22%
2
17%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
4
44%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

16
10
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
19%
2
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
7
44%
3
30%
76-90

Забито

24
19
16 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 13
8 Не забивали 8
3
13%
2
11%
1-15
5
21%
6
32%
16-30
8
33%
4
21%
31-45
4
17%
4
21%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
0
0%
1
5%
76-90

Пропущено

22
30
8 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 17
3
14%
5
17%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
4
18%
6
20%
31-45
4
18%
3
10%
46-60
3
14%
5
17%
61-75
7
32%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0
Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1
Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Ланус 1:3 Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 4:0 Сан-Лоренсо - Банфилд 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 23 16 5 2 50 - 15 53
2. Тальерес Кордоба 24 14 4 6 37 - 26 46
3. Дефенса и Хустисия 23 11 8 4 38 - 21 41
4. Колон 24 11 6 7 26 - 28 39
5. Эстудиантес Ла Плата 24 10 9 5 41 - 28 39
6. Велес Сарсфилд 24 10 9 5 32 - 18 39
7. Бока Хуниорс 24 10 8 6 27 - 18 38
8. Ланус 24 10 7 7 43 - 41 37
9. Индепендьенте Авельянеда 24 9 8 7 25 - 23 35
10. Уракан 24 9 8 7 24 - 24 35
11. Химнасия Ла-Плата 24 9 8 7 27 - 28 35
12. Росарио Сентраль 24 9 5 10 38 - 37 32
13. Унион Санта-Фе 24 9 4 11 29 - 32 31
14. Годой Крус 24 8 7 9 34 - 31 31
15. Аргентинос Хуниорс 23 7 8 8 22 - 22 29
16. Расинг Авельянеда 24 7 8 9 22 - 22 29
17. Атлетико Платенсе 24 6 10 8 33 - 34 28
18. Альдосиви 23 8 3 12 23 - 35 27
19. Ньюэллс Олд Бойз 23 7 6 10 22 - 29 27
20. Сентраль Кордоба Росарио 24 6 8 10 29 - 28 26
21. Банфилд 23 5 10 8 20 - 25 25
22. Сан-Лоренсо 24 6 6 12 20 - 31 24
23. Патронато Парана 24 5 9 10 23 - 35 24
24. Сармиенто 24 6 6 12 23 - 31 24
25. Атлетико Тукуман 24 5 6 13 21 - 45 21
26. Арсенал Саранди 24 4 8 12 12 - 34 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 12 9 2 1 29 - 6 29
2. Велес Сарсфилд 13 7 5 1 24 - 8 26
3. Тальерес Кордоба 11 8 2 1 18 - 5 26
4. Колон 12 7 3 2 16 - 11 24
5. Дефенса и Хустисия 11 7 3 1 22 - 10 24
6. Индепендьенте Авельянеда 13 6 5 2 15 - 8 23
7. Уракан 13 6 4 3 12 - 10 22
8. Химнасия Ла-Плата 13 5 6 2 18 - 13 21
9. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 2 4 15 - 14 20
10. Эстудиантес Ла Плата 11 5 5 1 18 - 8 20
11. Бока Хуниорс 11 5 4 2 11 - 7 19
12. Росарио Сентраль 11 6 1 4 19 - 13 19
13. Ланус 13 4 7 2 24 - 21 19
14. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 3 5 21 - 17 18
15. Арсенал Саранди 13 4 6 3 10 - 10 18
16. Аргентинос Хуниорс 11 5 3 3 14 - 8 18
17. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 19 - 13 17
18. Сан-Лоренсо 11 5 2 4 12 - 10 17
19. Сармиенто 13 5 2 6 16 - 16 17
20. Годой Крус 13 4 5 4 19 - 18 17
21. Патронато Парана 11 4 4 3 14 - 13 16
22. Альдосиви 12 5 0 7 14 - 20 15
23. Атлетико Платенсе 11 3 5 3 14 - 12 14
24. Атлетико Тукуман 11 3 5 3 12 - 15 14
25. Расинг Авельянеда 11 3 4 4 10 - 9 13
26. Банфилд 11 3 2 6 13 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 7 3 1 21 - 9 24
2. Тальерес Кордоба 13 6 2 5 19 - 21 20
3. Эстудиантес Ла Плата 13 5 4 4 23 - 20 19
4. Бока Хуниорс 13 5 4 4 16 - 11 19
5. Ланус 11 6 0 5 19 - 20 18
6. Дефенса и Хустисия 12 4 5 3 16 - 11 17
7. Расинг Авельянеда 13 4 4 5 12 - 13 16
8. Колон 12 4 3 5 10 - 17 15
9. Атлетико Платенсе 13 3 5 5 19 - 22 14
10. Унион Санта-Фе 12 4 2 6 10 - 19 14
11. Годой Крус 11 4 2 5 15 - 13 14
12. Банфилд 12 2 8 2 7 - 8 14
13. Химнасия Ла-Плата 11 4 2 5 9 - 15 14
14. Росарио Сентраль 13 3 4 6 19 - 24 13
15. Велес Сарсфилд 11 3 4 4 8 - 10 13
16. Уракан 11 3 4 4 12 - 14 13
17. Альдосиви 11 3 3 5 9 - 15 12
18. Индепендьенте Авельянеда 11 3 3 5 10 - 15 12
19. Аргентинос Хуниорс 12 2 5 5 8 - 14 11
20. Патронато Парана 13 1 5 7 9 - 22 8
21. Сентраль Кордоба Росарио 11 1 5 5 8 - 11 8
22. Сармиенто 11 1 4 6 7 - 15 7
23. Атлетико Тукуман 13 2 1 10 9 - 30 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 11 1 4 6 7 - 15 7
25. Сан-Лоренсо 13 1 4 8 8 - 21 7
26. Арсенал Саранди 11 0 2 9 2 - 24 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Алан Сонора получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Франциско Флорес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Сапата Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 