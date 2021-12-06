Аргентина: Лига професьональ 2021
1:1
Конец матча
32' Желтая карточкаСапата Кристиан
37' Желтая карточкаFrancisco Flores
41' Желтая карточкаAlan Sonora
1:0
47' ГолРомеро Сильвио
58' Желтая карточкаСоса Себастьян
66' Желтая карточкаПеруцци Джино
1:1
70' ПенальтиОртигоса Нестор
76' Вторая желтая карточкаFrancisco Flores
1:1
77' Не забитый пенальтиРомеро Сильвио
87' Желтая карточкаYeison Gordillo
28
Mauro
Zurita
32
Ayrton
Costa
11
Gaston
Togni
15
Alan
Sonora
10
Alan
Velasco
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Mauro ZuritaЗащитник
- Защитник
-
32 Ayrton CostaЗащитник
-
11 Gaston TogniЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Alan SonoraПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Alan VelascoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
35 Tomas Pozzo
-
-
-
-
-
36 David Sayago
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Bruno PittonЗащитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
-
-
-
-
38 Siro Rosane
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Monarriz
Ход матча
32'
37'
41'
47'
1:0
58'
66'
70'
1:1
76'
77'
1:1
87'
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Сан-Лоренсо
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
25 матчей
28%
24%
48%
7 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
20%
56%
24%
5 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Сильвио
|9
|0.38
|Alan Sonora
|4
|0.17
|Роа Андрес Фелипе
|3
|0.13
|Alan Velasco
|1
|0.04
|Бустос Фабрисио
|1
|0.04
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.04
|Lucas Daniel Romero
|1
|0.04
|Carlos Benavidez
|1
|0.04
|Ayrton Costa
|1
|0.04
|Rodrigo Marquez
|1
|0.04
|Braian Martinez
|1
|0.04
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Gaston Togni
|0
|0
|Thomas Ortega
|0
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|5
|0.21
|Ди Санто Франко
|4 (1)
|0.17
|Alexis Sabella
|2
|0.08
|Ортигоса Нестор
|2 (2)
|0.08
|Перуцци Джино
|1
|0.04
|Nicolas Fernandez5
|1
|0.04
|Сапата Кристиан
|1
|0.04
|Marcelo Herrera2
|1
|0.04
|Siro Rosane
|1
|0.04
|Agustin Martegani
|1
|0.04
|Francisco Flores
|0
|0
|Ромеро Анхель
|0
|0
|Bruno Pitton
|0
|0
|Julian Palacios
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|8
|1
|Sergio Barreto
|6
|2
|Бланко Доминго
|5
|2
|Alan Velasco
|7
|0
|Lucas Daniel Romero
|6
|0
|Соса Себастьян
|4
|0
|Роа Андрес Фелипе
|3
|0
|Thomas Ortega
|3
|0
|Ayrton Costa
|3
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Joaquin Laso
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Carlos Benavidez
|1
|0
|Gaston Togni
|1
|0
|Alan Sonora
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Javier Ostachuk
|1
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yeison Gordillo
|9
|0
|Перуцци Джино
|7
|1
|Gabriel Rojas1
|5
|1
|Сапата Кристиан
|6
|0
|Ezequiel Cerutti
|4
|1
|Ди Санто Франко
|5
|0
|Ортигоса Нестор
|3
|1
|Francisco Flores
|3
|1
|Nicolas Fernandez5
|3
|1
|Julian Palacios
|3
|1
|Nicolas Fernandez I
|2
|1
|Cristian Nahuel Barrios
|2
|1
|Siro Rosane
|2
|1
|Marcelo Herrera2
|3
|0
|Alexis Sabella
|3
|0
|Federico Gattoni
|2
|0
|Баталья Аугусто
|1
|0
|Diego Rodriguez IV
|1
|0
|Alexander Diaz
|1
|0
|Agustin Martegani
|1
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
7
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
3
43%
16-30
4
27%
1
14%
31-45
4
27%
1
14%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
6
20
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 10
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
50%
4
20%
31-45
2
33%
1
5%
46-60
1
17%
4
20%
61-75
0
0%
5
25%
76-90
Забито
9
12
8 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
2
22%
2
17%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
4
44%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
16
10
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
19%
2
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
7
44%
3
30%
76-90
Забито
24
19
16 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 13
8 Не забивали 8
3
13%
2
11%
1-15
5
21%
6
32%
16-30
8
33%
4
21%
31-45
4
17%
4
21%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
0
0%
1
5%
76-90
Пропущено
22
30
8 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 17
3
14%
5
17%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
4
18%
6
20%
31-45
4
18%
3
10%
46-60
3
14%
5
17%
61-75
7
32%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0
Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1
Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Ланус 1:3 Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 4:0 Сан-Лоренсо - Банфилд 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|23
|16
|5
|2
|50 - 15
|53
|2.
|Тальерес Кордоба
|24
|14
|4
|6
|37 - 26
|46
|3.
|Дефенса и Хустисия
|23
|11
|8
|4
|38 - 21
|41
|4.
|Колон
|24
|11
|6
|7
|26 - 28
|39
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|24
|10
|9
|5
|41 - 28
|39
|6.
|Велес Сарсфилд
|24
|10
|9
|5
|32 - 18
|39
|7.
|Бока Хуниорс
|24
|10
|8
|6
|27 - 18
|38
|8.
|Ланус
|24
|10
|7
|7
|43 - 41
|37
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|24
|9
|8
|7
|25 - 23
|35
|10.
|Уракан
|24
|9
|8
|7
|24 - 24
|35
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|24
|9
|8
|7
|27 - 28
|35
|12.
|Росарио Сентраль
|24
|9
|5
|10
|38 - 37
|32
|13.
|Унион Санта-Фе
|24
|9
|4
|11
|29 - 32
|31
|14.
|Годой Крус
|24
|8
|7
|9
|34 - 31
|31
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|23
|7
|8
|8
|22 - 22
|29
|16.
|Расинг Авельянеда
|24
|7
|8
|9
|22 - 22
|29
|17.
|Атлетико Платенсе
|24
|6
|10
|8
|33 - 34
|28
|18.
|Альдосиви
|23
|8
|3
|12
|23 - 35
|27
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|7
|6
|10
|22 - 29
|27
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|24
|6
|8
|10
|29 - 28
|26
|21.
|Банфилд
|23
|5
|10
|8
|20 - 25
|25
|22.
|Сан-Лоренсо
|24
|6
|6
|12
|20 - 31
|24
|23.
|Патронато Парана
|24
|5
|9
|10
|23 - 35
|24
|24.
|Сармиенто
|24
|6
|6
|12
|23 - 31
|24
|25.
|Атлетико Тукуман
|24
|5
|6
|13
|21 - 45
|21
|26.
|Арсенал Саранди
|24
|4
|8
|12
|12 - 34
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|12
|9
|2
|1
|29 - 6
|29
|2.
|Велес Сарсфилд
|13
|7
|5
|1
|24 - 8
|26
|3.
|Тальерес Кордоба
|11
|8
|2
|1
|18 - 5
|26
|4.
|Колон
|12
|7
|3
|2
|16 - 11
|24
|5.
|Дефенса и Хустисия
|11
|7
|3
|1
|22 - 10
|24
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|6
|5
|2
|15 - 8
|23
|7.
|Уракан
|13
|6
|4
|3
|12 - 10
|22
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|5
|6
|2
|18 - 13
|21
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|5
|5
|1
|18 - 8
|20
|11.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|4
|2
|11 - 7
|19
|12.
|Росарио Сентраль
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|13.
|Ланус
|13
|4
|7
|2
|24 - 21
|19
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|3
|5
|21 - 17
|18
|15.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|10 - 10
|18
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|14 - 8
|18
|17.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|19 - 13
|17
|18.
|Сан-Лоренсо
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|19.
|Сармиенто
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|20.
|Годой Крус
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|21.
|Патронато Парана
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|22.
|Альдосиви
|12
|5
|0
|7
|14 - 20
|15
|23.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|24.
|Атлетико Тукуман
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|25.
|Расинг Авельянеда
|11
|3
|4
|4
|10 - 9
|13
|26.
|Банфилд
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|2.
|Тальерес Кордоба
|13
|6
|2
|5
|19 - 21
|20
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|5
|4
|4
|23 - 20
|19
|4.
|Бока Хуниорс
|13
|5
|4
|4
|16 - 11
|19
|5.
|Ланус
|11
|6
|0
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|5
|3
|16 - 11
|17
|7.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|8.
|Колон
|12
|4
|3
|5
|10 - 17
|15
|9.
|Атлетико Платенсе
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|10.
|Унион Санта-Фе
|12
|4
|2
|6
|10 - 19
|14
|11.
|Годой Крус
|11
|4
|2
|5
|15 - 13
|14
|12.
|Банфилд
|12
|2
|8
|2
|7 - 8
|14
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|2
|5
|9 - 15
|14
|14.
|Росарио Сентраль
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|15.
|Велес Сарсфилд
|11
|3
|4
|4
|8 - 10
|13
|16.
|Уракан
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Альдосиви
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|10 - 15
|12
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|20.
|Патронато Парана
|13
|1
|5
|7
|9 - 22
|8
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|1
|5
|5
|8 - 11
|8
|22.
|Сармиенто
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|1
|10
|9 - 30
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|25.
|Сан-Лоренсо
|13
|1
|4
|8
|8 - 21
|7
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|0
|2
|9
|2 - 24
|2