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Аргентина: Лига професьональ 2021

Химнасия Ла-Плата
3:2
Второй тайм: 46'
Эстудиантес Ла Плата
0'
0:1
23' Гол
Gustavo Del Prete
0:1
27' Не забитый пенальти
Luis Miguel Rodriguez
29' Желтая карточка
Сукуи Фернандо
1:1
31' Гол
Luis Miguel Rodriguez
2:1
34' Гол
Luis Miguel Rodriguez
2:2
40' Гол
Паскини Николас
3:2
44' Гол
Алеман Брайн
45' Желтая карточка
Leonardo Godoy
45' Желтая карточка
Карбонеро Йохан
46'
17
Рей
Родриго
16
Francisco
Gerometta
4
Leonardo
Morales
2
Guillermo
Fratta
18
Коласо
Николас
7
Карбонеро
Йохан
27
Manuel
Insurralde
5
Чеккини
Эмануэль
10
Алеман
Брайн
8
Luis
Miguel
Rodriguez
43
Erik
Ramirez
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
3
Рохель
Агустин
18
Ногера
Фабьян
13
Агиррегарай
Матиас
7
Пеллегрини
Матиас
8
Сукуи
Фернандо
25
Bautista
Kociubinski
15
Паскини
Николас
10
Gustavo
Del
Prete
9
Leandro
Diaz
III
Химнасия Ла-Плата
4-4-2
Эстудиантес Ла Плата
4-4-2

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Эстудиантес Ла Плата

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
100%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
100%
2 победы 7 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 11 побед

27 матчей

7.4%
37%
55.6%
2 победы 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

18.5%
40.7%
40.8%
5 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

7.4%
51.9%
40.7%
2 победы 14 ничьих 11 побед

История матчей

ЛП
0:0
С
0:1
С
1:0
С
0:0
П
1:0
П
0:0
П
0:0
П
3:0
ТМК
1:0
П
1:1
П
1:3
ТМК
3:3
П
0:0
КС
1:0
КС
0:0
П
0:1
ТМ(
0:1
ТМ(
1:1
П
1:1
ПА
0:2
ПА
2:0
ПА
3:1
ПА
3:0
ПА
1:1
ПА
3:1
ПА
1:2
ПА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luis Miguel Rodriguez 7 (1) 0.29
Карбонеро Йохан 4 0.17
Алеман Брайн 3 (1) 0.13
Leandro Contin 2 0.08
Erik Ramirez 2 0.08
Матеас Перез Гарсия 2 0.08
Guillermo Fratta 2 0.08
Maximiliano Angel Coronel 1 0.04
Leonardo Morales 1 0.04
German Guiffrey 1 0.04
Лихт Лукас 1 (1) 0.04
Francisco Gerometta 0 0
Manuel Insurralde 0 0
Matias Miranda 0 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo Del Prete 9 0.38
Leandro Diaz III 9 (3) 0.38
Кастро Мануэль 7 0.29
Juan Apaolaza 4 0.17
Leonardo Godoy 2 0.08
Ногера Фабьян 2 0.08
Паскини Николас 2 0.08
Пеллегрини Матиас 2 (1) 0.08
Айови Хайме 1 0.04
Сукуи Фернандо 0 0
Franco Zapiola 0 0
Санчес-Миньо Хуан 0 0
Эстевес Науэль 0 0
Jorge Rodriguez I 0 0
Рохель Агустин 0 0
Nicolas Palavecino 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеман Брайн 5 1
Manuel Insurralde 4 1
Чеккини Эмануэль 5 0
Matias Melluso 5 0
Guillermo Fratta 3 0
Francisco Gerometta 3 0
Nery Leyes 1 1
Карбонеро Йохан 1 1
Luis Miguel Rodriguez 2 0
Leonardo Morales 2 0
Leandro Contin 2 0
Erik Ramirez 2 0
Harrinson Mancilla 2 0
Лихт Лукас 1 0
Maximiliano Angel Coronel 1 0
Рей Родриго 1 0
Rodrigo Holgado 1 0
Guillermo Enrique 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукуи Фернандо 8 0
Leonardo Godoy 5 0
Ногера Фабьян 4 0
Jorge Rodriguez I 4 0
Leandro Diaz III 4 0
Juan Apaolaza 4 0
Пеллегрини Матиас 4 0
Тобио Фернандо 3 0
Айови Хайме 3 0
Рохель Агустин 3 0
Bautista Kociubinski 3 0
Санчес-Миньо Хуан 2 0
Паскини Николас 2 0
Агиррегарай Матиас 1 0
Gustavo Del Prete 1 0
David Ayala 1 0
Franco Zapiola 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
19
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
2
13%
2
11%
1-15
0
0%
6
32%
16-30
3
20%
3
16%
31-45
5
33%
4
21%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
4
27%
2
11%
76-90

Пропущено

8
16
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
2
25%
4
25%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
38%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
25%
5
31%
61-75
1
13%
2
13%
76-90

Забито

9
19
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
2
22%
3
16%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
2
22%
2
11%
46-60
2
22%
3
16%
61-75
0
0%
6
32%
76-90

Пропущено

15
7
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
13%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
3
43%
61-75
6
40%
0
0%
76-90

Забито

24
38
10 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 13
9 Не забивали 2
4
17%
5
13%
1-15
2
8%
8
21%
16-30
4
17%
6
16%
31-45
7
29%
29%
6
16%
46-60
3
13%
5
13%
61-75
4
17%
8
21%
76-90

Пропущено

23
23
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
4
17%
5
22%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
5
22%
2
9%
31-45
1
4%
2
9%
46-60
6
26%
8
35%
61-75
7
30%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1
Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 1:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 4:1 Нуэва Чикаго - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Эстудиантес Ла Плата - Чакарита Хуниорс 1:0 Ланус - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ривер Плейт 1:1 Атланта - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Митре 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Альварадо - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Кильмес - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Агропекуарио 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 23 16 5 2 50 - 15 53
2. Тальерес Кордоба 24 14 4 6 37 - 26 46
3. Дефенса и Хустисия 23 11 8 4 38 - 21 41
4. Колон 24 11 6 7 26 - 28 39
5. Велес Сарсфилд 24 10 9 5 32 - 18 39
6. Эстудиантес Ла Плата 2:3 24 10 8 6 39 - 27 38
7. Бока Хуниорс 24 10 8 6 27 - 18 38
8. Ланус 24 10 7 7 43 - 41 37
9. Химнасия Ла-Плата 3:2 24 10 7 7 26 - 26 37
10. Уракан 24 9 8 7 24 - 24 35
11. Индепендьенте Авельянеда 23 9 7 7 24 - 22 34
12. Росарио Сентраль 24 9 5 10 38 - 37 32
13. Унион Санта-Фе 24 9 4 11 29 - 32 31
14. Годой Крус 24 8 7 9 34 - 31 31
15. Аргентинос Хуниорс 23 7 8 8 22 - 22 29
16. Расинг Авельянеда 24 7 8 9 22 - 22 29
17. Атлетико Платенсе 24 6 10 8 33 - 34 28
18. Альдосиви 23 8 3 12 23 - 35 27
19. Ньюэллс Олд Бойз 23 7 6 10 22 - 29 27
20. Сентраль Кордоба Росарио 24 6 8 10 29 - 28 26
21. Банфилд 23 5 10 8 20 - 25 25
22. Патронато Парана 24 5 9 10 23 - 35 24
23. Сармиенто 24 6 6 12 23 - 31 24
24. Сан-Лоренсо 23 6 5 12 19 - 30 23
25. Атлетико Тукуман 24 5 6 13 21 - 45 21
26. Арсенал Саранди 24 4 8 12 12 - 34 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 12 9 2 1 29 - 6 29
2. Велес Сарсфилд 13 7 5 1 24 - 8 26
3. Тальерес Кордоба 11 8 2 1 18 - 5 26
4. Колон 12 7 3 2 16 - 11 24
5. Дефенса и Хустисия 11 7 3 1 22 - 10 24
6. Химнасия Ла-Плата 3:2 13 6 5 2 17 - 11 23
7. Индепендьенте Авельянеда 12 6 4 2 14 - 7 22
8. Уракан 13 6 4 3 12 - 10 22
9. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 2 4 15 - 14 20
10. Эстудиантес Ла Плата 2:3 11 5 5 1 18 - 8 20
11. Бока Хуниорс 11 5 4 2 11 - 7 19
12. Росарио Сентраль 11 6 1 4 19 - 13 19
13. Ланус 13 4 7 2 24 - 21 19
14. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 3 5 21 - 17 18
15. Арсенал Саранди 13 4 6 3 10 - 10 18
16. Аргентинос Хуниорс 11 5 3 3 14 - 8 18
17. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 19 - 13 17
18. Сан-Лоренсо 11 5 2 4 12 - 10 17
19. Сармиенто 13 5 2 6 16 - 16 17
20. Годой Крус 13 4 5 4 19 - 18 17
21. Патронато Парана 11 4 4 3 14 - 13 16
22. Альдосиви 12 5 0 7 14 - 20 15
23. Атлетико Платенсе 11 3 5 3 14 - 12 14
24. Атлетико Тукуман 11 3 5 3 12 - 15 14
25. Расинг Авельянеда 11 3 4 4 10 - 9 13
26. Банфилд 11 3 2 6 13 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 7 3 1 21 - 9 24
2. Тальерес Кордоба 13 6 2 5 19 - 21 20
3. Бока Хуниорс 13 5 4 4 16 - 11 19
4. Эстудиантес Ла Плата 2:3 13 5 3 5 21 - 19 18
5. Ланус 11 6 0 5 19 - 20 18
6. Дефенса и Хустисия 12 4 5 3 16 - 11 17
7. Расинг Авельянеда 13 4 4 5 12 - 13 16
8. Колон 12 4 3 5 10 - 17 15
9. Атлетико Платенсе 13 3 5 5 19 - 22 14
10. Унион Санта-Фе 12 4 2 6 10 - 19 14
11. Годой Крус 11 4 2 5 15 - 13 14
12. Банфилд 12 2 8 2 7 - 8 14
13. Химнасия Ла-Плата 3:2 11 4 2 5 9 - 15 14
14. Росарио Сентраль 13 3 4 6 19 - 24 13
15. Велес Сарсфилд 11 3 4 4 8 - 10 13
16. Уракан 11 3 4 4 12 - 14 13
17. Альдосиви 11 3 3 5 9 - 15 12
18. Индепендьенте Авельянеда 11 3 3 5 10 - 15 12
19. Аргентинос Хуниорс 12 2 5 5 8 - 14 11
20. Патронато Парана 13 1 5 7 9 - 22 8
21. Сентраль Кордоба Росарио 11 1 5 5 8 - 11 8
22. Сармиенто 11 1 4 6 7 - 15 7
23. Атлетико Тукуман 13 2 1 10 9 - 30 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 11 1 4 6 7 - 15 7
25. Сан-Лоренсо 12 1 3 8 7 - 20 6
26. Арсенал Саранди 11 0 2 9 2 - 24 2
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
2.91
3.60
8.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 3:2 Эстудиантес Ла Плата онлайн


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