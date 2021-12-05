Аргентина: Лига професьональ 2021
3:2
Второй тайм: 46'
0:1
23' ГолGustavo Del Prete
0:1
27' Не забитый пенальтиLuis Miguel Rodriguez
29' Желтая карточкаСукуи Фернандо
1:1
31' ГолLuis Miguel Rodriguez
2:1
34' ГолLuis Miguel Rodriguez
2:2
40' ГолПаскини Николас
3:2
44' ГолАлеман Брайн
45' Желтая карточкаLeonardo Godoy
45' Желтая карточкаКарбонеро Йохан
17
Рей
Родриго
10
Алеман
Брайн
43
Erik
Ramirez
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Нападающий
-
43 Erik RamirezНападающий
- Запасные игроки
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Айови ХаймеНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
Ход матча
23'
27'
29'
31'
34'
40'
2:2
44'
45'
45'
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Эстудиантес Ла Плата
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
100%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
100%
2 победы 7 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 11 побед
27 матчей
7.4%
37%
55.6%
2 победы 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
18.5%
40.7%
40.8%
5 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
7.4%
51.9%
40.7%
2 победы 14 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luis Miguel Rodriguez
|7 (1)
|0.29
|Карбонеро Йохан
|4
|0.17
|Алеман Брайн
|3 (1)
|0.13
|Leandro Contin
|2
|0.08
|Erik Ramirez
|2
|0.08
|Матеас Перез Гарсия
|2
|0.08
|Guillermo Fratta
|2
|0.08
|Maximiliano Angel Coronel
|1
|0.04
|Leonardo Morales
|1
|0.04
|German Guiffrey
|1
|0.04
|Лихт Лукас
|1 (1)
|0.04
|Francisco Gerometta
|0
|0
|Manuel Insurralde
|0
|0
|Matias Miranda
|0
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo Del Prete
|9
|0.38
|Leandro Diaz III
|9 (3)
|0.38
|Кастро Мануэль
|7
|0.29
|Juan Apaolaza
|4
|0.17
|Leonardo Godoy
|2
|0.08
|Ногера Фабьян
|2
|0.08
|Паскини Николас
|2
|0.08
|Пеллегрини Матиас
|2 (1)
|0.08
|Айови Хайме
|1
|0.04
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Franco Zapiola
|0
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|Рохель Агустин
|0
|0
|Nicolas Palavecino
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеман Брайн
|5
|1
|Manuel Insurralde
|4
|1
|Чеккини Эмануэль
|5
|0
|Matias Melluso
|5
|0
|Guillermo Fratta
|3
|0
|Francisco Gerometta
|3
|0
|Nery Leyes
|1
|1
|Карбонеро Йохан
|1
|1
|Luis Miguel Rodriguez
|2
|0
|Leonardo Morales
|2
|0
|Leandro Contin
|2
|0
|Erik Ramirez
|2
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|0
|Лихт Лукас
|1
|0
|Maximiliano Angel Coronel
|1
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Rodrigo Holgado
|1
|0
|Guillermo Enrique
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукуи Фернандо
|8
|0
|Leonardo Godoy
|5
|0
|Ногера Фабьян
|4
|0
|Jorge Rodriguez I
|4
|0
|Leandro Diaz III
|4
|0
|Juan Apaolaza
|4
|0
|Пеллегрини Матиас
|4
|0
|Тобио Фернандо
|3
|0
|Айови Хайме
|3
|0
|Рохель Агустин
|3
|0
|Bautista Kociubinski
|3
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|Паскини Николас
|2
|0
|Агиррегарай Матиас
|1
|0
|Gustavo Del Prete
|1
|0
|David Ayala
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
19
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
2
13%
2
11%
1-15
0
0%
6
32%
16-30
3
20%
3
16%
31-45
5
33%
4
21%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
4
27%
2
11%
76-90
Пропущено
8
16
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
2
25%
4
25%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
38%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
25%
5
31%
61-75
1
13%
2
13%
76-90
Забито
9
19
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
2
22%
3
16%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
2
22%
2
11%
46-60
2
22%
3
16%
61-75
0
0%
6
32%
76-90
Пропущено
15
7
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
13%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
3
43%
61-75
6
40%
0
0%
76-90
Забито
24
38
10 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 13
9 Не забивали 2
4
17%
5
13%
1-15
2
8%
8
21%
16-30
4
17%
6
16%
31-45
7
29%
29%
6
16%
46-60
3
13%
5
13%
61-75
4
17%
8
21%
76-90
Пропущено
23
23
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
4
17%
5
22%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
5
22%
2
9%
31-45
1
4%
2
9%
46-60
6
26%
8
35%
61-75
7
30%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1
Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 1:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 4:1 Нуэва Чикаго - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Эстудиантес Ла Плата - Чакарита Хуниорс 1:0 Ланус - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ривер Плейт 1:1 Атланта - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Митре 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Альварадо - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Кильмес - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Агропекуарио 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|23
|16
|5
|2
|50 - 15
|53
|2.
|Тальерес Кордоба
|24
|14
|4
|6
|37 - 26
|46
|3.
|Дефенса и Хустисия
|23
|11
|8
|4
|38 - 21
|41
|4.
|Колон
|24
|11
|6
|7
|26 - 28
|39
|5.
|Велес Сарсфилд
|24
|10
|9
|5
|32 - 18
|39
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|2:3
|24
|10
|8
|6
|39 - 27
|38
|7.
|Бока Хуниорс
|24
|10
|8
|6
|27 - 18
|38
|8.
|Ланус
|24
|10
|7
|7
|43 - 41
|37
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|3:2
|24
|10
|7
|7
|26 - 26
|37
|10.
|Уракан
|24
|9
|8
|7
|24 - 24
|35
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|23
|9
|7
|7
|24 - 22
|34
|12.
|Росарио Сентраль
|24
|9
|5
|10
|38 - 37
|32
|13.
|Унион Санта-Фе
|24
|9
|4
|11
|29 - 32
|31
|14.
|Годой Крус
|24
|8
|7
|9
|34 - 31
|31
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|23
|7
|8
|8
|22 - 22
|29
|16.
|Расинг Авельянеда
|24
|7
|8
|9
|22 - 22
|29
|17.
|Атлетико Платенсе
|24
|6
|10
|8
|33 - 34
|28
|18.
|Альдосиви
|23
|8
|3
|12
|23 - 35
|27
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|7
|6
|10
|22 - 29
|27
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|24
|6
|8
|10
|29 - 28
|26
|21.
|Банфилд
|23
|5
|10
|8
|20 - 25
|25
|22.
|Патронато Парана
|24
|5
|9
|10
|23 - 35
|24
|23.
|Сармиенто
|24
|6
|6
|12
|23 - 31
|24
|24.
|Сан-Лоренсо
|23
|6
|5
|12
|19 - 30
|23
|25.
|Атлетико Тукуман
|24
|5
|6
|13
|21 - 45
|21
|26.
|Арсенал Саранди
|24
|4
|8
|12
|12 - 34
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|12
|9
|2
|1
|29 - 6
|29
|2.
|Велес Сарсфилд
|13
|7
|5
|1
|24 - 8
|26
|3.
|Тальерес Кордоба
|11
|8
|2
|1
|18 - 5
|26
|4.
|Колон
|12
|7
|3
|2
|16 - 11
|24
|5.
|Дефенса и Хустисия
|11
|7
|3
|1
|22 - 10
|24
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|3:2
|13
|6
|5
|2
|17 - 11
|23
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|6
|4
|2
|14 - 7
|22
|8.
|Уракан
|13
|6
|4
|3
|12 - 10
|22
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|2:3
|11
|5
|5
|1
|18 - 8
|20
|11.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|4
|2
|11 - 7
|19
|12.
|Росарио Сентраль
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|13.
|Ланус
|13
|4
|7
|2
|24 - 21
|19
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|3
|5
|21 - 17
|18
|15.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|10 - 10
|18
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|14 - 8
|18
|17.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|19 - 13
|17
|18.
|Сан-Лоренсо
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|19.
|Сармиенто
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|20.
|Годой Крус
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|21.
|Патронато Парана
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|22.
|Альдосиви
|12
|5
|0
|7
|14 - 20
|15
|23.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|24.
|Атлетико Тукуман
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|25.
|Расинг Авельянеда
|11
|3
|4
|4
|10 - 9
|13
|26.
|Банфилд
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|2.
|Тальерес Кордоба
|13
|6
|2
|5
|19 - 21
|20
|3.
|Бока Хуниорс
|13
|5
|4
|4
|16 - 11
|19
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|2:3
|13
|5
|3
|5
|21 - 19
|18
|5.
|Ланус
|11
|6
|0
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|5
|3
|16 - 11
|17
|7.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|8.
|Колон
|12
|4
|3
|5
|10 - 17
|15
|9.
|Атлетико Платенсе
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|10.
|Унион Санта-Фе
|12
|4
|2
|6
|10 - 19
|14
|11.
|Годой Крус
|11
|4
|2
|5
|15 - 13
|14
|12.
|Банфилд
|12
|2
|8
|2
|7 - 8
|14
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|3:2
|11
|4
|2
|5
|9 - 15
|14
|14.
|Росарио Сентраль
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|15.
|Велес Сарсфилд
|11
|3
|4
|4
|8 - 10
|13
|16.
|Уракан
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Альдосиви
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|10 - 15
|12
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|20.
|Патронато Парана
|13
|1
|5
|7
|9 - 22
|8
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|1
|5
|5
|8 - 11
|8
|22.
|Сармиенто
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|1
|10
|9 - 30
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|25.
|Сан-Лоренсо
|12
|1
|3
|8
|7 - 20
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|0
|2
|9
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