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Аргентина: Лига професьональ 2021

Уракан
1:0
Первый тайм: 40'
Расинг Авельянеда
0'
19' Желтая карточка
Jonas Acevedo
1:0
27' Гол
Matias Coccaro
28' Желтая карточка
Matias Coccaro
37' Желтая карточка
Пильюд Иван
39' Желтая карточка
 40'
1
Marcos
Guillermo
Diaz
35
Ismael
Alberto
Quilez
2
Jose
David
Moya
Rojas
34
Jonathan
Galvan
25
Cesar
Ibanez
10
Кристальдо
Франко
5
Santiago
Hezze
11
Jonas
Acevedo
20
Jhonatan
Candia
7
Matias
Coccaro
16
Rodrigo
Cabral
25
Gaston
Gomez
4
Пильюд
Иван
30
Сигали
Леонардо
23
Nery
Dominguez
12
Fernando
Prado
16
Мартинес
Маурисио
26
Carlos
Alcaraz
9
Enzo
Copetti
15
Лисандро
Лопес
III
28
Чанкалай
Томас
20
Цвитанич
Дарио
Уракан
4-3-3
Расинг Авельянеда
4-2-3-1

Ход матча

19'
Jonas Acevedo
 
27'
Matias Coccaro
(Cesar Ibanez)
1:0
28'
Matias Coccaro
 
37'
 
Пильюд Иван
39'
 

История личных встреч

Уракан
Расинг Авельянеда

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:0
С
3:1
С
4:0
ТМК
4:3
П
1:1
П
0:1
П
2:0
ПА
0:0
ПА
3:0
ПА
1:1
ПА
3:1
ПА
1:4
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Coccaro 4 0.17
Кристальдо Франко 3 0.13
Enrique Triverio 3 0.13
Jhonatan Candia 3 (1) 0.13
Jose David Moya Rojas 2 0.08
Jonas Acevedo 1 0.04
Cesar Ibanez 1 0.04
Nicolas Alexis Silva 1 0.04
Якоб Клаудио 1 0.04
Fabian Henriquez 1 0.04
Rodrigo Cabral 1 0.04
Santiago Hezze 1 0.04
Patricio Daniel Toranzo 0 0
Ismael Alberto Quilez 0 0
Raul Lozano 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 4 (1) 0.17
Лисандро Лопес III 3 (1) 0.13
Чанкалай Томас 2 0.08
Javier Correa 2 0.08
Цвитанич Дарио 1 0.04
Сигали Леонардо 1 0.04
Matias Rojas II 1 0.04
Морено Анибал 1 0.04
Carlos Alcaraz 1 0.04
Пиатти Игнасио 1 0.04
Nery Dominguez 1 0.04
Гарре Бенжамин 1 0.04
Fabricio Dominguez 1 0.04
Мена Эухенио 0 0
Leonel Ariel Miranda 0 0
Juan Caceres 0 0
Gaston Agustin Viera 0 0

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cesar Ibanez 7 1
Jonathan Galvan 8 0
Lucas Merolla 7 0
Santiago Hezze 6 0
Якоб Клаудио 4 0
Грими Леандро 3 0
Jhonatan Candia 3 0
Enrique Triverio 2 0
Кристальдо Франко 2 0
Fabian Henriquez 2 0
Jose David Moya Rojas 2 0
Jonas Acevedo 2 0
Patricio Daniel Toranzo 1 0
Ismael Alberto Quilez 1 0
Marcos Guillermo Diaz 1 0
Raul Lozano 1 0
Diego Mercado 1 0
Francisco Ramirez 1 0
Nicolas Alexis Silva 1 0
Rodrigo Cabral 1 0
Federico Marini2 1 0
Santiago Moya 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Alcaraz 7 0
Мартинес Маурисио 6 0
Сигали Леонардо 5 0
Matias Rojas II 5 0
Морено Анибал 5 0
Juan Caceres 4 0
Nery Dominguez 2 0
Javier Correa 2 0
Ловера Максимилиано 2 0
Чанкалай Томас 2 0
Fernando Prado 2 0
Enzo Copetti 0 1
Пиатти Игнасио 1 0
Leonel Ariel Miranda 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Лисандро Лопес III 1 0
Гарре Бенжамин 1 0
Fabricio Dominguez 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
2
18%
4
33%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
3
27%
4
33%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
30%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
20%
4
33%
61-75
3
30%
2
17%
76-90

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
17 Не забивали 17
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Пропущено

15
11
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
4
27%
2
18%
1-15
4
27%
1
9%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
2
13%
4
36%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Забито

22
20
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
4
20%
31-45
5
23%
5
25%
46-60
1
5%
5
25%
61-75
6
27%
6
30%
76-90

Пропущено

25
23
15 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 14
7
28%
4
17%
1-15
4
16%
1
4%
16-30
4
16%
2
9%
31-45
2
8%
7
30%
46-60
3
12%
5
22%
61-75
5
20%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Уракан - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 4:1 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1
Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Уракан 1:4 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 1:2 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Сармиенто - Уракан 0:0 Уракан - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Уракан - Унион Санта-Фе 0:0 Уракан - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2
Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 23 16 5 2 50 - 15 53
2. Тальерес Кордоба 24 14 4 6 37 - 26 46
3. Дефенса и Хустисия 23 11 8 4 38 - 21 41
4. Колон 24 11 6 7 26 - 28 39
5. Велес Сарсфилд 24 10 9 5 32 - 18 39
6. Ланус 1:0 24 11 6 7 42 - 39 39
7. Эстудиантес Ла Плата 23 10 8 5 37 - 24 38
8. Бока Хуниорс 24 10 8 6 27 - 18 38
9. Уракан 1:0 24 9 8 7 24 - 24 35
10. Химнасия Ла-Плата 23 9 7 7 23 - 24 34
11. Индепендьенте Авельянеда 23 9 7 7 24 - 22 34
12. Унион Санта-Фе 24 9 4 11 29 - 32 31
13. Годой Крус 24 8 7 9 34 - 31 31
14. Росарио Сентраль 0:1 24 9 4 11 36 - 36 31
15. Аргентинос Хуниорс 23 7 8 8 22 - 22 29
16. Расинг Авельянеда 0:1 24 7 8 9 22 - 22 29
17. Атлетико Платенсе 24 6 10 8 33 - 34 28
18. Альдосиви 23 8 3 12 23 - 35 27
19. Ньюэллс Олд Бойз 23 7 6 10 22 - 29 27
20. Сентраль Кордоба Росарио 24 6 8 10 29 - 28 26
21. Банфилд 23 5 10 8 20 - 25 25
22. Патронато Парана 24 5 9 10 23 - 35 24
23. Сармиенто 24 6 6 12 23 - 31 24
24. Сан-Лоренсо 23 6 5 12 19 - 30 23
25. Атлетико Тукуман 24 5 6 13 21 - 45 21
26. Арсенал Саранди 24 4 8 12 12 - 34 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 12 9 2 1 29 - 6 29
2. Велес Сарсфилд 13 7 5 1 24 - 8 26
3. Тальерес Кордоба 11 8 2 1 18 - 5 26
4. Колон 12 7 3 2 16 - 11 24
5. Дефенса и Хустисия 11 7 3 1 22 - 10 24
6. Индепендьенте Авельянеда 12 6 4 2 14 - 7 22
7. Уракан 1:0 13 6 4 3 12 - 10 22
8. Ланус 1:0 13 5 6 2 23 - 19 21
9. Химнасия Ла-Плата 12 5 5 2 14 - 9 20
10. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 2 4 15 - 14 20
11. Эстудиантес Ла Плата 11 5 5 1 18 - 8 20
12. Бока Хуниорс 11 5 4 2 11 - 7 19
13. Росарио Сентраль 0:1 11 6 1 4 19 - 13 19
14. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 3 5 21 - 17 18
15. Арсенал Саранди 13 4 6 3 10 - 10 18
16. Аргентинос Хуниорс 11 5 3 3 14 - 8 18
17. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 19 - 13 17
18. Сан-Лоренсо 11 5 2 4 12 - 10 17
19. Сармиенто 13 5 2 6 16 - 16 17
20. Годой Крус 13 4 5 4 19 - 18 17
21. Патронато Парана 11 4 4 3 14 - 13 16
22. Альдосиви 12 5 0 7 14 - 20 15
23. Атлетико Платенсе 11 3 5 3 14 - 12 14
24. Атлетико Тукуман 11 3 5 3 12 - 15 14
25. Расинг Авельянеда 0:1 11 3 4 4 10 - 9 13
26. Банфилд 11 3 2 6 13 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 7 3 1 21 - 9 24
2. Тальерес Кордоба 13 6 2 5 19 - 21 20
3. Бока Хуниорс 13 5 4 4 16 - 11 19
4. Эстудиантес Ла Плата 12 5 3 4 19 - 16 18
5. Ланус 1:0 11 6 0 5 19 - 20 18
6. Дефенса и Хустисия 12 4 5 3 16 - 11 17
7. Расинг Авельянеда 0:1 13 4 4 5 12 - 13 16
8. Колон 12 4 3 5 10 - 17 15
9. Атлетико Платенсе 13 3 5 5 19 - 22 14
10. Годой Крус 11 4 2 5 15 - 13 14
11. Банфилд 12 2 8 2 7 - 8 14
12. Химнасия Ла-Плата 11 4 2 5 9 - 15 14
13. Унион Санта-Фе 12 4 2 6 10 - 19 14
14. Велес Сарсфилд 11 3 4 4 8 - 10 13
15. Уракан 1:0 11 3 4 4 12 - 14 13
16. Альдосиви 11 3 3 5 9 - 15 12
17. Индепендьенте Авельянеда 11 3 3 5 10 - 15 12
18. Росарио Сентраль 0:1 13 3 3 7 17 - 23 12
19. Аргентинос Хуниорс 12 2 5 5 8 - 14 11
20. Патронато Парана 13 1 5 7 9 - 22 8
21. Сентраль Кордоба Росарио 11 1 5 5 8 - 11 8
22. Сармиенто 11 1 4 6 7 - 15 7
23. Атлетико Тукуман 13 2 1 10 9 - 30 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 11 1 4 6 7 - 15 7
25. Сан-Лоренсо 12 1 3 8 7 - 20 6
26. Арсенал Саранди 11 0 2 9 2 - 24 2
Лучшие коэффициенты
Уракан
Ничья
Расинг Авельянеда
2.22
3.44
3.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Уракан 1:0 Расинг Авельянеда онлайн


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