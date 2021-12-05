Аргентина: Лига професьональ 2021
1:0
Первый тайм: 40'
19' Желтая карточкаJonas Acevedo
1:0
27' ГолMatias Coccaro
28' Желтая карточкаMatias Coccaro
37' Желтая карточкаПильюд Иван
25
Cesar
Ibanez
25
Gaston
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
23 Lucas Vera
-
13 Walter Perez
-
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
-
25 Gaston GomezВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
44 Ivan Maggi
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
Ход матча
19'
27'
1:0
28'
37'
39'
История личных встреч
Уракан
Расинг Авельянеда
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
15 матчей
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Coccaro
|4
|0.17
|Кристальдо Франко
|3
|0.13
|Enrique Triverio
|3
|0.13
|Jhonatan Candia
|3 (1)
|0.13
|Jose David Moya Rojas
|2
|0.08
|Jonas Acevedo
|1
|0.04
|Cesar Ibanez
|1
|0.04
|Nicolas Alexis Silva
|1
|0.04
|Якоб Клаудио
|1
|0.04
|Fabian Henriquez
|1
|0.04
|Rodrigo Cabral
|1
|0.04
|Santiago Hezze
|1
|0.04
|Patricio Daniel Toranzo
|0
|0
|Ismael Alberto Quilez
|0
|0
|Raul Lozano
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|4 (1)
|0.17
|Лисандро Лопес III
|3 (1)
|0.13
|Чанкалай Томас
|2
|0.08
|Javier Correa
|2
|0.08
|Цвитанич Дарио
|1
|0.04
|Сигали Леонардо
|1
|0.04
|Matias Rojas II
|1
|0.04
|Морено Анибал
|1
|0.04
|Carlos Alcaraz
|1
|0.04
|Пиатти Игнасио
|1
|0.04
|Nery Dominguez
|1
|0.04
|Гарре Бенжамин
|1
|0.04
|Fabricio Dominguez
|1
|0.04
|Мена Эухенио
|0
|0
|Leonel Ariel Miranda
|0
|0
|Juan Caceres
|0
|0
|Gaston Agustin Viera
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cesar Ibanez
|7
|1
|Jonathan Galvan
|8
|0
|Lucas Merolla
|7
|0
|Santiago Hezze
|6
|0
|Якоб Клаудио
|4
|0
|Грими Леандро
|3
|0
|Jhonatan Candia
|3
|0
|Enrique Triverio
|2
|0
|Кристальдо Франко
|2
|0
|Fabian Henriquez
|2
|0
|Jose David Moya Rojas
|2
|0
|Jonas Acevedo
|2
|0
|Patricio Daniel Toranzo
|1
|0
|Ismael Alberto Quilez
|1
|0
|Marcos Guillermo Diaz
|1
|0
|Raul Lozano
|1
|0
|Diego Mercado
|1
|0
|Francisco Ramirez
|1
|0
|Nicolas Alexis Silva
|1
|0
|Rodrigo Cabral
|1
|0
|Federico Marini2
|1
|0
|Santiago Moya
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Alcaraz
|7
|0
|Мартинес Маурисио
|6
|0
|Сигали Леонардо
|5
|0
|Matias Rojas II
|5
|0
|Морено Анибал
|5
|0
|Juan Caceres
|4
|0
|Nery Dominguez
|2
|0
|Javier Correa
|2
|0
|Ловера Максимилиано
|2
|0
|Чанкалай Томас
|2
|0
|Fernando Prado
|2
|0
|Enzo Copetti
|0
|1
|Пиатти Игнасио
|1
|0
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Лисандро Лопес III
|1
|0
|Гарре Бенжамин
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
2
18%
4
33%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
3
27%
4
33%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
30%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
20%
4
33%
61-75
3
30%
2
17%
76-90
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
17 Не забивали 17
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Пропущено
15
11
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
4
27%
2
18%
1-15
4
27%
1
9%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
2
13%
4
36%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Забито
22
20
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
4
20%
31-45
5
23%
5
25%
46-60
1
5%
5
25%
61-75
6
27%
6
30%
76-90
Пропущено
25
23
15 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 14
7
28%
4
17%
1-15
4
16%
1
4%
16-30
4
16%
2
9%
31-45
2
8%
7
30%
46-60
3
12%
5
22%
61-75
5
20%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Уракан - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 4:1 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1
Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Уракан 1:4 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 1:2 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Сармиенто - Уракан 0:0 Уракан - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Уракан - Унион Санта-Фе 0:0 Уракан - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2
Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|23
|16
|5
|2
|50 - 15
|53
|2.
|Тальерес Кордоба
|24
|14
|4
|6
|37 - 26
|46
|3.
|Дефенса и Хустисия
|23
|11
|8
|4
|38 - 21
|41
|4.
|Колон
|24
|11
|6
|7
|26 - 28
|39
|5.
|Велес Сарсфилд
|24
|10
|9
|5
|32 - 18
|39
|6.
|Ланус
|1:0
|24
|11
|6
|7
|42 - 39
|39
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|23
|10
|8
|5
|37 - 24
|38
|8.
|Бока Хуниорс
|24
|10
|8
|6
|27 - 18
|38
|9.
|Уракан
|1:0
|24
|9
|8
|7
|24 - 24
|35
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|23
|9
|7
|7
|23 - 24
|34
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|23
|9
|7
|7
|24 - 22
|34
|12.
|Унион Санта-Фе
|24
|9
|4
|11
|29 - 32
|31
|13.
|Годой Крус
|24
|8
|7
|9
|34 - 31
|31
|14.
|Росарио Сентраль
|0:1
|24
|9
|4
|11
|36 - 36
|31
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|23
|7
|8
|8
|22 - 22
|29
|16.
|Расинг Авельянеда
|0:1
|24
|7
|8
|9
|22 - 22
|29
|17.
|Атлетико Платенсе
|24
|6
|10
|8
|33 - 34
|28
|18.
|Альдосиви
|23
|8
|3
|12
|23 - 35
|27
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|7
|6
|10
|22 - 29
|27
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|24
|6
|8
|10
|29 - 28
|26
|21.
|Банфилд
|23
|5
|10
|8
|20 - 25
|25
|22.
|Патронато Парана
|24
|5
|9
|10
|23 - 35
|24
|23.
|Сармиенто
|24
|6
|6
|12
|23 - 31
|24
|24.
|Сан-Лоренсо
|23
|6
|5
|12
|19 - 30
|23
|25.
|Атлетико Тукуман
|24
|5
|6
|13
|21 - 45
|21
|26.
|Арсенал Саранди
|24
|4
|8
|12
|12 - 34
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|12
|9
|2
|1
|29 - 6
|29
|2.
|Велес Сарсфилд
|13
|7
|5
|1
|24 - 8
|26
|3.
|Тальерес Кордоба
|11
|8
|2
|1
|18 - 5
|26
|4.
|Колон
|12
|7
|3
|2
|16 - 11
|24
|5.
|Дефенса и Хустисия
|11
|7
|3
|1
|22 - 10
|24
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|6
|4
|2
|14 - 7
|22
|7.
|Уракан
|1:0
|13
|6
|4
|3
|12 - 10
|22
|8.
|Ланус
|1:0
|13
|5
|6
|2
|23 - 19
|21
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|5
|5
|1
|18 - 8
|20
|12.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|4
|2
|11 - 7
|19
|13.
|Росарио Сентраль
|0:1
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|3
|5
|21 - 17
|18
|15.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|10 - 10
|18
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|14 - 8
|18
|17.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|19 - 13
|17
|18.
|Сан-Лоренсо
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|19.
|Сармиенто
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|20.
|Годой Крус
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|21.
|Патронато Парана
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|22.
|Альдосиви
|12
|5
|0
|7
|14 - 20
|15
|23.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|24.
|Атлетико Тукуман
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|25.
|Расинг Авельянеда
|0:1
|11
|3
|4
|4
|10 - 9
|13
|26.
|Банфилд
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|2.
|Тальерес Кордоба
|13
|6
|2
|5
|19 - 21
|20
|3.
|Бока Хуниорс
|13
|5
|4
|4
|16 - 11
|19
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|5.
|Ланус
|1:0
|11
|6
|0
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|5
|3
|16 - 11
|17
|7.
|Расинг Авельянеда
|0:1
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|8.
|Колон
|12
|4
|3
|5
|10 - 17
|15
|9.
|Атлетико Платенсе
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|10.
|Годой Крус
|11
|4
|2
|5
|15 - 13
|14
|11.
|Банфилд
|12
|2
|8
|2
|7 - 8
|14
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|2
|5
|9 - 15
|14
|13.
|Унион Санта-Фе
|12
|4
|2
|6
|10 - 19
|14
|14.
|Велес Сарсфилд
|11
|3
|4
|4
|8 - 10
|13
|15.
|Уракан
|1:0
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|16.
|Альдосиви
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|10 - 15
|12
|18.
|Росарио Сентраль
|0:1
|13
|3
|3
|7
|17 - 23
|12
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|20.
|Патронато Парана
|13
|1
|5
|7
|9 - 22
|8
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|1
|5
|5
|8 - 11
|8
|22.
|Сармиенто
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|1
|10
|9 - 30
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|25.
|Сан-Лоренсо
|12
|1
|3
|8
|7 - 20
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|0
|2
|9
|2 - 24
|2