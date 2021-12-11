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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Газ-Метан Медиаш
0:1
Конец матча

Стадион:
ФКСБ
0'
28' Желтая карточка
Штяу Раул
0:1
59' Гол
Олару Дариус
80' Желтая карточка
Мирон Джордже
81' Желтая карточка
Грэдинару Рэзван
90' Желтая карточка
Франсишку Жуниор
90' Желтая карточка
Влад Даниэл
90'+4
1
Вылчану
Октавиан
2
Моура
Габриэл
25
Матрикарди
Патрисио
3
Матиас
Иури
21
Добреску
Михай
92
Альсё
Бриан
8
Франсишку
Жуниор
70
Штяу
Раул
10
Дякону
Роналдо
7
Триф
Разван
71
Морар
Влад
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
17
Кристя
Юлиан
4
Мирон
Джордже
33
Радунович
Ристо
26
Оайдэ
Рэзван
8
Шут
Адриан
10
Тэнасе
Флорин
22
Георге
Валентин
13
Думитер
Андрей
9
Попеску
Октавиан
Газ-Метан Медиаш
ФКСБ

История личных встреч

Газ-Метан Медиаш
ФКСБ

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 14 побед

26 матчей

15.4%
19.2%
65.4%
4 победы 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

30.8%
23.1%
46.1%
8 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

15.4%
30.8%
53.8%
4 победы 8 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
Л1ГА
0:1
Л1ГА
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
Л1
1:2
Л1
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ДА
3:0
ДА
0:0
ДА
0:1
ДА
2:0
ДА
2:4
ДА
0:1
ДА
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Газ-Метан Медиаш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матрикарди Патрисио 3 0.16
Матиас Иури 3 0.16
Дякону Роналдо 2 0.11
Морар Влад 2 0.11
Christian Irobiso I 1 0.05
Триф Разван 1 0.05
Филип Иоан 1 0.05
Штяу Раул 1 0.05
Шамед Нассер 1 (1) 0.05
Грэдинару Рэзван 0 0
Хоршия Овидиу 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Флорин 6 (4) 0.32
Попеску Октавиан 4 0.21
Стойка Янис 4 0.21
Кешерю Клаудиу 4 (1) 0.21
Кордя Андрей 3 (1) 0.16
Георге Валентин 3 0.16
Винисиус Пауло 2 0.11
Думитер Андрей 2 0.11
Олару Дариус 1 0.05
Мирон Джордже 1 0.05
Будеску Константин 1 (1) 0.05
Моруцан Олимпиу 1 0.05
Шут Адриан 1 0.05
Кристя Юлиан 0 0
Радунович Ристо 0 0
Крецу Валентин 0 0
Оайдэ Рэзван 0 0

Карточки

Газ-Метан Медиаш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моура Габриэл 6 1
Франсишку Жуниор 5 1
Diogo Izata 4 1
Матиас Иури 4 1
Морар Влад 3 0
Шамед Нассер 3 0
Филип Иоан 2 0
Альсё Бриан 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Хорж Рэзван 2 0
Триф Разван 2 0
Вылчану Октавиан 2 0
Petru Dragos 2 0
Mihai Lixandru 2 0
Ilie Poenaru 1 0
Сарр Адама 1 0
Матрикарди Патрисио 1 0
Ромеро Роберто 1 0
Грэдинару Рэзван 1 0
Christian Irobiso I 1 0
Felix Mathaus 1 0
Добреску Михай 1 0
Велисар Михай 1 0
Штяу Раул 1 0
Dobrin Gaspar 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 5 0
Крецу Валентин 3 0
Попеску Октавиан 3 0
Будеску Константин 3 0
Шут Адриан 3 0
Шербан Сорин 1 1
Тэнасе Флорин 2 0
Мирон Джордже 2 0
Коман Флоринел 2 0
Попеску Овидиу 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Влад Даниэл 2 0
Alexandru Marian Musi 2 0
Eduard Iordanescu 2 0
Кешерю Клаудиу 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Георге Валентин 1 0
Олару Дариус 1 0
Оайдэ Рэзван 1 0
Стойка Янис 1 0
Кордя Андрей 1 0
Думитер Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
3
38%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

10
8
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
1
10%
2
25%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
6
60%
0
0%
76-90

Забито

7
25
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 10
2
29%
4
16%
1-15
1
14%
3
12%
16-30
1
14%
4
16%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
0
0%
6
24%
61-75
3
43%
5
20%
76-90

Пропущено

12
9
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
5
42%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
25%
1
11%
76-90

Забито

15
34
9 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 10
8 Не забивали 3
3
20%
4
12%
1-15
2
13%
4
12%
16-30
4
27%
6
18%
31-45
0
0%
4
12%
46-60
3
20%
7
21%
61-75
3
20%
9
26%
76-90

Пропущено

22
17
6 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 11
4
18%
2
12%
1-15
2
9%
4
24%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
7
32%
3
18%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
9
41%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Газ-Метан Медиаш
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Газ-Метан Медиаш 1:0 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1
Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 1:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 2:0 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Газ-Метан Медиаш - УТА Арад 0:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 1:0 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Газ-Метан Медиаш 2:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:0 Газ-Метан Медиаш - Политехника Яссы 4:2 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 1:0
ФКСБ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - FC Buzau 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1
ФКСБ - Университатя 0:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 Германнштадт - ФКСБ 0:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 0:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Миовени 3:0 ФКСБ - Астра 1:1 ФКСБ - Дунэря Кэлэраши 3:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Брашов Стягул Ренаште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Виторул Селимбар 0:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 18 16 0 2 28 - 8 48
2. Университатя Крайова 37 12 9 16 45 - 43 45
3. ФКСБ 19 13 4 2 35 - 16 43
4. Волунтари 19 10 3 6 23 - 19 33
5. Рапид Бухарест 19 8 7 4 24 - 17 31
6. Ботошани 19 7 9 3 18 - 17 30
7. Вииторул Констанца 18 8 5 5 21 - 10 29
8. Арджеш 19 8 3 8 18 - 16 27
9. УТА Арад 19 6 8 5 16 - 13 26
10. Сепси 18 4 9 5 19 - 17 21
11. Газ-Метан Медиаш 19 5 4 10 15 - 22 19
12. Киндия Тырговиште 18 4 7 7 12 - 13 19
13. Миовени 18 4 5 9 11 - 25 17
14. Академика Клинчени 19 2 4 13 15 - 40 10
15. Динамо Бухарест 18 2 3 13 13 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 19 9 4 6 30 - 19 31
2. ЧФР Клуж 9 9 0 0 17 - 4 27
3. ФКСБ 9 8 1 0 26 - 8 25
4. Вииторул Констанца 9 7 1 1 16 - 2 22
5. Волунтари 10 6 2 2 13 - 7 20
6. Рапид Бухарест 10 4 3 3 9 - 6 15
7. УТА Арад 10 3 4 3 7 - 7 13
8. Ботошани 9 2 5 2 7 - 9 11
9. Газ-Метан Медиаш 10 2 4 4 8 - 10 10
10. Арджеш 9 3 1 5 7 - 9 10
11. Сепси 9 2 4 3 11 - 10 10
12. Киндия Тырговиште 9 2 3 4 8 - 9 9
13. Миовени 9 2 3 4 3 - 7 9
14. Динамо Бухарест 9 2 3 4 10 - 14 9
15. Академика Клинчени 9 1 2 6 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 9 7 0 2 11 - 4 21
2. Ботошани 10 5 4 1 11 - 8 19
3. ФКСБ 10 5 3 2 9 - 8 18
4. Арджеш 10 5 2 3 11 - 7 17
5. Университатя Крайова 19 4 5 10 15 - 26 17
6. Рапид Бухарест 9 4 4 1 15 - 11 16
7. УТА Арад 9 3 4 2 9 - 6 13
8. Волунтари 9 4 1 4 10 - 12 13
9. Сепси 9 2 5 2 8 - 7 11
10. Киндия Тырговиште 9 2 4 3 4 - 4 10
11. Газ-Метан Медиаш 9 3 0 6 7 - 12 9
12. Миовени 9 2 2 5 8 - 18 8
13. Вииторул Констанца 9 1 4 4 5 - 8 7
14. Академика Клинчени 10 1 2 7 8 - 25 5
15. Динамо Бухарест 9 0 0 9 3 - 25 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Gaz Metan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ онлайн


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