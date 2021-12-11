Румыния: Первая лига 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Газ Метан
28' Желтая карточкаШтяу Раул
0:1
59' ГолОлару Дариус
80' Желтая карточкаМирон Джордже
81' Желтая карточкаГрэдинару Рэзван
90' Желтая карточкаФрансишку Жуниор
90' Желтая карточкаВлад Даниэл
Ход матча
28'
59'
0:1
78'
80'
81'
90'
90'
Владение мячом
92
Альсё
Бриан
70
Штяу
Раул
71
Морар
Влад
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
26
Оайдэ
Рэзван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Штяу РаулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Морар ВладНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Хорж РэзванЗащитник
-
14 Аврам ЭдуардЗащитник
-
69 Шамед НассерПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сарр АдамаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
-
19 Стойка ЯнисНападающий
- Нападающий
-
98 Кордя АндрейНападающий
-
-
Главный тренер: Петря Антон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Газ-Метан Медиаш
ФКСБ
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 14 побед
26 матчей
15.4%
19.2%
65.4%
4 победы 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
30.8%
23.1%
46.1%
8 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
15.4%
30.8%
53.8%
4 победы 8 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Газ-Метан Медиаш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матрикарди Патрисио
|3
|0.16
|Матиас Иури
|3
|0.16
|Дякону Роналдо
|2
|0.11
|Морар Влад
|2
|0.11
|Christian Irobiso I
|1
|0.05
|Триф Разван
|1
|0.05
|Филип Иоан
|1
|0.05
|Штяу Раул
|1
|0.05
|Шамед Нассер
|1 (1)
|0.05
|Грэдинару Рэзван
|0
|0
|Хоршия Овидиу
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Флорин
|6 (4)
|0.32
|Попеску Октавиан
|4
|0.21
|Стойка Янис
|4
|0.21
|Кешерю Клаудиу
|4 (1)
|0.21
|Кордя Андрей
|3 (1)
|0.16
|Георге Валентин
|3
|0.16
|Винисиус Пауло
|2
|0.11
|Думитер Андрей
|2
|0.11
|Олару Дариус
|1
|0.05
|Мирон Джордже
|1
|0.05
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.05
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.05
|Шут Адриан
|1
|0.05
|Кристя Юлиан
|0
|0
|Радунович Ристо
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Оайдэ Рэзван
|0
|0
Карточки
Газ-Метан Медиаш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моура Габриэл
|6
|1
|Франсишку Жуниор
|5
|1
|Diogo Izata
|4
|1
|Матиас Иури
|4
|1
|Морар Влад
|3
|0
|Шамед Нассер
|3
|0
|Филип Иоан
|2
|0
|Альсё Бриан
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Хорж Рэзван
|2
|0
|Триф Разван
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Petru Dragos
|2
|0
|Mihai Lixandru
|2
|0
|Ilie Poenaru
|1
|0
|Сарр Адама
|1
|0
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|Ромеро Роберто
|1
|0
|Грэдинару Рэзван
|1
|0
|Christian Irobiso I
|1
|0
|Felix Mathaus
|1
|0
|Добреску Михай
|1
|0
|Велисар Михай
|1
|0
|Штяу Раул
|1
|0
|Dobrin Gaspar
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радунович Ристо
|5
|0
|Крецу Валентин
|3
|0
|Попеску Октавиан
|3
|0
|Будеску Константин
|3
|0
|Шут Адриан
|3
|0
|Шербан Сорин
|1
|1
|Тэнасе Флорин
|2
|0
|Мирон Джордже
|2
|0
|Коман Флоринел
|2
|0
|Попеску Овидиу
|2
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Влад Даниэл
|2
|0
|Alexandru Marian Musi
|2
|0
|Eduard Iordanescu
|2
|0
|Кешерю Клаудиу
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Георге Валентин
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Думитер Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
3
38%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
10
8
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
1
10%
2
25%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
6
60%
0
0%
76-90
Забито
7
25
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 10
2
29%
4
16%
1-15
1
14%
3
12%
16-30
1
14%
4
16%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
0
0%
6
24%
61-75
3
43%
5
20%
76-90
Пропущено
12
9
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
5
42%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
25%
1
11%
76-90
Забито
15
34
9 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 10
8 Не забивали 3
3
20%
4
12%
1-15
2
13%
4
12%
16-30
4
27%
6
18%
31-45
0
0%
4
12%
46-60
3
20%
7
21%
61-75
3
20%
9
26%
76-90
Пропущено
22
17
6 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 11
4
18%
2
12%
1-15
2
9%
4
24%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
7
32%
3
18%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
9
41%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Газ-Метан Медиаш
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Газ-Метан Медиаш 1:0 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1
Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 1:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 2:0 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Газ-Метан Медиаш - УТА Арад 0:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 1:0 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Газ-Метан Медиаш 2:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:0 Газ-Метан Медиаш - Политехника Яссы 4:2 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 1:0
ФКСБ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - FC Buzau 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1
ФКСБ - Университатя 0:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 Германнштадт - ФКСБ 0:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 0:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Миовени 3:0 ФКСБ - Астра 1:1 ФКСБ - Дунэря Кэлэраши 3:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Брашов Стягул Ренаште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Виторул Селимбар 0:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|18
|16
|0
|2
|28 - 8
|48
|2.
|Университатя Крайова
|37
|12
|9
|16
|45 - 43
|45
|3.
|ФКСБ
|19
|13
|4
|2
|35 - 16
|43
|4.
|Волунтари
|19
|10
|3
|6
|23 - 19
|33
|5.
|Рапид Бухарест
|19
|8
|7
|4
|24 - 17
|31
|6.
|Ботошани
|19
|7
|9
|3
|18 - 17
|30
|7.
|Вииторул Констанца
|18
|8
|5
|5
|21 - 10
|29
|8.
|Арджеш
|19
|8
|3
|8
|18 - 16
|27
|9.
|УТА Арад
|19
|6
|8
|5
|16 - 13
|26
|10.
|Сепси
|18
|4
|9
|5
|19 - 17
|21
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|19
|5
|4
|10
|15 - 22
|19
|12.
|Киндия Тырговиште
|18
|4
|7
|7
|12 - 13
|19
|13.
|Миовени
|18
|4
|5
|9
|11 - 25
|17
|14.
|Академика Клинчени
|19
|2
|4
|13
|15 - 40
|10
|15.
|Динамо Бухарест
|18
|2
|3
|13
|13 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|19
|9
|4
|6
|30 - 19
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|9
|9
|0
|0
|17 - 4
|27
|3.
|ФКСБ
|9
|8
|1
|0
|26 - 8
|25
|4.
|Вииторул Констанца
|9
|7
|1
|1
|16 - 2
|22
|5.
|Волунтари
|10
|6
|2
|2
|13 - 7
|20
|6.
|Рапид Бухарест
|10
|4
|3
|3
|9 - 6
|15
|7.
|УТА Арад
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|8.
|Ботошани
|9
|2
|5
|2
|7 - 9
|11
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|2
|4
|4
|8 - 10
|10
|10.
|Арджеш
|9
|3
|1
|5
|7 - 9
|10
|11.
|Сепси
|9
|2
|4
|3
|11 - 10
|10
|12.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|3
|4
|8 - 9
|9
|13.
|Миовени
|9
|2
|3
|4
|3 - 7
|9
|14.
|Динамо Бухарест
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|15.
|Академика Клинчени
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|9
|7
|0
|2
|11 - 4
|21
|2.
|Ботошани
|10
|5
|4
|1
|11 - 8
|19
|3.
|ФКСБ
|10
|5
|3
|2
|9 - 8
|18
|4.
|Арджеш
|10
|5
|2
|3
|11 - 7
|17
|5.
|Университатя Крайова
|19
|4
|5
|10
|15 - 26
|17
|6.
|Рапид Бухарест
|9
|4
|4
|1
|15 - 11
|16
|7.
|УТА Арад
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|8.
|Волунтари
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|9.
|Сепси
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|10.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|4
|3
|4 - 4
|10
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|9
|3
|0
|6
|7 - 12
|9
|12.
|Миовени
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|13.
|Вииторул Констанца
|9
|1
|4
|4
|5 - 8
|7
|14.
|Академика Клинчени
|10
|1
|2
|7
|8 - 25
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|9
|0
|0
|9
|3 - 25
|0