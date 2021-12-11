Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Octavian Popescu имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

Adrian Sut не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

45' Octavian Popescu из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...

44' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

43' Крецу Валентин из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

43' ФКСБ выполняет удар от ворот.

42' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Ioan Dumiter из команды ФКСБ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

40' Плохо сыграл Матрикарди Патрисио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

40' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Тэнасе Флорин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

36' Оайдэ Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Игрок из команды Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

35' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' ФКСБ выполняет удар от ворот.

34' Идет дождь, трудные условия для игроков.

34' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновится спорным мячом

33' Ох, нехорошо это выглядит. Триф Разван получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Триф Разван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Octavian Valceanu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Матиас Иури предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Штрафной исполнил Тэнасе Флорин , после его удара Octavian Valceanu сделал классный сейв. Угловой

28' Штяу Раул совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

27' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

25' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

23' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет ФКСБ

22' Дякону Роналдо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Радунович Ристо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Матиас Иури навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Альсё Бриан получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Альсё Бриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Франсишку Жуниор наказан за толчок Adrian Sut

20' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

19' Ioan Dumiter наказан за толчок Альсё Бриан

18' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Дякону Роналдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Mihai Dobrescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Ioan Dumiter из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

6' Радунович Ристо не смог попасть в створ ударом издали

6' Матрикарди Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Тэнасе Флорин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру