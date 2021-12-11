Румыния: Первая лига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Arena Francisc Neuman
33' Желтая карточкаДава Джойским
45' Желтая карточкаMarius Croitoru
61' Желтая карточкаФили Реалдо
63' Желтая карточкаВоробьев Модест
79' Желтая карточкаМикулеску Давид
80' Желтая карточкаВукчевич Марко
86' Желтая карточкаХора Иоан
90' Желтая карточкаОнгенда Эрвин
Ход матча
33'
45'
61'
63'
79'
80'
86'
90'
Владение мячом
93
Якоб
Флорин
67
Папа
Энрико
17
Жажа
Коэльо
28
Фили
Реалдо
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 ЭрикоЗащитник
- Полузащитник
-
19 Батха ИдризПолузащитник
-
98 Исак ДамьянПолузащитник
-
88 Хора ИоанНападающий
-
17 Tudor Calin
-
Главный тренер: Laszlo Balint
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Жажа КоэльоПолузащитник
-
28 Фили РеалдоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Контра МариоВратарь
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Полузащитник
-
89 Эрве КажПолузащитник
- Нападающий
-
24 Сила РишарНападающий
-
-
77 Andrei Dragu
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
История личных встреч
УТА Арад
Ботошани
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микулеску Давид
|5
|0.26
|Хора Иоан
|4 (1)
|0.21
|Роджер VII
|3
|0.16
|Антал Ливиу
|2
|0.11
|Уббинк Корнелис
|1
|0.05
|Дангубич Филип
|1
|0.05
|Пассалья Хуан Пабло
|0
|0
|Шляков Евгений
|0
|0
|Вукчевич Марко
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онгенда Эрвин
|3 (1)
|0.16
|Эджума Малком
|3
|0.16
|Эрве Каж
|3 (1)
|0.16
|Дава Джойским
|2
|0.11
|Браун Кристофер
|1
|0.05
|Роман Михай
|1
|0.05
|Киндриш Андрей
|1
|0.05
|Папа Энрико
|1
|0.05
|Петковски Петар
|1
|0.05
|Раковитан Богдан
|1
|0.05
|Mateus Criciuma
|1
|0.05
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|Фили Реалдо
|0
|0
Карточки
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батха Идриз
|5
|1
|Хора Иоан
|3
|0
|Балауру Драгош
|3
|0
|Воробьев Модест
|3
|0
|Роджер VII
|3
|0
|Эрико
|3
|0
|Микулеску Давид
|3
|0
|Шляков Евгений
|2
|0
|Бенга Александру
|2
|0
|Вукчевич Марко
|2
|0
|Пассалья Хуан Пабло
|2
|0
|Баравикас Роландас
|2
|0
|Уббинк Корнелис
|2
|0
|Дангубич Филип
|2
|0
|Меджиморец Винко
|2
|0
|Якоб Флорин
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marius Croitoru
|6
|0
|Цигэнашу Александр
|6
|0
|Шерони Алин
|5
|0
|Тирковеану Андрей
|3
|1
|Эджума Малком
|3
|1
|Папа Энрико
|4
|0
|Браун Кристофер
|3
|0
|Дава Джойским
|3
|0
|Роман Михай
|2
|0
|Онгенда Эрвин
|2
|0
|Лупета Жуси
|2
|0
|Петковски Петар
|2
|0
|Фили Реалдо
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Сила Ришар
|2
|0
|Раковитан Богдан
|2
|0
|Mateus Criciuma
|2
|0
|Жажа Коэльо
|1
|0
|Пап Эдуард
|1
|0
|Martin Remacle
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
3
43%
1
9%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
6
75%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
22%
3
43%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
4
44%
76-90
Забито
16
18
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
8 Не забивали 5
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
4
25%
5
28%
61-75
6
38%
2
11%
76-90
Пропущено
13
17
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
10
59%
76-90
Результаты последних матчей
УТА Арад
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
ФКСБ - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Арджеш 0:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Миовени - УТА Арад 0:0
УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Академика Клинчени - УТА Арад 0:3 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Волунтари 2:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Ботошани - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ФКСБ 1:1 Арджеш - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:0 Волунтари - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 1:0
Ботошани
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Ботошани - Волунтари 1:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Арджеш - Ботошани 0:1
Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Ботошани 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Сепси - Ботошани 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 Ботошани - УТА Арад 2:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:2 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - ФКСБ 0:0 Уфа - Ботошани 2:1 Сепси - Ботошани 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|18
|16
|0
|2
|28 - 8
|48
|2.
|Университатя Крайова
|0:0
|37
|12
|9
|16
|44 - 42
|45
|3.
|ФКСБ
|18
|12
|4
|2
|34 - 16
|40
|4.
|Волунтари
|0:0
|19
|10
|3
|6
|22 - 18
|33
|5.
|Рапид Бухарест
|19
|8
|7
|4
|24 - 17
|31
|6.
|Ботошани
|19
|7
|9
|3
|18 - 17
|30
|7.
|Вииторул Констанца
|18
|8
|5
|5
|21 - 10
|29
|8.
|Арджеш
|19
|8
|3
|8
|18 - 16
|27
|9.
|УТА Арад
|19
|6
|8
|5
|16 - 13
|26
|10.
|Сепси
|18
|4
|9
|5
|19 - 17
|21
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|18
|5
|4
|9
|15 - 21
|19
|12.
|Киндия Тырговиште
|18
|4
|7
|7
|12 - 13
|19
|13.
|Миовени
|18
|4
|5
|9
|11 - 25
|17
|14.
|Академика Клинчени
|19
|2
|4
|13
|15 - 40
|10
|15.
|Динамо Бухарест
|18
|2
|3
|13
|13 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|19
|9
|4
|6
|30 - 19
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|9
|9
|0
|0
|17 - 4
|27
|3.
|ФКСБ
|9
|8
|1
|0
|26 - 8
|25
|4.
|Вииторул Констанца
|9
|7
|1
|1
|16 - 2
|22
|5.
|Волунтари
|0:0
|10
|6
|2
|2
|12 - 6
|20
|6.
|Рапид Бухарест
|10
|4
|3
|3
|9 - 6
|15
|7.
|УТА Арад
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|8.
|Ботошани
|9
|2
|5
|2
|7 - 9
|11
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|10.
|Арджеш
|9
|3
|1
|5
|7 - 9
|10
|11.
|Сепси
|9
|2
|4
|3
|11 - 10
|10
|12.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|3
|4
|8 - 9
|9
|13.
|Миовени
|9
|2
|3
|4
|3 - 7
|9
|14.
|Динамо Бухарест
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|15.
|Академика Клинчени
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|9
|7
|0
|2
|11 - 4
|21
|2.
|Ботошани
|10
|5
|4
|1
|11 - 8
|19
|3.
|Арджеш
|10
|5
|2
|3
|11 - 7
|17
|4.
|Университатя Крайова
|0:0
|19
|4
|5
|10
|14 - 25
|17
|5.
|Рапид Бухарест
|9
|4
|4
|1
|15 - 11
|16
|6.
|ФКСБ
|9
|4
|3
|2
|8 - 8
|15
|7.
|УТА Арад
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|8.
|Волунтари
|0:0
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|9.
|Сепси
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|10.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|4
|3
|4 - 4
|10
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|9
|3
|0
|6
|7 - 12
|9
|12.
|Миовени
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|13.
|Вииторул Констанца
|9
|1
|4
|4
|5 - 8
|7
|14.
|Академика Клинчени
|10
|1
|2
|7
|8 - 25
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|9
|0
|0
|9
|3 - 25
|0