Второй тайм

94' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Судье надоело, что Онгенда Эрвин тянет время и он наказал его горчичником

92' Якоб Флорин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Флореску Эдуард из команды Ботошани направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Матч возобновлен

90' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

89' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Матч возобновлен

88' Jaja получил травму и заменен. Патаке Андрей выходит на поле.

88' Ох, нехорошо это выглядит. Jaja получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Jaja на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Хора Иоан получает желтую карточку за неспортивное поведение

85' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Онгенда Эрвин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

81' Матч возобновлен

81' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

80' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

80' Вукчевич Марко тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

80' Отличные скиллы показывает Jaja, обводя своих соперников

80' Jaja из команды Ботошани идет с мячом вперед на обострение...

79' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Микулеску Давид совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

79' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Флореску Эдуард из команды Ботошани

78' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Jaja задерживает мяч рукой

75' Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Флореску Эдуард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Богдан Раковитан из команды Ботошани подал угловой слева.

73' Эрико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Флореску Эдуард из команды Ботошани наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

71' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Бенга Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Игрок Тирковеану Андрей из команды Ботошани неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

71' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Папа Энрико не смог попасть в створ ударом издали

70' Плохо сыграл Якоб Флорин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

69' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Вукчевич Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Роджер VII выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Микулеску Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Florin Iacob отбил мяч на угловой после удара Онгенда Эрвин из штрафной площади.

66' Тирковеану Андрей разрезает оборону соперника отличным пасом

66' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Цигэнашу Александр из команды Ботошани наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

65' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Воробьев Модест получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Воробьев Модест на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Воробьев Модест совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

62' Отличные скиллы показывает Вукчевич Марко , обводя своих соперников

62' Удар от ворот произведет Ботошани

62' Матч возобновлен

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Судья подбегает и показывает Фили Реалдо из команды Ботошани отложенную желтую карточку за фол.

60' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Игрок Фили Реалдо из команды Ботошани неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

58' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Ботошани

56' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Jaja упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

52' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Отличные скиллы показывает Роджер VII , обводя своих соперников

51' Дава Джойским выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Игрок Онгенда Эрвин из команды Ботошани неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

48' Бенга Александру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля