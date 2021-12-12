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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Осасуна
1:1
Перерыв

Стадион:
Барселона
0'
0:1
12' Гол
Гонсалес Нико
1:1
14' Гол
Гарсия Давид
28' Желтая карточка
Видаль Начо
37' Желтая карточка
Гарсия Рубен

Ход матча

12'
0:1
Гонсалес Нико
(Гави)
14'
Гарсия Давид
(Монкайола Хон)
1:1
28'
Видаль Начо
 
37'
Гарсия Рубен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогнозы 149
Осасуна 4% (6)
X 9.4% (14)
Барселона 86.6% (129)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Барселона
4.80
3.75
2.13
Все Коэффициенты
Новости
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
24
Торро
Лукас
11
Барха
Энрике
14
Гарсия
Рубен
7
Монкайола
Хон
39
Санчес
Мануэль
18
Кике
Гарсия
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
4
Араухо
Рональд
3
Пике
Херард
23
Юмтити
Самуэль
28
Гонсалес
Нико
5
Бускетс
Серхио
30
Гави
7
Дембеле
Усман
21
Де
Йонг
Френки
33
Абдессамад
Эззалзули
17
Де
Йонг
Люк
Осасуна
4-1-4-1
Барселона
3-3-3-1

История личных встреч

Осасуна
Барселона

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 16 побед

21 матч

14.3%
14.3%
71.4%
3 победы 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:2
П
7:1
П
0:3
П
7:0
П
0:0
П
5:1
П
1:2
П
3:2
КК
1:2
КК
4:0
П
8:0
П
2:0
П
0:3
П
2:0
П
1:1
П
0:1
П
2:3
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Давид III 3 0.18
Торрес Роберто 2 (2) 0.12
Авила Эсекьель 2 0.12
Кике Гарсия 2 (1) 0.12
Санчес Мануэль 1 0.06
Монкайола Хон 1 0.06
Анхель Хосе 1 0.06
Перес Иньиго 1 0.06
Торро Лукас 1 0.06
Мартинес Хавьер II 1 0.06
Будимир Анте 1 (1) 0.06
Гарсия Рубен 0 0
Брашанац Дарко 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 8 (3) 0.5
Фати Ансу 3 0.19
Брайтвайт Мартин 2 0.13
Роберто Серхи 2 0.13
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.13
Де Йонг Френки 1 0.06
Гонсалес Нико 1 0.06
Пике Херард 1 0.06
Бускетс Серхио 1 0.06
Де Йонг Люк 1 0.06
Агуэро Серхио 1 0.06
Араухо Рональд 1 0.06
Альба Жорди 0 0
Дест Серджино 0 0
Гави 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 6 0
Унаи Гарсия 4 0
Гарсия Давид III 4 0
Брашанац Дарко 3 0
Санчес Мануэль 3 0
Видаль Начо 3 0
Торрес Роберто 2 0
Ойер Санхурхо 2 0
Эррера Серхио 2 0
Монкайола Хон 2 0
Авила Эсекьель 2 0
Анхель Хосе 0 1
Будимир Анте 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Френки 3 1
Пике Херард 4 0
Бускетс Серхио 4 0
Гарсия Эрик 2 1
Альба Жорди 3 0
Гави 3 0
Тер Штеген Марк-Андре 2 0
Гонсалес Нико 2 0
Араухо Рональд 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Абдессамад Эззалзули 2 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Депай Мемфис 1 0
Ленгле Клеман 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
4
40%
2
25%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 7
1
10%
4
25%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
5
31%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
13%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
4
44%
76-90

Забито

16
23
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 4
3
19%
5
22%
1-15
3
19%
3
13%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
3
19%
4
17%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
5
31%
7
30%
76-90

Пропущено

18
17
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
1
6%
2
12%
1-15
4
22%
3
18%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
3
17%
3
18%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
5
28%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0
Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Нумансия - Осасуна 1:1 Кадис - Осасуна 2:3 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Ливерпуль - Осасуна 3:1
Барселона
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0
Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Хетафе 2:1 Атлетик Б - Барселона 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 12 3 1 37 - 15 39
2. Севилья Заявка 16 10 4 2 26 - 11 34
3. Бетис Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
4. Реал Сосьедад Заявка 16 8 5 3 19 - 13 29
5. Атлетико М Заявка 15 8 5 2 27 - 16 29
6. Райо Вальекано Заявка 17 8 3 6 24 - 18 27
7. Валенсия Заявка 17 6 7 4 26 - 23 25
8. Барселона 1:1 Заявка 16 6 6 4 24 - 18 24
9. Эспаньол Заявка 17 6 5 6 19 - 18 23
10. Осасуна 1:1 Заявка 17 5 7 5 16 - 20 22
11. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 13 - 12 21
12. Мальорка Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
13. Вильярреал Заявка 16 4 7 5 18 - 17 19
14. Сельта Заявка 17 4 5 8 17 - 21 17
15. Гранада Заявка 15 3 6 6 16 - 23 15
16. Алавес Заявка 16 4 3 9 13 - 22 15
17. Эльче Заявка 17 3 6 8 16 - 24 15
18. Хетафе Заявка 17 2 6 9 11 - 20 12
19. Кадис Заявка 16 2 6 8 14 - 30 12
20. Леванте Заявка 17 0 8 9 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 8 7 1 0 17 - 3 22
2. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3. Севилья Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
5. Барселона 1:1 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6. Валенсия Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
7. Реал Сосьедад Заявка 8 4 3 1 5 - 3 15
8. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
9. Вильярреал Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
10. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
11. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
12. Атлетик Б Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
14. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
15. Хетафе Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
16. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
17. Осасуна 1:1 Заявка 9 1 5 3 6 - 12 8
18. Леванте Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
19. Сельта Заявка 9 1 2 6 8 - 14 5
20. Кадис Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
5. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
6. Осасуна 1:1 Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Валенсия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Мальорка Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
11. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
12. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
13. Барселона 1:1 Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
14. Алавес Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Вильярреал Заявка 8 0 5 3 4 - 8 5
16. Райо Вальекано Заявка 9 1 2 6 7 - 15 5
17. Эльче Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
18. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
19. Эспаньол Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Ничья 1:1 пока что в Памплоне. Отдыхаем...
  • Судья
    45'
    Дембеле с правого фланга простреливал в штрафную площадку в направлении Люка де Йонга, который падал в борьбе с Давидом Гарсией, но никакого фола тут не было.
  • Офсайд
    44'
    У хозяев следовал заброс на правый фланг атаки на Барху, но тот немного поторопился с рывком, дав повод судьям зафиксировать положение "вне игры".
  • 43'
    Гави в пылу борьбы потерял щиток, и один из соперников нашёл его, и вернул хозяину. Молодой хавбек вернул защитную пластину под гетр.
  • Угловой
    42'
    В контратаке правым флангом "Осасуне" удалось заработать угловой. Со стандарта следовала подача на ближнюю штангу, но там дежурил Пике.
  • 41'
    Абдессамад продолжает на левом фланге терзать оборону соперника своими дриблингами, но сейчас мяч у него из-под ног был чисто выбит в аут.
  • Фол, нарушение
    40'
    В ответной атаке "Осасуна" заработала аут, и следовало вбрасывание мяча в штрафную площадку, но там арбитр зафиксировал фол в атаке со стороны Кике.
  • Офсайд
    39'
    Со стандарта на этот раз следовала опасная подача, и Юмтити едва не забил головой, но Эррера совершил спасение, а в самого француза зафиксирован офсайд.
  • Желтая карточка
    38'
    Активный Абдессама заработал ещё один штрафной удар для "Барселоны", и жёлтую карточку за грубый фол против него получил Рубен Гарсия.
  • 37'
    Нервно закусывает губы у кромки поля Хави. Игра его команды явно складывается не по задуманному тренером сценарию.
  • Опасный момент
    36'
    Абдессамад долго танцевал с мячом на левом краю штрафной площади хозяев поля, раз за разом убирая соперников на замахе, но найти возможность для удара по воротам или обостряющего паса так и не сумел.
  • Фол, нарушение
    35'
    В очередной атаке "Осасуны" Торро на левом фланге не сумел добраться до мяча, и не придумал ничего лучше, как просто толкнуть соперника в спину.
  • 34'
    Заброс на левый край штрафной площади гостей прошёл на Кике, который с разворота пробивал по воротам, но после двойного рикошета мяч прикатился во вратарскую площадь к тер Штегену.
  • 33'
    Абдессамаду удалось с левого фланга ворваться в штрафную площадку, после чего он на средней высоте выполнял прострельную передачу вдоль ворот, но мяч стал снова не самой сложной добычей для Эрреры.
  • Угловой
    32'
    "Осасуна" в контратаке заработала угловой на правом фланге, откуда подача следовала в район 11-метровой отметки, но там защитники гостей были на высоте.
  • 31'
    Со стандарта подача следовала с закруткой на ворота, но никому из игроков не удалось сыграть на подправлении, и Эррера спокойно поймал мяч.
  • Желтая карточка
    30'
    Штрафной удар на месте левого вингера заработали и Видаль получил жёлтую карточку за фол против Абдессамада.
  • 29'
    Сумели выйти гости из-под прессинга соперников, после чего по правому краю Нико пытался запустить в прорыв Дембеле, но Усман снова вовремя не включил рывок, и мячом спокойно завладел в штрафной площади Эррера.
  • 28'
    39 на 61 - такова статистика на эту минуту по владению мячом в процентном соотношении. Хотя визуально складывается впечатление, что цифры должны были показывать приблизительное равенство.
  • 27'
    Постепенно падает игровой ритм. Команды взяли очень высокие скорости со старта, и теперь некоторые футболисты уже достаточно тяжеловато задышали.
  • 26'
    В ответной атаке Абдессамад с левого фланга смещался в центр, и метров с 22 пробивал с полного хода, но мяч свалился с ноги, улетев далеко от створа ворот.
  • 25'
    Левым флангом атаковала Осасуна, откуда следовала достаточно острая подача на дальнюю штангу в направлении Рубена Гарсии, но против того на опережении сумел сыграть Юмтити.
  • Угловой
    24'
    Стандартные положения у "Барселоны" в этом матче пока что не получаются опасными - нет квалифицированного исполнителя. У Дембеле это дело совсем не идёт.
  • Опасный момент
    23'
    В быструю контратаку три в два выбегали гости, но Люк де Йонг запорол потенциальный голевой момент неточной передачей, и защитники хозяев выбили мяч на угловой.
  • Угловой
    22'
    Ошибся Юмтити, отдавая передачу на своего вратаря, подарив для "Осасуны" угловой на левом фланге. Со стандарта подача пошла на дальний край штрафной площади, но там были только защитники "Барселоны".
  • 21'
    Правым флангом провели быструю атаку хозяева поля, но на подачу в центр штрафной площади смело на выход пошёл тер Штеген, и сумел забрать мяч под свой контроль.
  • Фол, нарушение
    20'
    А теперь уже сам Абдессамад правила нарушил в центральной зоне. Счёт по фолам в матче стал 4:3. Жёлтых карточек пока что не было.
  • Фол, нарушение
    19'
    Видаль на чужой половине поля отобрал мяч у Абдессамада, но арбитр определил, что сделано это было памплонцем с нарушением правил.
  • 18'
    Катают мяч сейчас поперёк поля в средней зоне хозяева. "Барселона" достаточно робко действует в прессинге. Не удаётся команде Хави доминировать даже с таким соперником.
  • Фол, нарушение
    17'
    Штрафной удар неподалёку от левого угла штрафной площади заработали "сине-гранатовые". Но Дембеле со стандарта снова не сумел толком поднять мяч над землёй.
  • 16'
    Весёлый старт матча у нас получается. Будем надеяться, что команды будут продолжать в том же духе. Игра пока что смотрится.
  • Описание гола
    15'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Давид Гарсия!!!
    Совсем недолго музыка играла на каталонской улице. На правом  фланге в глубине поля штрафной удар заработали хозяева. Со стандарта последовала подача в штрафную площадку от Монкайолы, и Гарсия в высоком прыжке классно пробил в дальний угол.
  • Видеоповтор
    14'
    Видеоассистенты арбитра пересмотрели голевой эпизод, определив, что Нико был в правильно положении - на одной линии с защитником.
  • Описание гола
    13'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Нико Гонсалес!!!
    Шикарный заброс из глубины поля от Гави прошёл на Нико, который оказался с глазу на глаз с Эррерой, и молодой нападающий свой шанс не упустил.
  • 12'
    В ответной атаке хозяев поля с правого фланга прострельная передача следовала в штрафную площадку, но защитникам "Барселоны" удалось прервать этот пас, после чего гости выиграли борьбу за подбор.
  • Угловой
    11'
    На правом фланге угловой удалось заработать каталонцам, но Дембеле выполнил со стандарта слишком низкую подачу, и ближайший защитник "Осасуны" отбил мяч в поле.
  • Судья
    10'
    Снова арбитр принимает решение не в пользу "Барселоны". Видаль выбил мяч на угловой из-под ног Гави, но арбитр назначил удар от ворот. Надо подарить этому человеку очки на ближайший день рождения.
  • Угловой
    9'
    Своей первый угловой с правого фланга подали хозяева поля, но в борьбе в чужой штрафной площади памплонцами были нарушены правила против Юмтити.
  • Судья
    8'
    Дембеле падал на правом фланге атаки гостей, но, по мнению арбитра, Круз против него не фолил. Хотя на повторе видно, как защитник откровенно за футболку держал француза.
  • 7'
    Подача первого углового у ворот хозяев ничем интересным не закончилась - уверенно отбились защитники "Осасуны", выиграв борьбу в воздухе.
  • Угловой
    6'
    Нико в контратаке "Барселоны" на правом фланге обыгрался с Дембеле, после чего пытался прострелить в штрафную площадку, но ближайший защитник отбил мяч на угловой.
  • 5'
    Хави у кромки поля выглядит напряжённым. На первых парах в родном клубе в качестве энтренадора дела у него складываются далеко не лучшим образом.
  • 4'
    Барха по правому флангу пытался у памплонцев протащить мяч в атаку, но чисто у него мяч из-под ног удалось выбить Гави.
  • 3'
    Упорна борьба идёт за инициативу в средней зоне. "Осасуна", конечно, ничуть не боится эту "Барселону", поэтому не намерена добровольно соглашаться на игру вторым номером.
  • Офсайд
    2'
    В первой атаке гостей заброс из глубины поля следовал вперёд в направлении Люка де Йонга, но тот оказался в положении "вне игры".
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Каталонцы первыми разыграли мяч с центра поля.
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Где смотреть матч Осасуна 1:1 Барселона онлайн


Прогнозы на матч Осасуна 1:1 Барселона

Исход игры
Осасуна
4% (6)
Ничья
9.3% (14)
Барселона
86.8% (131)
Тотал 2.5
Больше
47.41% (64)
Меньше
52.59% (71)
Обе команды забьют
Да
53.33% (72)
Нет
46.67% (63)
Популярный счёт
1:2 Барселона
31.1% (47)
0:1 Барселона
23.2% (35)
0:2 Барселона
15.2% (23)
1:1 Ничья
7.3% (11)
1:3 Барселона
5.3% (8)
0:3 Барселона
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:0 Осасуна
1.3% (2)
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Барселона

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