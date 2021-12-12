В контратаке правым флангом "Осасуне" удалось заработать угловой. Со стандарта следовала подача на ближнюю штангу, но там дежурил Пике.

Гави в пылу борьбы потерял щиток, и один из соперников нашёл его, и вернул хозяину. Молодой хавбек вернул защитную пластину под гетр.

У хозяев следовал заброс на правый фланг атаки на Барху, но тот немного поторопился с рывком, дав повод судьям зафиксировать положение "вне игры".

Дембеле с правого фланга простреливал в штрафную площадку в направлении Люка де Йонга, который падал в борьбе с Давидом Гарсией, но никакого фола тут не было.

Первый тайм окончен! Ничья 1:1 пока что в Памплоне. Отдыхаем...

41' Абдессамад продолжает на левом фланге терзать оборону соперника своими дриблингами, но сейчас мяч у него из-под ног был чисто выбит в аут.

40' В ответной атаке "Осасуна" заработала аут, и следовало вбрасывание мяча в штрафную площадку, но там арбитр зафиксировал фол в атаке со стороны Кике.

39' Со стандарта на этот раз следовала опасная подача, и Юмтити едва не забил головой, но Эррера совершил спасение, а в самого француза зафиксирован офсайд.

38' Активный Абдессама заработал ещё один штрафной удар для "Барселоны", и жёлтую карточку за грубый фол против него получил Рубен Гарсия.

37' Нервно закусывает губы у кромки поля Хави. Игра его команды явно складывается не по задуманному тренером сценарию.

36' Абдессамад долго танцевал с мячом на левом краю штрафной площади хозяев поля, раз за разом убирая соперников на замахе, но найти возможность для удара по воротам или обостряющего паса так и не сумел.

35' В очередной атаке "Осасуны" Торро на левом фланге не сумел добраться до мяча, и не придумал ничего лучше, как просто толкнуть соперника в спину.

34' Заброс на левый край штрафной площади гостей прошёл на Кике, который с разворота пробивал по воротам, но после двойного рикошета мяч прикатился во вратарскую площадь к тер Штегену.

33' Абдессамаду удалось с левого фланга ворваться в штрафную площадку, после чего он на средней высоте выполнял прострельную передачу вдоль ворот, но мяч стал снова не самой сложной добычей для Эрреры.

32' "Осасуна" в контратаке заработала угловой на правом фланге, откуда подача следовала в район 11-метровой отметки, но там защитники гостей были на высоте.

31' Со стандарта подача следовала с закруткой на ворота, но никому из игроков не удалось сыграть на подправлении, и Эррера спокойно поймал мяч.

30' Штрафной удар на месте левого вингера заработали и Видаль получил жёлтую карточку за фол против Абдессамада.

29' Сумели выйти гости из-под прессинга соперников, после чего по правому краю Нико пытался запустить в прорыв Дембеле, но Усман снова вовремя не включил рывок, и мячом спокойно завладел в штрафной площади Эррера.

28' 39 на 61 - такова статистика на эту минуту по владению мячом в процентном соотношении. Хотя визуально складывается впечатление, что цифры должны были показывать приблизительное равенство.

27' Постепенно падает игровой ритм. Команды взяли очень высокие скорости со старта, и теперь некоторые футболисты уже достаточно тяжеловато задышали.

26' В ответной атаке Абдессамад с левого фланга смещался в центр, и метров с 22 пробивал с полного хода, но мяч свалился с ноги, улетев далеко от створа ворот.

25' Левым флангом атаковала Осасуна, откуда следовала достаточно острая подача на дальнюю штангу в направлении Рубена Гарсии, но против того на опережении сумел сыграть Юмтити.

24' Стандартные положения у "Барселоны" в этом матче пока что не получаются опасными - нет квалифицированного исполнителя. У Дембеле это дело совсем не идёт.

23' В быструю контратаку три в два выбегали гости, но Люк де Йонг запорол потенциальный голевой момент неточной передачей, и защитники хозяев выбили мяч на угловой.

22' Ошибся Юмтити, отдавая передачу на своего вратаря, подарив для "Осасуны" угловой на левом фланге. Со стандарта подача пошла на дальний край штрафной площади, но там были только защитники "Барселоны".

21' Правым флангом провели быструю атаку хозяева поля, но на подачу в центр штрафной площади смело на выход пошёл тер Штеген, и сумел забрать мяч под свой контроль.

20' А теперь уже сам Абдессамад правила нарушил в центральной зоне. Счёт по фолам в матче стал 4:3. Жёлтых карточек пока что не было.

19' Видаль на чужой половине поля отобрал мяч у Абдессамада, но арбитр определил, что сделано это было памплонцем с нарушением правил.

18' Катают мяч сейчас поперёк поля в средней зоне хозяева. "Барселона" достаточно робко действует в прессинге. Не удаётся команде Хави доминировать даже с таким соперником.

17' Штрафной удар неподалёку от левого угла штрафной площади заработали "сине-гранатовые". Но Дембеле со стандарта снова не сумел толком поднять мяч над землёй.

16' Весёлый старт матча у нас получается. Будем надеяться, что команды будут продолжать в том же духе. Игра пока что смотрится.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Давид Гарсия!!!

Совсем недолго музыка играла на каталонской улице. На правом фланге в глубине поля штрафной удар заработали хозяева. Со стандарта последовала подача в штрафную площадку от Монкайолы, и Гарсия в высоком прыжке классно пробил в дальний угол.

14' Видеоассистенты арбитра пересмотрели голевой эпизод, определив, что Нико был в правильно положении - на одной линии с защитником.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Нико Гонсалес!!!

Шикарный заброс из глубины поля от Гави прошёл на Нико, который оказался с глазу на глаз с Эррерой, и молодой нападающий свой шанс не упустил.

12' В ответной атаке хозяев поля с правого фланга прострельная передача следовала в штрафную площадку, но защитникам "Барселоны" удалось прервать этот пас, после чего гости выиграли борьбу за подбор.

11' На правом фланге угловой удалось заработать каталонцам, но Дембеле выполнил со стандарта слишком низкую подачу, и ближайший защитник "Осасуны" отбил мяч в поле.

10' Снова арбитр принимает решение не в пользу "Барселоны". Видаль выбил мяч на угловой из-под ног Гави, но арбитр назначил удар от ворот. Надо подарить этому человеку очки на ближайший день рождения.

9' Своей первый угловой с правого фланга подали хозяева поля, но в борьбе в чужой штрафной площади памплонцами были нарушены правила против Юмтити.

8' Дембеле падал на правом фланге атаки гостей, но, по мнению арбитра, Круз против него не фолил. Хотя на повторе видно, как защитник откровенно за футболку держал француза.

7' Подача первого углового у ворот хозяев ничем интересным не закончилась - уверенно отбились защитники "Осасуны", выиграв борьбу в воздухе.

6' Нико в контратаке "Барселоны" на правом фланге обыгрался с Дембеле, после чего пытался прострелить в штрафную площадку, но ближайший защитник отбил мяч на угловой.

5' Хави у кромки поля выглядит напряжённым. На первых парах в родном клубе в качестве энтренадора дела у него складываются далеко не лучшим образом.

4' Барха по правому флангу пытался у памплонцев протащить мяч в атаку, но чисто у него мяч из-под ног удалось выбить Гави.

3' Упорна борьба идёт за инициативу в средней зоне. "Осасуна", конечно, ничуть не боится эту "Барселону", поэтому не намерена добровольно соглашаться на игру вторым номером.

2' В первой атаке гостей заброс из глубины поля следовал вперёд в направлении Люка де Йонга, но тот оказался в положении "вне игры".