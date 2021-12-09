Испания: Ла Лига 2021-2022
История личных встреч
Осасуна
Барселона
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 16 побед
21 матч
14.3%
14.3%
71.4%
3 победы 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.13
|Гарсия Давид III
|2
|0.13
|Авила Эсекьель
|2
|0.13
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.13
|Санчес Мануэль
|1
|0.06
|Анхель Хосе
|1
|0.06
|Монкайола Хон
|1
|0.06
|Перес Иньиго
|1
|0.06
|Торро Лукас
|1
|0.06
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.06
|Будимир Анте
|1 (1)
|0.06
|Гарсия Рубен
|0
|0
|Брашанац Дарко
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|8 (3)
|0.53
|Фати Ансу
|3
|0.2
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.13
|Роберто Серхи
|2
|0.13
|Коутиньо Филиппе
|2 (1)
|0.13
|Де Йонг Френки
|1
|0.07
|Пике Херард
|1
|0.07
|Бускетс Серхио
|1
|0.07
|Де Йонг Люк
|1
|0.07
|Агуэро Серхио
|1
|0.07
|Араухо Рональд
|1
|0.07
|Альба Жорди
|0
|0
|Дест Серджино
|0
|0
|Гонсалес Нико
|0
|0
|Гави
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|6
|0
|Унаи Гарсия
|4
|0
|Гарсия Давид III
|4
|0
|Брашанац Дарко
|3
|0
|Санчес Мануэль
|3
|0
|Торрес Роберто
|2
|0
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Видаль Начо
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Авила Эсекьель
|2
|0
|Анхель Хосе
|0
|1
|Будимир Анте
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Френки
|3
|1
|Пике Херард
|4
|0
|Бускетс Серхио
|4
|0
|Гарсия Эрик
|2
|1
|Альба Жорди
|3
|0
|Гави
|3
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|2
|0
|Гонсалес Нико
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Абдессамад Эззалзули
|2
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
4
40%
2
25%
76-90
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 7
1
10%
4
25%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
5
31%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
13%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
4
44%
76-90
Забито
16
23
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 4
3
19%
5
22%
1-15
3
19%
3
13%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
3
19%
4
17%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
5
31%
7
30%
76-90
Пропущено
18
17
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
1
6%
2
12%
1-15
4
22%
3
18%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
3
17%
3
18%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
5
28%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0
Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Нумансия - Осасуна 1:1 Кадис - Осасуна 2:3 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Ливерпуль - Осасуна 3:1
Барселона
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0
Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Хетафе 2:1 Атлетик Б - Барселона 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|37 - 15
|39
|2.
|Севилья
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|25 - 11
|31
|3.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 18
|30
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 13
|29
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 16
|29
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 16
|27
|7.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 17
|23
|8.
|Валенсия
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|24 - 22
|22
|9.
|Осасуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 19
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|13 - 11
|21
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 15
|20
|12.
|Мальорка
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 23
|19
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|16 - 17
|16
|14.
|Сельта
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 21
|16
|15.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|16.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 22
|15
|17.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|12 - 21
|14
|18.
|Кадис
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|14 - 30
|12
|19.
|Хетафе
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 19
|11
|20.
|Леванте
|Заявка
|16
|0
|8
|8
|13 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 3
|22
|2.
|Севилья
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|3.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|5 - 3
|15
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|12.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|14.
|Алавес
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|15.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|16.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|17.
|Осасуна
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 11
|7
|18.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|6 - 11
|6
|19.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|2.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|5.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|11.
|Кадис
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|12.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|13.
|Барселона
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|14.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 8
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Осасуна - Барселона
Исход игры
Осасуна
8% (4)
Ничья
0% (0)
Барселона
92% (46)
Тотал 2.5
Больше
47.73% (21)
Меньше
52.27% (23)
Обе команды забьют
Да
45.45% (20)
Нет
54.55% (24)
Популярный счёт
0:2 Барселона
32% (16)
1:2 Барселона
30% (15)
0:1 Барселона
12% (6)
1:3 Барселона
8% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!