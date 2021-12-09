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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Осасуна
 
Позже

Стадион:
Барселона
Прогнозы 50
Осасуна 8% (4)
X 0% (0)
Барселона 92% (46)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Барселона
4.33
3.75
2.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Осасуна
Барселона

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 16 побед

21 матч

14.3%
14.3%
71.4%
3 победы 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:2
П
7:1
П
0:3
П
7:0
П
0:0
П
5:1
П
1:2
П
3:2
КК
1:2
КК
4:0
П
8:0
П
2:0
П
0:3
П
2:0
П
1:1
П
0:1
П
2:3
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Роберто 2 (2) 0.13
Гарсия Давид III 2 0.13
Авила Эсекьель 2 0.13
Кике Гарсия 2 (1) 0.13
Санчес Мануэль 1 0.06
Анхель Хосе 1 0.06
Монкайола Хон 1 0.06
Перес Иньиго 1 0.06
Торро Лукас 1 0.06
Мартинес Хавьер II 1 0.06
Будимир Анте 1 (1) 0.06
Гарсия Рубен 0 0
Брашанац Дарко 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 8 (3) 0.53
Фати Ансу 3 0.2
Брайтвайт Мартин 2 0.13
Роберто Серхи 2 0.13
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.13
Де Йонг Френки 1 0.07
Пике Херард 1 0.07
Бускетс Серхио 1 0.07
Де Йонг Люк 1 0.07
Агуэро Серхио 1 0.07
Араухо Рональд 1 0.07
Альба Жорди 0 0
Дест Серджино 0 0
Гонсалес Нико 0 0
Гави 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 6 0
Унаи Гарсия 4 0
Гарсия Давид III 4 0
Брашанац Дарко 3 0
Санчес Мануэль 3 0
Торрес Роберто 2 0
Ойер Санхурхо 2 0
Эррера Серхио 2 0
Видаль Начо 2 0
Монкайола Хон 2 0
Авила Эсекьель 2 0
Анхель Хосе 0 1
Будимир Анте 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Френки 3 1
Пике Херард 4 0
Бускетс Серхио 4 0
Гарсия Эрик 2 1
Альба Жорди 3 0
Гави 3 0
Тер Штеген Марк-Андре 2 0
Гонсалес Нико 2 0
Араухо Рональд 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Абдессамад Эззалзули 2 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Депай Мемфис 1 0
Ленгле Клеман 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
4
40%
2
25%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 7
1
10%
4
25%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
5
31%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
13%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
4
44%
76-90

Забито

16
23
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 4
3
19%
5
22%
1-15
3
19%
3
13%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
3
19%
4
17%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
5
31%
7
30%
76-90

Пропущено

18
17
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
1
6%
2
12%
1-15
4
22%
3
18%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
3
17%
3
18%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
5
28%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0
Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Нумансия - Осасуна 1:1 Кадис - Осасуна 2:3 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Ливерпуль - Осасуна 3:1
Барселона
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0
Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Хетафе 2:1 Атлетик Б - Барселона 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 12 3 1 37 - 15 39
2. Севилья Заявка 15 9 4 2 25 - 11 31
3. Бетис Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
4. Реал Сосьедад Заявка 16 8 5 3 19 - 13 29
5. Атлетико М Заявка 15 8 5 2 27 - 16 29
6. Райо Вальекано Заявка 16 8 3 5 24 - 16 27
7. Барселона Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
8. Валенсия Заявка 16 5 7 4 24 - 22 22
9. Осасуна Заявка 16 5 6 5 15 - 19 21
10. Атлетик Б Заявка 16 4 9 3 13 - 11 21
11. Эспаньол Заявка 16 5 5 6 15 - 15 20
12. Мальорка Заявка 16 4 7 5 16 - 23 19
13. Вильярреал Заявка 15 3 7 5 16 - 17 16
14. Сельта Заявка 16 4 4 8 17 - 21 16
15. Гранада Заявка 15 3 6 6 16 - 23 15
16. Эльче Заявка 16 3 6 7 15 - 22 15
17. Алавес Заявка 15 4 2 9 12 - 21 14
18. Кадис Заявка 16 2 6 8 14 - 30 12
19. Хетафе Заявка 16 2 5 9 10 - 19 11
20. Леванте Заявка 16 0 8 8 13 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 8 7 1 0 17 - 3 22
2. Севилья Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
3. Эспаньол Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
5. Барселона Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6. Реал Сосьедад Заявка 8 4 3 1 5 - 3 15
7. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
8. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
9. Валенсия Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
10. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
11. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Мальорка Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
14. Алавес Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
15. Хетафе Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
16. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
17. Осасуна Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
18. Леванте Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
19. Сельта Заявка 9 1 2 6 8 - 14 5
20. Кадис Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
5. Осасуна Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
6. Севилья Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Сельта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Валенсия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Мальорка Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
11. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
12. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
13. Барселона Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
14. Алавес Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Райо Вальекано Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Вильярреал Заявка 8 0 5 3 4 - 8 5
17. Эльче Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
18. Хетафе Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
19. Эспаньол Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
20. Леванте Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Осасуна - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2021, осталось 2 дня 9 часов 36 минут.

    Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Осасуна 8% (4)
    X 0% (0)
    Барселона 92% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Барселона
    4.33
    3.75
    2.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Осасуна - Барселона онлайн


    Прогнозы на матч Осасуна - Барселона

    Исход игры
    Осасуна
    8% (4)
    Ничья
    0% (0)
    Барселона
    92% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.73% (21)
    Меньше
    52.27% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    45.45% (20)
    Нет
    54.55% (24)
    Популярный счёт
    0:2 Барселона
    32% (16)
    1:2 Барселона
    30% (15)
    0:1 Барселона
    12% (6)
    1:3 Барселона
    8% (4)
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