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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Вильярреал
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Райо Вальекано
0' 4'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 139
Вильярреал 84.9% (118)
X 9.4% (13)
Райо Вальекано 5.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Райо Вальекано
1.78
4.00
5.10
Все Коэффициенты
Новости
13
Рульи
Херонимо
2
Марио
Гаспар
22
Манди
Аисса
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
21
Пино
Йереми
10
Иборра
Висенте
5
Парехо
Даниэль
14
Тригерос
Мануэль
7
Морено
Херард
16
Диа
Булайе
13
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
24
Савельич
Эстебан
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
7
Паласон
Иси
23
Валентин
Оскар
8
Трехо
Оскар
6
Комесанья
Санти
18
Гарсия
Альваро
III
16
Гвардиола
Серхи
Вильярреал
4-4-2
Райо Вальекано
4-5-1

История личных встреч

Вильярреал
Райо Вальекано

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

КК
0:2
П
3:1
П
2:2
П
2:1
П
2:1
П
2:0
П
4:2
П
4:0
П
2:5
П
0:2
П
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 5 0.33
Тригерос Мануэль 3 0.2
Морено Альберто 2 0.13
Пино Йереми 1 0.07
Диа Булайе 1 0.07
Коклен Франсис 1 0.07
Морено Херард 1 0.07
Чуквезе Саму 1 0.07
Торрес Пау II 1 0.07
Парехо Даниэль 0 0
Алькасер Пако 0 0
Педраса Альфонсо 0 0
Орье Серж 0 0
Гомес Мойсес 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро III 5 0.31
Фалькао Радамель 5 0.31
Трехо Оскар 3 (3) 0.19
Нтекья Ранди 3 0.19
Гвардиола Серхи 2 0.13
Паласон Иси 2 0.13
Комесанья Санти 1 0.06
Сисс Пате 1 0.06
Эрнандес Марио 1 0.06
Бебе Тьягу 0 0
Балью Иван 0 0
Катена Алехандро 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фойт Хуан 3 1
Альбиоль Рауль 4 0
Капу Этьен 4 0
Коклен Франсис 2 0
Манди Аисса 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Морено Альберто 2 0
Морено Херард 2 0
Раба Даниэль 2 0
Диа Булайе 2 0
Пино Йереми 2 0
Педраса Альфонсо 1 0
Алькасер Пако 1 0
Тригерос Мануэль 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Эступиньян Первис 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Данджума Арно 1 0
Торрес Пау II 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 6 0
Балью Иван 6 0
Комесанья Санти 5 0
Валентин Оскар 4 0
Савельич Эстебан 3 0
Паласон Иси 3 0
Гарсия Альваро III 3 0
Сисс Пате 3 0
Гвардиола Серхи 2 0
Катена Алехандро 2 0
Гарсия Франсиско III 2 0
Зидан Люка 0 1
Ираола Андони 1 0
Фалькао Радамель 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Мараш Никола 1 0
Лопес Унаи 1 0
Нтекья Ранди 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
2
17%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
4
33%
3
38%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
4
33%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
33%
2
17%
76-90

Забито

5
16
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
0
0%
3
19%
1-15
1
20%
5
31%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
1
20%
1
6%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
1
20%
3
19%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

17
24
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
2
12%
4
17%
1-15
1
6%
5
21%
16-30
4
24%
4
17%
31-45
3
18%
1
4%
46-60
2
12%
4
17%
61-75
5
29%
29%
6
25%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
13%
2
13%
1-15
3
19%
5
31%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
5
31%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3
Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Осасуна 1:2 Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Аталанта 2:2 Вильярреал - Брага 2:3
Райо Вальекано
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1
Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Леганес - Райо Вальекано 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 12 3 1 37 - 15 39
2. Севилья Заявка 16 10 4 2 26 - 11 34
3. Бетис Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
4. Реал Сосьедад Заявка 16 8 5 3 19 - 13 29
5. Атлетико М Заявка 15 8 5 2 27 - 16 29
6. Райо Вальекано 0:0 Заявка 17 8 4 5 24 - 16 28
7. Валенсия Заявка 17 6 7 4 26 - 23 25
8. Барселона Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
9. Эспаньол Заявка 17 6 5 6 19 - 18 23
10. Осасуна Заявка 16 5 6 5 15 - 19 21
11. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 13 - 12 21
12. Мальорка Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
13. Вильярреал 0:0 Заявка 16 3 8 5 16 - 17 17
14. Сельта Заявка 17 4 5 8 17 - 21 17
15. Гранада Заявка 15 3 6 6 16 - 23 15
16. Алавес Заявка 16 4 3 9 13 - 22 15
17. Эльче Заявка 17 3 6 8 16 - 24 15
18. Хетафе Заявка 17 2 6 9 11 - 20 12
19. Кадис Заявка 16 2 6 8 14 - 30 12
20. Леванте Заявка 17 0 8 9 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано 0:0 Заявка 8 7 1 0 17 - 3 22
2. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3. Севилья Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
5. Барселона Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6. Валенсия Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
7. Реал Сосьедад Заявка 8 4 3 1 5 - 3 15
8. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
9. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
10. Вильярреал 0:0 Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
11. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
12. Атлетик Б Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
14. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
15. Хетафе Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
16. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
17. Осасуна Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
18. Леванте Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
19. Сельта Заявка 9 1 2 6 8 - 14 5
20. Кадис Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
5. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
6. Осасуна Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Валенсия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Мальорка Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
11. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
12. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
13. Райо Вальекано 0:0 Заявка 9 1 3 5 7 - 13 6
14. Барселона Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
15. Алавес Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
16. Вильярреал 0:0 Заявка 8 0 5 3 4 - 8 5
17. Эльче Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
18. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
19. Эспаньол Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Вильярреал 84.9% (118)
X 9.4% (13)
Райо Вальекано 5.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Райо Вальекано
1.78
4.00
5.10
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Вильярреал 0:0 Райо Вальекано онлайн


Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Райо Вальекано

Исход игры
Вильярреал
84.8% (117)
Ничья
9.4% (13)
Райо Вальекано
5.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
56.15% (73)
Меньше
43.85% (57)
Обе команды забьют
Да
63.85% (83)
Нет
36.15% (47)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
41.3% (57)
1:0 Вильярреал
19.6% (27)
2:0 Вильярреал
13% (18)
1:1 Ничья
7.2% (10)
3:1 Вильярреал
5.1% (7)
1:2 Райо Вальекано
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:2 Вильярреал
1.4% (2)
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Вильярреал
Райо Вальекано

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