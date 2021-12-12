Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
22
Манди
Аисса
21
Пино
Йереми
16
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Пенья РубенПолузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Нападающий
-
11 Чуквезе СамуНападающий
-
17 Раба ДаниэльНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
-
12 Лопес УнаиПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вильярреал
Райо Вальекано
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|5
|0.33
|Тригерос Мануэль
|3
|0.2
|Морено Альберто
|2
|0.13
|Пино Йереми
|1
|0.07
|Диа Булайе
|1
|0.07
|Коклен Франсис
|1
|0.07
|Морено Херард
|1
|0.07
|Чуквезе Саму
|1
|0.07
|Торрес Пау II
|1
|0.07
|Парехо Даниэль
|0
|0
|Алькасер Пако
|0
|0
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Гомес Мойсес
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро III
|5
|0.31
|Фалькао Радамель
|5
|0.31
|Трехо Оскар
|3 (3)
|0.19
|Нтекья Ранди
|3
|0.19
|Гвардиола Серхи
|2
|0.13
|Паласон Иси
|2
|0.13
|Комесанья Санти
|1
|0.06
|Сисс Пате
|1
|0.06
|Эрнандес Марио
|1
|0.06
|Бебе Тьягу
|0
|0
|Балью Иван
|0
|0
|Катена Алехандро
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фойт Хуан
|3
|1
|Альбиоль Рауль
|4
|0
|Капу Этьен
|4
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Морено Альберто
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Раба Даниэль
|2
|0
|Диа Булайе
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Алькасер Пако
|1
|0
|Тригерос Мануэль
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Эступиньян Первис
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|6
|0
|Балью Иван
|6
|0
|Комесанья Санти
|5
|0
|Валентин Оскар
|4
|0
|Савельич Эстебан
|3
|0
|Паласон Иси
|3
|0
|Гарсия Альваро III
|3
|0
|Сисс Пате
|3
|0
|Гвардиола Серхи
|2
|0
|Катена Алехандро
|2
|0
|Гарсия Франсиско III
|2
|0
|Зидан Люка
|0
|1
|Ираола Андони
|1
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Мараш Никола
|1
|0
|Лопес Унаи
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
2
17%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
4
33%
3
38%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
4
33%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
33%
2
17%
76-90
Забито
5
16
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
0
0%
3
19%
1-15
1
20%
5
31%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
1
20%
1
6%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
1
20%
3
19%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Забито
17
24
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
2
12%
4
17%
1-15
1
6%
5
21%
16-30
4
24%
4
17%
31-45
3
18%
1
4%
46-60
2
12%
4
17%
61-75
5
29%
29%
6
25%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
13%
2
13%
1-15
3
19%
5
31%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
5
31%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3
Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Осасуна 1:2 Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Аталанта 2:2 Вильярреал - Брага 2:3
Райо Вальекано
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1
Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Леганес - Райо Вальекано 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|37 - 15
|39
|2.
|Севилья
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|26 - 11
|34
|3.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 18
|30
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 13
|29
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 16
|29
|6.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|17
|8
|4
|5
|24 - 16
|28
|7.
|Валенсия
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 23
|25
|8.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 17
|23
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 18
|23
|10.
|Осасуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 19
|21
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|13 - 12
|21
|12.
|Мальорка
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 23
|20
|13.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 17
|17
|14.
|Сельта
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 21
|17
|15.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 22
|15
|17.
|Эльче
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 24
|15
|18.
|Хетафе
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 20
|12
|19.
|Кадис
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|14 - 30
|12
|20.
|Леванте
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 3
|22
|2.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|Севилья
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Валенсия
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|5 - 3
|15
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|9.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|10.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|11.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|14.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|15.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|16.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|17.
|Осасуна
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 11
|7
|18.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|6 - 11
|6
|19.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|2.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|6.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|7.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|11.
|Кадис
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|12.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|13.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 13
|6
|14.
|Барселона
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|15.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|16.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 8
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|10 - 21
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Райо Вальекано
Исход игры
Вильярреал
84.8% (117)
Ничья
9.4% (13)
Райо Вальекано
5.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
56.15% (73)
Меньше
43.85% (57)
Обе команды забьют
Да
63.85% (83)
Нет
36.15% (47)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
41.3% (57)
1:0 Вильярреал
19.6% (27)
2:0 Вильярреал
13% (18)
1:1 Ничья
7.2% (10)
3:1 Вильярреал
5.1% (7)
1:2 Райо Вальекано
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:2 Вильярреал
1.4% (2)
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