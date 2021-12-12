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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Вильярреал
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 13133
Райо Вальекано
0'
23' Желтая карточка
Торрес Пау
1:0
32' Гол
Манди Аисса
2:0
36' Пенальти
Морено Херард
37' Желтая карточка
Катена Алехандро
38' Желтая карточка
Паласон Иси
61' Желтая карточка
Гарсия Франсиско
90'+5

Ход матча

23'
Торрес Пау
 
32'
Манди Аисса
(Парехо Даниэль)
1:0
36'
Морено Херард
2:0
37'
 
Катена Алехандро
38'
 
Паласон Иси
58'
 
Нтекья Ранди
Трехо Оскар
61'
 
Гарсия Франсиско
62'
Капу Этьен
Парехо Даниэль
 
62'
Чуквезе Саму
Пино Йереми
 
63'
Морено Альберто
Диа Булайе
 
65'
 
Бебе Тьягу
Паласон Иси
65'
 
Лопес Унаи
Комесанья Санти
78'
Гомес Мойсес
Тригерос Мануэль
 
82'
 
Посо Хосе
Савельич Эстебан
82'
 
Мартин Андрес
Гвардиола Серхи
85'
Алькасер Пако
Морено Херард
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 6
  • 3 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 139
Вильярреал 84.9% (118)
X 9.4% (13)
Райо Вальекано 5.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
13
Рульи
Херонимо
2
Марио
Гаспар
22
Манди
Аисса
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
21
Пино
Йереми
10
Иборра
Висенте
5
Парехо
Даниэль
14
Тригерос
Мануэль
7
Морено
Херард
16
Диа
Булайе
13
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
24
Савельич
Эстебан
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
7
Паласон
Иси
23
Валентин
Оскар
8
Трехо
Оскар
6
Комесанья
Санти
18
Гарсия
Альваро
III
16
Гвардиола
Серхи
Вильярреал
4-4-2
Райо Вальекано
4-5-1

История личных встреч

Вильярреал
Райо Вальекано

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

КК
0:2
П
3:1
П
2:2
П
2:1
П
2:1
П
2:0
П
4:2
П
4:0
П
2:5
П
0:2
П
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 5 0.31
Тригерос Мануэль 3 0.19
Морено Альберто 2 0.13
Морено Херард 2 (1) 0.13
Пино Йереми 1 0.06
Диа Булайе 1 0.06
Коклен Франсис 1 0.06
Манди Аисса 1 0.06
Чуквезе Саму 1 0.06
Торрес Пау II 1 0.06
Парехо Даниэль 0 0
Алькасер Пако 0 0
Педраса Альфонсо 0 0
Орье Серж 0 0
Гомес Мойсес 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро III 5 0.29
Фалькао Радамель 5 0.29
Трехо Оскар 3 (3) 0.18
Нтекья Ранди 3 0.18
Гвардиола Серхи 2 0.12
Паласон Иси 2 0.12
Комесанья Санти 1 0.06
Сисс Пате 1 0.06
Эрнандес Марио 1 0.06
Бебе Тьягу 0 0
Балью Иван 0 0
Катена Алехандро 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фойт Хуан 3 1
Альбиоль Рауль 4 0
Капу Этьен 4 0
Коклен Франсис 2 0
Манди Аисса 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Морено Альберто 2 0
Морено Херард 2 0
Раба Даниэль 2 0
Диа Булайе 2 0
Пино Йереми 2 0
Торрес Пау II 2 0
Педраса Альфонсо 1 0
Алькасер Пако 1 0
Тригерос Мануэль 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Эступиньян Первис 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Данджума Арно 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 6 0
Балью Иван 6 0
Комесанья Санти 5 0
Паласон Иси 4 0
Валентин Оскар 4 0
Савельич Эстебан 3 0
Гарсия Альваро III 3 0
Катена Алехандро 3 0
Сисс Пате 3 0
Гарсия Франсиско III 3 0
Гвардиола Серхи 2 0
Зидан Люка 0 1
Ираола Андони 1 0
Фалькао Радамель 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Мараш Никола 1 0
Лопес Унаи 1 0
Нтекья Ранди 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
8
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
2
14%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
36%
2
25%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
4
29%
3
38%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 8
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
4
29%
16-30
1
11%
4
29%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
33%
2
14%
76-90

Забито

5
16
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
0
0%
3
19%
1-15
1
20%
5
31%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
1
20%
1
6%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
1
20%
3
19%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

19
24
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
2
11%
4
17%
1-15
1
5%
5
21%
16-30
6
32%
4
17%
31-45
3
16%
1
4%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
5
26%
6
25%
76-90

Пропущено

16
18
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
2
13%
2
11%
1-15
3
19%
5
28%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
5
31%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3
Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Осасуна 1:2 Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Аталанта 2:2 Вильярреал - Брага 2:3
Райо Вальекано
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1
Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Леганес - Райо Вальекано 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 12 3 1 37 - 15 39
2. Севилья Заявка 16 10 4 2 26 - 11 34
3. Бетис Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
4. Реал Сосьедад Заявка 16 8 5 3 19 - 13 29
5. Атлетико М Заявка 15 8 5 2 27 - 16 29
6. Райо Вальекано Заявка 17 8 3 6 24 - 18 27
7. Валенсия Заявка 17 6 7 4 26 - 23 25
8. Барселона 1:1 Заявка 16 6 6 4 24 - 18 24
9. Эспаньол Заявка 17 6 5 6 19 - 18 23
10. Осасуна 1:1 Заявка 17 5 7 5 16 - 20 22
11. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 13 - 12 21
12. Мальорка Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
13. Вильярреал Заявка 16 4 7 5 18 - 17 19
14. Сельта Заявка 17 4 5 8 17 - 21 17
15. Гранада Заявка 15 3 6 6 16 - 23 15
16. Алавес Заявка 16 4 3 9 13 - 22 15
17. Эльче Заявка 17 3 6 8 16 - 24 15
18. Хетафе Заявка 17 2 6 9 11 - 20 12
19. Кадис Заявка 16 2 6 8 14 - 30 12
20. Леванте Заявка 17 0 8 9 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 8 7 1 0 17 - 3 22
2. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3. Севилья Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
5. Барселона 1:1 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6. Валенсия Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
7. Реал Сосьедад Заявка 8 4 3 1 5 - 3 15
8. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
9. Вильярреал Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
10. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
11. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
12. Атлетик Б Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
14. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
15. Хетафе Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
16. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
17. Осасуна 1:1 Заявка 9 1 5 3 6 - 12 8
18. Леванте Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
19. Сельта Заявка 9 1 2 6 8 - 14 5
20. Кадис Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
5. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
6. Осасуна 1:1 Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Валенсия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Мальорка Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
11. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
12. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
13. Барселона 1:1 Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
14. Алавес Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Вильярреал Заявка 8 0 5 3 4 - 8 5
16. Райо Вальекано Заявка 9 1 2 6 7 - 15 5
17. Эльче Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
18. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
19. Эспаньол Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
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Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Вильярреал 84.9% (118)
X 9.4% (13)
Райо Вальекано 5.8% (8)
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Где смотреть матч Вильярреал 2:0 Райо Вальекано онлайн


Прогнозы на матч Вильярреал 2:0 Райо Вальекано

Исход игры
Вильярреал
84.9% (118)
Ничья
9.4% (13)
Райо Вальекано
5.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
55.73% (73)
Меньше
44.27% (58)
Обе команды забьют
Да
63.36% (83)
Нет
36.64% (48)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
41% (57)
1:0 Вильярреал
20.1% (28)
2:0 Вильярреал
12.9% (18)
1:1 Ничья
7.2% (10)
3:1 Вильярреал
5% (7)
1:2 Райо Вальекано
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:2 Вильярреал
1.4% (2)
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