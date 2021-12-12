Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Команда Вильярреал играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Вильярреал

47' Педраса Альфонсо нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

47' Торрес Пау II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Трехо Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

40' Матч возобновлен

39' Пино Йереми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Паласон Иси получает желтую карточку за неспортивное поведение

37' Катена Алехандро получил желтую карточку от судьи

37' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Манди Аисса из команды Вильярреал

37' So close! Удар головой нанес Паласон Иси но мяч выбили с ленточки!

36' Г О О О О О Л - Морено Херард из команды Вильярреал забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Столе Димитриевски прыгнул не в ту сторону.

34' Отличные скиллы показывает Диа Булайе , обводя своих соперников

34' Команда Вильярреал забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

32' Г О О О О О О Л - Манди Аисса из команды Вильярреал с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

32' Матч возобновлен

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Парехо Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Матч возобновится спорным мячом

28' Балью Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Столе Димитриевски не дал случится голу! Морено Херард должен был забивать, но Столе Димитриевски сделал отличный сейв

26' О, нет. Из многообещающей позиции Морено Херард из команды Вильярреал наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

25' Гарсия Франсиско III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Паласон Иси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Паласон Иси предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

23' Торрес Пау II - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

22' Гарсия Альваро III нанес удар головой, но Херонимо Рульи спокойно отбил мяч.

18' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Торрес Пау II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Херонимо Рульи отбил мяч на угловой после удара Трехо Оскар из штрафной площади.

16' Отличные скиллы показывает Трехо Оскар , обводя своих соперников

14' Диа Булайе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Педраса Альфонсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

9' Морено Херард из команды Вильярреал делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

8' Педраса Альфонсо из команды Вильярреал наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

7' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Удар от ворот произведет Вильярреал

6' Отличные скиллы показывает Гвардиола Серхи , обводя своих соперников

3' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Вильярреал выполняет удар от ворот.

3' Гарсия Альваро III оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Вильярреал выполняет удар от ворот.

1' Вильярреал выполняет удар от ворот.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола