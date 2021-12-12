Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Бенито Вильямарин
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
75 Владение мячом, % 25
Владение мячом
13
Силва
Руи
15
Морено
Алекс
12
Виллиан
Жозе
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Райан МэттВратарь
-
15 Рико ДиегоЗащитник
- Защитник
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Бетис
Реал Сосьедад
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
23 матча
26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|10
|0.63
|Виллиан Жозе
|6 (2)
|0.38
|Иглесиас Борха
|3 (1)
|0.19
|Фекир Набиль
|2
|0.13
|Каналес Серхио
|1
|0.06
|Родри Родриго
|1
|0.06
|Морено Алекс
|1
|0.06
|Песселья Херман
|1
|0.06
|Эрмосо Кике
|1
|0.06
|Гидо Родригес
|0
|0
|Гонсалес Эдгар
|0
|0
|Тельо Кристиан
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|6 (2)
|0.38
|Ариц Элустондо
|3
|0.19
|Исак Александр
|3 (1)
|0.19
|Мерино Микель
|2
|0.13
|Лобете Хулен
|2
|0.13
|Барренечеа Андер
|1
|0.06
|Сорлот Александр
|1
|0.06
|Янузай Аднан
|1 (1)
|0.06
|Сильва Давид
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Порту Кристиан
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Субименди Мартин
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|4
|1
|Гонсалес Эдгар
|5
|0
|Фекир Набиль
|5
|0
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Песселья Херман
|1
|1
|Каналес Серхио
|2
|0
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Карвалью Вилльям
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Виктор Руис
|1
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Тельо Кристиан
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Иглесиас Борха
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Айхен
|3
|1
|Ариц Элустондо
|2
|1
|Янузай Аднан
|3
|0
|Горосабел Андони
|3
|0
|Мерино Микель
|3
|0
|Ле Норман Робен
|3
|0
|Рико Диего
|2
|0
|Порту Кристиан
|2
|0
|Исак Александр
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Субименди Мартин
|2
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Сальдуа Хосеба
|1
|0
|Субельдия Игор
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
14
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
13%
1
7%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
4
29%
46-60
4
25%
3
21%
61-75
2
13%
6
43%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
22%
1
10%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
1
11%
3
30%
76-90
Забито
12
5
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
5
42%
2
40%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
28
19
13 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 9
2 Не забивали 4
3
11%
1
5%
1-15
7
25%
0
0%
16-30
3
11%
1
5%
31-45
3
11%
5
26%
46-60
5
18%
4
21%
61-75
7
25%
8
42%
76-90
Пропущено
16
13
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
2
13%
1
8%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
4
25%
2
15%
61-75
2
13%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1
Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2 Бетис - Селтик 4:3 Гранада - Бетис 1:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0
Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|37 - 15
|39
|2.
|Севилья
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|26 - 11
|34
|3.
|Бетис
|0:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|4.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|19 - 13
|30
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 16
|29
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|24 - 18
|27
|7.
|Валенсия
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 23
|25
|8.
|Барселона
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 19
|24
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 18
|23
|10.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|17 - 21
|22
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|13 - 12
|21
|12.
|Мальорка
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 23
|20
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|18 - 17
|19
|14.
|Сельта
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 21
|17
|15.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 22
|15
|17.
|Эльче
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 24
|15
|18.
|Хетафе
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 20
|12
|19.
|Кадис
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|14 - 30
|12
|20.
|Леванте
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 3
|22
|2.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|Севилья
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Валенсия
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|7.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|5 - 3
|15
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|9.
|Бетис
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 10
|15
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|11.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|14.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|15.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|16.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|17.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 13
|8
|18.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|6 - 11
|6
|19.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|2.
|Бетис
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|4.
|Севилья
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|6.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|7.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|11.
|Кадис
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|12.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|13.
|Барселона
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|14.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 8
|5
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|10 - 21
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Бетис 0:0 Реал Сосьедад
Исход игры
Бетис
44.4% (59)
Ничья
37.6% (50)
Реал Сосьедад
18% (24)
Тотал 2.5
Больше
51.18% (65)
Меньше
48.82% (62)
Обе команды забьют
Да
85.04% (108)
Нет
14.96% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.3% (43)
2:1 Бетис
29.3% (39)
1:2 Реал Сосьедад
11.3% (15)
1:0 Бетис
10.5% (14)
2:2 Ничья
3% (4)
0:1 Реал Сосьедад
2.3% (3)
1:3 Реал Сосьедад
2.3% (3)
3:2 Бетис
1.5% (2)
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