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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Бетис
4:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 52158
Реал Сосьедад
0'
1:0
14' Гол
Морено Алекс
36' Желтая карточка
Гидо Родригес
56' Желтая карточка
Морено Алекс
2:0
57' Гол
Хуанми Мигель
59' Желтая карточка
Субельдия Игор
62' Желтая карточка
Фекир Набиль
3:0
66' Гол
Фекир Набиль
4:0
79' Гол
Морено Алекс
90'+4

Ход матча

14'
Морено Алекс
(Виллиан Жозе)
1:0
36'
Гидо Родригес
 
56'
Морено Алекс
 
57'
Хуанми Мигель
(Морено Алекс)
2:0
59'
 
Субельдия Игор
62'
 
Горосабел Андони
Сальдуа Хосеба
62'
 
Янузай Аднан
Порту Кристиан
62'
Фекир Набиль
 
66'
Карвалью Вилльям
Гуардадо Андрес
 
66'
Фекир Набиль
(Виллиан Жозе)
3:0
74'
 
Туррьентес Беньят
Субельдия Игор
74'
 
Наварро Роберто
Барренечеа Андер
74'
 
Сорлот Александр
Исак Александр
79'
Морено Алекс
(Каналес Серхио)
4:0
83'
Тельо Кристиан
Фекир Набиль
 
83'
Акуоку Поль
Гидо Родригес
 
83'
Миранда Хуан
Морено Алекс
 
87'
Родри Родриго
Хуанми Мигель
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 7
  • 3 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 133
Бетис 44.4% (59)
X 37.6% (50)
Реал Сосьедад 18% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
13
Силва
Руи
19
Бельерин
Эктор
5
Бартра
Марк
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
12
Виллиан
Жозе
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
5
Субельдия
Игор
3
Субименди
Мартин
7
Порту
Кристиан
10
Оярсабаль
Микель
22
Барренечеа
Андер
19
Исак
Александр
Бетис
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-2-3-1

История личных встреч

Бетис
Реал Сосьедад

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

23 матча

26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

КК
3:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:3
ЛЛ
3:0
ЛЛ
3:1
П
2:1
КК
2:2
КК
0:0
П
1:0
П
0:0
П
4:4
П
2:3
П
1:0
П
2:1
П
1:0
П
0:1
П
5:1
П
3:3
П
2:0
П
1:1
П
2:3
С
1:0
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 11 0.65
Виллиан Жозе 6 (2) 0.35
Фекир Набиль 3 0.18
Морено Алекс 3 0.18
Иглесиас Борха 3 (1) 0.18
Каналес Серхио 1 0.06
Родри Родриго 1 0.06
Песселья Херман 1 0.06
Эрмосо Кике 1 0.06
Гидо Родригес 0 0
Гонсалес Эдгар 0 0
Тельо Кристиан 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 6 (2) 0.35
Ариц Элустондо 3 0.18
Исак Александр 3 (1) 0.18
Мерино Микель 2 0.12
Лобете Хулен 2 0.12
Барренечеа Андер 1 0.06
Сорлот Александр 1 0.06
Янузай Аднан 1 (1) 0.06
Сильва Давид 0 0
Горосабел Андони 0 0
Порту Кристиан 0 0
Субельдия Игор 0 0
Субименди Мартин 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 5 1
Фекир Набиль 6 0
Гонсалес Эдгар 5 0
Хуанми Мигель 3 0
Песселья Херман 1 1
Каналес Серхио 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Морено Алекс 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Гуардадо Андрес 1 0
Виктор Руис 1 0
Браво Клаудио 1 0
Тельо Кристиан 1 0
Силва Руи 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Акуоку Поль 1 0
Миранда Хуан 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Айхен 3 1
Ариц Элустондо 2 1
Янузай Аднан 3 0
Горосабел Андони 3 0
Мерино Микель 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Рико Диего 2 0
Порту Кристиан 2 0
Исак Александр 2 0
Субельдия Игор 2 0
Гевара Андер 2 0
Субименди Мартин 2 0
Сорлот Александр 1 0
Сальдуа Хосеба 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
14
9 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
3
15%
1
7%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
4
29%
46-60
5
25%
3
21%
61-75
3
15%
6
43%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
22%
2
14%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
2
22%
3
21%
61-75
1
11%
4
29%
76-90

Забито

12
5
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
5
42%
2
40%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

32
19
14 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 9
2 Не забивали 5
4
13%
1
5%
1-15
7
22%
0
0%
16-30
3
9%
1
5%
31-45
4
13%
5
26%
46-60
6
19%
4
21%
61-75
8
25%
8
42%
76-90

Пропущено

16
17
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
2
13%
2
12%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
4
25%
2
12%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
4
25%
3
18%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1
Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2 Бетис - Селтик 4:3 Гранада - Бетис 1:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0
Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 17 13 3 1 38 - 15 42
2. Севилья Заявка 16 10 4 2 26 - 11 34
3. Бетис Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
4. Реал Сосьедад Заявка 17 8 5 4 19 - 17 29
5. Атлетико М 0:1 Заявка 16 8 5 3 27 - 17 29
6. Райо Вальекано Заявка 17 8 3 6 24 - 18 27
7. Валенсия Заявка 17 6 7 4 26 - 23 25
8. Барселона Заявка 16 6 6 4 25 - 19 24
9. Эспаньол Заявка 17 6 5 6 19 - 18 23
10. Осасуна Заявка 17 5 7 5 17 - 21 22
11. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 13 - 12 21
12. Мальорка Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
13. Вильярреал Заявка 16 4 7 5 18 - 17 19
14. Сельта Заявка 17 4 5 8 17 - 21 17
15. Гранада Заявка 15 3 6 6 16 - 23 15
16. Алавес Заявка 16 4 3 9 13 - 22 15
17. Эльче Заявка 17 3 6 8 16 - 24 15
18. Хетафе Заявка 17 2 6 9 11 - 20 12
19. Кадис Заявка 16 2 6 8 14 - 30 12
20. Леванте Заявка 17 0 8 9 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 8 7 1 0 17 - 3 22
2. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3. Реал Мадрид 1:0 Заявка 8 6 2 0 17 - 5 20
4. Севилья Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
5. Бетис Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
6. Барселона Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
7. Валенсия Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
8. Реал Сосьедад Заявка 8 4 3 1 5 - 3 15
9. Атлетико М 0:1 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
10. Вильярреал Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
11. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
12. Атлетик Б Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
14. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
15. Хетафе Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
16. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
17. Осасуна Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
18. Леванте Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
19. Сельта Заявка 9 1 2 6 8 - 14 5
20. Кадис Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
5. Атлетико М 0:1 Заявка 8 4 2 2 15 - 11 14
6. Осасуна Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Валенсия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Мальорка Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
11. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
12. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
13. Барселона Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
14. Алавес Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Вильярреал Заявка 8 0 5 3 4 - 8 5
16. Райо Вальекано Заявка 9 1 2 6 7 - 15 5
17. Эльче Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
18. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
19. Эспаньол Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Бетис 44.4% (59)
X 37.6% (50)
Реал Сосьедад 18% (24)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Где смотреть матч Бетис 4:0 Реал Сосьедад онлайн


Прогнозы на матч Бетис 4:0 Реал Сосьедад

Исход игры
Бетис
44.4% (59)
Ничья
37.6% (50)
Реал Сосьедад
18% (24)
Тотал 2.5
Больше
51.18% (65)
Меньше
48.82% (62)
Обе команды забьют
Да
85.04% (108)
Нет
14.96% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.3% (43)
2:1 Бетис
29.3% (39)
1:2 Реал Сосьедад
11.3% (15)
1:0 Бетис
10.5% (14)
2:2 Ничья
3% (4)
0:1 Реал Сосьедад
2.3% (3)
1:3 Реал Сосьедад
2.3% (3)
3:2 Бетис
1.5% (2)
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