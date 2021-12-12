Второй тайм

94' Бетис заслуженно побеждает в отличном матче

94' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Бельерин Эктор из команды Бетис делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

90' Родри из команды Бетис делает пас партнеру.

90' Каналес Серхио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Бетис

88' Отличные скиллы показывает Оярсабаль Микель , обводя своих соперников

88' Карвалью Вилльям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Тактическая замена. Хуанми Мигель уходит с поля и его заменяет Родри

87' Беньят Туррьентес нанес удар, но тот был заблокирован.

87' Наварро Роберто имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

86' Бельерин Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Бетис выполняет удар от ворот.

85' Беньят Туррьентес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Морено Алекс из команды Бетис сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

81' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Отличная индивидуальная работа от Морено Алекс , гол забит с изяществом.

79' Г О О О О Л - Морено Алекс забивает с левой ноги!

79' Каналес Серхио разрезает оборону соперника отличным пасом

78' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Беньят Туррьентес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...

75' Наварро Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Реал Сосьедад пробьет пенальти!

74' Алекс Ремиро не дал случится голу! Карвалью Вилльям должен был забивать, но Алекс Ремиро сделал отличный сейв

74' Удар от ворот произведет Бетис

74' Тактическая замена. Субельдия Игор уходит с поля и его заменяет Беньят Туррьентес

73' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

72'

71'

70' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Команда Реал Сосьедад фактически перестала играть и ждет финального свистка.

66' Г О О О О Л - Фекир Набиль забивает с правой ноги!

66' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

65' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Горосабел Андони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Фекир Набиль получил желтую карточку от судьи

60' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Сегодняшная посещаемость составляет 52158 болельщиков

60' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Субельдия Игор получил желтую карточку от судьи

58' Команда Бетис забила мяч, хотя лучше играли соперники

56' Морено Алекс получил желтую карточку от судьи

55' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Оярсабаль Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Бельерин Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Каналес Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Оярсабаль Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Гидо Родригес из команды Бетис делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

49' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Фекир Набиль из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Бетис