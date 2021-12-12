Игрок мадридского "Реала" прилично по времени лежал на газоне, но вроде как бригада медиков довольно быстро приступила к своим обязанностям, и всё разрешилось.

Модрич оттянулся в оборону и сумел нивелировать угрозу со стороны гостевой команды.

Модрич нарушил правила у своих владений. "Атлетико" пробьёт штрафной удар от правого угла штрафной площади.

ОПАСНО! Гризманн хлёстко пробивал в "девятку" "вратарского" угла, и Куртуа с большим трудом потащил мяч в сторону.

Фелипе в середине поля грубо нарушил правила, став лауреатом первой жёлтой карточки в этом поединке.

27' Куртуа будет вводить мяч в игру от своих ворот, голкипер не особо торопится, давая своим футболистам перевести дух.

25' Облак будет вводить мяч в игру от своих ворот после того, как Милитао отправил мяч в "молоко".

23' "Атлетико" в эти минуты наладил контроль за мячом, но при этом ничего опасного впереди гости создать не могут.

22' Коке вышел на ударную позицию и решил отметиться ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

20' Кунья забрался в положение "вне игры", но стоит отметить, что передача тут явно запоздала.

19' Кунья теперь уже не стал церемониться с убегающим оппонентом и решил его отправить на газон. Милитао тут же стал апеллировать к рефери.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! БЕНЗЕМА!!! Классный удар получился у Карима после того, как Винисиус сделал пас под удар.

13' На текущий момент тотальное преимущество по владению мячом у хозяев поля - практически 70%! Солидный результат, но пока он не конвертируется в голы.

11' После неплохой комбинации со стороны соперника Льоренте выбил мяч из своей штрафной площади за лицевую линию. Будет угловой сейчас.

9' "Реал" полностью контролирует ход поединка, команда близка к тому, чтобы забить в ближайшее время.

7' После нарушение правил Алаба получил устное внушение от арбитра. В следующий раз это будет карточка.

4' Кунья получил мяч и пробил по воротам из неплохой позиции, правда, опыта не хватило, чтобы нанести удар точный.

3' Менди пострадал от действий Корреа, который в спину подтолкнул своего оппонента.

2' Кроос уже в дебюте поединка оказался на газоне, довольно резво начали гости - с фола на ровном месте.