  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
1:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Атлетико М
0'
1:0
16' Гол
Бензема Карим
36' Желтая карточка
Фелипе Аугусто
39'

Ход матча

16'
Бензема Карим
(Винисиус Жуниор)
1:0
36'
 
Фелипе Аугусто

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 182
Реал Мадрид 73.1% (133)
X 19.8% (36)
Атлетико М 7.1% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Атлетико М
2.15
4.91
9.20
Все Коэффициенты
Новости
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
11
Асенсио
Марко
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
13
Облак
Ян
14
Льоренте
Маркос
18
Фелипе
Аугусто
IV
4
Кондогбия
Жоффрей
22
Эрмосо
Марио
10
Корреа
Анхель
6
Коке
Хорхе
5
Де
Пауль
Родриго
21
Карраско
Янник
19
Кунья
Матеус
8
Гризманн
Антуан
Реал Мадрид
4-3-3
Атлетико М
4-4-2

История личных встреч

Реал Мадрид
Атлетико М

29 матчей

79.3%
20.7%
3.5527136788005E-15%
23 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.2%
48.3%
16 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.1%
27.6%
10.3%
18 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 10 побед

45 матчей

51.1%
26.7%
22.2%
23 победы 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

35.6%
42.2%
22.2%
16 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
37.8%
22.2%
18 побед 17 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
С
0:0
ЛЛ
0:0
МКЧ
3:7
П
1:3
П
0:0
СУ
2:4
П
1:1
П
0:0
ЛЧ
2:1
ЛЧ
3:0
П
1:1
П
0:3
ЛЧ
1:1
П
0:1
П
1:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:0
П
4:0
КК
2:2
КК
2:0
П
1:2
СИ
1:0
СИ
1:1
ЛЧ
4:1
П
2:2
КК
0:2
КК
3:0
П
0:1
КК
1:2
П
1:2
П
2:0
П
1:4
П
4:1
П
1:2
КК
0:1
КК
3:1
П
2:0
П
3:2
П
2:3
П
1:1
П
1:2
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 13 (1) 0.76
Винисиус Жуниор 10 0.59
Асенсио Марко 4 0.24
Начо Фернандес 2 0.12
Алаба Давид 1 0.06
Кроос Тони 1 0.06
Йович Лука 1 0.06
Бэйл Гарет 1 0.06
Иско Аларкон 1 0.06
Карвахаль Даниэль 1 0.06
Васкес Лукас 1 0.06
Менди Ферлан 1 0.06
Камавинга Эдуардо 1 0.06
Модрич Лука 0 0
Каземиро Карлос 0 0
Азар Эден 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Милитао Эдер 0 0
Родриго 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 7 (1) 0.44
Корреа Анхель 4 0.25
Лемар Тома 3 0.19
Гризманн Антуан 3 0.19
Кунья Матеус 3 0.19
Карраско Янник 2 0.13
Врсалько Шиме 1 0.06
Фелипе Аугусто IV 1 0.06
Фелиш Жоау 1 0.06
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Льоренте Маркос 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 4 0
Камавинга Эдуардо 4 0
Начо Фернандес 3 0
Винисиус Жуниор 3 0
Кроос Тони 2 0
Родриго 2 0
Бэйл Гарет 1 0
Модрич Лука 1 0
Азар Эден 1 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Менди Ферлан 1 0
Милитао Эдер 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 5 0
Эрмосо Марио 3 1
Хименес Хосе 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Суарес Луис 3 0
Карраско Янник 3 0
Фелипе Аугусто IV 3 0
Диего Симеоне 1 1
Коке Хорхе 2 0
Гризманн Антуан 2 0
Савич Стефан 2 0
Лемар Тома 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Корреа Анхель 2 0
Кунья Матеус 2 0
Врсалько Шиме 1 0
Триппьер Киран 1 0
Эррера Эктор 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Лоди Ренан 1 0
Мартин Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
17
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
2
13%
1
6%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
3
19%
4
24%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
4
25%
8
47%
76-90

Пропущено

5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
40%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Забито

21
10
5 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
2
20%
16-30
1
5%
2
20%
31-45
5
24%
1
10%
46-60
5
24%
2
20%
61-75
6
29%
3
30%
76-90

Пропущено

10
8
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
3
30%
3
38%
76-90

Забито

37
27
13 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
3
8%
1
4%
1-15
6
16%
3
11%
16-30
4
11%
3
11%
31-45
8
22%
5
19%
46-60
6
16%
4
15%
61-75
10
27%
11
41%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
3
20%
3
19%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
27%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1
Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1
Атлетико М
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1
Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 17 13 3 1 38 - 15 42
2. Севилья Заявка 16 10 4 2 26 - 11 34
3. Бетис Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
4. Реал Сосьедад Заявка 17 8 5 4 19 - 17 29
5. Атлетико М 0:1 Заявка 16 8 5 3 27 - 17 29
6. Райо Вальекано Заявка 17 8 3 6 24 - 18 27
7. Валенсия Заявка 17 6 7 4 26 - 23 25
8. Барселона Заявка 16 6 6 4 25 - 19 24
9. Эспаньол Заявка 17 6 5 6 19 - 18 23
10. Осасуна Заявка 17 5 7 5 17 - 21 22
11. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 13 - 12 21
12. Мальорка Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
13. Вильярреал Заявка 16 4 7 5 18 - 17 19
14. Сельта Заявка 17 4 5 8 17 - 21 17
15. Гранада Заявка 15 3 6 6 16 - 23 15
16. Алавес Заявка 16 4 3 9 13 - 22 15
17. Эльче Заявка 17 3 6 8 16 - 24 15
18. Хетафе Заявка 17 2 6 9 11 - 20 12
19. Кадис Заявка 16 2 6 8 14 - 30 12
20. Леванте Заявка 17 0 8 9 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 8 7 1 0 17 - 3 22
2. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3. Реал Мадрид 1:0 Заявка 8 6 2 0 17 - 5 20
4. Севилья Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
5. Бетис Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
6. Барселона Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
7. Валенсия Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
8. Реал Сосьедад Заявка 8 4 3 1 5 - 3 15
9. Атлетико М 0:1 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
10. Вильярреал Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
11. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
12. Атлетик Б Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
14. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
15. Хетафе Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
16. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
17. Осасуна Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
18. Леванте Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
19. Сельта Заявка 9 1 2 6 8 - 14 5
20. Кадис Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
5. Атлетико М 0:1 Заявка 8 4 2 2 15 - 11 14
6. Осасуна Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Валенсия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Мальорка Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
11. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
12. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
13. Барселона Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
14. Алавес Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Вильярреал Заявка 8 0 5 3 4 - 8 5
16. Райо Вальекано Заявка 9 1 2 6 7 - 15 5
17. Эльче Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
18. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
19. Эспаньол Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    36'
    Фелипе в середине поля грубо нарушил правила, став лауреатом первой жёлтой карточки в этом поединке.
  • Опасный момент
    35'
    ОПАСНО! Гризманн хлёстко пробивал в "девятку" "вратарского" угла, и Куртуа с большим трудом потащил мяч в сторону.
  • Фол, нарушение
    34'
    Модрич нарушил правила у своих владений. "Атлетико" пробьёт штрафной удар от правого угла штрафной площади.
  • 32'
    Модрич оттянулся в оборону и сумел нивелировать угрозу со стороны гостевой команды. 
  • Травма, повреждение
    29'
    Игрок мадридского "Реала" прилично по времени лежал на газоне, но вроде как бригада медиков довольно быстро приступила к своим обязанностям, и всё разрешилось. 
  • 27'
    Куртуа будет вводить мяч в игру от своих ворот, голкипер не особо торопится, давая своим футболистам перевести дух. 
  • 25'
    Облак будет вводить мяч в игру от своих ворот после того, как Милитао отправил мяч в "молоко".
  • 23'
    "Атлетико" в эти минуты наладил контроль за мячом, но при этом ничего опасного впереди гости создать не могут.
  • 22'
    Коке вышел на ударную позицию и решил отметиться ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
  • Офсайд
    20'
    Кунья забрался в положение "вне игры", но стоит отметить, что передача тут явно запоздала. 
  • 19'
    Кунья теперь уже не стал церемониться с убегающим оппонентом и решил его отправить на газон. Милитао тут же стал апеллировать к рефери.
  • Описание гола
    16'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! БЕНЗЕМА!!! Классный удар получился у Карима после того, как Винисиус сделал пас под удар.
  • 13'
    На текущий момент тотальное преимущество по владению мячом у хозяев поля - практически 70%! Солидный результат, но пока он не конвертируется в голы. 
  • Угловой
    11'
    После неплохой комбинации со стороны соперника Льоренте выбил мяч из своей штрафной площади за лицевую линию. Будет угловой сейчас.
  • 9'
    "Реал" полностью контролирует ход поединка, команда близка к тому, чтобы забить в ближайшее время.
  • 7'
    После нарушение правил Алаба получил устное внушение от арбитра. В следующий раз это будет карточка. 
  • 4'
    Кунья получил мяч и пробил по воротам из неплохой позиции, правда, опыта не хватило, чтобы нанести удар точный.
  • Фол, нарушение
    3'
    Менди пострадал от действий Корреа, который в спину подтолкнул своего оппонента. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Кроос уже в дебюте поединка оказался на газоне, довольно резво начали гости - с фола на ровном месте. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Начался первый тайм!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Santiago Bernabeu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Реал Мадрид 1:0 Атлетико М онлайн


Прогнозы на матч Реал Мадрид 1:0 Атлетико М

Исход игры
Реал Мадрид
73.1% (133)
Ничья
19.8% (36)
Атлетико М
7.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
65.91% (87)
Меньше
34.09% (45)
Обе команды забьют
Да
84.09% (111)
Нет
15.91% (21)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
37.9% (69)
1:1 Ничья
13.7% (25)
1:0 Реал Мадрид
10.4% (19)
1:2 Атлетико М
3.3% (6)
2:2 Ничья
2.2% (4)
3:2 Реал Мадрид
1.6% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Реал Мадрид
Атлетико М

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 