Испания: Ла Лига 2021-2022
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Стадион: Сантьяго Бернабеу
История личных встреч
Реал Мадрид
Атлетико М
29 матчей
79.3%
20.7%
3.5527136788005E-15%
23 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.2%
48.3%
16 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.1%
27.6%
10.3%
18 побед 8 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 10 побед
45 матчей
51.1%
26.7%
22.2%
23 победы 12 ничьих 10 побед
Первый тайм
35.6%
42.2%
22.2%
16 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
37.8%
22.2%
18 побед 17 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|12 (1)
|0.75
|Винисиус Жуниор
|10
|0.63
|Асенсио Марко
|4
|0.25
|Начо Фернандес
|2
|0.13
|Алаба Давид
|1
|0.06
|Кроос Тони
|1
|0.06
|Йович Лука
|1
|0.06
|Бэйл Гарет
|1
|0.06
|Иско Аларкон
|1
|0.06
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.06
|Васкес Лукас
|1
|0.06
|Менди Ферлан
|1
|0.06
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.06
|Модрич Лука
|0
|0
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Диас Мариано
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
|Милитао Эдер
|0
|0
|Родриго
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|7 (1)
|0.47
|Корреа Анхель
|4
|0.27
|Лемар Тома
|3
|0.2
|Гризманн Антуан
|3
|0.2
|Кунья Матеус
|3
|0.2
|Карраско Янник
|2
|0.13
|Врсалько Шиме
|1
|0.07
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0.07
|Фелиш Жоау
|1
|0.07
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Льоренте Маркос
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|4
|0
|Камавинга Эдуардо
|4
|0
|Начо Фернандес
|3
|0
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|Кроос Тони
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Бэйл Гарет
|1
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Азар Эден
|1
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Иско Аларкон
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|Эрмосо Марио
|3
|1
|Хименес Хосе
|4
|0
|Фелиш Жоау
|2
|1
|Суарес Луис
|3
|0
|Карраско Янник
|3
|0
|Фелипе Аугусто IV
|3
|0
|Диего Симеоне
|1
|1
|Коке Хорхе
|2
|0
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Савич Стефан
|2
|0
|Лемар Тома
|2
|0
|Де Пауль Родриго
|2
|0
|Корреа Анхель
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Мартин Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
17
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
2
13%
1
6%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
3
19%
4
24%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
4
25%
8
47%
76-90
Пропущено
5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
40%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Забито
21
10
5 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
2
20%
16-30
1
5%
2
20%
31-45
5
24%
1
10%
46-60
5
24%
2
20%
61-75
6
29%
3
30%
76-90
Пропущено
10
8
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
3
30%
3
38%
76-90
Забито
37
27
13 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
3
8%
1
4%
1-15
6
16%
3
11%
16-30
4
11%
3
11%
31-45
8
22%
5
19%
46-60
6
16%
4
15%
61-75
10
27%
11
41%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
3
20%
3
19%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
27%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1
Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1
Атлетико М
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1
Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|37 - 15
|39
|2.
|Севилья
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|25 - 11
|31
|3.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 18
|30
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 13
|29
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 16
|29
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 16
|27
|7.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 17
|23
|8.
|Валенсия
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|24 - 22
|22
|9.
|Осасуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 19
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|13 - 11
|21
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 15
|20
|12.
|Мальорка
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 23
|19
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|16 - 17
|16
|14.
|Сельта
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 21
|16
|15.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|16.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 22
|15
|17.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|12 - 21
|14
|18.
|Кадис
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|14 - 30
|12
|19.
|Хетафе
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 19
|11
|20.
|Леванте
|Заявка
|16
|0
|8
|8
|13 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 3
|22
|2.
|Севилья
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|3.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|5 - 3
|15
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|12.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|14.
|Алавес
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|15.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|16.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|17.
|Осасуна
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 11
|7
|18.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|6 - 11
|6
|19.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|2.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|5.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|11.
|Кадис
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|12.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|13.
|Барселона
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|14.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 8
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетико М
Исход игры
Реал Мадрид
70.2% (33)
Ничья
21.3% (10)
Атлетико М
8.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
73.81% (31)
Меньше
26.19% (11)
Обе команды забьют
Да
92.86% (39)
Нет
7.14% (3)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
48.9% (23)
1:1 Ничья
19.1% (9)
1:2 Атлетико М
6.4% (3)
1:0 Реал Мадрид
4.3% (2)
3:2 Реал Мадрид
4.3% (2)
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