  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Атлетико М
Прогнозы 47
Реал Мадрид 70.2% (33)
X 21.3% (10)
Атлетико М 8.5% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Атлетико М
2.15
3.70
3.75
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Реал Мадрид
Атлетико М

29 матчей

79.3%
20.7%
3.5527136788005E-15%
23 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.2%
48.3%
16 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.1%
27.6%
10.3%
18 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 10 побед

45 матчей

51.1%
26.7%
22.2%
23 победы 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

35.6%
42.2%
22.2%
16 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
37.8%
22.2%
18 побед 17 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
С
0:0
ЛЛ
0:0
МКЧ
3:7
П
1:3
П
0:0
СУ
2:4
П
1:1
П
0:0
ЛЧ
2:1
ЛЧ
3:0
П
1:1
П
0:3
ЛЧ
1:1
П
0:1
П
1:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:0
П
4:0
КК
2:2
КК
2:0
П
1:2
СИ
1:0
СИ
1:1
ЛЧ
4:1
П
2:2
КК
0:2
КК
3:0
П
0:1
КК
1:2
П
1:2
П
2:0
П
1:4
П
4:1
П
1:2
КК
0:1
КК
3:1
П
2:0
П
3:2
П
2:3
П
1:1
П
1:2
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 12 (1) 0.75
Винисиус Жуниор 10 0.63
Асенсио Марко 4 0.25
Начо Фернандес 2 0.13
Алаба Давид 1 0.06
Кроос Тони 1 0.06
Йович Лука 1 0.06
Бэйл Гарет 1 0.06
Иско Аларкон 1 0.06
Карвахаль Даниэль 1 0.06
Васкес Лукас 1 0.06
Менди Ферлан 1 0.06
Камавинга Эдуардо 1 0.06
Модрич Лука 0 0
Каземиро Карлос 0 0
Азар Эден 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Милитао Эдер 0 0
Родриго 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 7 (1) 0.47
Корреа Анхель 4 0.27
Лемар Тома 3 0.2
Гризманн Антуан 3 0.2
Кунья Матеус 3 0.2
Карраско Янник 2 0.13
Врсалько Шиме 1 0.07
Фелипе Аугусто IV 1 0.07
Фелиш Жоау 1 0.07
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Льоренте Маркос 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 4 0
Камавинга Эдуардо 4 0
Начо Фернандес 3 0
Винисиус Жуниор 3 0
Кроос Тони 2 0
Родриго 2 0
Бэйл Гарет 1 0
Модрич Лука 1 0
Азар Эден 1 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Менди Ферлан 1 0
Милитао Эдер 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 5 0
Эрмосо Марио 3 1
Хименес Хосе 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Суарес Луис 3 0
Карраско Янник 3 0
Фелипе Аугусто IV 3 0
Диего Симеоне 1 1
Коке Хорхе 2 0
Гризманн Антуан 2 0
Савич Стефан 2 0
Лемар Тома 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Корреа Анхель 2 0
Кунья Матеус 2 0
Врсалько Шиме 1 0
Триппьер Киран 1 0
Эррера Эктор 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Лоди Ренан 1 0
Мартин Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
17
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
2
13%
1
6%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
3
19%
4
24%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
4
25%
8
47%
76-90

Пропущено

5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
40%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Забито

21
10
5 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
2
20%
16-30
1
5%
2
20%
31-45
5
24%
1
10%
46-60
5
24%
2
20%
61-75
6
29%
3
30%
76-90

Пропущено

10
8
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
3
30%
3
38%
76-90

Забито

37
27
13 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
3
8%
1
4%
1-15
6
16%
3
11%
16-30
4
11%
3
11%
31-45
8
22%
5
19%
46-60
6
16%
4
15%
61-75
10
27%
11
41%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
3
20%
3
19%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
27%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1
Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1
Атлетико М
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1
Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 12 3 1 37 - 15 39
2. Севилья Заявка 15 9 4 2 25 - 11 31
3. Бетис Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
4. Реал Сосьедад Заявка 16 8 5 3 19 - 13 29
5. Атлетико М Заявка 15 8 5 2 27 - 16 29
6. Райо Вальекано Заявка 16 8 3 5 24 - 16 27
7. Барселона Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
8. Валенсия Заявка 16 5 7 4 24 - 22 22
9. Осасуна Заявка 16 5 6 5 15 - 19 21
10. Атлетик Б Заявка 16 4 9 3 13 - 11 21
11. Эспаньол Заявка 16 5 5 6 15 - 15 20
12. Мальорка Заявка 16 4 7 5 16 - 23 19
13. Вильярреал Заявка 15 3 7 5 16 - 17 16
14. Сельта Заявка 16 4 4 8 17 - 21 16
15. Гранада Заявка 15 3 6 6 16 - 23 15
16. Эльче Заявка 16 3 6 7 15 - 22 15
17. Алавес Заявка 15 4 2 9 12 - 21 14
18. Кадис Заявка 16 2 6 8 14 - 30 12
19. Хетафе Заявка 16 2 5 9 10 - 19 11
20. Леванте Заявка 16 0 8 8 13 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 8 7 1 0 17 - 3 22
2. Севилья Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
3. Эспаньол Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
5. Барселона Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6. Реал Сосьедад Заявка 8 4 3 1 5 - 3 15
7. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
8. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
9. Валенсия Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
10. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
11. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Мальорка Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
14. Алавес Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
15. Хетафе Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
16. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
17. Осасуна Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
18. Леванте Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
19. Сельта Заявка 9 1 2 6 8 - 14 5
20. Кадис Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
5. Осасуна Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
6. Севилья Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Сельта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Валенсия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Мальорка Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
11. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
12. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
13. Барселона Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
14. Алавес Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Райо Вальекано Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Вильярреал Заявка 8 0 5 3 4 - 8 5
17. Эльче Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
18. Хетафе Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
19. Эспаньол Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
20. Леванте Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2021, осталось 2 дня 14 часов 20 минут.

    Главный судья: Матеу Лаос Антонио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Реал Мадрид 70.2% (33)
    X 21.3% (10)
    Атлетико М 8.5% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Атлетико М
    2.15
    3.70
    3.75
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Атлетико М онлайн


    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетико М

    Исход игры
    Реал Мадрид
    70.2% (33)
    Ничья
    21.3% (10)
    Атлетико М
    8.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.81% (31)
    Меньше
    26.19% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    92.86% (39)
    Нет
    7.14% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    48.9% (23)
    1:1 Ничья
    19.1% (9)
    1:2 Атлетико М
    6.4% (3)
    1:0 Реал Мадрид
    4.3% (2)
    3:2 Реал Мадрид
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     