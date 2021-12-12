Аргентина: Лига професьональ 2021
1:1
Первый тайм: 42'
3' Желтая карточкаЭскобар Франко
0:1
6' ГолFrancisco Gonzalez2
17' Желтая карточкаDiego Calcaterra
20' Красная карточкаБиттоло Мариано
1:1
34' ПенальтиОртигоса Нестор
Ход матча
6'
17'
20'
34'
1:1
40'
38
Siro
Rosane
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Siro RosaneПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Bruno PittonЗащитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Monarriz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
55 Tomas Jacob
-
13 Juan Sforza
-
-
17 Justo Giani
-
26 Ramiro Sordo
-
56 Roman Bravo
-
-
Главный тренер: Adrian Blas Taffarel
История личных встреч
Сан-Лоренсо
Ньюэллс Олд Бойз
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
19 матчей
21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
21.1%
63.2%
15.7%
4 победы 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|5
|0.2
|Ди Санто Франко
|4 (1)
|0.16
|Ортигоса Нестор
|3 (3)
|0.12
|Alexis Sabella
|2
|0.08
|Перуцци Джино
|1
|0.04
|Nicolas Fernandez5
|1
|0.04
|Сапата Кристиан
|1
|0.04
|Marcelo Herrera2
|1
|0.04
|Siro Rosane
|1
|0.04
|Agustin Martegani
|1
|0.04
|Francisco Flores
|0
|0
|Ромеро Анхель
|0
|0
|Bruno Pitton
|0
|0
|Julian Palacios
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Castro
|5
|0.2
|Игнасио Скокко
|5
|0.2
|Juan Fernando Garro
|2
|0.08
|Кристальдо Хонатан
|2 (1)
|0.08
|Justo Giani
|1
|0.04
|Maximiliano Comba
|1
|0.04
|Gabriel Compagnucci
|1
|0.04
|Перес Пабло II
|1
|0.04
|Manuel Capasso
|1
|0.04
|Maxi Rodriguez1
|1
|0.04
|Francisco Gonzalez2
|1
|0.04
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0.04
|Roman Bravo
|1
|0.04
|Белуччи Фернандо
|0
|0
|Биттоло Мариано
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yeison Gordillo
|9
|0
|Перуцци Джино
|7
|1
|Gabriel Rojas1
|5
|1
|Сапата Кристиан
|6
|0
|Ezequiel Cerutti
|4
|1
|Ди Санто Франко
|5
|0
|Ортигоса Нестор
|3
|1
|Francisco Flores
|3
|1
|Nicolas Fernandez5
|3
|1
|Julian Palacios
|3
|1
|Nicolas Fernandez I
|2
|1
|Cristian Nahuel Barrios
|2
|1
|Siro Rosane
|2
|1
|Marcelo Herrera2
|3
|0
|Alexis Sabella
|3
|0
|Federico Gattoni
|2
|0
|Баталья Аугусто
|1
|0
|Diego Rodriguez IV
|1
|0
|Alexander Diaz
|1
|0
|Agustin Martegani
|1
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лема Кристиан
|6
|0
|Игнасио Скокко
|4
|1
|Juan Sforza
|5
|0
|Jeronimo Cacciabue
|4
|0
|Биттоло Мариано
|2
|1
|Julian Fernandez II
|3
|0
|Franco Negri
|3
|0
|Mateo Maccari
|3
|0
|Marco Campagnaro
|1
|1
|Nicolas Castro
|2
|0
|Перес Пабло II
|2
|0
|Alan Aguerre
|2
|0
|Эскобар Франко
|2
|0
|Gabriel Compagnucci
|2
|0
|Maximiliano Comba
|2
|0
|Justo Giani
|2
|0
|Francisco Gonzalez2
|2
|0
|Facundo Mansilla Zahir
|2
|0
|Кристальдо Хонатан
|0
|1
|Manuel Capasso
|1
|0
|Jose Maria Canale
|1
|0
|Maxi Rodriguez1
|1
|0
|Diego Calcaterra
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
8
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
2
17%
1
13%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
3
25%
3
38%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
4
29%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
3
30%
5
36%
76-90
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
0
0%
1
7%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
2
25%
6
40%
61-75
1
13%
5
33%
76-90
Пропущено
21
14
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
3
14%
2
14%
1-15
3
14%
2
14%
16-30
4
19%
2
14%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
4
19%
3
21%
61-75
5
24%
3
21%
76-90
Забито
20
23
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 9
8 Не забивали 8
2
10%
2
9%
1-15
6
30%
2
9%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
4
20%
5
22%
46-60
3
15%
6
26%
61-75
1
5%
5
22%
76-90
Пропущено
31
28
14 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 16
5
16%
2
7%
1-15
3
10%
2
7%
16-30
6
19%
6
21%
31-45
4
13%
4
14%
46-60
5
16%
6
21%
61-75
8
26%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1
Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Ланус 1:3 Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 4:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1
Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|25
|16
|6
|3
|53 - 19
|54
|2.
|Тальерес Кордоба
|24
|14
|4
|6
|37 - 26
|46
|3.
|Дефенса и Хустисия
|24
|12
|8
|4
|41 - 23
|44
|4.
|Бока Хуниорс
|25
|11
|8
|6
|35 - 19
|41
|5.
|Колон
|25
|11
|6
|8
|26 - 31
|39
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|25
|10
|9
|6
|43 - 31
|39
|7.
|Велес Сарсфилд
|25
|10
|9
|6
|34 - 21
|39
|8.
|Уракан
|25
|10
|8
|7
|28 - 25
|38
|9.
|Ланус
|24
|10
|7
|7
|43 - 41
|37
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|25
|9
|9
|7
|27 - 28
|36
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|24
|9
|8
|7
|25 - 23
|35
|12.
|Унион Санта-Фе
|25
|10
|4
|11
|32 - 32
|34
|13.
|Альдосиви
|25
|10
|3
|12
|29 - 39
|33
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|25
|8
|8
|9
|26 - 25
|32
|15.
|Росарио Сентраль
|25
|9
|5
|11
|39 - 41
|32
|16.
|Расинг Авельянеда
|25
|8
|8
|9
|24 - 23
|32
|17.
|Атлетико Платенсе
|25
|7
|10
|8
|36 - 36
|31
|18.
|Годой Крус
|25
|8
|7
|10
|35 - 33
|31
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:1
|25
|7
|8
|10
|23 - 30
|29
|20.
|Банфилд
|24
|5
|11
|8
|20 - 25
|26
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|25
|6
|8
|11
|30 - 36
|26
|22.
|Сан-Лоренсо
|1:1
|25
|6
|7
|12
|21 - 32
|25
|23.
|Патронато Парана
|25
|5
|10
|10
|23 - 35
|25
|24.
|Сармиенто
|25
|6
|6
|13
|23 - 33
|24
|25.
|Атлетико Тукуман
|25
|5
|7
|13
|22 - 46
|22
|26.
|Арсенал Саранди
|24
|4
|8
|12
|12 - 34
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|13
|9
|2
|2
|31 - 9
|29
|2.
|Велес Сарсфилд
|13
|7
|5
|1
|24 - 8
|26
|3.
|Тальерес Кордоба
|11
|8
|2
|1
|18 - 5
|26
|4.
|Колон
|12
|7
|3
|2
|16 - 11
|24
|5.
|Дефенса и Хустисия
|11
|7
|3
|1
|22 - 10
|24
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|6
|5
|2
|15 - 8
|23
|7.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|4
|2
|19 - 8
|22
|8.
|Уракан
|13
|6
|4
|3
|12 - 10
|22
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|5
|6
|2
|18 - 13
|21
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:1
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|5
|5
|2
|20 - 11
|20
|13.
|Унион Санта-Фе
|13
|6
|2
|5
|22 - 13
|20
|14.
|Росарио Сентраль
|12
|6
|1
|5
|20 - 17
|19
|15.
|Ланус
|13
|4
|7
|2
|24 - 21
|19
|16.
|Альдосиви
|13
|6
|0
|7
|17 - 22
|18
|17.
|Сан-Лоренсо
|1:1
|12
|5
|3
|4
|13 - 11
|18
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|3
|5
|21 - 17
|18
|19.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|10 - 10
|18
|20.
|Патронато Парана
|12
|4
|5
|3
|14 - 13
|17
|21.
|Сармиенто
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|22.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|5
|3
|17 - 14
|17
|23.
|Годой Крус
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|24.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|4
|4
|12 - 10
|16
|25.
|Атлетико Тукуман
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|26.
|Банфилд
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|12
|7
|4
|1
|22 - 10
|25
|2.
|Дефенса и Хустисия
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|3.
|Тальерес Кордоба
|13
|6
|2
|5
|19 - 21
|20
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|5
|4
|4
|23 - 20
|19
|5.
|Бока Хуниорс
|13
|5
|4
|4
|16 - 11
|19
|6.
|Ланус
|11
|6
|0
|5
|19 - 20
|18
|7.
|Уракан
|12
|4
|4
|4
|16 - 15
|16
|8.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|9.
|Альдосиви
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|10.
|Колон
|13
|4
|3
|6
|10 - 20
|15
|11.
|Банфилд
|13
|2
|9
|2
|7 - 8
|15
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|4
|3
|5
|9 - 15
|15
|13.
|Атлетико Платенсе
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|14.
|Унион Санта-Фе
|12
|4
|2
|6
|10 - 19
|14
|15.
|Годой Крус
|12
|4
|2
|6
|16 - 15
|14
|16.
|Росарио Сентраль
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|17.
|Велес Сарсфилд
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|10 - 15
|12
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:1
|12
|1
|5
|6
|8 - 16
|8
|21.
|Патронато Парана
|13
|1
|5
|7
|9 - 22
|8
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|1
|5
|6
|9 - 19
|8
|23.
|Сан-Лоренсо
|1:1
|13
|1
|4
|8
|8 - 21
|7
|24.
|Сармиенто
|12
|1
|4
|7
|7 - 17
|7
|25.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|1
|10
|9 - 30
|7
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|0
|2
|9
|2 - 24
|2