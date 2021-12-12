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Аргентина: Лига професьональ 2021

Сан-Лоренсо
1:1
Первый тайм: 42'
Ньюэллс Олд Бойз
0'
3' Желтая карточка
Эскобар Франко
0:1
6' Гол
Francisco Gonzalez2
17' Желтая карточка
Diego Calcaterra
20' Красная карточка
Биттоло Мариано
1:1
34' Пенальти
Ортигоса Нестор
40' Желтая карточка
 42'

Ход матча

3'
 
Эскобар Франко
6'
0:1
Francisco Gonzalez2
(Juan Fernando Garro)
17'
 
Diego Calcaterra
20'
 
Биттоло Мариано
34'
Ортигоса Нестор
1:1
40'
 
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
2.06
3.52
9.00
Все Коэффициенты
12
Sebastian
Alberto
Torrico
30
Перуцци
Джино
35
Gonzalo
Lujan
Melli
3
Сапата
Кристиан
22
Gabriel
Rojas1
7
Ezequiel
Cerutti
38
Siro
Rosane
20
Ортигоса
Нестор
26
Nicolas
Fernandez5
29
Nicolas
Fernandez
I
9
Ди
Санто
Франко
1
Alan
Aguerre
4
Эскобар
Франко
15
Diego
Calcaterra
6
Jose
Maria
Canale
28
Биттоло
Мариано
20
Julian
Fernandez
II
31
Jeronimo
Cacciabue
24
Juan
Fernando
Garro
8
Перес
Пабло
II
44
Francisco
Gonzalez2
39
Nazareno
Funez
Сан-Лоренсо
4-4-2
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Лоренсо
Ньюэллс Олд Бойз

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

21.1%
63.2%
15.7%
4 победы 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:0
С
1:1
С
1:0
П
2:2
П
1:1
П
3:1
П
0:0
П
1:1
П
0:1
П
1:0
П
3:2
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
2:1
ПА
0:2
ПА
0:2
ПА
3:3
ПАК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 5 0.2
Ди Санто Франко 4 (1) 0.16
Ортигоса Нестор 3 (3) 0.12
Alexis Sabella 2 0.08
Перуцци Джино 1 0.04
Nicolas Fernandez5 1 0.04
Сапата Кристиан 1 0.04
Marcelo Herrera2 1 0.04
Siro Rosane 1 0.04
Agustin Martegani 1 0.04
Francisco Flores 0 0
Ромеро Анхель 0 0
Bruno Pitton 0 0
Julian Palacios 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Castro 5 0.2
Игнасио Скокко 5 0.2
Juan Fernando Garro 2 0.08
Кристальдо Хонатан 2 (1) 0.08
Justo Giani 1 0.04
Maximiliano Comba 1 0.04
Gabriel Compagnucci 1 0.04
Перес Пабло II 1 0.04
Manuel Capasso 1 0.04
Maxi Rodriguez1 1 0.04
Francisco Gonzalez2 1 0.04
Facundo Mansilla Zahir 1 0.04
Roman Bravo 1 0.04
Белуччи Фернандо 0 0
Биттоло Мариано 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yeison Gordillo 9 0
Перуцци Джино 7 1
Gabriel Rojas1 5 1
Сапата Кристиан 6 0
Ezequiel Cerutti 4 1
Ди Санто Франко 5 0
Ортигоса Нестор 3 1
Francisco Flores 3 1
Nicolas Fernandez5 3 1
Julian Palacios 3 1
Nicolas Fernandez I 2 1
Cristian Nahuel Barrios 2 1
Siro Rosane 2 1
Marcelo Herrera2 3 0
Alexis Sabella 3 0
Federico Gattoni 2 0
Баталья Аугусто 1 0
Diego Rodriguez IV 1 0
Alexander Diaz 1 0
Agustin Martegani 1 0
Gonzalo Lujan Melli 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лема Кристиан 6 0
Игнасио Скокко 4 1
Juan Sforza 5 0
Jeronimo Cacciabue 4 0
Биттоло Мариано 2 1
Julian Fernandez II 3 0
Franco Negri 3 0
Mateo Maccari 3 0
Marco Campagnaro 1 1
Nicolas Castro 2 0
Перес Пабло II 2 0
Alan Aguerre 2 0
Эскобар Франко 2 0
Gabriel Compagnucci 2 0
Maximiliano Comba 2 0
Justo Giani 2 0
Francisco Gonzalez2 2 0
Facundo Mansilla Zahir 2 0
Кристальдо Хонатан 0 1
Manuel Capasso 1 0
Jose Maria Canale 1 0
Maxi Rodriguez1 1 0
Diego Calcaterra 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
2
17%
1
13%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
3
25%
3
38%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
4
29%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
3
30%
5
36%
76-90

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
0
0%
1
7%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
2
25%
6
40%
61-75
1
13%
5
33%
76-90

Пропущено

21
14
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
3
14%
2
14%
1-15
3
14%
2
14%
16-30
4
19%
2
14%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
4
19%
3
21%
61-75
5
24%
3
21%
76-90

Забито

20
23
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 9
8 Не забивали 8
2
10%
2
9%
1-15
6
30%
2
9%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
4
20%
5
22%
46-60
3
15%
6
26%
61-75
1
5%
5
22%
76-90

Пропущено

31
28
14 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 16
5
16%
2
7%
1-15
3
10%
2
7%
16-30
6
19%
6
21%
31-45
4
13%
4
14%
46-60
5
16%
6
21%
61-75
8
26%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1
Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Ланус 1:3 Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 4:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1
Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 25 16 6 3 53 - 19 54
2. Тальерес Кордоба 24 14 4 6 37 - 26 46
3. Дефенса и Хустисия 24 12 8 4 41 - 23 44
4. Бока Хуниорс 25 11 8 6 35 - 19 41
5. Колон 25 11 6 8 26 - 31 39
6. Эстудиантес Ла Плата 25 10 9 6 43 - 31 39
7. Велес Сарсфилд 25 10 9 6 34 - 21 39
8. Уракан 25 10 8 7 28 - 25 38
9. Ланус 24 10 7 7 43 - 41 37
10. Химнасия Ла-Плата 25 9 9 7 27 - 28 36
11. Индепендьенте Авельянеда 24 9 8 7 25 - 23 35
12. Унион Санта-Фе 25 10 4 11 32 - 32 34
13. Альдосиви 25 10 3 12 29 - 39 33
14. Аргентинос Хуниорс 25 8 8 9 26 - 25 32
15. Росарио Сентраль 25 9 5 11 39 - 41 32
16. Расинг Авельянеда 25 8 8 9 24 - 23 32
17. Атлетико Платенсе 25 7 10 8 36 - 36 31
18. Годой Крус 25 8 7 10 35 - 33 31
19. Ньюэллс Олд Бойз 1:1 25 7 8 10 23 - 30 29
20. Банфилд 24 5 11 8 20 - 25 26
21. Сентраль Кордоба Росарио 25 6 8 11 30 - 36 26
22. Сан-Лоренсо 1:1 25 6 7 12 21 - 32 25
23. Патронато Парана 25 5 10 10 23 - 35 25
24. Сармиенто 25 6 6 13 23 - 33 24
25. Атлетико Тукуман 25 5 7 13 22 - 46 22
26. Арсенал Саранди 24 4 8 12 12 - 34 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 9 2 2 31 - 9 29
2. Велес Сарсфилд 13 7 5 1 24 - 8 26
3. Тальерес Кордоба 11 8 2 1 18 - 5 26
4. Колон 12 7 3 2 16 - 11 24
5. Дефенса и Хустисия 11 7 3 1 22 - 10 24
6. Индепендьенте Авельянеда 13 6 5 2 15 - 8 23
7. Бока Хуниорс 12 6 4 2 19 - 8 22
8. Уракан 13 6 4 3 12 - 10 22
9. Аргентинос Хуниорс 12 6 3 3 16 - 8 21
10. Химнасия Ла-Плата 13 5 6 2 18 - 13 21
11. Ньюэллс Олд Бойз 1:1 13 6 3 4 15 - 14 21
12. Эстудиантес Ла Плата 12 5 5 2 20 - 11 20
13. Унион Санта-Фе 13 6 2 5 22 - 13 20
14. Росарио Сентраль 12 6 1 5 20 - 17 19
15. Ланус 13 4 7 2 24 - 21 19
16. Альдосиви 13 6 0 7 17 - 22 18
17. Сан-Лоренсо 1:1 12 5 3 4 13 - 11 18
18. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 3 5 21 - 17 18
19. Арсенал Саранди 13 4 6 3 10 - 10 18
20. Патронато Парана 12 4 5 3 14 - 13 17
21. Сармиенто 13 5 2 6 16 - 16 17
22. Атлетико Платенсе 12 4 5 3 17 - 14 17
23. Годой Крус 13 4 5 4 19 - 18 17
24. Расинг Авельянеда 12 4 4 4 12 - 10 16
25. Атлетико Тукуман 12 3 6 3 13 - 16 15
26. Банфилд 11 3 2 6 13 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 12 7 4 1 22 - 10 25
2. Дефенса и Хустисия 13 5 5 3 19 - 13 20
3. Тальерес Кордоба 13 6 2 5 19 - 21 20
4. Эстудиантес Ла Плата 13 5 4 4 23 - 20 19
5. Бока Хуниорс 13 5 4 4 16 - 11 19
6. Ланус 11 6 0 5 19 - 20 18
7. Уракан 12 4 4 4 16 - 15 16
8. Расинг Авельянеда 13 4 4 5 12 - 13 16
9. Альдосиви 12 4 3 5 12 - 17 15
10. Колон 13 4 3 6 10 - 20 15
11. Банфилд 13 2 9 2 7 - 8 15
12. Химнасия Ла-Плата 12 4 3 5 9 - 15 15
13. Атлетико Платенсе 13 3 5 5 19 - 22 14
14. Унион Санта-Фе 12 4 2 6 10 - 19 14
15. Годой Крус 12 4 2 6 16 - 15 14
16. Росарио Сентраль 13 3 4 6 19 - 24 13
17. Велес Сарсфилд 12 3 4 5 10 - 13 13
18. Индепендьенте Авельянеда 11 3 3 5 10 - 15 12
19. Аргентинос Хуниорс 13 2 5 6 10 - 17 11
20. Ньюэллс Олд Бойз 1:1 12 1 5 6 8 - 16 8
21. Патронато Парана 13 1 5 7 9 - 22 8
22. Сентраль Кордоба Росарио 12 1 5 6 9 - 19 8
23. Сан-Лоренсо 1:1 13 1 4 8 8 - 21 7
24. Сармиенто 12 1 4 7 7 - 17 7
25. Атлетико Тукуман 13 2 1 10 9 - 30 7
26. Арсенал Саранди 11 0 2 9 2 - 24 2
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
2.06
3.52
9.00
Все Коэффициенты
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Ньюэллс Олд Бойз

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