Аргентина: Лига професьональ 2021
8:1
Конец матча
1:0
15' ГолПавон Кристиан
19' Красная карточкаCristian Vega
2:0
22' ГолСальвио Эдуардо
3:0
28' ПенальтиСебальос Эсекиэль
4:0
44' ГолГонсалес Диего Эрнан
5:0
59' ГолEros Mancuso
6:0
64' ГолПавон Кристиан
6:1
77' ГолMilton Gimenez
7:1
81' ГолВаскес Луис
8:1
90' ГолВилья Себастьян
Ход матча
15'
1:0
19'
22'
28'
44'
59'
5:0
64'
77'
6:1
81'
7:1
90'
8:1
40
Eros
Mancuso
33
Alan
Varela
16
Мелано
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Eros MancusoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Alan VarelaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Батталья Себастьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Мелано ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Jose Amado
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
История личных встреч
Бока Хуниорс
Сентраль Кордоба Росарио
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Луис
|7
|0.28
|Павон Кристиан
|4 (1)
|0.16
|Альмендра Агустин
|3
|0.12
|Гонсалес Диего Эрнан
|2
|0.08
|Вилья Себастьян
|2
|0.08
|Фабра Франк
|2
|0.08
|Кардона Эдвин
|1
|0.04
|Juan Edgardo Ramirez
|1
|0.04
|Сальвио Эдуардо
|1
|0.04
|Eros Mancuso
|1
|0.04
|Себальос Эсекиэль
|1 (1)
|0.04
|Самбрано Очандарте
|1
|0.04
|Лопес Лисандро II
|1
|0.04
|Орсини Николас
|1
|0.04
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.04
|Вейгандт Марсело
|1
|0.04
|Agustin Obando
|1
|0.04
|Монтес Родриго
|1
|0.04
|Рохо Маркос
|1 (1)
|0.04
|Кампусано Хорман
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Искиэрдос Карлос
|0
|0
|Сандез Агустин
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|11 (3)
|0.44
|Рибас Себастьян
|4
|0.16
|Leonardo Sequeira
|3 (1)
|0.12
|Мелано Лукас
|3
|0.12
|Мартинес Алекс
|3
|0.12
|Pablo Arganaraz
|1
|0.04
|Cristian Vega
|1
|0.04
|Риано Клаудио
|1
|0.04
|Nahuel Banegas
|1
|0.04
|Agustin Gallo
|1
|0.04
|Jesus Soraire
|0
|0
|Lucas Brochero
|0
|0
|Matias Mier
|0
|0
|Gonzalo Bettini
|0
|0
|Jonathan Bay
|0
|0
|Lautaro Torres
|0
|0
|Alejandro Maciel
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рохо Маркос
|5
|1
|Кампусано Хорман
|5
|0
|Альмендра Агустин
|5
|0
|Сандез Агустин
|4
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|1
|Кардона Эдвин
|1
|1
|Павон Кристиан
|2
|0
|Эстебан Ролон
|2
|0
|Вейгандт Марсело
|2
|0
|Alan Varela
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Israel Escalante
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Valentin Barco
|1
|0
|Gabriel Aranda
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milton Gimenez
|7
|0
|Alejandro Maciel
|5
|1
|Cristian Vega
|4
|1
|Oscar Salomon
|5
|0
|Jesus Soraire
|4
|0
|Carlo Lattanzio
|4
|0
|Federico Andueza
|4
|0
|Gonzalo Bettini
|3
|0
|Franco Sbutoni
|2
|0
|Мартинес Алекс
|2
|0
|Jonathan Bay
|2
|0
|Leonardo Sequeira
|2
|0
|Juan Cruz III
|2
|0
|Pablo Arganaraz
|2
|0
|Mateo Montenegro
|2
|0
|Hernan Lopez
|0
|1
|Ригамонти Сесар
|1
|0
|Juan Daniel Galeano
|1
|0
|Lucas Brochero
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
9
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
1
6%
2
22%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
5
28%
1
11%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
4
22%
3
33%
76-90
Пропущено
9
19
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
1
11%
2
11%
1-15
3
33%
3
16%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
1
11%
4
21%
46-60
1
11%
4
21%
61-75
2
22%
4
21%
76-90
Забито
16
21
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 13
2
13%
1
5%
1-15
3
19%
5
24%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
4
25%
6
29%
76-90
Пропущено
11
17
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
9%
3
18%
1-15
2
18%
4
24%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
4
36%
4
24%
76-90
Забито
34
30
17 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
11 Не забивали 7
3
9%
3
10%
1-15
6
18%
6
20%
16-30
8
24%
4
13%
31-45
5
15%
3
10%
46-60
4
12%
5
17%
61-75
8
24%
9
30%
76-90
Пропущено
20
36
11 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 18
2
10%
5
14%
1-15
5
25%
7
19%
16-30
4
20%
3
8%
31-45
1
5%
6
17%
46-60
2
10%
7
19%
61-75
6
30%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0
Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 0:2
Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 3:1 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 1:0 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 0:0 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Док Суд - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Итусаиндо 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 1:2 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|25
|16
|6
|3
|53 - 19
|54
|2.
|Тальерес Кордоба
|24
|14
|4
|6
|37 - 26
|46
|3.
|Дефенса и Хустисия
|24
|12
|8
|4
|41 - 23
|44
|4.
|Бока Хуниорс
|25
|11
|8
|6
|35 - 19
|41
|5.
|Колон
|25
|11
|6
|8
|26 - 31
|39
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|25
|10
|9
|6
|43 - 31
|39
|7.
|Велес Сарсфилд
|25
|10
|9
|6
|34 - 21
|39
|8.
|Уракан
|25
|10
|8
|7
|28 - 25
|38
|9.
|Ланус
|24
|10
|7
|7
|43 - 41
|37
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|25
|9
|9
|7
|27 - 28
|36
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|24
|9
|8
|7
|25 - 23
|35
|12.
|Унион Санта-Фе
|25
|10
|4
|11
|32 - 32
|34
|13.
|Альдосиви
|25
|10
|3
|12
|29 - 39
|33
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|25
|8
|8
|9
|26 - 25
|32
|15.
|Росарио Сентраль
|25
|9
|5
|11
|39 - 41
|32
|16.
|Расинг Авельянеда
|25
|8
|8
|9
|24 - 23
|32
|17.
|Атлетико Платенсе
|25
|7
|10
|8
|36 - 36
|31
|18.
|Годой Крус
|25
|8
|7
|10
|35 - 33
|31
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|24
|7
|7
|10
|22 - 29
|28
|20.
|Банфилд
|24
|5
|11
|8
|20 - 25
|26
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|25
|6
|8
|11
|30 - 36
|26
|22.
|Патронато Парана
|25
|5
|10
|10
|23 - 35
|25
|23.
|Сан-Лоренсо
|24
|6
|6
|12
|20 - 31
|24
|24.
|Сармиенто
|25
|6
|6
|13
|23 - 33
|24
|25.
|Атлетико Тукуман
|25
|5
|7
|13
|22 - 46
|22
|26.
|Арсенал Саранди
|24
|4
|8
|12
|12 - 34
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|13
|9
|2
|2
|31 - 9
|29
|2.
|Велес Сарсфилд
|13
|7
|5
|1
|24 - 8
|26
|3.
|Тальерес Кордоба
|11
|8
|2
|1
|18 - 5
|26
|4.
|Колон
|12
|7
|3
|2
|16 - 11
|24
|5.
|Дефенса и Хустисия
|11
|7
|3
|1
|22 - 10
|24
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|6
|5
|2
|15 - 8
|23
|7.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|4
|2
|19 - 8
|22
|8.
|Уракан
|13
|6
|4
|3
|12 - 10
|22
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|5
|6
|2
|18 - 13
|21
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|5
|5
|2
|20 - 11
|20
|13.
|Унион Санта-Фе
|13
|6
|2
|5
|22 - 13
|20
|14.
|Росарио Сентраль
|12
|6
|1
|5
|20 - 17
|19
|15.
|Ланус
|13
|4
|7
|2
|24 - 21
|19
|16.
|Альдосиви
|13
|6
|0
|7
|17 - 22
|18
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|3
|5
|21 - 17
|18
|18.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|10 - 10
|18
|19.
|Сан-Лоренсо
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|20.
|Сармиенто
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|21.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|5
|3
|17 - 14
|17
|22.
|Годой Крус
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|23.
|Патронато Парана
|12
|4
|5
|3
|14 - 13
|17
|24.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|4
|4
|12 - 10
|16
|25.
|Атлетико Тукуман
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|26.
|Банфилд
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|12
|7
|4
|1
|22 - 10
|25
|2.
|Дефенса и Хустисия
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|3.
|Тальерес Кордоба
|13
|6
|2
|5
|19 - 21
|20
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|5
|4
|4
|23 - 20
|19
|5.
|Бока Хуниорс
|13
|5
|4
|4
|16 - 11
|19
|6.
|Ланус
|11
|6
|0
|5
|19 - 20
|18
|7.
|Уракан
|12
|4
|4
|4
|16 - 15
|16
|8.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|9.
|Альдосиви
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|10.
|Колон
|13
|4
|3
|6
|10 - 20
|15
|11.
|Банфилд
|13
|2
|9
|2
|7 - 8
|15
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|4
|3
|5
|9 - 15
|15
|13.
|Атлетико Платенсе
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|14.
|Унион Санта-Фе
|12
|4
|2
|6
|10 - 19
|14
|15.
|Годой Крус
|12
|4
|2
|6
|16 - 15
|14
|16.
|Росарио Сентраль
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|17.
|Велес Сарсфилд
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|10 - 15
|12
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|20.
|Патронато Парана
|13
|1
|5
|7
|9 - 22
|8
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|1
|5
|6
|9 - 19
|8
|22.
|Сан-Лоренсо
|13
|1
|4
|8
|8 - 21
|7
|23.
|Сармиенто
|12
|1
|4
|7
|7 - 17
|7
|24.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|1
|10
|9 - 30
|7
|25.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|0
|2
|9
|2 - 24
|2