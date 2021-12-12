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Аргентина: Лига професьональ 2021

Бока Хуниорс
8:1
Конец матча
Сентраль Кордоба Росарио
0'
1:0
15' Гол
Павон Кристиан
19' Красная карточка
Cristian Vega
2:0
22' Гол
Сальвио Эдуардо
3:0
28' Пенальти
Себальос Эсекиэль
4:0
44' Гол
Гонсалес Диего Эрнан
5:0
59' Гол
Eros Mancuso
6:0
64' Гол
Павон Кристиан
6:1
77' Гол
Milton Gimenez
7:1
81' Гол
Васкес Луис
8:1
90' Гол
Вилья Себастьян
90'+1
13
Гарсия
Хавьер
40
Eros
Mancuso
2
Лопес
Лисандро
II
5
Самбрано
Очандарте
37
Сандез
Агустин
23
Гонсалес
Диего
Эрнан
33
Alan
Varela
16
Молинас
Аарон
30
Себальос
Эсекиэль
11
Сальвио
Эдуардо
31
Павон
Кристиан
13
Cesar
Taborda
25
Gonzalo
Bettini
44
Alejandro
Maciel
6
Franco
Sbutoni
3
Nahuel
Banegas
16
Мелано
Лукас
5
Cristian
Vega
18
Jesus
Soraire
22
Мартинес
Алекс
45
Milton
Gimenez
11
Рибас
Себастьян
Бока Хуниорс
4-3-3
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2

История личных встреч

Бока Хуниорс
Сентраль Кордоба Росарио

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:4
КА
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Луис 7 0.28
Павон Кристиан 4 (1) 0.16
Альмендра Агустин 3 0.12
Гонсалес Диего Эрнан 2 0.08
Вилья Себастьян 2 0.08
Фабра Франк 2 0.08
Кардона Эдвин 1 0.04
Juan Edgardo Ramirez 1 0.04
Сальвио Эдуардо 1 0.04
Eros Mancuso 1 0.04
Себальос Эсекиэль 1 (1) 0.04
Самбрано Очандарте 1 0.04
Лопес Лисандро II 1 0.04
Орсини Николас 1 0.04
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.04
Вейгандт Марсело 1 0.04
Agustin Obando 1 0.04
Монтес Родриго 1 0.04
Рохо Маркос 1 (1) 0.04
Кампусано Хорман 0 0
Молинас Аарон 0 0
Адвинкула Луис 0 0
Искиэрдос Карлос 0 0
Сандез Агустин 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 11 (3) 0.44
Рибас Себастьян 4 0.16
Leonardo Sequeira 3 (1) 0.12
Мелано Лукас 3 0.12
Мартинес Алекс 3 0.12
Pablo Arganaraz 1 0.04
Cristian Vega 1 0.04
Риано Клаудио 1 0.04
Nahuel Banegas 1 0.04
Agustin Gallo 1 0.04
Jesus Soraire 0 0
Lucas Brochero 0 0
Matias Mier 0 0
Gonzalo Bettini 0 0
Jonathan Bay 0 0
Lautaro Torres 0 0
Alejandro Maciel 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рохо Маркос 5 1
Кампусано Хорман 5 0
Альмендра Агустин 5 0
Сандез Агустин 4 0
Искиэрдос Карлос 1 1
Кардона Эдвин 1 1
Павон Кристиан 2 0
Эстебан Ролон 2 0
Вейгандт Марсело 2 0
Alan Varela 2 0
Фернандес Игнасио 1 0
Фабра Франк 1 0
Орсини Николас 1 0
Israel Escalante 1 0
Медина Кристиан 1 0
Васкес Луис 1 0
Valentin Barco 1 0
Gabriel Aranda 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milton Gimenez 7 0
Alejandro Maciel 5 1
Cristian Vega 4 1
Oscar Salomon 5 0
Jesus Soraire 4 0
Carlo Lattanzio 4 0
Federico Andueza 4 0
Gonzalo Bettini 3 0
Franco Sbutoni 2 0
Мартинес Алекс 2 0
Jonathan Bay 2 0
Leonardo Sequeira 2 0
Juan Cruz III 2 0
Pablo Arganaraz 2 0
Mateo Montenegro 2 0
Hernan Lopez 0 1
Ригамонти Сесар 1 0
Juan Daniel Galeano 1 0
Lucas Brochero 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
9
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
1
6%
2
22%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
5
28%
1
11%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
4
22%
3
33%
76-90

Пропущено

9
19
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
1
11%
2
11%
1-15
3
33%
3
16%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
1
11%
4
21%
46-60
1
11%
4
21%
61-75
2
22%
4
21%
76-90

Забито

16
21
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 13
2
13%
1
5%
1-15
3
19%
5
24%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
4
25%
6
29%
76-90

Пропущено

11
17
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
9%
3
18%
1-15
2
18%
4
24%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
4
36%
4
24%
76-90

Забито

34
30
17 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
11 Не забивали 7
3
9%
3
10%
1-15
6
18%
6
20%
16-30
8
24%
4
13%
31-45
5
15%
3
10%
46-60
4
12%
5
17%
61-75
8
24%
9
30%
76-90

Пропущено

20
36
11 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 18
2
10%
5
14%
1-15
5
25%
7
19%
16-30
4
20%
3
8%
31-45
1
5%
6
17%
46-60
2
10%
7
19%
61-75
6
30%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0
Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 0:2
Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 3:1 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 1:0 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 0:0 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Док Суд - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Итусаиндо 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 1:2 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 25 16 6 3 53 - 19 54
2. Тальерес Кордоба 24 14 4 6 37 - 26 46
3. Дефенса и Хустисия 24 12 8 4 41 - 23 44
4. Бока Хуниорс 25 11 8 6 35 - 19 41
5. Колон 25 11 6 8 26 - 31 39
6. Эстудиантес Ла Плата 25 10 9 6 43 - 31 39
7. Велес Сарсфилд 25 10 9 6 34 - 21 39
8. Уракан 25 10 8 7 28 - 25 38
9. Ланус 24 10 7 7 43 - 41 37
10. Химнасия Ла-Плата 25 9 9 7 27 - 28 36
11. Индепендьенте Авельянеда 24 9 8 7 25 - 23 35
12. Унион Санта-Фе 25 10 4 11 32 - 32 34
13. Альдосиви 25 10 3 12 29 - 39 33
14. Аргентинос Хуниорс 25 8 8 9 26 - 25 32
15. Росарио Сентраль 25 9 5 11 39 - 41 32
16. Расинг Авельянеда 25 8 8 9 24 - 23 32
17. Атлетико Платенсе 25 7 10 8 36 - 36 31
18. Годой Крус 25 8 7 10 35 - 33 31
19. Ньюэллс Олд Бойз 24 7 7 10 22 - 29 28
20. Банфилд 24 5 11 8 20 - 25 26
21. Сентраль Кордоба Росарио 25 6 8 11 30 - 36 26
22. Патронато Парана 25 5 10 10 23 - 35 25
23. Сан-Лоренсо 24 6 6 12 20 - 31 24
24. Сармиенто 25 6 6 13 23 - 33 24
25. Атлетико Тукуман 25 5 7 13 22 - 46 22
26. Арсенал Саранди 24 4 8 12 12 - 34 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 9 2 2 31 - 9 29
2. Велес Сарсфилд 13 7 5 1 24 - 8 26
3. Тальерес Кордоба 11 8 2 1 18 - 5 26
4. Колон 12 7 3 2 16 - 11 24
5. Дефенса и Хустисия 11 7 3 1 22 - 10 24
6. Индепендьенте Авельянеда 13 6 5 2 15 - 8 23
7. Бока Хуниорс 12 6 4 2 19 - 8 22
8. Уракан 13 6 4 3 12 - 10 22
9. Аргентинос Хуниорс 12 6 3 3 16 - 8 21
10. Химнасия Ла-Плата 13 5 6 2 18 - 13 21
11. Ньюэллс Олд Бойз 13 6 3 4 15 - 14 21
12. Эстудиантес Ла Плата 12 5 5 2 20 - 11 20
13. Унион Санта-Фе 13 6 2 5 22 - 13 20
14. Росарио Сентраль 12 6 1 5 20 - 17 19
15. Ланус 13 4 7 2 24 - 21 19
16. Альдосиви 13 6 0 7 17 - 22 18
17. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 3 5 21 - 17 18
18. Арсенал Саранди 13 4 6 3 10 - 10 18
19. Сан-Лоренсо 11 5 2 4 12 - 10 17
20. Сармиенто 13 5 2 6 16 - 16 17
21. Атлетико Платенсе 12 4 5 3 17 - 14 17
22. Годой Крус 13 4 5 4 19 - 18 17
23. Патронато Парана 12 4 5 3 14 - 13 17
24. Расинг Авельянеда 12 4 4 4 12 - 10 16
25. Атлетико Тукуман 12 3 6 3 13 - 16 15
26. Банфилд 11 3 2 6 13 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 12 7 4 1 22 - 10 25
2. Дефенса и Хустисия 13 5 5 3 19 - 13 20
3. Тальерес Кордоба 13 6 2 5 19 - 21 20
4. Эстудиантес Ла Плата 13 5 4 4 23 - 20 19
5. Бока Хуниорс 13 5 4 4 16 - 11 19
6. Ланус 11 6 0 5 19 - 20 18
7. Уракан 12 4 4 4 16 - 15 16
8. Расинг Авельянеда 13 4 4 5 12 - 13 16
9. Альдосиви 12 4 3 5 12 - 17 15
10. Колон 13 4 3 6 10 - 20 15
11. Банфилд 13 2 9 2 7 - 8 15
12. Химнасия Ла-Плата 12 4 3 5 9 - 15 15
13. Атлетико Платенсе 13 3 5 5 19 - 22 14
14. Унион Санта-Фе 12 4 2 6 10 - 19 14
15. Годой Крус 12 4 2 6 16 - 15 14
16. Росарио Сентраль 13 3 4 6 19 - 24 13
17. Велес Сарсфилд 12 3 4 5 10 - 13 13
18. Индепендьенте Авельянеда 11 3 3 5 10 - 15 12
19. Аргентинос Хуниорс 13 2 5 6 10 - 17 11
20. Патронато Парана 13 1 5 7 9 - 22 8
21. Сентраль Кордоба Росарио 12 1 5 6 9 - 19 8
22. Сан-Лоренсо 13 1 4 8 8 - 21 7
23. Сармиенто 12 1 4 7 7 - 17 7
24. Атлетико Тукуман 13 2 1 10 9 - 30 7
25. Ньюэллс Олд Бойз 11 1 4 6 7 - 15 7
26. Арсенал Саранди 11 0 2 9 2 - 24 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Гонсалес Диего Эрнан бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Эсекиель Себальос из команды Бока Хуниорс забивает с точки!
  • 25'
    Мелано Лукас уходит с поля. Матео Монтенегро выходит вместо него
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Сальвио Эдуардо бьет в цель!
  • 19'
    УДАЛЕНИЕ! - Кристиан Вега увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Павон Кристиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Бока Хуниорс 8:1 Сентраль Кордоба Росарио онлайн


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