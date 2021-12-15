Румыния: Первая лига 2021-2022
1:1
Второй тайм: 59'
Стадион: Национальный стадион (Бухарест)
1:0
14' ГолТэнасе Флорин
37' Желтая карточкаМораис Жуниор
40' Желтая карточкаСэпунару Кристиан
43' Желтая карточкаПопеску Октавиан
44' Желтая карточкаАлбу Кристиан
45' Желтая карточкаAnton Petrea
45' Желтая карточкаРадунович Ристо
1:1
45' ПенальтиСэпунару Кристиан
Ход матча
14'
1:0
37'
43'
44'
45'
45'
45'
Владение мячом
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
77
Белу
Клаудиу
10
Rares
Ilie
29
Стахл
Алберт
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
-
19 Стойка ЯнисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петря Антон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Белу КлаудиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Rares IlieПолузащитник
-
29 Стахл АлбертПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
13 Petre Goge
-
-
-
Главный тренер: Mihai Iosif
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ФКСБ
Рапид Бухарест
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
15 матчей
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Флорин
|7 (4)
|0.35
|Попеску Октавиан
|4
|0.2
|Стойка Янис
|4
|0.2
|Кешерю Клаудиу
|4 (1)
|0.2
|Кордя Андрей
|3 (1)
|0.15
|Георге Валентин
|3
|0.15
|Винисиус Пауло
|2
|0.1
|Думитер Андрей
|2
|0.1
|Олару Дариус
|1
|0.05
|Мирон Джордже
|1
|0.05
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.05
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.05
|Шут Адриан
|1
|0.05
|Кристя Юлиан
|0
|0
|Радунович Ристо
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Оайдэ Рэзван
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|6 (2)
|0.3
|Албу Кристиан
|5
|0.25
|Бну-Марзук Юнес
|2
|0.1
|Saifeddine Alami Bazza
|2
|0.1
|Rares Ilie
|1
|0.05
|Кырнац Николае
|1
|0.05
|Petre Goge
|1
|0.05
|Сэпунару Кристиан
|1 (1)
|0.05
|Григоре Драгош
|1
|0.05
|Дандя Александру
|1
|0.05
|Catalin Hlistei
|1
|0.05
|Стахл Алберт
|1
|0.05
|Stefan Panoiu
|1
|0.05
|Белу Клаудиу
|0
|0
|Antonio Sefer
|0
|0
|Ионице Александру
|0
|0
|Мораис Жуниор II
|0
|0
|Црепуля Любян
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радунович Ристо
|6
|0
|Попеску Октавиан
|4
|0
|Крецу Валентин
|3
|0
|Будеску Константин
|3
|0
|Шут Адриан
|3
|0
|Шербан Сорин
|1
|1
|Тэнасе Флорин
|2
|0
|Мирон Джордже
|2
|0
|Коман Флоринел
|2
|0
|Попеску Овидиу
|2
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Влад Даниэл
|2
|0
|Alexandru Marian Musi
|2
|0
|Eduard Iordanescu
|2
|0
|Кешерю Клаудиу
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Георге Валентин
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Думитер Андрей
|1
|0
|Anton Petrea
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белу Клаудиу
|8
|1
|Мораис Жуниор II
|8
|0
|Сэпунару Кристиан
|7
|0
|Албу Кристиан
|6
|0
|Saifeddine Alami Bazza
|3
|1
|Григоре Драгош
|4
|0
|Дандя Александру
|3
|0
|Црепуля Любян
|3
|0
|Бэлан Адриан
|3
|0
|Catalin Hlistei
|3
|0
|Кырнац Николае
|3
|0
|Молдован Хорациу
|2
|0
|Antonio Sefer
|0
|1
|Ионице Александру
|1
|0
|Virgil Andrei Draghia
|1
|0
|Anestis Nastos
|1
|0
|Бну-Марзук Юнес
|1
|0
|Мойсе Ромарио
|1
|0
|Стахл Алберт
|1
|0
|Rares Ilie
|1
|0
|Mihai Iosif
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
15
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
4
16%
3
20%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
4
16%
1
7%
31-45
3
12%
4
27%
46-60
6
24%
0
0%
61-75
5
20%
5
33%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
1
11%
4
36%
46-60
3
33%
1
9%
61-75
1
11%
2
18%
76-90
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
0
0%
4
50%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
25%
1
14%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
34
23
14 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
4
12%
7
30%
1-15
4
12%
3
13%
16-30
6
18%
1
4%
31-45
4
12%
7
30%
46-60
7
21%
0
0%
61-75
9
26%
5
22%
76-90
Пропущено
17
18
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
12%
1
6%
1-15
4
24%
3
17%
16-30
2
12%
4
22%
31-45
3
18%
4
22%
46-60
5
29%
29%
1
6%
61-75
1
6%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - FC Buzau 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3
АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Университатя 0:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 Германнштадт - ФКСБ 0:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 0:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Миовени 3:0 ФКСБ - Астра 1:1 ФКСБ - Дунэря Кэлэраши 3:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Брашов Стягул Ренаште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Виторул Селимбар 0:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2
Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Рапид Бухарест 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|19
|17
|0
|2
|29 - 8
|51
|2.
|Университатя Крайова
|38
|12
|10
|16
|45 - 43
|46
|3.
|ФКСБ
|1:1
|20
|13
|5
|2
|36 - 17
|44
|4.
|Волунтари
|20
|10
|4
|6
|23 - 19
|34
|5.
|Ботошани
|20
|8
|9
|3
|20 - 18
|33
|6.
|Рапид Бухарест
|1:1
|20
|8
|8
|4
|25 - 18
|32
|7.
|Вииторул Констанца
|19
|8
|5
|6
|21 - 11
|29
|8.
|Арджеш
|20
|8
|4
|8
|19 - 17
|28
|9.
|УТА Арад
|20
|6
|9
|5
|16 - 13
|27
|10.
|Сепси
|20
|5
|10
|5
|21 - 18
|25
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|20
|5
|4
|11
|16 - 24
|19
|12.
|Киндия Тырговиште
|19
|4
|7
|8
|12 - 14
|19
|13.
|Миовени
|19
|4
|5
|10
|11 - 26
|17
|14.
|Динамо Бухарест
|19
|3
|3
|13
|14 - 39
|12
|15.
|Академика Клинчени
|20
|2
|5
|13
|15 - 40
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|20
|9
|5
|6
|30 - 19
|32
|2.
|ЧФР Клуж
|10
|10
|0
|0
|18 - 4
|30
|3.
|ФКСБ
|1:1
|10
|8
|2
|0
|27 - 9
|26
|4.
|Вииторул Констанца
|9
|7
|1
|1
|16 - 2
|22
|5.
|Волунтари
|10
|6
|2
|2
|13 - 7
|20
|6.
|Рапид Бухарест
|1:1
|10
|4
|3
|3
|9 - 6
|15
|7.
|Ботошани
|10
|3
|5
|2
|9 - 10
|14
|8.
|Сепси
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|9.
|УТА Арад
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|10.
|Динамо Бухарест
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|11.
|Арджеш
|10
|3
|2
|5
|8 - 10
|11
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|2
|4
|4
|8 - 10
|10
|13.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|3
|4
|8 - 9
|9
|14.
|Миовени
|9
|2
|3
|4
|3 - 7
|9
|15.
|Академика Клинчени
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|9
|7
|0
|2
|11 - 4
|21
|2.
|Ботошани
|10
|5
|4
|1
|11 - 8
|19
|3.
|ФКСБ
|1:1
|10
|5
|3
|2
|9 - 8
|18
|4.
|Университатя Крайова
|19
|4
|5
|10
|15 - 26
|17
|5.
|Рапид Бухарест
|1:1
|10
|4
|5
|1
|16 - 12
|17
|6.
|Арджеш
|10
|5
|2
|3
|11 - 7
|17
|7.
|УТА Арад
|10
|3
|5
|2
|9 - 6
|14
|8.
|Волунтари
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|9.
|Сепси
|10
|2
|6
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Киндия Тырговиште
|10
|2
|4
|4
|4 - 5
|10
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|3
|0
|7
|8 - 14
|9
|12.
|Миовени
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|13.
|Вииторул Констанца
|10
|1
|4
|5
|5 - 9
|7
|14.
|Академика Клинчени
|10
|1
|2
|7
|8 - 25
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|9
|0
|0
|9
|3 - 25
|0