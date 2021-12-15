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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
ФКСБ
1:1
Второй тайм: 59'

Стадион:
Рапид Бухарест
0'
1:0
14' Гол
Тэнасе Флорин
37' Желтая карточка
Мораис Жуниор
40' Желтая карточка
Сэпунару Кристиан
43' Желтая карточка
Попеску Октавиан
44' Желтая карточка
Албу Кристиан
45' Желтая карточка
Anton Petrea
45' Желтая карточка
Радунович Ристо
1:1
45' Пенальти
Сэпунару Кристиан
59'
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
55
Винисиус
Пауло
17
Кристя
Юлиан
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
8
Шут
Адриан
10
Тэнасе
Флорин
98
Кордя
Андрей
11
Будеску
Константин
9
Попеску
Октавиан
31
Молдован
Хорациу
77
Белу
Клаудиу
22
Сэпунару
Кристиан
30
Дандя
Александру
11
Мораис
Жуниор
II
4
Црепуля
Любян
23
Албу
Кристиан
7
Antonio
Sefer
10
Rares
Ilie
29
Стахл
Алберт
57
Бну-Марзук
Юнес
ФКСБ
Рапид Бухарест

История личных встреч

ФКСБ
Рапид Бухарест

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

15 матчей

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ДА
0:0
ДА
0:1
К
0:1
ДА
0:0
ДА
5:1
ДА
1:1
ДА
1:2
ДА
0:0
ДА
0:3

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Флорин 7 (4) 0.35
Попеску Октавиан 4 0.2
Стойка Янис 4 0.2
Кешерю Клаудиу 4 (1) 0.2
Кордя Андрей 3 (1) 0.15
Георге Валентин 3 0.15
Винисиус Пауло 2 0.1
Думитер Андрей 2 0.1
Олару Дариус 1 0.05
Мирон Джордже 1 0.05
Будеску Константин 1 (1) 0.05
Моруцан Олимпиу 1 0.05
Шут Адриан 1 0.05
Кристя Юлиан 0 0
Радунович Ристо 0 0
Крецу Валентин 0 0
Оайдэ Рэзван 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 6 (2) 0.3
Албу Кристиан 5 0.25
Бну-Марзук Юнес 2 0.1
Saifeddine Alami Bazza 2 0.1
Rares Ilie 1 0.05
Кырнац Николае 1 0.05
Petre Goge 1 0.05
Сэпунару Кристиан 1 (1) 0.05
Григоре Драгош 1 0.05
Дандя Александру 1 0.05
Catalin Hlistei 1 0.05
Стахл Алберт 1 0.05
Stefan Panoiu 1 0.05
Белу Клаудиу 0 0
Antonio Sefer 0 0
Ионице Александру 0 0
Мораис Жуниор II 0 0
Црепуля Любян 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 6 0
Попеску Октавиан 4 0
Крецу Валентин 3 0
Будеску Константин 3 0
Шут Адриан 3 0
Шербан Сорин 1 1
Тэнасе Флорин 2 0
Мирон Джордже 2 0
Коман Флоринел 2 0
Попеску Овидиу 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Влад Даниэл 2 0
Alexandru Marian Musi 2 0
Eduard Iordanescu 2 0
Кешерю Клаудиу 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Георге Валентин 1 0
Олару Дариус 1 0
Оайдэ Рэзван 1 0
Стойка Янис 1 0
Кордя Андрей 1 0
Думитер Андрей 1 0
Anton Petrea 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белу Клаудиу 8 1
Мораис Жуниор II 8 0
Сэпунару Кристиан 7 0
Албу Кристиан 6 0
Saifeddine Alami Bazza 3 1
Григоре Драгош 4 0
Дандя Александру 3 0
Црепуля Любян 3 0
Бэлан Адриан 3 0
Catalin Hlistei 3 0
Кырнац Николае 3 0
Молдован Хорациу 2 0
Antonio Sefer 0 1
Ионице Александру 1 0
Virgil Andrei Draghia 1 0
Anestis Nastos 1 0
Бну-Марзук Юнес 1 0
Мойсе Ромарио 1 0
Стахл Алберт 1 0
Rares Ilie 1 0
Mihai Iosif 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
15
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
4
16%
3
20%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
4
16%
1
7%
31-45
3
12%
4
27%
46-60
6
24%
0
0%
61-75
5
20%
5
33%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
1
11%
4
36%
46-60
3
33%
1
9%
61-75
1
11%
2
18%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
0
0%
4
50%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
25%
1
14%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

34
23
14 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
4
12%
7
30%
1-15
4
12%
3
13%
16-30
6
18%
1
4%
31-45
4
12%
7
30%
46-60
7
21%
0
0%
61-75
9
26%
5
22%
76-90

Пропущено

17
18
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
12%
1
6%
1-15
4
24%
3
17%
16-30
2
12%
4
22%
31-45
3
18%
4
22%
46-60
5
29%
29%
1
6%
61-75
1
6%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - FC Buzau 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3
АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Университатя 0:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 Германнштадт - ФКСБ 0:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 0:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Миовени 3:0 ФКСБ - Астра 1:1 ФКСБ - Дунэря Кэлэраши 3:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Брашов Стягул Ренаште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Виторул Селимбар 0:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2
Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Рапид Бухарест 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 19 17 0 2 29 - 8 51
2. Университатя Крайова 38 12 10 16 45 - 43 46
3. ФКСБ 1:1 20 13 5 2 36 - 17 44
4. Волунтари 20 10 4 6 23 - 19 34
5. Ботошани 20 8 9 3 20 - 18 33
6. Рапид Бухарест 1:1 20 8 8 4 25 - 18 32
7. Вииторул Констанца 19 8 5 6 21 - 11 29
8. Арджеш 20 8 4 8 19 - 17 28
9. УТА Арад 20 6 9 5 16 - 13 27
10. Сепси 20 5 10 5 21 - 18 25
11. Газ-Метан Медиаш 20 5 4 11 16 - 24 19
12. Киндия Тырговиште 19 4 7 8 12 - 14 19
13. Миовени 19 4 5 10 11 - 26 17
14. Динамо Бухарест 19 3 3 13 14 - 39 12
15. Академика Клинчени 20 2 5 13 15 - 40 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 20 9 5 6 30 - 19 32
2. ЧФР Клуж 10 10 0 0 18 - 4 30
3. ФКСБ 1:1 10 8 2 0 27 - 9 26
4. Вииторул Констанца 9 7 1 1 16 - 2 22
5. Волунтари 10 6 2 2 13 - 7 20
6. Рапид Бухарест 1:1 10 4 3 3 9 - 6 15
7. Ботошани 10 3 5 2 9 - 10 14
8. Сепси 10 3 4 3 12 - 10 13
9. УТА Арад 10 3 4 3 7 - 7 13
10. Динамо Бухарест 10 3 3 4 11 - 14 12
11. Арджеш 10 3 2 5 8 - 10 11
12. Газ-Метан Медиаш 10 2 4 4 8 - 10 10
13. Киндия Тырговиште 9 2 3 4 8 - 9 9
14. Миовени 9 2 3 4 3 - 7 9
15. Академика Клинчени 10 1 3 6 7 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 9 7 0 2 11 - 4 21
2. Ботошани 10 5 4 1 11 - 8 19
3. ФКСБ 1:1 10 5 3 2 9 - 8 18
4. Университатя Крайова 19 4 5 10 15 - 26 17
5. Рапид Бухарест 1:1 10 4 5 1 16 - 12 17
6. Арджеш 10 5 2 3 11 - 7 17
7. УТА Арад 10 3 5 2 9 - 6 14
8. Волунтари 10 4 2 4 10 - 12 14
9. Сепси 10 2 6 2 9 - 8 12
10. Киндия Тырговиште 10 2 4 4 4 - 5 10
11. Газ-Метан Медиаш 10 3 0 7 8 - 14 9
12. Миовени 10 2 2 6 8 - 19 8
13. Вииторул Констанца 10 1 4 5 5 - 9 7
14. Академика Клинчени 10 1 2 7 8 - 25 5
15. Динамо Бухарест 9 0 0 9 3 - 25 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
Рапид Бухарест
1.84
4.15
6.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест онлайн


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Рапид Бухарест

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