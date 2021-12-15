Octavian Popescu нанес удар, но тот был заблокирован.

Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Horatiu Moldovan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Г О О О О О Л - Сэпунару Кристиан из команды Рапид Бухарест забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Андрей Влад прыгнул не в ту сторону.

50' Радунович Ристо получил желтую карточку от судьи

50' Rares Ilie навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Мораис Жуниор II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Рефери не любит споров - именно за это Anton Petrea сейчас получил желтую

44' Албу Кристиан получил желтую карточку от судьи

43' Octavian Popescu получил желтую карточку от судьи

43' Octavian Popescu наказан за толчок Белу Клаудиу

43' Будеску Константин не смог попасть в створ ударом издали

43' Будеску Константин из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

42' Octavian Popescu из команды ФКСБ в офсайде

42' Будеску Константин бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

40' Рефери не любит споров - именно за это Сэпунару Кристиан сейчас получил желтую

39' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Тэнасе Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Кристя Юлиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Вратарь парирует удар, который нанес Antonio Sefer , и мяч снова в игре

36' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Матч возобновлен

34' Adrian Sut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Бну-Марзук Юнес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Удар от ворот произведет ФКСБ

32' Белу Клаудиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Крецу Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Antonio Sefer навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет ФКСБ

26' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Будеску Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Хорошую попытку сделал Тэнасе Флорин . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Хорошую попытку сделал Antonio Sefer . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Adrian Sut выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Antonio Sefer навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Г О О О О Л - Тэнасе Флорин забивает ударом с правой ноги!

14' Олару Дариус нанес удар издали, а Horatiu Moldovan отбил его обратно в игру!

14' Octavian Popescu нанес удар, но тот был заблокирован.

13' Отличные скиллы показывает Octavian Popescu, обводя своих соперников

13' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Мораис Жуниор II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Шанс! Adrian Sut из команды ФКСБ пробил головой, но мимо

10' Будеску Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Матч приостановлен из-за петард на поле

3' Радунович Ристо не смог попасть в створ ударом издали

2' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру