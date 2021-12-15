Второй тайм

94' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Сепси выполняет удар от ворот.

92' Латовлевич Ясмин не смог попасть в створ ударом издали

92' Паун Николае выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Хорошую попытку сделал Паун Николае . Удар в створ, но вратарь начеку

90' Сепси произведет угловой с левой стороны.

90' После штрафного удара,который нанес Marius Stefanescu мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

87' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Домашкан Виталий наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

87' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Удар от ворот произведет Арджеш

86' Marius Stefanescu из команды Сепси навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

83' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Паун Николае получил желтую карточку от судьи

80' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

78' Тактическая замена. Denis Dumitrascu уходит с поля и его заменяет Тофан Костинел

77' Г О О О О Л - Домашкан Виталий забивает ударом с левой ноги!

77' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Удар от ворот произведет Арджеш

74' Паун Николае наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

73' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Хорошую попытку сделал Думитру Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Marius Stefanescu из команды Сепси отправил кросс в штрафную...

70' Ариас Яфар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

67' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Сепси выполняет удар от ворот.

66' Меца Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Думитреску Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Удар от ворот произведет Арджеш

64' Marius Stefanescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Marius Stefanescu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Греаб Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Турда Григоре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Райнов Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Арджеш

55' Фофана Бубакар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Думитру Кристиан имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот

54' Чунчуков Цветелин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Латовлевич Ясмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Думитреску Андрес получил желтую карточку от судьи

52' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Митря Богдан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

50' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

47' Denis Dumitrascu из команды Арджеш в офсайде

47' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Тактическая замена. Ахабар Анасс уходит с поля и его заменяет Marius Stefanescu