Румыния: Первая лига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Stadionul Nicolae Dobrin
1:0
2' ГолСербан Ионут
42' Желтая карточкаТурда Григоре
48' Желтая карточкаСербан Ионут
53' Желтая карточкаДумитреску Андрес
1:1
77' ГолДомашкан Виталий
80' Желтая карточкаПаун Николае
Ход матча
2'
1:0
42'
48'
77'
1:1
78'
80'
Владение мячом
14
Joao
Miguel
28
Ариас
Яфар
10
Ахабар
Анасс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Joao MiguelЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ариас ЯфарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Палич АнтунПолузащитник
- Нападающий
-
44 Сед АхмедНападающий
-
-
Главный тренер: Mihaita Ianovschi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ахабар АнассНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
91 Боич ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Rares Ispas
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
История личных встреч
Арджеш
Сепси
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Кристиан
|3
|0.15
|Виана Диогу
|2
|0.1
|Ариас Яфар
|2
|0.1
|Сербан Ионут II
|2
|0.1
|Турда Григоре
|2
|0.1
|Сед Ахмед
|1
|0.05
|Joao Miguel
|1
|0.05
|Думитру Кристиан
|1
|0.05
|Думитрашку Денис
|1
|0.05
|Палич Антун
|1
|0.05
|Райнов Мартин
|1
|0.05
|Фатаи Кехинде
|1
|0.05
|Alexandru Isfan
|1
|0.05
|Латовлевич Ясмин
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митря Богдан
|4 (2)
|0.2
|Штефэнеску Мариус
|3
|0.15
|Лукассен Кевин
|3 (1)
|0.15
|Фофана Бубакар II
|2
|0.1
|Боич Петар
|1
|0.05
|Аганович Аднан
|1
|0.05
|Реп Райко
|1
|0.05
|Асковски Стефан
|1
|0.05
|Чунчуков Цветелин
|1
|0.05
|Домашкан Виталий
|1
|0.05
|Думитреску Андрес
|1
|0.05
|Паун Николае
|1
|0.05
|Ахабар Анасс
|0
|0
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Гонсалес Эдер
|0
|0
Карточки
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райнов Мартин
|5
|0
|Сербан Ионут II
|5
|0
|Меца Давид
|4
|0
|Турда Григоре
|4
|0
|Тэнасе Кристиан
|3
|0
|Хонциу Георгиан
|3
|0
|Думитру Кристиан
|1
|1
|Мушат Николае
|2
|0
|Болдор Деян
|2
|0
|Тофан Костинел
|2
|0
|Mihaita Ianovschi
|2
|0
|Joao Miguel
|1
|0
|Палич Антун
|1
|0
|Виана Диогу
|1
|0
|Де Йонге Джимми
|1
|0
|Сед Ахмед
|1
|0
|Греаб Александру
|1
|0
|Телес Руан
|1
|0
|Думитрашку Денис
|1
|0
|Alexandru Isfan
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митря Богдан
|6
|0
|Паун Николае
|6
|0
|Ниняй Бранислав
|5
|0
|Фофана Бубакар II
|4
|0
|Аганович Аднан
|3
|0
|Димитров Радослав
|2
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Чунчуков Цветелин
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Штефэнеску Мариус
|2
|0
|Leontin Grozavu
|2
|0
|Думитреску Андрес
|2
|0
|Гонсалес Эдер
|2
|0
|Ахабар Анасс
|1
|0
|Асковски Стефан
|1
|0
|Боич Петар
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Rares Ispas
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
30%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
1
11%
76-90
Забито
11
12
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
2
18%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
36%
1
8%
61-75
4
36%
5
42%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
29%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
3
43%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
19
20
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
8 Не забивали 6
4
21%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
16%
3
15%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
5
26%
2
10%
61-75
5
26%
7
35%
76-90
Пропущено
17
19
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
5
29%
29%
3
16%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
2
12%
5
26%
31-45
1
6%
6
32%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
4
24%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Арджеш
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 АСУ Политехнича - Арджеш 0:0 УТА Арад - Арджеш 0:1
Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Арджеш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 Волунтари - Арджеш 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Миовени - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Арджеш 0:2 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2 Арджеш - УТА Арад 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0
Сепси
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0
Академика Клинчени - Сепси 0:2 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 Сепси - Волунтари 1:2 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Сепси - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Ботошани 1:1 ФКСБ - Сепси 1:1 Сепси - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Сепси - Миовени 1:2 Сепси - Спартак Трнава 1:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|19
|17
|0
|2
|29 - 8
|51
|2.
|Университатя Крайова
|38
|12
|10
|16
|45 - 43
|46
|3.
|ФКСБ
|19
|13
|4
|2
|35 - 16
|43
|4.
|Волунтари
|20
|10
|4
|6
|23 - 19
|34
|5.
|Ботошани
|20
|8
|9
|3
|20 - 18
|33
|6.
|Рапид Бухарест
|19
|8
|7
|4
|24 - 17
|31
|7.
|Вииторул Констанца
|19
|8
|5
|6
|21 - 11
|29
|8.
|Арджеш
|20
|8
|4
|8
|19 - 17
|28
|9.
|УТА Арад
|20
|6
|9
|5
|16 - 13
|27
|10.
|Сепси
|20
|5
|10
|5
|21 - 18
|25
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|20
|5
|4
|11
|16 - 24
|19
|12.
|Киндия Тырговиште
|19
|4
|7
|8
|12 - 14
|19
|13.
|Миовени
|19
|4
|5
|10
|11 - 26
|17
|14.
|Динамо Бухарест
|19
|3
|3
|13
|14 - 39
|12
|15.
|Академика Клинчени
|20
|2
|5
|13
|15 - 40
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|20
|9
|5
|6
|30 - 19
|32
|2.
|ЧФР Клуж
|10
|10
|0
|0
|18 - 4
|30
|3.
|ФКСБ
|9
|8
|1
|0
|26 - 8
|25
|4.
|Вииторул Констанца
|9
|7
|1
|1
|16 - 2
|22
|5.
|Волунтари
|10
|6
|2
|2
|13 - 7
|20
|6.
|Рапид Бухарест
|10
|4
|3
|3
|9 - 6
|15
|7.
|Ботошани
|10
|3
|5
|2
|9 - 10
|14
|8.
|Сепси
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|9.
|УТА Арад
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|10.
|Динамо Бухарест
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|11.
|Арджеш
|10
|3
|2
|5
|8 - 10
|11
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|2
|4
|4
|8 - 10
|10
|13.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|3
|4
|8 - 9
|9
|14.
|Миовени
|9
|2
|3
|4
|3 - 7
|9
|15.
|Академика Клинчени
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|9
|7
|0
|2
|11 - 4
|21
|2.
|Ботошани
|10
|5
|4
|1
|11 - 8
|19
|3.
|ФКСБ
|10
|5
|3
|2
|9 - 8
|18
|4.
|Арджеш
|10
|5
|2
|3
|11 - 7
|17
|5.
|Университатя Крайова
|19
|4
|5
|10
|15 - 26
|17
|6.
|Рапид Бухарест
|9
|4
|4
|1
|15 - 11
|16
|7.
|УТА Арад
|10
|3
|5
|2
|9 - 6
|14
|8.
|Волунтари
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|9.
|Сепси
|10
|2
|6
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Киндия Тырговиште
|10
|2
|4
|4
|4 - 5
|10
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|3
|0
|7
|8 - 14
|9
|12.
|Миовени
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|13.
|Вииторул Констанца
|10
|1
|4
|5
|5 - 9
|7
|14.
|Академика Клинчени
|10
|1
|2
|7
|8 - 25
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|9
|0
|0
|9
|3 - 25
|0