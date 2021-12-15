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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Арджеш
1:1
Конец матча

Стадион:
Сепси
0'
1:0
2' Гол
Сербан Ионут
42' Желтая карточка
Турда Григоре
48' Желтая карточка
Сербан Ионут
53' Желтая карточка
Думитреску Андрес
1:1
77' Гол
Домашкан Виталий
80' Желтая карточка
Паун Николае
90'+4
12
Греаб
Александру
7
Виана
Диогу
5
Турда
Григоре
14
Joao
Miguel
3
Латовлевич
Ясмин
4
Меца
Давид
71
Райнов
Мартин
9
Думитру
Кристиан
8
Сербан
Ионут
II
29
Думитрашку
Денис
28
Ариас
Яфар
33
Никзули
Роланд
77
Аганович
Аднан
82
Ниняй
Бранислав
3
Митря
Богдан
20
Думитреску
Андрес
15
Асковски
Стефан
6
Паун
Николае
17
Фофана
Бубакар
II
90
Головфка
Кэтэлин
10
Ахабар
Анасс
23
Чунчуков
Цветелин
Арджеш
Сепси

История личных встреч

Арджеш
Сепси

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Кристиан 3 0.15
Виана Диогу 2 0.1
Ариас Яфар 2 0.1
Сербан Ионут II 2 0.1
Турда Григоре 2 0.1
Сед Ахмед 1 0.05
Joao Miguel 1 0.05
Думитру Кристиан 1 0.05
Думитрашку Денис 1 0.05
Палич Антун 1 0.05
Райнов Мартин 1 0.05
Фатаи Кехинде 1 0.05
Alexandru Isfan 1 0.05
Латовлевич Ясмин 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митря Богдан 4 (2) 0.2
Штефэнеску Мариус 3 0.15
Лукассен Кевин 3 (1) 0.15
Фофана Бубакар II 2 0.1
Боич Петар 1 0.05
Аганович Аднан 1 0.05
Реп Райко 1 0.05
Асковски Стефан 1 0.05
Чунчуков Цветелин 1 0.05
Домашкан Виталий 1 0.05
Думитреску Андрес 1 0.05
Паун Николае 1 0.05
Ахабар Анасс 0 0
Бэрбуц Кристиан 0 0
Гонсалес Эдер 0 0

Карточки

Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райнов Мартин 5 0
Сербан Ионут II 5 0
Меца Давид 4 0
Турда Григоре 4 0
Тэнасе Кристиан 3 0
Хонциу Георгиан 3 0
Думитру Кристиан 1 1
Мушат Николае 2 0
Болдор Деян 2 0
Тофан Костинел 2 0
Mihaita Ianovschi 2 0
Joao Miguel 1 0
Палич Антун 1 0
Виана Диогу 1 0
Де Йонге Джимми 1 0
Сед Ахмед 1 0
Греаб Александру 1 0
Телес Руан 1 0
Думитрашку Денис 1 0
Alexandru Isfan 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митря Богдан 6 0
Паун Николае 6 0
Ниняй Бранислав 5 0
Фофана Бубакар II 4 0
Аганович Аднан 3 0
Димитров Радослав 2 0
Лукассен Кевин 2 0
Чунчуков Цветелин 2 0
Никзули Роланд 2 0
Штефэнеску Мариус 2 0
Leontin Grozavu 2 0
Думитреску Андрес 2 0
Гонсалес Эдер 2 0
Ахабар Анасс 1 0
Асковски Стефан 1 0
Боич Петар 1 0
Тамаш Нандор 1 0
Rares Ispas 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
30%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
1
11%
76-90

Забито

11
12
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
2
18%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
36%
1
8%
61-75
4
36%
5
42%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
29%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
3
43%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

19
20
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
8 Не забивали 6
4
21%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
16%
3
15%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
5
26%
2
10%
61-75
5
26%
7
35%
76-90

Пропущено

17
19
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
5
29%
29%
3
16%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
2
12%
5
26%
31-45
1
6%
6
32%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
4
24%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Арджеш
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 АСУ Политехнича - Арджеш 0:0 УТА Арад - Арджеш 0:1
Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Арджеш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 Волунтари - Арджеш 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Миовени - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Арджеш 0:2 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2 Арджеш - УТА Арад 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0
Сепси
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0
Академика Клинчени - Сепси 0:2 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 Сепси - Волунтари 1:2 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Сепси - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Ботошани 1:1 ФКСБ - Сепси 1:1 Сепси - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Сепси - Миовени 1:2 Сепси - Спартак Трнава 1:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 19 17 0 2 29 - 8 51
2. Университатя Крайова 38 12 10 16 45 - 43 46
3. ФКСБ 19 13 4 2 35 - 16 43
4. Волунтари 20 10 4 6 23 - 19 34
5. Ботошани 20 8 9 3 20 - 18 33
6. Рапид Бухарест 19 8 7 4 24 - 17 31
7. Вииторул Констанца 19 8 5 6 21 - 11 29
8. Арджеш 20 8 4 8 19 - 17 28
9. УТА Арад 20 6 9 5 16 - 13 27
10. Сепси 20 5 10 5 21 - 18 25
11. Газ-Метан Медиаш 20 5 4 11 16 - 24 19
12. Киндия Тырговиште 19 4 7 8 12 - 14 19
13. Миовени 19 4 5 10 11 - 26 17
14. Динамо Бухарест 19 3 3 13 14 - 39 12
15. Академика Клинчени 20 2 5 13 15 - 40 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 20 9 5 6 30 - 19 32
2. ЧФР Клуж 10 10 0 0 18 - 4 30
3. ФКСБ 9 8 1 0 26 - 8 25
4. Вииторул Констанца 9 7 1 1 16 - 2 22
5. Волунтари 10 6 2 2 13 - 7 20
6. Рапид Бухарест 10 4 3 3 9 - 6 15
7. Ботошани 10 3 5 2 9 - 10 14
8. Сепси 10 3 4 3 12 - 10 13
9. УТА Арад 10 3 4 3 7 - 7 13
10. Динамо Бухарест 10 3 3 4 11 - 14 12
11. Арджеш 10 3 2 5 8 - 10 11
12. Газ-Метан Медиаш 10 2 4 4 8 - 10 10
13. Киндия Тырговиште 9 2 3 4 8 - 9 9
14. Миовени 9 2 3 4 3 - 7 9
15. Академика Клинчени 10 1 3 6 7 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 9 7 0 2 11 - 4 21
2. Ботошани 10 5 4 1 11 - 8 19
3. ФКСБ 10 5 3 2 9 - 8 18
4. Арджеш 10 5 2 3 11 - 7 17
5. Университатя Крайова 19 4 5 10 15 - 26 17
6. Рапид Бухарест 9 4 4 1 15 - 11 16
7. УТА Арад 10 3 5 2 9 - 6 14
8. Волунтари 10 4 2 4 10 - 12 14
9. Сепси 10 2 6 2 9 - 8 12
10. Киндия Тырговиште 10 2 4 4 4 - 5 10
11. Газ-Метан Медиаш 10 3 0 7 8 - 14 9
12. Миовени 10 2 2 6 8 - 19 8
13. Вииторул Констанца 10 1 4 5 5 - 9 7
14. Академика Клинчени 10 1 2 7 8 - 25 5
15. Динамо Бухарест 9 0 0 9 3 - 25 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Nicolae Dobrin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Арджеш 1:1 Сепси онлайн


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