Румыния: Первая лига 2021-2022
1:1
Второй тайм: 69'
Стадион: Газ Метан
1:0
3' ГолДякону Роналдо
18' Желтая карточкаБанку Никусор
45' Желтая карточкаМатиас Иури
56' Желтая карточкаФрансишку Жуниор
57' Желтая карточкаВэтэжелу Богдан
1:1
62' ГолИван Андрей
63' Желтая карточкаАльсё Бриан
Ход матча
3'
1:0
18'
45'
56'
57'
62'
1:1
63'
Владение мячом
92
Альсё
Бриан
70
Штяу
Раул
71
Морар
Влад
2
Папп
Пол
16
Нистор
Дан
19
Кольич
Элвир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Штяу РаулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Морар ВладНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Хорж РэзванЗащитник
-
69 Шамед НассерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Газ-Метан Медиаш
Университатя Крайова
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
23 матча
26.1%
13%
60.9%
6 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Газ-Метан Медиаш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матиас Иури
|4
|0.19
|Дякону Роналдо
|3
|0.14
|Матрикарди Патрисио
|3
|0.14
|Морар Влад
|2
|0.1
|Christian Irobiso I
|1
|0.05
|Триф Разван
|1
|0.05
|Филип Иоан
|1
|0.05
|Штяу Раул
|1
|0.05
|Шамед Нассер
|1 (1)
|0.05
|Грэдинару Рэзван
|0
|0
|Хоршия Овидиу
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иван Андрей
|8 (3)
|0.2
|Маркович Йован
|6
|0.15
|Claudiu Cristian Balan
|5 (1)
|0.13
|Густаво Важенин
|4
|0.1
|Нистор Дан
|3
|0.08
|Кымпану Георге
|3
|0.08
|William Baeten
|3
|0.08
|Andrea Compagno
|2
|0.05
|Рогульич Анте
|2
|0.05
|Кольич Элвир
|2
|0.05
|Сидибе Секу
|2
|0.05
|Баярам Штефан
|2
|0.05
|Банку Никусор
|1
|0.03
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.03
|Бауса Хуан
|1
|0.03
|Хури Льес
|1 (1)
|0.03
|Виейра Угу
|1
|0.03
|Вынэ Йонуц
|1
|0.03
|Alexandru Raicea
|1
|0.03
|Ковачич Доминик
|0
|0
|Constantin Albu
|0
|0
|Матею Александру
|0
|0
|Бушу Сорин
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Асамоа Самуэль
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Скречу Владимир
|0
|0
|Константин Василе
|0
|0
|Radu Alexandru Negru
|0
|0
Карточки
Газ-Метан Медиаш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франсишку Жуниор
|7
|1
|Моура Габриэл
|6
|1
|Матиас Иури
|6
|1
|Diogo Izata
|4
|1
|Морар Влад
|3
|0
|Шамед Нассер
|3
|0
|Филип Иоан
|2
|0
|Матрикарди Патрисио
|2
|0
|Грэдинару Рэзван
|2
|0
|Christian Irobiso I
|2
|0
|Альсё Бриан
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Хорж Рэзван
|2
|0
|Триф Разван
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Штяу Раул
|2
|0
|Petru Dragos
|2
|0
|Mihai Lixandru
|2
|0
|Ilie Poenaru
|1
|0
|Сарр Адама
|1
|0
|Ромеро Роберто
|1
|0
|Felix Mathaus
|1
|0
|Добреску Михай
|1
|0
|Велисар Михай
|1
|0
|Dobrin Gaspar
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jeremy Huyghebaert
|7
|0
|Constantin Albu
|5
|1
|Банку Никусор
|6
|0
|Radu Alexandru Negru
|5
|0
|Крецу Александру
|3
|1
|Мариус Марсел Константин
|4
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0
|Скречу Владимир
|4
|0
|William Baeten
|4
|0
|Andrea Compagno
|2
|1
|Нистор Дан
|3
|0
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Сидибе Секу
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Marko Gajic1
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Рогульич Анте
|2
|0
|Вэтэжелу Богдан
|2
|0
|Ковачич Доминик
|2
|0
|Кольич Элвир
|2
|0
|Гремсль Армин
|2
|0
|Кэпэцынэ Михай
|2
|0
|Влэдою Штефан
|2
|0
|Иванов Антоний
|2
|0
|Кымпану Георге
|2
|0
|Alexandru Raicea
|2
|0
|Vlad Pop
|2
|0
|Laurentiu Reghecampf
|2
|0
|Виейра Угу
|1
|0
|Бушу Сорин
|1
|0
|Офусу Риги
|1
|0
|Бэлаша Михай
|1
|0
|Феделе Маттео
|1
|0
|Ондан Терелл
|1
|0
|Хури Льес
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Константин Василе
|1
|0
|Pedro Machado
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
19
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 28
1
13%
1
5%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
3
38%
4
21%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
3
38%
2
11%
61-75
0
0%
6
32%
76-90
Пропущено
10
23
2 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 15
1
10%
6
26%
1-15
1
10%
2
9%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
2
20%
3
13%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
6
60%
5
22%
76-90
Забито
8
31
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 14
14 Не забивали 24
2
25%
3
10%
1-15
1
13%
5
16%
16-30
1
13%
3
10%
31-45
0
0%
11
35%
46-60
1
13%
2
6%
61-75
3
38%
7
23%
76-90
Пропущено
14
18
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
5
36%
3
17%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
4
29%
5
28%
76-90
Забито
16
50
9 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 32
7 Забивали первыми 20
8 Не забивали 13
3
19%
4
8%
1-15
2
13%
7
14%
16-30
4
25%
7
14%
31-45
0
0%
15
30%
46-60
4
25%
4
8%
61-75
3
19%
13
26%
76-90
Пропущено
24
41
6 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 26
4
17%
6
15%
1-15
2
8%
4
10%
16-30
0
0%
9
22%
31-45
7
29%
29%
6
15%
46-60
1
4%
6
15%
61-75
10
42%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Газ-Метан Медиаш
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1
Миовени - Газ-Метан Медиаш 1:0 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 1:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 2:0 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Газ-Метан Медиаш - УТА Арад 0:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 1:0 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Газ-Метан Медиаш 2:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - УТА Арад 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2
Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 Филиаши - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Миовени 5:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 2:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|20
|18
|0
|2
|31 - 8
|54
|2.
|Университатя Крайова
|1:1
|40
|13
|11
|16
|49 - 44
|50
|3.
|ФКСБ
|20
|14
|4
|2
|38 - 17
|46
|4.
|Волунтари
|21
|11
|4
|6
|25 - 20
|37
|5.
|Ботошани
|20
|8
|9
|3
|20 - 18
|33
|6.
|Рапид Бухарест
|20
|8
|7
|5
|25 - 20
|31
|7.
|Вииторул Констанца
|20
|8
|5
|7
|21 - 13
|29
|8.
|Арджеш
|20
|8
|4
|8
|19 - 17
|28
|9.
|УТА Арад
|21
|6
|9
|6
|17 - 15
|27
|10.
|Сепси
|20
|5
|10
|5
|21 - 18
|25
|11.
|Миовени
|20
|5
|5
|10
|13 - 27
|20
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|1:1
|21
|5
|5
|11
|17 - 25
|20
|13.
|Киндия Тырговиште
|20
|4
|7
|9
|12 - 17
|19
|14.
|Динамо Бухарест
|20
|3
|3
|14
|15 - 41
|12
|15.
|Академика Клинчени
|20
|2
|5
|13
|15 - 40
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:1
|20
|9
|5
|6
|30 - 19
|32
|2.
|ЧФР Клуж
|10
|10
|0
|0
|18 - 4
|30
|3.
|ФКСБ
|10
|9
|1
|0
|29 - 9
|28
|4.
|Волунтари
|11
|7
|2
|2
|15 - 8
|23
|5.
|Вииторул Констанца
|10
|7
|1
|2
|16 - 4
|22
|6.
|Рапид Бухарест
|10
|4
|3
|3
|9 - 6
|15
|7.
|Ботошани
|10
|3
|5
|2
|9 - 10
|14
|8.
|Сепси
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|9.
|УТА Арад
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|10.
|Миовени
|10
|3
|3
|4
|5 - 8
|12
|11.
|Динамо Бухарест
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|1:1
|11
|2
|5
|4
|9 - 11
|11
|13.
|Арджеш
|10
|3
|2
|5
|8 - 10
|11
|14.
|Киндия Тырговиште
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|15.
|Академика Клинчени
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|10
|8
|0
|2
|13 - 4
|24
|2.
|Университатя Крайова
|1:1
|21
|5
|6
|10
|19 - 27
|21
|3.
|Ботошани
|10
|5
|4
|1
|11 - 8
|19
|4.
|ФКСБ
|10
|5
|3
|2
|9 - 8
|18
|5.
|Арджеш
|10
|5
|2
|3
|11 - 7
|17
|6.
|Рапид Бухарест
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|7.
|УТА Арад
|11
|3
|5
|3
|10 - 8
|14
|8.
|Волунтари
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|9.
|Сепси
|10
|2
|6
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Киндия Тырговиште
|10
|2
|4
|4
|4 - 5
|10
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|1:1
|10
|3
|0
|7
|8 - 14
|9
|12.
|Миовени
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|13.
|Вииторул Констанца
|10
|1
|4
|5
|5 - 9
|7
|14.
|Академика Клинчени
|10
|1
|2
|7
|8 - 25
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|10
|0
|0
|10
|4 - 27
|0