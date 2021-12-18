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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Газ-Метан Медиаш
1:1
Второй тайм: 69'

Стадион:
Университатя Крайова
0'
1:0
3' Гол
Дякону Роналдо
18' Желтая карточка
Банку Никусор
45' Желтая карточка
Матиас Иури
56' Желтая карточка
Франсишку Жуниор
57' Желтая карточка
Вэтэжелу Богдан
1:1
62' Гол
Иван Андрей
63' Желтая карточка
Альсё Бриан
69'
1
Вылчану
Октавиан
2
Моура
Габриэл
3
Матиас
Иури
25
Матрикарди
Патрисио
21
Добреску
Михай
92
Альсё
Бриан
8
Франсишку
Жуниор
70
Штяу
Раул
10
Дякону
Роналдо
23
Грэдинару
Рэзван
71
Морар
Влад
13
Пильячелли
Мирко
18
Влэдою
Штефан
2
Папп
Пол
23
Мариус
Марсел
Константин
11
Банку
Никусор
22
Густаво
Важенин
33
Кэпэцынэ
Михай
16
Нистор
Дан
28
Кымпану
Георге
19
Кольич
Элвир
9
Иван
Андрей
Газ-Метан Медиаш
Университатя Крайова

История личных встреч

Газ-Метан Медиаш
Университатя Крайова

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

23 матча

26.1%
13%
60.9%
6 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
Л1ГА
1:2
Л1ГА
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
Л1
0:0
Л1
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ДА
1:2
ДА
1:0
ДА
1:2
ДА
2:1
ДА
2:0
ДА
2:5

Бомбардиры внутри турнира

Газ-Метан Медиаш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матиас Иури 4 0.19
Дякону Роналдо 3 0.14
Матрикарди Патрисио 3 0.14
Морар Влад 2 0.1
Christian Irobiso I 1 0.05
Триф Разван 1 0.05
Филип Иоан 1 0.05
Штяу Раул 1 0.05
Шамед Нассер 1 (1) 0.05
Грэдинару Рэзван 0 0
Хоршия Овидиу 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 8 (3) 0.2
Маркович Йован 6 0.15
Claudiu Cristian Balan 5 (1) 0.13
Густаво Важенин 4 0.1
Нистор Дан 3 0.08
Кымпану Георге 3 0.08
William Baeten 3 0.08
Andrea Compagno 2 0.05
Рогульич Анте 2 0.05
Кольич Элвир 2 0.05
Сидибе Секу 2 0.05
Баярам Штефан 2 0.05
Банку Никусор 1 0.03
Кэпэцынэ Михай 1 0.03
Бауса Хуан 1 0.03
Хури Льес 1 (1) 0.03
Виейра Угу 1 0.03
Вынэ Йонуц 1 0.03
Alexandru Raicea 1 0.03
Ковачич Доминик 0 0
Constantin Albu 0 0
Матею Александру 0 0
Бушу Сорин 0 0
Марке Франсуа 0 0
Асамоа Самуэль 0 0
Вэтэжелу Богдан 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Скречу Владимир 0 0
Константин Василе 0 0
Radu Alexandru Negru 0 0

Карточки

Газ-Метан Медиаш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франсишку Жуниор 7 1
Моура Габриэл 6 1
Матиас Иури 6 1
Diogo Izata 4 1
Морар Влад 3 0
Шамед Нассер 3 0
Филип Иоан 2 0
Матрикарди Патрисио 2 0
Грэдинару Рэзван 2 0
Christian Irobiso I 2 0
Альсё Бриан 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Хорж Рэзван 2 0
Триф Разван 2 0
Вылчану Октавиан 2 0
Штяу Раул 2 0
Petru Dragos 2 0
Mihai Lixandru 2 0
Ilie Poenaru 1 0
Сарр Адама 1 0
Ромеро Роберто 1 0
Felix Mathaus 1 0
Добреску Михай 1 0
Велисар Михай 1 0
Dobrin Gaspar 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jeremy Huyghebaert 7 0
Constantin Albu 5 1
Банку Никусор 6 0
Radu Alexandru Negru 5 0
Крецу Александру 3 1
Мариус Марсел Константин 4 0
Ван Дурмен Бенжамен 4 0
Скречу Владимир 4 0
William Baeten 4 0
Andrea Compagno 2 1
Нистор Дан 3 0
Вынэ Йонуц 3 0
Сидибе Секу 3 0
Маркович Йован 3 0
Баярам Штефан 3 0
Marko Gajic1 3 0
Асамоа Самуэль 2 0
Рогульич Анте 2 0
Вэтэжелу Богдан 2 0
Ковачич Доминик 2 0
Кольич Элвир 2 0
Гремсль Армин 2 0
Кэпэцынэ Михай 2 0
Влэдою Штефан 2 0
Иванов Антоний 2 0
Кымпану Георге 2 0
Alexandru Raicea 2 0
Vlad Pop 2 0
Laurentiu Reghecampf 2 0
Виейра Угу 1 0
Бушу Сорин 1 0
Офусу Риги 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Феделе Маттео 1 0
Ондан Терелл 1 0
Хури Льес 1 0
Густаво Важенин 1 0
Бауса Хуан 1 0
Константин Василе 1 0
Pedro Machado 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
19
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 28
1
13%
1
5%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
3
38%
4
21%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
3
38%
2
11%
61-75
0
0%
6
32%
76-90

Пропущено

10
23
2 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 15
1
10%
6
26%
1-15
1
10%
2
9%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
2
20%
3
13%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
6
60%
5
22%
76-90

Забито

8
31
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 14
14 Не забивали 24
2
25%
3
10%
1-15
1
13%
5
16%
16-30
1
13%
3
10%
31-45
0
0%
11
35%
46-60
1
13%
2
6%
61-75
3
38%
7
23%
76-90

Пропущено

14
18
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
5
36%
3
17%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
4
29%
5
28%
76-90

Забито

16
50
9 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 32
7 Забивали первыми 20
8 Не забивали 13
3
19%
4
8%
1-15
2
13%
7
14%
16-30
4
25%
7
14%
31-45
0
0%
15
30%
46-60
4
25%
4
8%
61-75
3
19%
13
26%
76-90

Пропущено

24
41
6 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 26
4
17%
6
15%
1-15
2
8%
4
10%
16-30
0
0%
9
22%
31-45
7
29%
29%
6
15%
46-60
1
4%
6
15%
61-75
10
42%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Газ-Метан Медиаш
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1
Миовени - Газ-Метан Медиаш 1:0 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 1:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 2:0 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Газ-Метан Медиаш - УТА Арад 0:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 1:0 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Газ-Метан Медиаш 2:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - УТА Арад 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2
Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 Филиаши - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Миовени 5:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 2:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 20 18 0 2 31 - 8 54
2. Университатя Крайова 1:1 40 13 11 16 49 - 44 50
3. ФКСБ 20 14 4 2 38 - 17 46
4. Волунтари 21 11 4 6 25 - 20 37
5. Ботошани 20 8 9 3 20 - 18 33
6. Рапид Бухарест 20 8 7 5 25 - 20 31
7. Вииторул Констанца 20 8 5 7 21 - 13 29
8. Арджеш 20 8 4 8 19 - 17 28
9. УТА Арад 21 6 9 6 17 - 15 27
10. Сепси 20 5 10 5 21 - 18 25
11. Миовени 20 5 5 10 13 - 27 20
12. Газ-Метан Медиаш 1:1 21 5 5 11 17 - 25 20
13. Киндия Тырговиште 20 4 7 9 12 - 17 19
14. Динамо Бухарест 20 3 3 14 15 - 41 12
15. Академика Клинчени 20 2 5 13 15 - 40 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1:1 20 9 5 6 30 - 19 32
2. ЧФР Клуж 10 10 0 0 18 - 4 30
3. ФКСБ 10 9 1 0 29 - 9 28
4. Волунтари 11 7 2 2 15 - 8 23
5. Вииторул Констанца 10 7 1 2 16 - 4 22
6. Рапид Бухарест 10 4 3 3 9 - 6 15
7. Ботошани 10 3 5 2 9 - 10 14
8. Сепси 10 3 4 3 12 - 10 13
9. УТА Арад 10 3 4 3 7 - 7 13
10. Миовени 10 3 3 4 5 - 8 12
11. Динамо Бухарест 10 3 3 4 11 - 14 12
12. Газ-Метан Медиаш 1:1 11 2 5 4 9 - 11 11
13. Арджеш 10 3 2 5 8 - 10 11
14. Киндия Тырговиште 10 2 3 5 8 - 12 9
15. Академика Клинчени 10 1 3 6 7 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 10 8 0 2 13 - 4 24
2. Университатя Крайова 1:1 21 5 6 10 19 - 27 21
3. Ботошани 10 5 4 1 11 - 8 19
4. ФКСБ 10 5 3 2 9 - 8 18
5. Арджеш 10 5 2 3 11 - 7 17
6. Рапид Бухарест 10 4 4 2 16 - 14 16
7. УТА Арад 11 3 5 3 10 - 8 14
8. Волунтари 10 4 2 4 10 - 12 14
9. Сепси 10 2 6 2 9 - 8 12
10. Киндия Тырговиште 10 2 4 4 4 - 5 10
11. Газ-Метан Медиаш 1:1 10 3 0 7 8 - 14 9
12. Миовени 10 2 2 6 8 - 19 8
13. Вииторул Констанца 10 1 4 5 5 - 9 7
14. Академика Клинчени 10 1 2 7 8 - 25 5
15. Динамо Бухарест 10 0 0 10 4 - 27 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Gaz Metan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Газ-Метан Медиаш
Ничья
Университатя Крайова
5.60
3.52
6.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Газ-Метан Медиаш 1:1 Университатя Крайова онлайн


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Газ-Метан Медиаш
Университатя Крайова

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