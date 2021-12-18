Octavian Valceanu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

48' Команда Газ-Метан Медиаш имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Матиас Иури получает желтую карточку за неспортивное поведение

46' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Матрикарди Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Густаво Важенин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Матрикарди Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Морар Влад получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Морар Влад на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Нистор Дан из команды Университатя Крайова направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

38' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Грэдинару Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Должен был быть гол! Густаво Важенин имел отличный шанс, но Octavian Valceanu не дал голу состоятся!

37' Матиас Иури предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Нистор Дан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Ох, нехорошо это выглядит. Иван Андрей получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Игрок из команды Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

32' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Густаво Важенин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' George Cimpanu из команды Университатя Крайова разыграл угловой с правого угла.

29' Octavian Valceanu отбил мяч на угловой после удара Иван Андрей из штрафной площади.

29' George Cimpanu из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

28' Штяу Раул оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

26' George Cimpanu из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...

25' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Альсё Бриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

23' Нистор Дан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

20' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

19' Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе

19' Дякону Роналдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Банку Никусор - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

17' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Густаво Важенин наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

14' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

14' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Матч возобновлен

9' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

9' Плохо сыграл Матрикарди Патрисио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

8' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Г О О О О Л - Дякону Роналдо забивает ударом с правой ноги!

2' Плохо сыграл Мариус Марсел Константин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

2' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре