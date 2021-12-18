Второй тайм

95' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Матч возобновлен

92' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

92' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Вэтэжелу Богдан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Рогульич Анте решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

87' Mihai Dobrescu наказан за толчок Густаво Важенин

87' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Филип Иоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Матч возобновится спорным мячом

86' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

85' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Рефери не любит споров - именно за это Кольич Элвир сейчас получил желтую

83' Грэдинару Рэзван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе

80' Дякону Роналдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Матрикарди Патрисио получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Матрикарди Патрисио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Иван Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Игрок из команды Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

76' Грэдинару Рэзван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Diogo Izata из команды Газ-Метан Медиаш наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

74' Мариус Марсел Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Дякону Роналдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Игрок из команды Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

70' Влэдою Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Как он промахнулся? Альсё Бриан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

68' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Альсё Бриан получил желтую карточку от судьи

63' Мариус Марсел Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Г О О О О Л - Иван Андрей забивает ударом с правой ноги!

61' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

60' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе

57' Дякону Роналдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Вэтэжелу Богдан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

55' Франсишку Жуниор получил желтую карточку от судьи

54' Тактическая замена. George Cimpanu уходит с поля и его заменяет Рогульич Анте

54' Кэпэцынэ Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Octavian Valceanu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Альсё Бриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Матрикарди Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' George Cimpanu из команды Университатя Крайова подал угловой справа.

51' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Моура Габриэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Нистор Дан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Морар Влад уходит с поля и его заменяет Diogo Izata