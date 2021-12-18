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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Рапид Бухарест
1:1
Второй тайм: 54'

Стадион:
Ботошани
0'
12' Желтая карточка
Petre Goge
28' Желтая карточка
Дава Джойским
1:0
34' Гол
Бну-Марзук Юнес
1:1
52' Гол
Тирковеану Андрей
54'

Ход матча

12'
Petre Goge
 
28'
 
Дава Джойским
34'
Бну-Марзук Юнес
(Стахл Алберт)
1:0
52'
1:1
Тирковеану Андрей
(Жажа Коэльо)

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Рапид Бухарест
Ничья
Ботошани
3.16
3.48
9.24
Все Коэффициенты
31
Молдован
Хорациу
77
Белу
Клаудиу
23
Албу
Кристиан
30
Дандя
Александру
13
Petre
Goge
7
Antonio
Sefer
17
Stefan
Panoiu
4
Црепуля
Любян
29
Стахл
Алберт
57
Бну-Марзук
Юнес
9
Бэлан
Адриан
1
Пап
Эдуард
47
Браун
Кристофер
5
Дава
Джойским
25
Раковитан
Богдан
30
Цигэнашу
Александр
67
Папа
Энрико
18
Эджума
Малком
8
Тирковеану
Андрей
10
Онгенда
Эрвин
17
Жажа
Коэльо
11
Роман
Михай
Рапид Бухарест
Ботошани

История личных встреч

Рапид Бухарест
Ботошани

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
К
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 6 (2) 0.29
Албу Кристиан 5 0.24
Бну-Марзук Юнес 3 0.14
Saifeddine Alami Bazza 2 0.1
Rares Ilie 1 0.05
Кырнац Николае 1 0.05
Стахл Алберт 1 0.05
Petre Goge 1 0.05
Сэпунару Кристиан 1 (1) 0.05
Григоре Драгош 1 0.05
Дандя Александру 1 0.05
Catalin Hlistei 1 0.05
Stefan Panoiu 1 0.05
Белу Клаудиу 0 0
Antonio Sefer 0 0
Ионице Александру 0 0
Мораис Жуниор II 0 0
Црепуля Любян 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджума Малком 4 0.19
Онгенда Эрвин 3 (1) 0.14
Эрве Каж 3 (1) 0.14
Роман Михай 2 0.1
Дава Джойским 2 0.1
Браун Кристофер 1 0.05
Киндриш Андрей 1 0.05
Папа Энрико 1 0.05
Петковски Петар 1 0.05
Тирковеану Андрей 1 0.05
Раковитан Богдан 1 0.05
Mateus Criciuma 1 0.05
Жажа Коэльо 0 0
Цигэнашу Александр 0 0
Фили Реалдо 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белу Клаудиу 8 1
Мораис Жуниор II 8 1
Сэпунару Кристиан 7 0
Албу Кристиан 6 0
Saifeddine Alami Bazza 3 1
Григоре Драгош 4 0
Дандя Александру 3 0
Црепуля Любян 3 0
Бэлан Адриан 3 0
Catalin Hlistei 3 0
Кырнац Николае 3 0
Молдован Хорациу 2 0
Antonio Sefer 0 1
Ионице Александру 1 0
Virgil Andrei Draghia 1 0
Anestis Nastos 1 0
Бну-Марзук Юнес 1 0
Мойсе Ромарио 1 0
Стахл Алберт 1 0
Rares Ilie 1 0
Petre Goge 1 0
Mihai Iosif 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marius Croitoru 6 0
Цигэнашу Александр 6 0
Шерони Алин 5 0
Тирковеану Андрей 3 1
Эджума Малком 3 1
Дава Джойским 4 0
Папа Энрико 4 0
Роман Михай 3 0
Онгенда Эрвин 3 0
Браун Кристофер 3 0
Жажа Коэльо 2 0
Лупета Жуси 2 0
Петковски Петар 2 0
Фили Реалдо 2 0
Флореску Эдуард 2 0
Сила Ришар 2 0
Раковитан Богдан 2 0
Mateus Criciuma 2 0
Пап Эдуард 1 0
Martin Remacle 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
4
50%
2
18%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
38%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
6
75%
76-90

Забито

16
9
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
4
25%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
5
31%
2
22%
76-90

Пропущено

14
10
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
4
29%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
4
29%
4
40%
76-90

Забито

24
20
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
7
29%
29%
2
10%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
2
8%
3
15%
31-45
7
29%
29%
3
15%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
5
21%
3
15%
76-90

Пропущено

21
18
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
4
19%
3
17%
31-45
4
19%
3
17%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
7
33%
10
56%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1
Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0
Ботошани
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Ботошани - Волунтари 1:1
ФКСБ - Ботошани 3:1 Арджеш - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Ботошани 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Сепси - Ботошани 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 Ботошани - УТА Арад 2:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:2 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - ФКСБ 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 20 18 0 2 31 - 8 54
2. Университатя Крайова 40 13 11 16 49 - 44 50
3. ФКСБ 20 14 4 2 38 - 17 46
4. Волунтари 21 11 4 6 25 - 20 37
5. Ботошани 1:1 21 8 10 3 21 - 19 34
6. Рапид Бухарест 1:1 21 8 8 5 26 - 21 32
7. Вииторул Констанца 20 8 5 7 21 - 13 29
8. Арджеш 20 8 4 8 19 - 17 28
9. УТА Арад 21 6 9 6 17 - 15 27
10. Сепси 20 5 10 5 21 - 18 25
11. Миовени 20 5 5 10 13 - 27 20
12. Газ-Метан Медиаш 21 5 5 11 17 - 25 20
13. Киндия Тырговиште 20 4 7 9 12 - 17 19
14. Динамо Бухарест 20 3 3 14 15 - 41 12
15. Академика Клинчени 20 2 5 13 15 - 40 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 20 9 5 6 30 - 19 32
2. ЧФР Клуж 10 10 0 0 18 - 4 30
3. ФКСБ 10 9 1 0 29 - 9 28
4. Волунтари 11 7 2 2 15 - 8 23
5. Вииторул Констанца 10 7 1 2 16 - 4 22
6. Рапид Бухарест 1:1 11 4 4 3 10 - 7 16
7. Ботошани 1:1 10 3 5 2 9 - 10 14
8. Сепси 10 3 4 3 12 - 10 13
9. УТА Арад 10 3 4 3 7 - 7 13
10. Миовени 10 3 3 4 5 - 8 12
11. Динамо Бухарест 10 3 3 4 11 - 14 12
12. Газ-Метан Медиаш 11 2 5 4 9 - 11 11
13. Арджеш 10 3 2 5 8 - 10 11
14. Киндия Тырговиште 10 2 3 5 8 - 12 9
15. Академика Клинчени 10 1 3 6 7 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 10 8 0 2 13 - 4 24
2. Университатя Крайова 21 5 6 10 19 - 27 21
3. Ботошани 1:1 11 5 5 1 12 - 9 20
4. ФКСБ 10 5 3 2 9 - 8 18
5. Арджеш 10 5 2 3 11 - 7 17
6. Рапид Бухарест 1:1 10 4 4 2 16 - 14 16
7. УТА Арад 11 3 5 3 10 - 8 14
8. Волунтари 10 4 2 4 10 - 12 14
9. Сепси 10 2 6 2 9 - 8 12
10. Киндия Тырговиште 10 2 4 4 4 - 5 10
11. Газ-Метан Медиаш 10 3 0 7 8 - 14 9
12. Миовени 10 2 2 6 8 - 19 8
13. Вииторул Констанца 10 1 4 5 5 - 9 7
14. Академика Клинчени 10 1 2 7 8 - 25 5
15. Динамо Бухарест 10 0 0 10 4 - 27 0
  • Второй тайм
  • 54'
    Ботошани выполняет удар от ворот.
  • 52'
    Jaja сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    52'
    ГОООООЛ - Тирковеану Андрей Ботошани забивает ударом головой
  • 52'
    Jaja из команды Ботошани делает отличный кросс...
  • 52'
    Отличные скиллы показывает Jaja, обводя своих соперников
  • 52'
    Jaja из команды Ботошани идет с мячом вперед на обострение...
  • 52'
    Ботошани пытается что-то создать.
  • 52'
    Тирковеану Андрей из команды Ботошани делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Травма, повреждение
    51'
    Бэлан Адриан возвращается на поле.
  • 51'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    51'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бэлан Адриан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    51'
    Бэлан Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 51'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 50'
    Удар от ворот произведет Рапид Бухарест
  • 50'
    Эджума Малком из команды Ботошани наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    50'
    Цигэнашу Александр из команды Ботошани подал угловой слева.
  • 49'
    Horatiu Moldovan не дал случится голу! Jaja должен был забивать, но Horatiu Moldovan сделал отличный сейв
  • 49'
    Роман Михай из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
  • 49'
    Ботошани пытается что-то создать.
  • 48'
    Ботошани контролирует мяч.
  • 48'
    Ботошани контролирует мяч.
  • 47'
    Рапид Бухарест контролирует мяч.
  • 47'
    Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Giulesti-Valentin Stanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Рапид Бухарест
Ничья
Ботошани
3.16
3.48
9.24
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рапид Бухарест 1:1 Ботошани онлайн


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Рапид Бухарест
Ботошани

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