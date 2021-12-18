Horatiu Moldovan не дал случится голу! Jaja должен был забивать, но Horatiu Moldovan сделал отличный сейв

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Почти гол! Црепуля Любян пробил головой по воротам, но Eduard Pap спас!

47' Команда Рапид Бухарест играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Роман Михай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Браун Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Албу Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Ботошани выполняет удар от ворот.

42' Црепуля Любян не смог попасть в створ ударом издали

42' Albert Stahl из команды Рапид Бухарест сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

42' Albert Stahl из команды Рапид Бухарест идет с мячом вперед на обострение...

42' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Бну-Марзук Юнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Белу Клаудиу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Албу Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Jaja из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...

40' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Horatiu Moldovan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Бну-Марзук Юнес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Онгенда Эрвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Albert Stahl сделал результативную передачу.

33' Белу Клаудиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Дандя Александру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Цигэнашу Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Ботошани выполняет удар от ворот.

29' Antonio Sefer решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

28' Дава Джойским - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

27' Jaja пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

26' Онгенда Эрвин пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan ловит мяч

26' Отличные скиллы показывает Тирковеану Андрей , обводя своих соперников

24' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Албу Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Хороший удар издали нанес Тирковеану Андрей , но отличный сейв сделал Horatiu Moldovan. Угловой.

18' Как он промахнулся? Роман Михай имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

18' Отличные скиллы показывает Роман Михай , обводя своих соперников

18' Jaja из команды Ботошани делает пас партнеру.

18' Jaja из команды Ботошани идет с мячом вперед на обострение...

18' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Онгенда Эрвин из команды Ботошани сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

14' Белу Клаудиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Роман Михай нанес удар издали, а Horatiu Moldovan отбил его обратно в игру!

12' Petre Goge получает желтую карточку за нырок

12' Petre Goge упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

11' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Тирковеану Андрей наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

10' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Цигэнашу Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Цигэнашу Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Матч возобновлен

8' Jaja на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Antonio Sefer бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

4' Цигэнашу Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Albert Stahl из команды Рапид Бухарест идет с мячом вперед на обострение...

3' Ботошани выполняет удар от ворот.

3' Браун Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ботошани начинает с центра поля