Румыния: Первая лига 2021-2022
1:1
Второй тайм: 54'
Стадион: Stadionul Giuleşti-Valentin Stănescu
12' Желтая карточкаPetre Goge
28' Желтая карточкаДава Джойским
1:0
34' ГолБну-Марзук Юнес
1:1
52' ГолТирковеану Андрей
Ход матча
12'
28'
34'
1:0
52'
1:1
Владение мячом
77
Белу
Клаудиу
13
Petre
Goge
29
Стахл
Алберт
67
Папа
Энрико
17
Жажа
Коэльо
11
Роман
Михай
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Белу КлаудиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Petre GogeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Стахл АлбертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
10 Rares Ilie
-
-
Главный тренер: Mihai Iosif
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Жажа КоэльоПолузащитник
-
11 Роман МихайНападающий
- Запасные игроки
-
22 Контра МариоВратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Полузащитник
-
89 Эрве КажПолузащитник
- Нападающий
-
28 Фили РеалдоНападающий
-
42 Лупета ЖусиНападающий
-
77 Andrei Dragu
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
История личных встреч
Рапид Бухарест
Ботошани
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|6 (2)
|0.29
|Албу Кристиан
|5
|0.24
|Бну-Марзук Юнес
|3
|0.14
|Saifeddine Alami Bazza
|2
|0.1
|Rares Ilie
|1
|0.05
|Кырнац Николае
|1
|0.05
|Стахл Алберт
|1
|0.05
|Petre Goge
|1
|0.05
|Сэпунару Кристиан
|1 (1)
|0.05
|Григоре Драгош
|1
|0.05
|Дандя Александру
|1
|0.05
|Catalin Hlistei
|1
|0.05
|Stefan Panoiu
|1
|0.05
|Белу Клаудиу
|0
|0
|Antonio Sefer
|0
|0
|Ионице Александру
|0
|0
|Мораис Жуниор II
|0
|0
|Црепуля Любян
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эджума Малком
|4
|0.19
|Онгенда Эрвин
|3 (1)
|0.14
|Эрве Каж
|3 (1)
|0.14
|Роман Михай
|2
|0.1
|Дава Джойским
|2
|0.1
|Браун Кристофер
|1
|0.05
|Киндриш Андрей
|1
|0.05
|Папа Энрико
|1
|0.05
|Петковски Петар
|1
|0.05
|Тирковеану Андрей
|1
|0.05
|Раковитан Богдан
|1
|0.05
|Mateus Criciuma
|1
|0.05
|Жажа Коэльо
|0
|0
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|Фили Реалдо
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белу Клаудиу
|8
|1
|Мораис Жуниор II
|8
|1
|Сэпунару Кристиан
|7
|0
|Албу Кристиан
|6
|0
|Saifeddine Alami Bazza
|3
|1
|Григоре Драгош
|4
|0
|Дандя Александру
|3
|0
|Црепуля Любян
|3
|0
|Бэлан Адриан
|3
|0
|Catalin Hlistei
|3
|0
|Кырнац Николае
|3
|0
|Молдован Хорациу
|2
|0
|Antonio Sefer
|0
|1
|Ионице Александру
|1
|0
|Virgil Andrei Draghia
|1
|0
|Anestis Nastos
|1
|0
|Бну-Марзук Юнес
|1
|0
|Мойсе Ромарио
|1
|0
|Стахл Алберт
|1
|0
|Rares Ilie
|1
|0
|Petre Goge
|1
|0
|Mihai Iosif
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marius Croitoru
|6
|0
|Цигэнашу Александр
|6
|0
|Шерони Алин
|5
|0
|Тирковеану Андрей
|3
|1
|Эджума Малком
|3
|1
|Дава Джойским
|4
|0
|Папа Энрико
|4
|0
|Роман Михай
|3
|0
|Онгенда Эрвин
|3
|0
|Браун Кристофер
|3
|0
|Жажа Коэльо
|2
|0
|Лупета Жуси
|2
|0
|Петковски Петар
|2
|0
|Фили Реалдо
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Сила Ришар
|2
|0
|Раковитан Богдан
|2
|0
|Mateus Criciuma
|2
|0
|Пап Эдуард
|1
|0
|Martin Remacle
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
4
50%
2
18%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
38%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
6
75%
76-90
Забито
16
9
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
4
25%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
5
31%
2
22%
76-90
Пропущено
14
10
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
4
29%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
4
29%
4
40%
76-90
Забито
24
20
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
7
29%
29%
2
10%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
2
8%
3
15%
31-45
7
29%
29%
3
15%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
5
21%
3
15%
76-90
Пропущено
21
18
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
4
19%
3
17%
31-45
4
19%
3
17%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
7
33%
10
56%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1
Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0
Ботошани
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Ботошани - Волунтари 1:1
ФКСБ - Ботошани 3:1 Арджеш - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Ботошани 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Сепси - Ботошани 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 Ботошани - УТА Арад 2:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:2 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - ФКСБ 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|20
|18
|0
|2
|31 - 8
|54
|2.
|Университатя Крайова
|40
|13
|11
|16
|49 - 44
|50
|3.
|ФКСБ
|20
|14
|4
|2
|38 - 17
|46
|4.
|Волунтари
|21
|11
|4
|6
|25 - 20
|37
|5.
|Ботошани
|1:1
|21
|8
|10
|3
|21 - 19
|34
|6.
|Рапид Бухарест
|1:1
|21
|8
|8
|5
|26 - 21
|32
|7.
|Вииторул Констанца
|20
|8
|5
|7
|21 - 13
|29
|8.
|Арджеш
|20
|8
|4
|8
|19 - 17
|28
|9.
|УТА Арад
|21
|6
|9
|6
|17 - 15
|27
|10.
|Сепси
|20
|5
|10
|5
|21 - 18
|25
|11.
|Миовени
|20
|5
|5
|10
|13 - 27
|20
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|21
|5
|5
|11
|17 - 25
|20
|13.
|Киндия Тырговиште
|20
|4
|7
|9
|12 - 17
|19
|14.
|Динамо Бухарест
|20
|3
|3
|14
|15 - 41
|12
|15.
|Академика Клинчени
|20
|2
|5
|13
|15 - 40
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|20
|9
|5
|6
|30 - 19
|32
|2.
|ЧФР Клуж
|10
|10
|0
|0
|18 - 4
|30
|3.
|ФКСБ
|10
|9
|1
|0
|29 - 9
|28
|4.
|Волунтари
|11
|7
|2
|2
|15 - 8
|23
|5.
|Вииторул Констанца
|10
|7
|1
|2
|16 - 4
|22
|6.
|Рапид Бухарест
|1:1
|11
|4
|4
|3
|10 - 7
|16
|7.
|Ботошани
|1:1
|10
|3
|5
|2
|9 - 10
|14
|8.
|Сепси
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|9.
|УТА Арад
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|10.
|Миовени
|10
|3
|3
|4
|5 - 8
|12
|11.
|Динамо Бухарест
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|11
|2
|5
|4
|9 - 11
|11
|13.
|Арджеш
|10
|3
|2
|5
|8 - 10
|11
|14.
|Киндия Тырговиште
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|15.
|Академика Клинчени
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|10
|8
|0
|2
|13 - 4
|24
|2.
|Университатя Крайова
|21
|5
|6
|10
|19 - 27
|21
|3.
|Ботошани
|1:1
|11
|5
|5
|1
|12 - 9
|20
|4.
|ФКСБ
|10
|5
|3
|2
|9 - 8
|18
|5.
|Арджеш
|10
|5
|2
|3
|11 - 7
|17
|6.
|Рапид Бухарест
|1:1
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|7.
|УТА Арад
|11
|3
|5
|3
|10 - 8
|14
|8.
|Волунтари
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|9.
|Сепси
|10
|2
|6
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Киндия Тырговиште
|10
|2
|4
|4
|4 - 5
|10
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|3
|0
|7
|8 - 14
|9
|12.
|Миовени
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|13.
|Вииторул Констанца
|10
|1
|4
|5
|5 - 9
|7
|14.
|Академика Клинчени
|10
|1
|2
|7
|8 - 25
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|10
|0
|0
|10
|4 - 27
|0