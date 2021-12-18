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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Рапид Бухарест
1:1
Конец матча

Стадион:
Ботошани
0'
12' Желтая карточка
Petre Goge
28' Желтая карточка
Дава Джойским
1:0
34' Гол
Бну-Марзук Юнес
1:1
52' Гол
Тирковеану Андрей
61' Желтая карточка
Marius Croitoru
85' Желтая карточка
Раковитан Богдан
86' Желтая карточка
Белу Клаудиу
89' Желтая карточка
Robert Stanici
90'+5
31
Молдован
Хорациу
77
Белу
Клаудиу
23
Албу
Кристиан
30
Дандя
Александру
13
Petre
Goge
7
Antonio
Sefer
17
Stefan
Panoiu
4
Црепуля
Любян
29
Стахл
Алберт
57
Бну-Марзук
Юнес
9
Бэлан
Адриан
1
Пап
Эдуард
47
Браун
Кристофер
5
Дава
Джойским
25
Раковитан
Богдан
30
Цигэнашу
Александр
67
Папа
Энрико
18
Эджума
Малком
8
Тирковеану
Андрей
10
Онгенда
Эрвин
17
Жажа
Коэльо
11
Роман
Михай
Рапид Бухарест
Ботошани

История личных встреч

Рапид Бухарест
Ботошани

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
К
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 6 (2) 0.29
Албу Кристиан 5 0.24
Бну-Марзук Юнес 3 0.14
Saifeddine Alami Bazza 2 0.1
Rares Ilie 1 0.05
Кырнац Николае 1 0.05
Стахл Алберт 1 0.05
Petre Goge 1 0.05
Сэпунару Кристиан 1 (1) 0.05
Григоре Драгош 1 0.05
Дандя Александру 1 0.05
Catalin Hlistei 1 0.05
Stefan Panoiu 1 0.05
Белу Клаудиу 0 0
Antonio Sefer 0 0
Ионице Александру 0 0
Мораис Жуниор II 0 0
Црепуля Любян 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджума Малком 4 0.19
Онгенда Эрвин 3 (1) 0.14
Эрве Каж 3 (1) 0.14
Роман Михай 2 0.1
Дава Джойским 2 0.1
Браун Кристофер 1 0.05
Киндриш Андрей 1 0.05
Папа Энрико 1 0.05
Петковски Петар 1 0.05
Тирковеану Андрей 1 0.05
Раковитан Богдан 1 0.05
Mateus Criciuma 1 0.05
Жажа Коэльо 0 0
Цигэнашу Александр 0 0
Фили Реалдо 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белу Клаудиу 9 1
Мораис Жуниор II 8 1
Сэпунару Кристиан 7 0
Албу Кристиан 6 0
Saifeddine Alami Bazza 3 1
Григоре Драгош 4 0
Дандя Александру 3 0
Црепуля Любян 3 0
Бэлан Адриан 3 0
Catalin Hlistei 3 0
Кырнац Николае 3 0
Молдован Хорациу 2 0
Antonio Sefer 0 1
Ионице Александру 1 0
Virgil Andrei Draghia 1 0
Anestis Nastos 1 0
Бну-Марзук Юнес 1 0
Мойсе Ромарио 1 0
Стахл Алберт 1 0
Rares Ilie 1 0
Petre Goge 1 0
Mihai Iosif 1 0
Robert Stanici 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marius Croitoru 7 0
Цигэнашу Александр 6 0
Шерони Алин 5 0
Тирковеану Андрей 3 1
Эджума Малком 3 1
Дава Джойским 4 0
Папа Энрико 4 0
Роман Михай 3 0
Онгенда Эрвин 3 0
Браун Кристофер 3 0
Раковитан Богдан 3 0
Жажа Коэльо 2 0
Лупета Жуси 2 0
Петковски Петар 2 0
Фили Реалдо 2 0
Флореску Эдуард 2 0
Сила Ришар 2 0
Mateus Criciuma 2 0
Пап Эдуард 1 0
Martin Remacle 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
12
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
4
44%
2
17%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
3
33%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
6
67%
76-90

Забито

16
9
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
4
25%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
5
31%
2
22%
76-90

Пропущено

14
10
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
4
29%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
4
29%
4
40%
76-90

Забито

25
21
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
7
28%
2
10%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
7
28%
4
19%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
5
20%
3
14%
76-90

Пропущено

22
19
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
2
9%
0
0%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
4
18%
4
21%
31-45
5
23%
3
16%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
7
32%
10
53%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1
Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0
Ботошани
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Ботошани - Волунтари 1:1
ФКСБ - Ботошани 3:1 Арджеш - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Ботошани 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Сепси - Ботошани 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 Ботошани - УТА Арад 2:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:2 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - ФКСБ 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 20 18 0 2 31 - 8 54
2. Университатя Крайова 40 13 11 16 49 - 44 50
3. ФКСБ 20 14 4 2 38 - 17 46
4. Волунтари 21 11 4 6 25 - 20 37
5. Ботошани 21 8 10 3 21 - 19 34
6. Рапид Бухарест 21 8 8 5 26 - 21 32
7. Вииторул Констанца 20 8 5 7 21 - 13 29
8. Арджеш 20 8 4 8 19 - 17 28
9. УТА Арад 21 6 9 6 17 - 15 27
10. Сепси 20 5 10 5 21 - 18 25
11. Миовени 20 5 5 10 13 - 27 20
12. Газ-Метан Медиаш 21 5 5 11 17 - 25 20
13. Киндия Тырговиште 20 4 7 9 12 - 17 19
14. Динамо Бухарест 20 3 3 14 15 - 41 12
15. Академика Клинчени 20 2 5 13 15 - 40 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 20 9 5 6 30 - 19 32
2. ЧФР Клуж 10 10 0 0 18 - 4 30
3. ФКСБ 10 9 1 0 29 - 9 28
4. Волунтари 11 7 2 2 15 - 8 23
5. Вииторул Констанца 10 7 1 2 16 - 4 22
6. Рапид Бухарест 11 4 4 3 10 - 7 16
7. Ботошани 10 3 5 2 9 - 10 14
8. Сепси 10 3 4 3 12 - 10 13
9. УТА Арад 10 3 4 3 7 - 7 13
10. Миовени 10 3 3 4 5 - 8 12
11. Динамо Бухарест 10 3 3 4 11 - 14 12
12. Газ-Метан Медиаш 11 2 5 4 9 - 11 11
13. Арджеш 10 3 2 5 8 - 10 11
14. Киндия Тырговиште 10 2 3 5 8 - 12 9
15. Академика Клинчени 10 1 3 6 7 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 10 8 0 2 13 - 4 24
2. Университатя Крайова 21 5 6 10 19 - 27 21
3. Ботошани 11 5 5 1 12 - 9 20
4. ФКСБ 10 5 3 2 9 - 8 18
5. Арджеш 10 5 2 3 11 - 7 17
6. Рапид Бухарест 10 4 4 2 16 - 14 16
7. УТА Арад 11 3 5 3 10 - 8 14
8. Волунтари 10 4 2 4 10 - 12 14
9. Сепси 10 2 6 2 9 - 8 12
10. Киндия Тырговиште 10 2 4 4 4 - 5 10
11. Газ-Метан Медиаш 10 3 0 7 8 - 14 9
12. Миовени 10 2 2 6 8 - 19 8
13. Вииторул Констанца 10 1 4 5 5 - 9 7
14. Академика Клинчени 10 1 2 7 8 - 25 5
15. Динамо Бухарест 10 0 0 10 4 - 27 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Giulesti-Valentin Stanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Рапид Бухарест 1:1 Ботошани онлайн


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