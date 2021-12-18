Второй тайм

95' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Удар от ворот произведет Ботошани

94' Antonio Sefer не смог попасть в створ ударом издали

93' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Эрве Каж нанес удар головой, но Horatiu Moldovan спокойно отбил мяч.

91' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Флорикэ Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Фили Реалдо имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

90' Отличные скиллы показывает Mateus Criciuma , обводя своих соперников

89' Robert Stanici совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

89' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Тактическая замена. Бну-Марзук Юнес уходит с поля и его заменяет Ciprian Popescu

86' Белу Клаудиу совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

85' Богдан Раковитан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

83' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Матч возобновлен

81' Пап Эдуард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

81' Матч возобновлен

81' Ох, нехорошо это выглядит. Фили Реалдо получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Фили Реалдо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

76' Тактическая замена. Albert Stahl уходит с поля и его заменяет Alexandru Despa

75' Дава Джойским выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Игрок Mateus Criciuma из команды Ботошани неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

73' Отличные скиллы показывает Andrei Dragu , обводя своих соперников

71' Эджума Малком не смог попасть в створ ударом издали

70' Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Албу Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' [player1] бьет и мяч из-за рикошета проходит мимо

69' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Матч возобновлен

68' Тактическая замена. Jaja уходит с поля и его заменяет Mateus Criciuma

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Тирковеану Андрей из команды Ботошани пасует в штрафную, но Horatiu Moldovan выходит и ловит мяч.

68' Плохо сыграл Дава Джойским - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

67' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Браун Кристофер из команды Ботошани сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

65' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Marius Croitoru получает желтую карточку за игру рукой

61' Игрок команды Ботошани играет рукой

60' Роман Михай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Jaja не смог попасть в створ ударом издали

59' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест сделал отличный сейв!

56' Так близко к голу! Дава Джойским имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Horatiu Moldovan!

55' Белу Клаудиу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Роман Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Белу Клаудиу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Ботошани выполняет удар от ворот.

52' Jaja сделал результативную передачу.

52' Jaja из команды Ботошани делает отличный кросс...

52' Отличные скиллы показывает Jaja, обводя своих соперников

52' Jaja из команды Ботошани идет с мячом вперед на обострение...

52' Тирковеану Андрей из команды Ботошани делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

51' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Бэлан Адриан получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Бэлан Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Horatiu Moldovan не дал случится голу! Jaja должен был забивать, но Horatiu Moldovan сделал отличный сейв

47' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля