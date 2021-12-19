Испания: Ла Лига 2021-2022
1:0
2' ГолУильямс Иньяки
1:1
6' ГолХуанми Мигель
49' Желтая карточкаФекир Набиль
1:2
52' ГолФекир Набиль
59' Желтая карточкаСаррага Ойер
59' Желтая карточкаГидо Родригес
Ход матча
2'
1:0
6'
1:1
49'
52'
1:2
59'
59'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 7
-
4 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
15
Лекуе
Иньиго
30
Уильямс
Нико
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
13
Силва
Руи
15
Морено
Алекс
12
Виллиан
Жозе
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Уильямс НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Морсильо ХонПолузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Атлетик Б
Бетис
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
25 матчей
56%
20%
24%
14 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
48%
12%
10 побед 12 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|4
|0.22
|Гарсия Рауль
|3
|0.17
|Муньяин Икер
|2 (1)
|0.11
|Иньиго Мартинес
|2
|0.11
|Вивиан Даниэль
|1
|0.06
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Беренгер Алекс
|0
|0
|Сансет Ойян
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|12
|0.67
|Виллиан Жозе
|6 (2)
|0.33
|Фекир Набиль
|3
|0.17
|Морено Алекс
|3
|0.17
|Иглесиас Борха
|3 (1)
|0.17
|Каналес Серхио
|1
|0.06
|Родри Родриго
|1
|0.06
|Песселья Херман
|1
|0.06
|Эрмосо Кике
|1
|0.06
|Гидо Родригес
|0
|0
|Гонсалес Эдгар
|0
|0
|Тельо Кристиан
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иньиго Мартинес
|4
|2
|Гарсия Дани
|5
|0
|Беренгер Алекс
|3
|0
|Йерай Альварес
|3
|0
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|Лекуе Иньиго
|2
|0
|Морсильо Хон
|2
|0
|Венседор Унай
|2
|0
|Саррага Ойер
|2
|0
|Уильямс Нико
|2
|0
|Гарсия Рауль
|1
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|5
|1
|Фекир Набиль
|6
|0
|Гонсалес Эдгар
|5
|0
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Песселья Херман
|1
|1
|Каналес Серхио
|2
|0
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Карвалью Вилльям
|2
|0
|Морено Алекс
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Виктор Руис
|1
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Тельо Кристиан
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Иглесиас Борха
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
29%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
1
14%
5
42%
76-90
Пропущено
10
7
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
4
40%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Забито
4
20
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
1
25%
2
10%
31-45
1
25%
3
15%
46-60
1
25%
5
25%
61-75
1
25%
3
15%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
1
11%
76-90
Забито
11
32
4 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
8 Не забивали 2
2
18%
4
13%
1-15
0
0%
7
22%
16-30
2
18%
3
9%
31-45
2
18%
4
13%
46-60
3
27%
6
19%
61-75
2
18%
8
25%
76-90
Пропущено
14
16
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
14%
2
13%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
6
43%
4
25%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
1
7%
4
25%
61-75
3
21%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Атлетик Б - Севилья 0:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Гранада 2:2
Леванте - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Эльче - Атлетик Б 0:0 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1
Бетис
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1
Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|39 - 15
|42
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|Бетис
|2:1 Заявка
|18
|11
|3
|4
|32 - 19
|36
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|26 - 18
|30
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|20 - 20
|29
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 20
|29
|7.
|Барселона
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 21
|27
|8.
|Валенсия
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 23
|25
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|10.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|17 - 21
|22
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|21 - 18
|22
|12.
|Атлетик Б
|1:2 Заявка
|18
|4
|9
|5
|14 - 14
|21
|13.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 22
|20
|14.
|Мальорка
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|17 - 27
|20
|15.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 25
|19
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 24
|15
|17.
|Эльче
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|18.
|Кадис
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 31
|13
|19.
|Хетафе
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 20
|12
|20.
|Леванте
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 5
|20
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Бетис
|2:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|7.
|Валенсия
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 6
|15
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|11.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|12.
|Гранада
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|13.
|Атлетик Б
|1:2 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|15.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|16.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|18.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 13
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|6 - 11
|6
|20.
|Кадис
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|2.
|Бетис
|2:1 Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|6.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|7.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Атлетик Б
|1:2 Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 20
|8
|11.
|Кадис
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Барселона
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|16.
|Алавес
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 17
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|10 - 21
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:2 Бетис
Исход игры
Атлетик Б
36.4% (51)
Ничья
40.7% (57)
Бетис
22.9% (32)
Тотал 2.5
Больше
25.38% (33)
Меньше
74.62% (97)
Обе команды забьют
Да
63.85% (83)
Нет
36.15% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.7% (50)
2:1 Атлетик Б
14.3% (20)
1:0 Атлетик Б
14.3% (20)
0:1 Бетис
10.7% (15)
1:2 Бетис
6.4% (9)
2:0 Атлетик Б
3.6% (5)
0:2 Бетис
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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