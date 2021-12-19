Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Силва Руи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Каналес Серхио нанес удар головой, но Хулен Агирресабала спокойно отбил мяч.

46' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Весга Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Нико Уильямс пробует нанести удар издали, но Руй Силва держит все под контролем

44' Нико Уильямс из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...

43' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Йерай Альварес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Виллиан Жозе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

35' Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Игрок из команды Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Нико Уильямс из команды Атлетик Б отдал передачу, которая была заблокирована.

32' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Безумный фол. Фекир Набиль грубо играет против соперника. Пострадал Нико Уильямс

30' Бетис выполняет удар от ворот.

28' Нико Уильямс из команды Атлетик Б в офсайде

28' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Бетис выполняет удар от ворот.

26' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б в офсайде

25' Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Рауль Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Нуньес Унай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Фекир Набиль из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

21' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Нико Уильямс из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

18' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Фекир Набиль из команды Бетис навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

14' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Гидо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Бетис выполняет удар от ворот.

10' Муньяин Икер из команды Атлетик Б сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

9' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Гидо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Бетис выполняет удар от ворот.

8' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

8' Бартра Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Команда Бетис сравняла счет! Игра продолжается!

6' Г О О О О О Л - Хуанми Мигель из команды Бетис легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

6' Почти гол! Морено Алекс пробил головой по воротам, но Хулен Агирресабала спас!

5' Бельерин Эктор нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

5' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Рауль Гарсия наказан за толчок Бартра Марк

4' Матч возобновлен

3' Команда Атлетик Б забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

2' Г О О О О Л - Уильямс Иньяки забивает с правой ноги!

2' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

2' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Бетис начинает с центра поля