  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетик Б
1:2
Второй тайм: 60'

Стадион: Зрители: 38002
Бетис
0'
1:0
2' Гол
Уильямс Иньяки
1:1
6' Гол
Хуанми Мигель
49' Желтая карточка
Фекир Набиль
1:2
52' Гол
Фекир Набиль
59' Желтая карточка
Саррага Ойер
59' Желтая карточка
Гидо Родригес
60'

Ход матча

2'
Уильямс Иньяки
(Муньяин Икер)
1:0
6'
1:1
Хуанми Мигель
49'
 
Фекир Набиль
52'
1:2
Фекир Набиль
(Карвалью Вилльям)
55'
Саррага Ойер
Весга Микель
 
55'
Де Маркос Оскар
Лекуе Иньиго
 
59'
Саррага Ойер
 
59'
 
Гидо Родригес

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 140
Атлетик Б 36.4% (51)
X 40.7% (57)
Бетис 22.9% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Бетис
2.77
3.58
3.46
Все Коэффициенты
Новости
26
Агиррезабала
Жульен
15
Лекуе
Иньиго
5
Йерай
Альварес
3
Нуньес
Унай
24
Баленсиага
Микель
30
Уильямс
Нико
16
Венседор
Унай
6
Весга
Микель
10
Муньяин
Икер
9
Уильямс
Иньяки
22
Гарсия
Рауль
13
Силва
Руи
19
Бельерин
Эктор
5
Бартра
Марк
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
12
Виллиан
Жозе
Атлетик Б
4-4-2
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетик Б
Бетис

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

25 матчей

56%
20%
24%
14 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
48%
12%
10 побед 12 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
КК
1:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:2
П
1:0
П
2:2
П
2:0
П
0:2
П
2:1
П
1:0
П
3:1
П
1:3
ТМК
1:1
П
0:2
КК
2:0
КК
1:0
П
2:1
П
1:1
П
3:5
П
2:1
П
2:3
П
1:0
П
0:1
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 4 0.22
Гарсия Рауль 3 0.17
Муньяин Икер 2 (1) 0.11
Иньиго Мартинес 2 0.11
Вивиан Даниэль 1 0.06
Лекуе Иньиго 0 0
Беренгер Алекс 0 0
Сансет Ойян 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 12 0.67
Виллиан Жозе 6 (2) 0.33
Фекир Набиль 3 0.17
Морено Алекс 3 0.17
Иглесиас Борха 3 (1) 0.17
Каналес Серхио 1 0.06
Родри Родриго 1 0.06
Песселья Херман 1 0.06
Эрмосо Кике 1 0.06
Гидо Родригес 0 0
Гонсалес Эдгар 0 0
Тельо Кристиан 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Бельерин Эктор 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 4 2
Гарсия Дани 5 0
Беренгер Алекс 3 0
Йерай Альварес 3 0
Де Маркос Оскар 2 0
Лекуе Иньиго 2 0
Морсильо Хон 2 0
Венседор Унай 2 0
Саррага Ойер 2 0
Уильямс Нико 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Унай Симон 1 0
Нуньес Унай 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 5 1
Фекир Набиль 6 0
Гонсалес Эдгар 5 0
Хуанми Мигель 3 0
Песселья Херман 1 1
Каналес Серхио 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Морено Алекс 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Гуардадо Андрес 1 0
Виктор Руис 1 0
Браво Клаудио 1 0
Тельо Кристиан 1 0
Силва Руи 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Акуоку Поль 1 0
Миранда Хуан 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
29%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
1
14%
5
42%
76-90

Пропущено

10
7
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
4
40%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Забито

4
20
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
1
25%
2
10%
31-45
1
25%
3
15%
46-60
1
25%
5
25%
61-75
1
25%
3
15%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Забито

11
32
4 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
8 Не забивали 2
2
18%
4
13%
1-15
0
0%
7
22%
16-30
2
18%
3
9%
31-45
2
18%
4
13%
46-60
3
27%
6
19%
61-75
2
18%
8
25%
76-90

Пропущено

14
16
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
14%
2
13%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
6
43%
4
25%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
1
7%
4
25%
61-75
3
21%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Атлетик Б - Севилья 0:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Гранада 2:2
Леванте - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Эльче - Атлетик Б 0:0 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1
Бетис
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1
Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 3 1 39 - 15 42
2. Севилья Заявка 17 11 4 2 28 - 12 37
3. Бетис 2:1 Заявка 18 11 3 4 32 - 19 36
4. Райо Вальекано Заявка 18 9 3 6 26 - 18 30
5. Реал Сосьедад Заявка 18 8 5 5 20 - 20 29
6. Атлетико М Заявка 17 8 5 4 28 - 20 29
7. Барселона Заявка 17 7 6 4 28 - 21 27
8. Валенсия Заявка 17 6 7 4 26 - 23 25
9. Эспаньол Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
10. Осасуна Заявка 17 5 7 5 17 - 21 22
11. Вильярреал Заявка 17 5 7 5 21 - 18 22
12. Атлетик Б 1:2 Заявка 18 4 9 5 14 - 14 21
13. Сельта Заявка 18 5 5 8 20 - 22 20
14. Мальорка Заявка 18 4 8 6 17 - 27 20
15. Гранада Заявка 17 4 7 6 21 - 25 19
16. Алавес Заявка 17 4 3 10 13 - 24 15
17. Эльче Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
18. Кадис Заявка 17 2 7 8 15 - 31 13
19. Хетафе Заявка 17 2 6 9 11 - 20 12
20. Леванте Заявка 17 0 8 9 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Севилья Заявка 8 7 1 0 20 - 7 22
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 2 0 18 - 5 20
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Бетис 2:1 Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
7. Валенсия Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
8. Реал Сосьедад Заявка 9 4 3 2 6 - 6 15
9. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
10. Вильярреал Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
11. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
12. Гранада Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
13. Атлетик Б 1:2 Заявка 9 3 2 4 10 - 10 11
14. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
15. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
16. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
17. Хетафе Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
18. Осасуна Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
19. Леванте Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
20. Кадис Заявка 9 0 5 4 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис 2:1 Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
5. Атлетико М Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
6. Осасуна Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Атлетик Б 1:2 Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Валенсия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Мальорка Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
11. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
12. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
13. Гранада Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
14. Барселона Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
15. Райо Вальекано Заявка 9 1 2 6 7 - 15 5
16. Алавес Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
17. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
18. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
19. Эспаньол Заявка 9 0 3 6 6 - 14 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Атлетик Б 36.4% (51)
X 40.7% (57)
Бетис 22.9% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Бетис
2.77
3.58
3.46
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Атлетик Б 1:2 Бетис онлайн


Прогнозы на матч Атлетик Б 1:2 Бетис

Исход игры
Атлетик Б
36.4% (51)
Ничья
40.7% (57)
Бетис
22.9% (32)
Тотал 2.5
Больше
25.38% (33)
Меньше
74.62% (97)
Обе команды забьют
Да
63.85% (83)
Нет
36.15% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.7% (50)
2:1 Атлетик Б
14.3% (20)
1:0 Атлетик Б
14.3% (20)
0:1 Бетис
10.7% (15)
1:2 Бетис
6.4% (9)
2:0 Атлетик Б
3.6% (5)
0:2 Бетис
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Атлетик Б
Бетис

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 