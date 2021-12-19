  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетик Б
3:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 38002
Бетис
0'
1:0
2' Гол
Уильямс Иньяки
1:1
6' Гол
Хуанми Мигель
49' Желтая карточка
Фекир Набиль
1:2
52' Гол
Фекир Набиль
58' Желтая карточка
Саррага Ойер
58' Желтая карточка
Гидо Родригес
2:2
72' Гол
Уильямс Иньяки
3:2
89' Гол
Де Маркос Оскар
90' Желтая карточка
Миранда Хуан
90' Желтая карточка
Мануэль Пеллегрини
90'+7

Ход матча

2'
Уильямс Иньяки
(Муньяин Икер)
1:0
6'
1:1
Хуанми Мигель
49'
 
Фекир Набиль
52'
1:2
Фекир Набиль
(Карвалью Вилльям)
55'
Саррага Ойер
Весга Микель
 
55'
Де Маркос Оскар
Лекуе Иньиго
 
58'
Саррага Ойер
 
58'
 
Гидо Родригес
67'
 
Гонсалес Эдгар
Гидо Родригес
69'
Сансет Ойян
Гарсия Рауль
 
69'
Беренгер Алекс
Муньяин Икер
 
72'
Уильямс Иньяки
(Сансет Ойян)
2:2
77'
 
Родри Родриго
Хуанми Мигель
82'
Морсильо Хон
Уильямс Нико
 
83'
 
Миранда Хуан
Морено Алекс
83'
 
Иглесиас Борха
Виллиан Жозе
83'
 
Хоакин Санчес
Карвалью Вилльям
89'
Де Маркос Оскар
(Сансет Ойян)
3:2
90'
 
Миранда Хуан
90'
 
Мануэль Пеллегрини

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 6
  • 5 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 140
Атлетик Б 36.4% (51)
X 40.7% (57)
Бетис 22.9% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
26
Агиррезабала
Жульен
15
Лекуе
Иньиго
5
Йерай
Альварес
3
Нуньес
Унай
24
Баленсиага
Микель
30
Уильямс
Нико
16
Венседор
Унай
6
Весга
Микель
10
Муньяин
Икер
9
Уильямс
Иньяки
22
Гарсия
Рауль
13
Силва
Руи
19
Бельерин
Эктор
5
Бартра
Марк
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
12
Виллиан
Жозе
Атлетик Б
4-4-2
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетик Б
Бетис

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

25 матчей

56%
20%
24%
14 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
48%
12%
10 побед 12 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
КК
1:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:2
П
1:0
П
2:2
П
2:0
П
0:2
П
2:1
П
1:0
П
3:1
П
1:3
ТМК
1:1
П
0:2
КК
2:0
КК
1:0
П
2:1
П
1:1
П
3:5
П
2:1
П
2:3
П
1:0
П
0:1
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 5 0.28
Гарсия Рауль 3 0.17
Муньяин Икер 2 (1) 0.11
Иньиго Мартинес 2 0.11
Де Маркос Оскар 1 0.06
Вивиан Даниэль 1 0.06
Сансет Ойян 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Беренгер Алекс 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 12 0.67
Виллиан Жозе 6 (2) 0.33
Фекир Набиль 4 0.22
Морено Алекс 3 0.17
Иглесиас Борха 3 (1) 0.17
Каналес Серхио 1 0.06
Родри Родриго 1 0.06
Песселья Херман 1 0.06
Эрмосо Кике 1 0.06
Карвалью Вилльям 0 0
Гидо Родригес 0 0
Гонсалес Эдгар 0 0
Тельо Кристиан 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Бельерин Эктор 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 4 2
Гарсия Дани 5 0
Беренгер Алекс 3 0
Йерай Альварес 3 0
Саррага Ойер 3 0
Де Маркос Оскар 2 0
Лекуе Иньиго 2 0
Морсильо Хон 2 0
Венседор Унай 2 0
Уильямс Нико 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Унай Симон 1 0
Нуньес Унай 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 6 1
Фекир Набиль 7 0
Гонсалес Эдгар 5 0
Хуанми Мигель 3 0
Песселья Херман 1 1
Каналес Серхио 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Морено Алекс 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Миранда Хуан 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Гуардадо Андрес 1 0
Виктор Руис 1 0
Браво Клаудио 1 0
Тельо Кристиан 1 0
Силва Руи 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Акуоку Поль 1 0
Мануэль Пеллегрини 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
3
30%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
2
20%
5
36%
76-90

Пропущено

12
10
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
25%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
4
33%
2
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
2
17%
2
20%
76-90

Забито

4
20
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 10
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
1
25%
2
10%
31-45
1
25%
3
15%
46-60
1
25%
5
25%
61-75
1
25%
3
15%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Забито

14
34
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
8 Не забивали 2
3
21%
5
15%
1-15
0
0%
7
21%
16-30
2
14%
3
9%
31-45
2
14%
5
15%
46-60
4
29%
6
18%
61-75
3
21%
8
24%
76-90

Пропущено

16
19
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
19%
3
16%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
6
38%
4
21%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
1
6%
5
26%
61-75
3
19%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Атлетик Б - Севилья 0:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Гранада 2:2
Леванте - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Эльче - Атлетик Б 0:0 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1
Бетис
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1
Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 3 1 39 - 15 42
2. Севилья Заявка 17 11 4 2 28 - 12 37
3. Бетис Заявка 18 10 3 5 32 - 21 33
4. Райо Вальекано Заявка 18 9 3 6 26 - 18 30
5. Реал Сосьедад Заявка 18 8 5 5 20 - 20 29
6. Атлетико М Заявка 17 8 5 4 28 - 20 29
7. Барселона Заявка 17 7 6 4 28 - 21 27
8. Валенсия Заявка 17 6 7 4 26 - 23 25
9. Атлетик Б Заявка 18 5 9 4 16 - 14 24
10. Эспаньол Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
11. Осасуна 0:0 Заявка 18 5 8 5 17 - 21 23
12. Вильярреал Заявка 17 5 7 5 21 - 18 22
13. Сельта Заявка 18 5 5 8 20 - 22 20
14. Мальорка Заявка 18 4 8 6 17 - 27 20
15. Гранада Заявка 17 4 7 6 21 - 25 19
16. Алавес Заявка 17 4 3 10 13 - 24 15
17. Эльче Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
18. Хетафе 0:0 Заявка 18 2 7 9 11 - 20 13
19. Кадис Заявка 17 2 7 8 15 - 31 13
20. Леванте Заявка 17 0 8 9 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Севилья Заявка 8 7 1 0 20 - 7 22
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 2 0 18 - 5 20
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Бетис Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
7. Валенсия Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
8. Реал Сосьедад Заявка 9 4 3 2 6 - 6 15
9. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
10. Атлетик Б Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
11. Вильярреал Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
12. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
13. Гранада Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
14. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
15. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
16. Хетафе 0:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 9 9
17. Осасуна 0:0 Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
18. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
19. Леванте Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
20. Кадис Заявка 9 0 5 4 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Осасуна 0:0 Заявка 9 4 3 2 10 - 8 15
5. Реал Сосьедад Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
6. Атлетико М Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
7. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Валенсия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Гранада Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
11. Мальорка Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
12. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
13. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
14. Барселона Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
15. Райо Вальекано Заявка 9 1 2 6 7 - 15 5
16. Алавес Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
17. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
18. Хетафе 0:0 Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
19. Эспаньол Заявка 9 0 3 6 6 - 14 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Атлетик Б 36.4% (51)
X 40.7% (57)
Бетис 22.9% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Атлетик Б 3:2 Бетис онлайн


Прогнозы на матч Атлетик Б 3:2 Бетис

Исход игры
Атлетик Б
36.4% (51)
Ничья
40.7% (57)
Бетис
22.9% (32)
Тотал 2.5
Больше
25.38% (33)
Меньше
74.62% (97)
Обе команды забьют
Да
63.85% (83)
Нет
36.15% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.7% (50)
2:1 Атлетик Б
14.3% (20)
1:0 Атлетик Б
14.3% (20)
0:1 Бетис
10.7% (15)
1:2 Бетис
6.4% (9)
2:0 Атлетик Б
3.6% (5)
0:2 Бетис
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 