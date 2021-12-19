Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Атлетик Б вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

96' Хоакин Санчес из команды Бетис сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

95' Игрок Миранда Хуан из команды Бетис неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

95' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Игрок Фекир Набиль из команды Бетис неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

93' Родри из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

93' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Рефери не любит споров - именно за это Мануэль Пеллегрини сейчас получил желтую

91' Миранда Хуан получает желтую карточку за неспортивное поведение

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Г О О О О Л - Де Маркос Оскар наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

88' Миранда Хуан нанес удар головой, но Хулен Агирресабала спокойно отбил мяч.

88' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бартра Марк из команды Бетис

87' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Силва Руи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Бельерин Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Тактическая замена. Нико Уильямс уходит с поля и его заменяет Морсильо Хон

82' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Матч возобновлен

81' Морено Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Нико Уильямс имел все шансы забить, но Руй Силва сделал отличный сейв!

79' Нико Уильямс имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

79' Нико Уильямс из команды Атлетик Б делает пас партнеру.

78' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Тактическая замена. Хуанми Мигель уходит с поля и его заменяет Родри

74' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Уильямс Иньяки нанес удар, мяч был парирован, но Руй Силва не удержал его в руках.

72' Г О О О О Л - Уильямс Иньяки забивает с левой ноги!

69' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

69' Тактическая замена. Рауль Гарсия уходит с поля и его заменяет Сансет Ойян

68' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Атлетик Б пробьет пенальти!

65' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

64' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

64' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бельерин Эктор из команды Бетис

63' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Бетис

60' Матч возобновлен

60' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

58' Гидо Родригес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

58' Фекир Набиль из команды Бетис сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

58' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Агиррезабала Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Хулен Агирресабала отбил мяч на угловой после удара Каналес Серхио из штрафной площади.

56' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Г О О О О Л - Фекир Набиль забивает с левой ноги!

52' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' ШАНС! Виллиан Жозе вышел один на один с голкипером...

50' Матч возобновлен

49' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

49' Фекир Набиль грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

49' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Лекуе Иньиго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Стало опасно, как только Фекир Набиль из команды Бетис пробил издали. Мяч неудобно срикошетил, и Хулен Агирресабала приложил все силы, чтобы отбить его. Угловой.

48' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Сегодняшная посещаемость составляет 38002 болельщиков

47' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Гидо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля