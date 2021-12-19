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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Хетафе
0:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Осасуна
0'
26' Желтая карточка
Рамирес Сандро
35'

Ход матча

26'
Рамирес Сандро
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 139
Хетафе 48.9% (68)
X 41.7% (58)
Осасуна 9.4% (13)
0
матч окончится ничьей
Не очень знаком с этими командами, но мне кажется, что они достаточно равны и ничья здесь очень вероятна....
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Осасуна
2.87
2.97
4.23
Все Коэффициенты
Новости
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
15
Куэнка
Хорхе
17
Оливера
Матиас
11
Аленья
Карлес
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
10
Унал
Энес
12
Рамирес
Сандро
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
3
Круз
Хуан
39
Санчес
Мануэль
24
Торро
Лукас
11
Барха
Энрике
7
Монкайола
Хон
8
Брашанац
Дарко
14
Гарсия
Рубен
9
Авила
Эсекьель
Хетафе
5-3-2
Осасуна
4-1-4-1

История личных встреч

Хетафе
Осасуна

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

20 матчей

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

5%
70%
25%
1 победа 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
2:1
П
1:0
П
1:1
П
0:0
П
2:2
П
2:0
П
0:0
П
0:0
П
2:1
П
3:0
П
5:2
КК
1:0
КК
0:0
ПД
0:2
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 5 0.28
Рамирес Сандро 2 0.11
Митрович Стефан 1 0.06
Мата Хайме 1 0.06
Оливера Матиас 1 0.06
Куэнка Хорхе 1 0.06
Дамиан Суарес 0 0
Арамбарри Мауро 0 0
Аленья Карлес 0 0
Максимович Неманья 0 0
Кабако Эрик 0 0
Флорентину 0 0
Акуругу Аманква 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Давид III 3 0.17
Авила Эсекьель 3 0.17
Торрес Роберто 2 (2) 0.11
Кике Гарсия 2 (1) 0.11
Санчес Мануэль 1 0.06
Монкайола Хон 1 0.06
Анхель Хосе 1 0.06
Перес Иньиго 1 0.06
Торро Лукас 1 0.06
Мартинес Хавьер II 1 0.06
Будимир Анте 1 (1) 0.06
Гарсия Рубен 0 0
Брашанац Дарко 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 4 1
Аленья Карлес 4 1
Дамиан Суарес 5 0
Мата Хайме 5 0
Унал Энес 4 0
Рамирес Сандро 4 0
Арамбарри Мауро 4 0
Оливера Матиас 4 0
Кабако Эрик 2 1
Сория Давид 3 0
Максимович Неманья 3 0
Чема Родригес 1 1
Тимор Давид 2 0
Митрович Стефан 2 0
Сильва Хонатан 2 0
Куэнка Хорхе 2 0
Кике Санчес Флорес 0 1
Ньом Аллан 1 0
Масиас Хосе 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 6 0
Гарсия Давид III 5 0
Унаи Гарсия 4 0
Санчес Мануэль 4 0
Брашанац Дарко 3 0
Видаль Начо 3 0
Торрес Роберто 2 0
Ойер Санхурхо 2 0
Эррера Серхио 2 0
Монкайола Хон 2 0
Авила Эсекьель 2 0
Анхель Хосе 0 1
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Круз Хуан 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
4
40%
76-90

Пропущено

9
8
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Забито

3
8
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
0
0%
3
38%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
5
45%
1
8%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
36%
4
33%
76-90

Забито

11
18
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
1
9%
4
22%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
4
36%
2
11%
31-45
2
18%
3
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
6
33%
76-90

Пропущено

20
20
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
5
25%
2
10%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
3
15%
4
20%
46-60
3
15%
3
15%
61-75
7
35%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5
Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Хетафе - Эльче 0:1 Барселона - Хетафе 2:1 Хетафе - Севилья 0:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Брайтон 2:0
Осасуна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4
Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Нумансия - Осасуна 1:1 Кадис - Осасуна 2:3 Осасуна - Сельта 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 3 1 39 - 15 42
2. Севилья Заявка 17 11 4 2 28 - 12 37
3. Бетис Заявка 18 10 3 5 32 - 21 33
4. Райо Вальекано Заявка 18 9 3 6 26 - 18 30
5. Реал Сосьедад Заявка 18 8 5 5 20 - 20 29
6. Атлетико М Заявка 17 8 5 4 28 - 20 29
7. Барселона Заявка 17 7 6 4 28 - 21 27
8. Валенсия Заявка 17 6 7 4 26 - 23 25
9. Атлетик Б Заявка 18 5 9 4 16 - 14 24
10. Эспаньол Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
11. Осасуна 0:0 Заявка 18 5 8 5 17 - 21 23
12. Вильярреал Заявка 17 5 7 5 21 - 18 22
13. Сельта Заявка 18 5 5 8 20 - 22 20
14. Мальорка Заявка 18 4 8 6 17 - 27 20
15. Гранада Заявка 17 4 7 6 21 - 25 19
16. Алавес Заявка 17 4 3 10 13 - 24 15
17. Эльче Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
18. Хетафе 0:0 Заявка 18 2 7 9 11 - 20 13
19. Кадис Заявка 17 2 7 8 15 - 31 13
20. Леванте Заявка 17 0 8 9 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Севилья Заявка 8 7 1 0 20 - 7 22
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 2 0 18 - 5 20
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Бетис Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
7. Валенсия Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
8. Реал Сосьедад Заявка 9 4 3 2 6 - 6 15
9. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
10. Атлетик Б Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
11. Вильярреал Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
12. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
13. Гранада Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
14. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
15. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
16. Хетафе 0:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 9 9
17. Осасуна 0:0 Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
18. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
19. Леванте Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
20. Кадис Заявка 9 0 5 4 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Осасуна 0:0 Заявка 9 4 3 2 10 - 8 15
5. Реал Сосьедад Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
6. Атлетико М Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
7. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Валенсия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Гранада Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
11. Мальорка Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
12. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
13. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
14. Барселона Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
15. Райо Вальекано Заявка 9 1 2 6 7 - 15 5
16. Алавес Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
17. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
18. Хетафе 0:0 Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
19. Эспаньол Заявка 9 0 3 6 6 - 14 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Хетафе 48.9% (68)
X 41.7% (58)
Осасуна 9.4% (13)
0
матч окончится ничьей
Не очень знаком с этими командами, но мне кажется, что они достаточно равны и ничья здесь очень вероятна....
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Осасуна
2.87
2.97
4.23
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Хетафе 0:0 Осасуна онлайн


Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Осасуна

Исход игры
Хетафе
48.9% (68)
Ничья
41.7% (58)
Осасуна
9.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
28.24% (37)
Меньше
71.76% (94)
Обе команды забьют
Да
57.25% (75)
Нет
42.75% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.3% (38)
1:0 Хетафе
25.9% (36)
2:1 Хетафе
20.1% (28)
0:0 Ничья
7.9% (11)
0:1 Осасуна
5.8% (8)
1:2 Осасуна
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
3:3 Ничья
1.4% (2)
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