Не очень знаком с этими командами, но мне кажется, что они достаточно равны и ничья здесь очень вероятна....
multiscan-1 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|5
|0.28
|Рамирес Сандро
|2
|0.11
|Митрович Стефан
|1
|0.06
|Мата Хайме
|1
|0.06
|Оливера Матиас
|1
|0.06
|Куэнка Хорхе
|1
|0.06
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Аленья Карлес
|0
|0
|Максимович Неманья
|0
|0
|Кабако Эрик
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
|Акуругу Аманква
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Давид III
|3
|0.17
|Авила Эсекьель
|3
|0.17
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.11
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.11
|Санчес Мануэль
|1
|0.06
|Монкайола Хон
|1
|0.06
|Анхель Хосе
|1
|0.06
|Перес Иньиго
|1
|0.06
|Торро Лукас
|1
|0.06
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.06
|Будимир Анте
|1 (1)
|0.06
|Гарсия Рубен
|0
|0
|Брашанац Дарко
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|4
|1
|Аленья Карлес
|4
|1
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Мата Хайме
|5
|0
|Унал Энес
|4
|0
|Рамирес Сандро
|4
|0
|Арамбарри Мауро
|4
|0
|Оливера Матиас
|4
|0
|Кабако Эрик
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Максимович Неманья
|3
|0
|Чема Родригес
|1
|1
|Тимор Давид
|2
|0
|Митрович Стефан
|2
|0
|Сильва Хонатан
|2
|0
|Куэнка Хорхе
|2
|0
|Кике Санчес Флорес
|0
|1
|Ньом Аллан
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|6
|0
|Гарсия Давид III
|5
|0
|Унаи Гарсия
|4
|0
|Санчес Мануэль
|4
|0
|Брашанац Дарко
|3
|0
|Видаль Начо
|3
|0
|Торрес Роберто
|2
|0
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Авила Эсекьель
|2
|0
|Анхель Хосе
|0
|1
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Круз Хуан
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|39 - 15
|42
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|Бетис
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|32 - 21
|33
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|26 - 18
|30
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|20 - 20
|29
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 20
|29
|7.
|Барселона
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 21
|27
|8.
|Валенсия
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 23
|25
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|16 - 14
|24
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|11.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|18
|5
|8
|5
|17 - 21
|23
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|21 - 18
|22
|13.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 22
|20
|14.
|Мальорка
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|17 - 27
|20
|15.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 25
|19
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 24
|15
|17.
|Эльче
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|18.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|18
|2
|7
|9
|11 - 20
|13
|19.
|Кадис
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 31
|13
|20.
|Леванте
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 5
|20
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|7.
|Валенсия
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 6
|15
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|12.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|13.
|Гранада
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|15.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|16.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 9
|9
|17.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 13
|8
|18.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|6 - 11
|6
|20.
|Кадис
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|2.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|7.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|11.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 20
|8
|12.
|Кадис
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Барселона
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|16.
|Алавес
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 17
|5
|18.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|10 - 21
|2