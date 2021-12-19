  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Хетафе
1:0
Конец матча

Стадион:
Осасуна
0'
26' Желтая карточка
Рамирес Сандро
45' Желтая карточка
Дамиан Суарес
51' Желтая карточка
Дьене Даконам
72' Желтая карточка
Авила Эсекьель
1:0
90' Гол
Поведа Дарио
90'+5

Ход матча

26'
Рамирес Сандро
 
45'
Дамиан Суарес
 
51'
Дьене Даконам
 
72'
 
Авила Эсекьель
73'
Янкто Якуб
Куэнка Хорхе
 
83'
Поведа Дарио
Рамирес Сандро
 
83'
 
Ойер Санхурхо
Барха Энрике
83'
 
Мартинес Хавьер
Брашанац Дарко
89'
 
Торрес Роберто
Гарсия Рубен
89'
 
Барберо Иван
Авила Эсекьель
90'
Поведа Дарио
(Дамиан Суарес)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 139
Хетафе 48.9% (68)
X 41.7% (58)
Осасуна 9.4% (13)
0
матч окончится ничьей
Не очень знаком с этими командами, но мне кажется, что они достаточно равны и ничья здесь очень вероятна....
multiscan-1 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
15
Куэнка
Хорхе
17
Оливера
Матиас
11
Аленья
Карлес
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
10
Унал
Энес
12
Рамирес
Сандро
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
3
Круз
Хуан
39
Санчес
Мануэль
24
Торро
Лукас
11
Барха
Энрике
7
Монкайола
Хон
8
Брашанац
Дарко
14
Гарсия
Рубен
9
Авила
Эсекьель
Хетафе
5-3-2
Осасуна
4-1-4-1

История личных встреч

Хетафе
Осасуна

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

20 матчей

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

5%
70%
25%
1 победа 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
2:1
П
1:0
П
1:1
П
0:0
П
2:2
П
2:0
П
0:0
П
0:0
П
2:1
П
3:0
П
5:2
КК
1:0
КК
0:0
ПД
0:2
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 5 0.28
Рамирес Сандро 2 0.11
Митрович Стефан 1 0.06
Мата Хайме 1 0.06
Поведа Дарио 1 0.06
Оливера Матиас 1 0.06
Куэнка Хорхе 1 0.06
Дамиан Суарес 0 0
Арамбарри Мауро 0 0
Аленья Карлес 0 0
Максимович Неманья 0 0
Кабако Эрик 0 0
Флорентину 0 0
Акуругу Аманква 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Давид III 3 0.17
Авила Эсекьель 3 0.17
Торрес Роберто 2 (2) 0.11
Кике Гарсия 2 (1) 0.11
Санчес Мануэль 1 0.06
Монкайола Хон 1 0.06
Анхель Хосе 1 0.06
Перес Иньиго 1 0.06
Торро Лукас 1 0.06
Мартинес Хавьер II 1 0.06
Будимир Анте 1 (1) 0.06
Гарсия Рубен 0 0
Брашанац Дарко 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 5 1
Дамиан Суарес 6 0
Аленья Карлес 4 1
Мата Хайме 5 0
Унал Энес 4 0
Рамирес Сандро 4 0
Арамбарри Мауро 4 0
Оливера Матиас 4 0
Кабако Эрик 2 1
Сория Давид 3 0
Максимович Неманья 3 0
Чема Родригес 1 1
Тимор Давид 2 0
Митрович Стефан 2 0
Сильва Хонатан 2 0
Куэнка Хорхе 2 0
Кике Санчес Флорес 0 1
Ньом Аллан 1 0
Масиас Хосе 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 6 0
Гарсия Давид III 5 0
Унаи Гарсия 4 0
Санчес Мануэль 4 0
Брашанац Дарко 3 0
Видаль Начо 3 0
Авила Эсекьель 3 0
Торрес Роберто 2 0
Ойер Санхурхо 2 0
Эррера Серхио 2 0
Монкайола Хон 2 0
Анхель Хосе 0 1
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Круз Хуан 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
4
40%
76-90

Пропущено

9
9
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Забито

3
8
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
0
0%
3
38%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
5
45%
1
8%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
36%
4
33%
76-90

Забито

12
18
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
10 Не забивали 8
1
8%
4
22%
1-15
2
17%
3
17%
16-30
4
33%
2
11%
31-45
2
17%
3
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
6
33%
76-90

Пропущено

20
21
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
5
25%
2
10%
1-15
1
5%
4
19%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
3
15%
4
19%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
7
35%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5
Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Хетафе - Эльче 0:1 Барселона - Хетафе 2:1 Хетафе - Севилья 0:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Брайтон 2:0
Осасуна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4
Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Нумансия - Осасуна 1:1 Кадис - Осасуна 2:3 Осасуна - Сельта 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 3 1 39 - 15 42
2. Севилья Заявка 17 11 4 2 28 - 12 37
3. Бетис Заявка 18 10 3 5 32 - 21 33
4. Райо Вальекано Заявка 18 9 3 6 26 - 18 30
5. Реал Сосьедад Заявка 18 8 5 5 20 - 20 29
6. Атлетико М Заявка 17 8 5 4 28 - 20 29
7. Барселона Заявка 17 7 6 4 28 - 21 27
8. Валенсия Заявка 17 6 7 4 26 - 23 25
9. Атлетик Б Заявка 18 5 9 4 16 - 14 24
10. Эспаньол Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
11. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 22 22
12. Вильярреал Заявка 17 5 7 5 21 - 18 22
13. Сельта Заявка 18 5 5 8 20 - 22 20
14. Мальорка Заявка 18 4 8 6 17 - 27 20
15. Гранада Заявка 17 4 7 6 21 - 25 19
16. Алавес Заявка 17 4 3 10 13 - 24 15
17. Эльче Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
18. Хетафе Заявка 18 3 6 9 12 - 20 15
19. Кадис Заявка 17 2 7 8 15 - 31 13
20. Леванте Заявка 17 0 8 9 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Севилья Заявка 8 7 1 0 20 - 7 22
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 2 0 18 - 5 20
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Бетис Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
7. Валенсия Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
8. Реал Сосьедад Заявка 9 4 3 2 6 - 6 15
9. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
10. Атлетик Б Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
11. Вильярреал Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
12. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
13. Хетафе Заявка 9 3 2 4 9 - 9 11
14. Гранада Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
15. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
16. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
17. Осасуна Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
18. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
19. Леванте Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
20. Кадис Заявка 9 0 5 4 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
5. Атлетико М Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
6. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
7. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Валенсия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
11. Гранада Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
12. Мальорка Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
13. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
14. Барселона Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
15. Райо Вальекано Заявка 9 1 2 6 7 - 15 5
16. Алавес Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
17. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
18. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
19. Эспаньол Заявка 9 0 3 6 6 - 14 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Хетафе 48.9% (68)
X 41.7% (58)
Осасуна 9.4% (13)
0
матч окончится ничьей
Не очень знаком с этими командами, но мне кажется, что они достаточно равны и ничья здесь очень вероятна....
multiscan-1 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Хетафе 1:0 Осасуна онлайн


Прогнозы на матч Хетафе 1:0 Осасуна

Исход игры
Хетафе
48.9% (68)
Ничья
41.7% (58)
Осасуна
9.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
28.24% (37)
Меньше
71.76% (94)
Обе команды забьют
Да
57.25% (75)
Нет
42.75% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.3% (38)
1:0 Хетафе
25.9% (36)
2:1 Хетафе
20.1% (28)
0:0 Ничья
7.9% (11)
0:1 Осасуна
5.8% (8)
1:2 Осасуна
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
3:3 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 