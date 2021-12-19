Второй тайм

95' Поведа Дарио из команды Хетафе сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Хетафе вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Удар от ворот произведет Хетафе

95' Монкайола Хон не смог попасть в створ ударом издали

94' Команда Хетафе забила решающий гол в последние минуты игры!

92' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Осасуна

90' Игрок Унал Энес из команды Хетафе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

90' Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Удар от ворот произведет Хетафе

90' Отличный пас сделал Санчес Мануэль из команды Осасуна . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

89' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Удар от ворот произведет Осасуна

87' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Удар от ворот произведет Осасуна

85' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Осасуна

83' Серхио Эррера отбил мяч на угловой после удара Рамирес Сандро из штрафной площади.

82' Унаи Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Оливера Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Дамиан Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Санчес Мануэль из команды Осасуна направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

77' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

77' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Осасуна

75' Рамирес Сандро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Унаи Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Удар от ворот произведет Осасуна

74' Арамбарри Мауро из команды Хетафе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

74' Плохо сыграл Видаль Начо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

73' Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Рефери не любит споров - именно за это Авила Эсекьель сейчас получил желтую

71' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Матч возобновится спорным мячом

68' Ох, нехорошо это выглядит. Дьене Даконам получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Хорошую попытку сделал Барха Энрике . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Удар от ворот произведет Хетафе

66' Как он промахнулся? Авила Эсекьель имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

65' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Удар от ворот произведет Осасуна

64' Рамирес Сандро из команды Хетафе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

64' Видаль Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Барха Энрике из команды Осасуна делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

63' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Куэнка Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Удар от ворот произведет Осасуна

57' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

56' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Гарсия Рубен из команды Осасуна делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

55' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Дьене Даконам - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

50' Авила Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Унаи Гарсия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Унаи Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Аленья Карлес нанес удар издали, а Серхио Эррера отбил его обратно в игру!

48' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Хетафе

47' Торро Лукас не смог попасть в створ ударом издали

47' Унал Энес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Куэнка Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Хороший удар издали нанес Санчес Мануэль , но отличный сейв сделал Давид Сория. Угловой.