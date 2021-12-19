Испания: Ла Лига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
26' Желтая карточкаРамирес Сандро
45' Желтая карточкаДамиан Суарес
51' Желтая карточкаДьене Даконам
72' Желтая карточкаАвила Эсекьель
1:0
90' ГолПоведа Дарио
Ход матча
26'
45'
51'
72'
90'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
9 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
13
Сория
Давид
15
Куэнка
Хорхе
10
Унал
Энес
24
Торро
Лукас
11
Барха
Энрике
14
Гарсия
Рубен
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
-
19 Поведа ДариоНападающий
-
Главный тренер: David Cubillo
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
- Защитник
-
16 Анхель ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Грау ХаумеПолузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Барберо ИванНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Хетафе
Осасуна
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы
20 матчей
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
5%
70%
25%
1 победа 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|5
|0.28
|Рамирес Сандро
|2
|0.11
|Митрович Стефан
|1
|0.06
|Мата Хайме
|1
|0.06
|Поведа Дарио
|1
|0.06
|Оливера Матиас
|1
|0.06
|Куэнка Хорхе
|1
|0.06
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Аленья Карлес
|0
|0
|Максимович Неманья
|0
|0
|Кабако Эрик
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
|Акуругу Аманква
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Давид III
|3
|0.17
|Авила Эсекьель
|3
|0.17
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.11
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.11
|Санчес Мануэль
|1
|0.06
|Монкайола Хон
|1
|0.06
|Анхель Хосе
|1
|0.06
|Перес Иньиго
|1
|0.06
|Торро Лукас
|1
|0.06
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.06
|Будимир Анте
|1 (1)
|0.06
|Гарсия Рубен
|0
|0
|Брашанац Дарко
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|5
|1
|Дамиан Суарес
|6
|0
|Аленья Карлес
|4
|1
|Мата Хайме
|5
|0
|Унал Энес
|4
|0
|Рамирес Сандро
|4
|0
|Арамбарри Мауро
|4
|0
|Оливера Матиас
|4
|0
|Кабако Эрик
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Максимович Неманья
|3
|0
|Чема Родригес
|1
|1
|Тимор Давид
|2
|0
|Митрович Стефан
|2
|0
|Сильва Хонатан
|2
|0
|Куэнка Хорхе
|2
|0
|Кике Санчес Флорес
|0
|1
|Ньом Аллан
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|6
|0
|Гарсия Давид III
|5
|0
|Унаи Гарсия
|4
|0
|Санчес Мануэль
|4
|0
|Брашанац Дарко
|3
|0
|Видаль Начо
|3
|0
|Авила Эсекьель
|3
|0
|Торрес Роберто
|2
|0
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Анхель Хосе
|0
|1
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Круз Хуан
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
4
40%
76-90
Пропущено
9
9
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Забито
3
8
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
0
0%
3
38%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
11
12
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
5
45%
1
8%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
36%
4
33%
76-90
Забито
12
18
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
10 Не забивали 8
1
8%
4
22%
1-15
2
17%
3
17%
16-30
4
33%
2
11%
31-45
2
17%
3
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
6
33%
76-90
Пропущено
20
21
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
5
25%
2
10%
1-15
1
5%
4
19%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
3
15%
4
19%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
7
35%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5
Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Хетафе - Эльче 0:1 Барселона - Хетафе 2:1 Хетафе - Севилья 0:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Брайтон 2:0
Осасуна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4
Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Нумансия - Осасуна 1:1 Кадис - Осасуна 2:3 Осасуна - Сельта 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|39 - 15
|42
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|Бетис
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|32 - 21
|33
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|26 - 18
|30
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|20 - 20
|29
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 20
|29
|7.
|Барселона
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 21
|27
|8.
|Валенсия
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 23
|25
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|16 - 14
|24
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|11.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 22
|22
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|21 - 18
|22
|13.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 22
|20
|14.
|Мальорка
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|17 - 27
|20
|15.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 25
|19
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 24
|15
|17.
|Эльче
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|18.
|Хетафе
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|12 - 20
|15
|19.
|Кадис
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 31
|13
|20.
|Леванте
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 5
|20
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|7.
|Валенсия
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 6
|15
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|12.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|13.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|14.
|Гранада
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|15.
|Алавес
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|17.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 13
|8
|18.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|6 - 11
|6
|20.
|Кадис
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|2.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|6.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|7.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 20
|8
|13.
|Кадис
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|14.
|Барселона
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|16.
|Алавес
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 17
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|10 - 21
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Хетафе 1:0 Осасуна
Исход игры
Хетафе
48.9% (68)
Ничья
41.7% (58)
Осасуна
9.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
28.24% (37)
Меньше
71.76% (94)
Обе команды забьют
Да
57.25% (75)
Нет
42.75% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.3% (38)
1:0 Хетафе
25.9% (36)
2:1 Хетафе
20.1% (28)
0:0 Ничья
7.9% (11)
0:1 Осасуна
5.8% (8)
1:2 Осасуна
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
3:3 Ничья
1.4% (2)
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