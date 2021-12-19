"Королевский клуб" здесь должен быть, по моему мнению, вне конкуренции.
multiscan-1 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|13 (1)
|0.76
|Винисиус Жуниор
|10
|0.59
|Асенсио Марко
|5
|0.29
|Начо Фернандес
|2
|0.12
|Алаба Давид
|1
|0.06
|Кроос Тони
|1
|0.06
|Йович Лука
|1
|0.06
|Бэйл Гарет
|1
|0.06
|Иско Аларкон
|1
|0.06
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.06
|Васкес Лукас
|1
|0.06
|Менди Ферлан
|1
|0.06
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.06
|Модрич Лука
|0
|0
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Диас Мариано
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
|Милитао Эдер
|0
|0
|Родриго
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосано Энтони
|4
|0.24
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.18
|Альфонсо Луис
|2
|0.12
|Негредо Альваро
|2 (2)
|0.12
|Санчес Сальвадор
|1
|0.06
|Ароян Вараздат
|1
|0.06
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0.06
|Хименес Фали
|0
|0
|Переа Альберто
|0
|0
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Собрино Рубен
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|4
|0
|Камавинга Эдуардо
|4
|0
|Начо Фернандес
|3
|0
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|Кроос Тони
|2
|0
|Менди Ферлан
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Бэйл Гарет
|1
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Азар Эден
|1
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Алаба Давид
|1
|0
|Иско Аларкон
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|8
|0
|Кала Хуан
|5
|1
|Аларкон Томас
|5
|0
|Лосано Энтони
|4
|0
|Альфонсо Луис
|3
|0
|Акапо Карлос
|3
|0
|Хименес Фали
|3
|0
|Санчес Сальвадор
|1
|1
|Переа Альберто
|2
|0
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Алехо Иван
|2
|0
|Негредо Альваро
|1
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Собрино Рубен
|1
|0
|Мауро Маркос
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|39 - 15
|42
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|Бетис
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|32 - 21
|33
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|26 - 18
|30
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|20 - 20
|29
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 20
|29
|7.
|Барселона
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 21
|27
|8.
|Валенсия
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 23
|25
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|16 - 14
|24
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|11.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 22
|22
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|21 - 18
|22
|13.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 22
|20
|14.
|Мальорка
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|17 - 27
|20
|15.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 25
|19
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 24
|15
|17.
|Эльче
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|18.
|Хетафе
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|12 - 20
|15
|19.
|Кадис
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 31
|13
|20.
|Леванте
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 5
|20
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|7.
|Валенсия
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 6
|15
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|12.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|13.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|14.
|Гранада
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|15.
|Алавес
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|17.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 13
|8
|18.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|6 - 11
|6
|20.
|Кадис
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|2.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|6.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|7.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 20
|8
|13.
|Кадис
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|14.
|Барселона
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|16.
|Алавес
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 17
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|10 - 21
|2