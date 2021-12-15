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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Кадис

История личных встреч

Реал Мадрид
Кадис

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
0:3
ЛЛ
0:1
КК
0:3
КК
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 13 (1) 0.76
Винисиус Жуниор 10 0.59
Асенсио Марко 5 0.29
Начо Фернандес 2 0.12
Алаба Давид 1 0.06
Кроос Тони 1 0.06
Йович Лука 1 0.06
Бэйл Гарет 1 0.06
Иско Аларкон 1 0.06
Карвахаль Даниэль 1 0.06
Васкес Лукас 1 0.06
Менди Ферлан 1 0.06
Камавинга Эдуардо 1 0.06
Модрич Лука 0 0
Каземиро Карлос 0 0
Азар Эден 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Милитао Эдер 0 0
Родриго 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Энтони 4 0.24
Алекс Фернандес 3 (1) 0.18
Альфонсо Луис 2 0.12
Негредо Альваро 2 (2) 0.12
Санчес Сальвадор 1 0.06
Ароян Вараздат 1 0.06
Арзамендия Сантьяго 1 0.06
Хименес Фали 0 0
Переа Альберто 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Собрино Рубен 0 0
Аларкон Томас 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 4 0
Камавинга Эдуардо 4 0
Начо Фернандес 3 0
Винисиус Жуниор 3 0
Кроос Тони 2 0
Менди Ферлан 2 0
Родриго 2 0
Бэйл Гарет 1 0
Модрич Лука 1 0
Азар Эден 1 0
Куртуа Тибо 1 0
Алаба Давид 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Милитао Эдер 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 8 0
Кала Хуан 5 1
Аларкон Томас 5 0
Лосано Энтони 4 0
Альфонсо Луис 3 0
Акапо Карлос 3 0
Хименес Фали 3 0
Санчес Сальвадор 1 1
Переа Альберто 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Алехо Иван 2 0
Негредо Альваро 1 0
Кальдерон Мартин 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Собрино Рубен 1 0
Мауро Маркос 1 0
Бастида Альваро 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
9
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
11%
3
33%
1-15
4
22%
1
11%
16-30
3
17%
3
33%
31-45
4
22%
1
11%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
22%
1
11%
76-90

Пропущено

5
17
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
2
40%
3
18%
1-15
1
20%
1
6%
16-30
1
20%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
20%
6
35%
76-90

Забито

21
5
5 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
1
20%
16-30
1
5%
1
20%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
5
24%
1
20%
61-75
6
29%
2
40%
76-90

Пропущено

10
15
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
3
30%
8
53%
76-90

Забито

39
14
14 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
3
8%
3
21%
1-15
7
18%
2
14%
16-30
4
10%
4
29%
31-45
9
23%
1
7%
46-60
6
15%
1
7%
61-75
10
26%
3
21%
76-90

Пропущено

15
32
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 22
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
2
13%
4
13%
1-15
2
13%
2
6%
16-30
2
13%
4
13%
31-45
3
20%
3
9%
46-60
2
13%
5
16%
61-75
4
27%
14
44%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0
Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2
Кадис
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7
Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Кадис - Барселона 0:0 Сельта - Кадис 1:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 2:3 Бетис - Кадис 1:1 Кадис - Леванте 1:1 Бёрнли - Кадис 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 3 1 39 - 15 42
2. Севилья Заявка 16 10 4 2 26 - 11 34
3. Бетис Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
4. Реал Сосьедад Заявка 17 8 5 4 19 - 17 29
5. Атлетико М Заявка 16 8 5 3 27 - 18 29
6. Райо Вальекано Заявка 17 8 3 6 24 - 18 27
7. Валенсия Заявка 17 6 7 4 26 - 23 25
8. Барселона Заявка 16 6 6 4 25 - 19 24
9. Эспаньол Заявка 17 6 5 6 19 - 18 23
10. Осасуна Заявка 17 5 7 5 17 - 21 22
11. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 13 - 12 21
12. Мальорка Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
13. Вильярреал Заявка 16 4 7 5 18 - 17 19
14. Сельта Заявка 17 4 5 8 17 - 21 17
15. Гранада Заявка 16 3 7 6 17 - 24 16
16. Алавес Заявка 16 4 3 9 13 - 22 15
17. Эльче Заявка 17 3 6 8 16 - 24 15
18. Кадис Заявка 17 2 7 8 15 - 31 13
19. Хетафе Заявка 17 2 6 9 11 - 20 12
20. Леванте Заявка 17 0 8 9 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 8 7 1 0 17 - 3 22
2. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 2 0 18 - 5 20
4. Севилья Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
5. Бетис Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
6. Барселона Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
7. Валенсия Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
8. Реал Сосьедад Заявка 8 4 3 1 5 - 3 15
9. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
10. Вильярреал Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
11. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
12. Атлетик Б Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
14. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
15. Хетафе Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
16. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
17. Осасуна Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
18. Леванте Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
19. Кадис Заявка 9 0 5 4 6 - 14 5
20. Сельта Заявка 9 1 2 6 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
5. Атлетико М Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
6. Осасуна Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Валенсия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Мальорка Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
11. Гранада Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
12. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
13. Барселона Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
14. Алавес Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Вильярреал Заявка 8 0 5 3 4 - 8 5
16. Райо Вальекано Заявка 9 1 2 6 7 - 15 5
17. Эльче Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
18. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
19. Эспаньол Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Кадис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 декабря 2021, осталось 2 дня 10 часов 38 минут.

    Главный судья: Хайме Латре Сантьяго

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Реал Мадрид 96% (48)
    X 4% (2)
    Кадис 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Кадис
    1.28
    6.73
    13.51
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Кадис онлайн


    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Кадис

    Исход игры
    Реал Мадрид
    96% (48)
    Ничья
    4% (2)
    Кадис
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.81% (22)
    Меньше
    53.19% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    19.15% (9)
    Нет
    80.85% (38)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    48% (24)
    3:0 Реал Мадрид
    26% (13)
    3:1 Реал Мадрид
    10% (5)
    4:1 Реал Мадрид
    4% (2)
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    Кадис

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