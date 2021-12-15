Испания: Ла Лига 2021-2022
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Стадион: Сантьяго Бернабеу
История личных встреч
Реал Мадрид
Кадис
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|13 (1)
|0.76
|Винисиус Жуниор
|10
|0.59
|Асенсио Марко
|5
|0.29
|Начо Фернандес
|2
|0.12
|Алаба Давид
|1
|0.06
|Кроос Тони
|1
|0.06
|Йович Лука
|1
|0.06
|Бэйл Гарет
|1
|0.06
|Иско Аларкон
|1
|0.06
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.06
|Васкес Лукас
|1
|0.06
|Менди Ферлан
|1
|0.06
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.06
|Модрич Лука
|0
|0
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Диас Мариано
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
|Милитао Эдер
|0
|0
|Родриго
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосано Энтони
|4
|0.24
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.18
|Альфонсо Луис
|2
|0.12
|Негредо Альваро
|2 (2)
|0.12
|Санчес Сальвадор
|1
|0.06
|Ароян Вараздат
|1
|0.06
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0.06
|Хименес Фали
|0
|0
|Переа Альберто
|0
|0
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Собрино Рубен
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|4
|0
|Камавинга Эдуардо
|4
|0
|Начо Фернандес
|3
|0
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|Кроос Тони
|2
|0
|Менди Ферлан
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Бэйл Гарет
|1
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Азар Эден
|1
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Алаба Давид
|1
|0
|Иско Аларкон
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|8
|0
|Кала Хуан
|5
|1
|Аларкон Томас
|5
|0
|Лосано Энтони
|4
|0
|Альфонсо Луис
|3
|0
|Акапо Карлос
|3
|0
|Хименес Фали
|3
|0
|Санчес Сальвадор
|1
|1
|Переа Альберто
|2
|0
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Алехо Иван
|2
|0
|Негредо Альваро
|1
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Собрино Рубен
|1
|0
|Мауро Маркос
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
9
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
11%
3
33%
1-15
4
22%
1
11%
16-30
3
17%
3
33%
31-45
4
22%
1
11%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
22%
1
11%
76-90
Пропущено
5
17
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
2
40%
3
18%
1-15
1
20%
1
6%
16-30
1
20%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
20%
6
35%
76-90
Забито
21
5
5 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
1
20%
16-30
1
5%
1
20%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
5
24%
1
20%
61-75
6
29%
2
40%
76-90
Пропущено
10
15
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
3
30%
8
53%
76-90
Забито
39
14
14 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
3
8%
3
21%
1-15
7
18%
2
14%
16-30
4
10%
4
29%
31-45
9
23%
1
7%
46-60
6
15%
1
7%
61-75
10
26%
3
21%
76-90
Пропущено
15
32
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 22
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
2
13%
4
13%
1-15
2
13%
2
6%
16-30
2
13%
4
13%
31-45
3
20%
3
9%
46-60
2
13%
5
16%
61-75
4
27%
14
44%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0
Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2
Кадис
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7
Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Кадис - Барселона 0:0 Сельта - Кадис 1:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 2:3 Бетис - Кадис 1:1 Кадис - Леванте 1:1 Бёрнли - Кадис 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|39 - 15
|42
|2.
|Севилья
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|26 - 11
|34
|3.
|Бетис
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|27 - 18
|29
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|24 - 18
|27
|7.
|Валенсия
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 23
|25
|8.
|Барселона
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 19
|24
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 18
|23
|10.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|17 - 21
|22
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|13 - 12
|21
|12.
|Мальорка
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 23
|20
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|18 - 17
|19
|14.
|Сельта
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 21
|17
|15.
|Гранада
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 24
|16
|16.
|Алавес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 22
|15
|17.
|Эльче
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 24
|15
|18.
|Кадис
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 31
|13
|19.
|Хетафе
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 20
|12
|20.
|Леванте
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 3
|22
|2.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 5
|20
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|5.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|6.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|7.
|Валенсия
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|5 - 3
|15
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|11.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|14.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|15.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|16.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|17.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 13
|8
|18.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|6 - 11
|6
|19.
|Кадис
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|20.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|2.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|6.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|7.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|11.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Кадис
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|13.
|Барселона
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|14.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 8
|5
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|10 - 21
|2
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- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Кадис
Исход игры
Реал Мадрид
96% (48)
Ничья
4% (2)
Кадис
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.81% (22)
Меньше
53.19% (25)
Обе команды забьют
Да
19.15% (9)
Нет
80.85% (38)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
48% (24)
3:0 Реал Мадрид
26% (13)
3:1 Реал Мадрид
10% (5)
4:1 Реал Мадрид
4% (2)
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