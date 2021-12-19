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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Гранада
1:1
Первый тайм: 26'

Стадион:
Мальорка
0'
19' Желтая карточка
Милья Луис
1:0
20' Гол
Видаль Молина
22' Желтая карточка
Гоналон Максим
1:1
24' Гол
Родригес Даниэль
26'

Ход матча

19'
Милья Луис
 
20'
Видаль Молина
(Суарес Луис III)
1:0
22'
Гоналон Максим
 
24'
1:1
Родригес Даниэль
(Коста Хауме)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 140
Гранада 50.7% (71)
X 43.6% (61)
Мальорка 5.7% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Мальорка
2.48
4.43
8.24
Все Коэффициенты
Новости
1
Машимиану
Луиш
17
Кини
Марин
28
Торренте
Рауль
6
Санчес
Герман
15
Нева
Карлос
10
Пуэртас
Антонио
4
Гоналон
Максим
5
Милья
Луис
11
Мачис
Дарвин
23
Видаль
Молина
9
Суарес
Луис
III
1
Рейна
Маноло
15
Маффео
Пабло
20
Седлар
Александр
24
Вальент
Мартин
18
Коста
Хауме
4
Руис
Иньиго
12
Баба
Иддрису
17
Кубо
Такефуса
19
Ли
Кан
Ин
14
Родригес
Даниэль
22
Анхель
Луис
Гранада
4-4-2
Мальорка
4-2-3-1

История личных встреч

Гранада
Мальорка

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
С
1:1
С
1:0
ТМК
2:3
П
1:2
П
1:2
П
0:0
П
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис III 4 0.24
Видаль Молина 3 0.18
Пуэртас Антонио 2 0.12
Санчес Герман 2 0.12
Рочина Рубен 1 0.06
Милья Луис 1 (1) 0.06
Монторо Анхель 1 0.06
Ариас Сантьяго 1 0.06
Мачис Дарвин 1 0.06
Дуарте Домингуш 1 0.06
Эскудеро Серхио 0 0
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль 2 0.11
Фернандо Ниньо 2 0.11
Баба Иддрису 2 0.11
Анхель Луис 1 0.06
Ли Кан Ин 1 0.06
Сальва Севилья 1 (1) 0.06
Маффео Пабло 1 0.06
Пратс Абдон 1 0.06
Оливан Бриан 1 0.06
Руссо Франко 1 0.06
Кубо Такефуса 1 0.06
Санчес Антонио 1 0.06
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монторо Анхель 5 0
Санчес Герман 5 0
Кини Марин 4 0
Мончу Рамон 2 1
Гоналон Максим 3 0
Дуарте Домингуш 3 0
Суарес Луис III 3 0
Роберт Морено 1 1
Рочина Рубен 2 0
Бакка Карлос 2 0
Пуэртас Антонио 2 0
Абрам Луис 2 0
Милья Луис 2 0
Эскудеро Серхио 1 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Аарон Эскандель 1 0
Виктор Диаз 1 0
Этеки Ян 1 0
Машимиану Луиш 1 0
Нева Карлос 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Иддрису 6 0
Седлар Александр 3 1
Родригес Даниэль 4 0
Оливан Бриан 4 0
Дьедью Амат 4 0
Коста Хауме 2 1
Ли Кан Ин 2 1
Рейна Маноло 3 0
Руис Иньиго 3 0
Руссо Франко 3 0
Гарсия Луис 1 1
Фернандо Ниньо 2 0
Батталья Родриго 2 0
Пратс Абдон 2 0
Маффео Пабло 2 0
Мбула Хорди 2 0
Вальент Мартин 1 0
Фебас Алейкс 1 0
Анхель Луис 1 0
Састре Хуан 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Санчес Антонио 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
4
57%
76-90

Пропущено

11
17
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
18%
4
24%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
4
36%
6
35%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
3
38%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Пропущено

11
7
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Забито

19
15
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
4
21%
1
7%
1-15
3
16%
5
33%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
6
32%
5
33%
76-90

Пропущено

22
24
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
9%
2
8%
1-15
4
18%
4
17%
16-30
6
27%
1
4%
31-45
4
18%
3
13%
46-60
0
0%
7
29%
29%
61-75
6
27%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7
Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Гранада - Валенсия 1:1 Вильярреал - Гранада 0:0 Гранада - Малага 3:1 Гранада - Линенсе 3:0
Мальорка
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2
Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Мальорка - Эспаньол 1:0 Алавес - Мальорка 0:1 Мальорка - Бетис 1:1 Мальорка - Кальяри 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 3 1 39 - 15 42
2. Севилья Заявка 17 11 4 2 28 - 12 37
3. Бетис Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
4. Райо Вальекано Заявка 18 9 3 6 26 - 18 30
5. Реал Сосьедад Заявка 18 8 5 5 20 - 20 29
6. Атлетико М Заявка 17 8 5 4 28 - 20 29
7. Барселона Заявка 17 7 6 4 28 - 21 27
8. Валенсия Заявка 17 6 7 4 26 - 23 25
9. Эспаньол Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
10. Осасуна Заявка 17 5 7 5 17 - 21 22
11. Вильярреал Заявка 17 5 7 5 21 - 18 22
12. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 13 - 12 21
13. Мальорка 1:1 Заявка 18 4 9 5 17 - 24 21
14. Сельта Заявка 18 5 5 8 20 - 22 20
15. Гранада 1:1 Заявка 17 3 8 6 18 - 25 17
16. Алавес Заявка 17 4 3 10 13 - 24 15
17. Эльче Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
18. Кадис Заявка 17 2 7 8 15 - 31 13
19. Хетафе Заявка 17 2 6 9 11 - 20 12
20. Леванте Заявка 17 0 8 9 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Севилья Заявка 8 7 1 0 20 - 7 22
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 2 0 18 - 5 20
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Бетис Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
7. Валенсия Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
8. Реал Сосьедад Заявка 9 4 3 2 6 - 6 15
9. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
10. Вильярреал Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
11. Мальорка 1:1 Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
12. Атлетик Б Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
14. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
15. Гранада 1:1 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
16. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
17. Хетафе Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
18. Осасуна Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
19. Леванте Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
20. Кадис Заявка 9 0 5 4 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
5. Атлетико М Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
6. Осасуна Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Мальорка 1:1 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
10. Валенсия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
11. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
12. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
13. Гранада 1:1 Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
14. Барселона Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
15. Райо Вальекано Заявка 9 1 2 6 7 - 15 5
16. Алавес Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
17. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
18. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
19. Эспаньол Заявка 9 0 3 6 6 - 14 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Гранада 50.7% (71)
X 43.6% (61)
Мальорка 5.7% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Мальорка
2.48
4.43
8.24
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Гранада 1:1 Мальорка онлайн


Прогнозы на матч Гранада 1:1 Мальорка

Исход игры
Гранада
50.7% (71)
Ничья
43.6% (61)
Мальорка
5.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
26.72% (35)
Меньше
73.28% (96)
Обе команды забьют
Да
67.94% (89)
Нет
32.06% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (54)
1:0 Гранада
22.1% (31)
2:1 Гранада
18.6% (26)
2:0 Гранада
5.7% (8)
1:2 Мальорка
4.3% (6)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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