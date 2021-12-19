Испания: Ла Лига 2021-2022
1:1
Первый тайм: 26'
Стадион: Нуэво Лос Карменес
19' Желтая карточкаМилья Луис
1:0
20' ГолВидаль Молина
22' Желтая карточкаГоналон Максим
1:1
24' ГолРодригес Даниэль
Ход матча
19'
20'
1:0
22'
24'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
17
Кини
Марин
15
Нева
Карлос
11
Мачис
Дарвин
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
12
Баба
Иддрису
19
Ли
Кан
Ин
22
Анхель
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кини МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Виктор ДиазЗащитник
-
18 Абрам ЛуисЗащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мончу РамонПолузащитник
-
26 Руис ИсмаПолузащитник
-
20 Бакка КарлосНападающий
-
33 Буцке АдрианНападающий
-
Главный тренер: Морено Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ли Кан ИнПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Анхель ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Гайя ХосепЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Luis Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Гранада
Мальорка
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис III
|4
|0.24
|Видаль Молина
|3
|0.18
|Пуэртас Антонио
|2
|0.12
|Санчес Герман
|2
|0.12
|Рочина Рубен
|1
|0.06
|Милья Луис
|1 (1)
|0.06
|Монторо Анхель
|1
|0.06
|Ариас Сантьяго
|1
|0.06
|Мачис Дарвин
|1
|0.06
|Дуарте Домингуш
|1
|0.06
|Эскудеро Серхио
|0
|0
|Гоналон Максим
|0
|0
|Бакка Карлос
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль
|2
|0.11
|Фернандо Ниньо
|2
|0.11
|Баба Иддрису
|2
|0.11
|Анхель Луис
|1
|0.06
|Ли Кан Ин
|1
|0.06
|Сальва Севилья
|1 (1)
|0.06
|Маффео Пабло
|1
|0.06
|Пратс Абдон
|1
|0.06
|Оливан Бриан
|1
|0.06
|Руссо Франко
|1
|0.06
|Кубо Такефуса
|1
|0.06
|Санчес Антонио
|1
|0.06
|Дьедью Амат
|0
|0
|Хопп Мэттью
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Монторо Анхель
|5
|0
|Санчес Герман
|5
|0
|Кини Марин
|4
|0
|Мончу Рамон
|2
|1
|Гоналон Максим
|3
|0
|Дуарте Домингуш
|3
|0
|Суарес Луис III
|3
|0
|Роберт Морено
|1
|1
|Рочина Рубен
|2
|0
|Бакка Карлос
|2
|0
|Пуэртас Антонио
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Милья Луис
|2
|0
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|Видаль Молина
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Аарон Эскандель
|1
|0
|Виктор Диаз
|1
|0
|Этеки Ян
|1
|0
|Машимиану Луиш
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баба Иддрису
|6
|0
|Седлар Александр
|3
|1
|Родригес Даниэль
|4
|0
|Оливан Бриан
|4
|0
|Дьедью Амат
|4
|0
|Коста Хауме
|2
|1
|Ли Кан Ин
|2
|1
|Рейна Маноло
|3
|0
|Руис Иньиго
|3
|0
|Руссо Франко
|3
|0
|Гарсия Луис
|1
|1
|Фернандо Ниньо
|2
|0
|Батталья Родриго
|2
|0
|Пратс Абдон
|2
|0
|Маффео Пабло
|2
|0
|Мбула Хорди
|2
|0
|Вальент Мартин
|1
|0
|Фебас Алейкс
|1
|0
|Анхель Луис
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Санчес Антонио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
4
57%
76-90
Пропущено
11
17
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
18%
4
24%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
4
36%
6
35%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
3
38%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
3
33%
1
13%
76-90
Пропущено
11
7
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Забито
19
15
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
4
21%
1
7%
1-15
3
16%
5
33%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
6
32%
5
33%
76-90
Пропущено
22
24
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
9%
2
8%
1-15
4
18%
4
17%
16-30
6
27%
1
4%
31-45
4
18%
3
13%
46-60
0
0%
7
29%
29%
61-75
6
27%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7
Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Гранада - Валенсия 1:1 Вильярреал - Гранада 0:0 Гранада - Малага 3:1 Гранада - Линенсе 3:0
Мальорка
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2
Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Мальорка - Эспаньол 1:0 Алавес - Мальорка 0:1 Мальорка - Бетис 1:1 Мальорка - Кальяри 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|39 - 15
|42
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|Бетис
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|26 - 18
|30
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|20 - 20
|29
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 20
|29
|7.
|Барселона
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 21
|27
|8.
|Валенсия
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 23
|25
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|10.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|17 - 21
|22
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|21 - 18
|22
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|13 - 12
|21
|13.
|Мальорка
|1:1 Заявка
|18
|4
|9
|5
|17 - 24
|21
|14.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 22
|20
|15.
|Гранада
|1:1 Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 25
|17
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 24
|15
|17.
|Эльче
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|18.
|Кадис
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 31
|13
|19.
|Хетафе
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 20
|12
|20.
|Леванте
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 5
|20
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|7.
|Валенсия
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 6
|15
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|11.
|Мальорка
|1:1 Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|14.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|15.
|Гранада
|1:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|16.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|18.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 13
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|6 - 11
|6
|20.
|Кадис
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|2.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|6.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|7.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|9.
|Мальорка
|1:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|10.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|11.
|Кадис
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Гранада
|1:1 Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Барселона
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|16.
|Алавес
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 17
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|10 - 21
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Гранада 1:1 Мальорка
Исход игры
Гранада
50.7% (71)
Ничья
43.6% (61)
Мальорка
5.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
26.72% (35)
Меньше
73.28% (96)
Обе команды забьют
Да
67.94% (89)
Нет
32.06% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (54)
1:0 Гранада
22.1% (31)
2:1 Гранада
18.6% (26)
2:0 Гранада
5.7% (8)
1:2 Мальорка
4.3% (6)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!