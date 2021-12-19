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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Гранада
4:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 13014
Мальорка
0'
19' Желтая карточка
Милья Луис
1:0
20' Гол
Видаль Молина
22' Желтая карточка
Гоналон Максим
1:1
24' Гол
Родригес Даниэль
47' Желтая карточка
Седлар Александр
50' Желтая карточка
Кини Марин
2:1
61' Гол
Видаль Молина
77' Желтая карточка
Баба Иддрису
3:1
90' Гол
Видаль Молина
4:1
90' Гол
Пуэртас Антонио
90'+7

Ход матча

19'
Милья Луис
 
20'
Видаль Молина
(Суарес Луис III)
1:0
22'
Гоналон Максим
 
24'
1:1
Родригес Даниэль
(Коста Хауме)
47'
 
Седлар Александр
50'
Кини Марин
 
60'
 
Санчес Антонио
Ли Кан Ин
61'
Видаль Молина
2:1
68'
Эскудеро Серхио
Нева Карлос
 
69'
 
Фернандо Ниньо
Маффео Пабло
69'
 
Сальва Севилья
Руис Иньиго
77'
 
Баба Иддрису
80'
 
Пратс Абдон
Анхель Луис
80'
 
Оливан Бриан
Коста Хауме
80'
Ариас Сантьяго
Мачис Дарвин
 
90'
Видаль Молина
(Пуэртас Антонио)
3:1
90'
Буцке Адриан
Видаль Молина
 
90'
Пуэртас Антонио
(Суарес Луис III)
4:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 140
Гранада 50.7% (71)
X 43.6% (61)
Мальорка 5.7% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Машимиану
Луиш
17
Кини
Марин
28
Торренте
Рауль
6
Санчес
Герман
15
Нева
Карлос
10
Пуэртас
Антонио
4
Гоналон
Максим
5
Милья
Луис
11
Мачис
Дарвин
23
Видаль
Молина
9
Суарес
Луис
III
1
Рейна
Маноло
15
Маффео
Пабло
20
Седлар
Александр
24
Вальент
Мартин
18
Коста
Хауме
4
Руис
Иньиго
12
Баба
Иддрису
17
Кубо
Такефуса
19
Ли
Кан
Ин
14
Родригес
Даниэль
22
Анхель
Луис
Гранада
4-4-2
Мальорка
4-2-3-1

История личных встреч

Гранада
Мальорка

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
С
1:1
С
1:0
ТМК
2:3
П
1:2
П
1:2
П
0:0
П
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Молина 6 0.35
Суарес Луис III 4 0.24
Пуэртас Антонио 3 0.18
Санчес Герман 2 0.12
Рочина Рубен 1 0.06
Милья Луис 1 (1) 0.06
Монторо Анхель 1 0.06
Ариас Сантьяго 1 0.06
Мачис Дарвин 1 0.06
Дуарте Домингуш 1 0.06
Эскудеро Серхио 0 0
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль 3 0.17
Фернандо Ниньо 2 0.11
Баба Иддрису 2 0.11
Анхель Луис 1 0.06
Ли Кан Ин 1 0.06
Сальва Севилья 1 (1) 0.06
Маффео Пабло 1 0.06
Пратс Абдон 1 0.06
Оливан Бриан 1 0.06
Руссо Франко 1 0.06
Кубо Такефуса 1 0.06
Санчес Антонио 1 0.06
Коста Хауме 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монторо Анхель 5 0
Кини Марин 5 0
Санчес Герман 5 0
Гоналон Максим 4 0
Мончу Рамон 2 1
Дуарте Домингуш 3 0
Суарес Луис III 3 0
Роберт Морено 1 1
Рочина Рубен 2 0
Бакка Карлос 2 0
Пуэртас Антонио 2 0
Абрам Луис 2 0
Милья Луис 2 0
Эскудеро Серхио 1 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Аарон Эскандель 1 0
Виктор Диаз 1 0
Этеки Ян 1 0
Машимиану Луиш 1 0
Нева Карлос 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Иддрису 7 0
Седлар Александр 4 1
Родригес Даниэль 4 0
Оливан Бриан 4 0
Дьедью Амат 4 0
Коста Хауме 2 1
Ли Кан Ин 2 1
Рейна Маноло 3 0
Руис Иньиго 3 0
Руссо Франко 3 0
Гарсия Луис 1 1
Фернандо Ниньо 2 0
Батталья Родриго 2 0
Пратс Абдон 2 0
Маффео Пабло 2 0
Мбула Хорди 2 0
Вальент Мартин 1 0
Фебас Алейкс 1 0
Анхель Луис 1 0
Састре Хуан 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Санчес Антонио 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
8
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
3
38%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
4
50%
76-90

Пропущено

12
21
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
1
5%
1-15
3
25%
5
24%
16-30
2
17%
1
5%
31-45
3
25%
1
5%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
4
33%
8
38%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
3
38%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Пропущено

11
7
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Забито

23
16
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
4
17%
1
6%
1-15
4
17%
6
38%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
8
35%
5
31%
76-90

Пропущено

23
28
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
9%
2
7%
1-15
5
22%
5
18%
16-30
6
26%
1
4%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
0
0%
8
29%
61-75
6
26%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7
Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Гранада - Валенсия 1:1 Вильярреал - Гранада 0:0 Гранада - Малага 3:1 Гранада - Линенсе 3:0
Мальорка
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2
Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Мальорка - Эспаньол 1:0 Алавес - Мальорка 0:1 Мальорка - Бетис 1:1 Мальорка - Кальяри 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 3 1 39 - 15 42
2. Севилья Заявка 17 11 4 2 28 - 12 37
3. Бетис Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
4. Райо Вальекано Заявка 18 9 3 6 26 - 18 30
5. Реал Сосьедад Заявка 18 8 5 5 20 - 20 29
6. Атлетико М Заявка 17 8 5 4 28 - 20 29
7. Барселона Заявка 17 7 6 4 28 - 21 27
8. Валенсия Заявка 17 6 7 4 26 - 23 25
9. Эспаньол Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
10. Осасуна Заявка 17 5 7 5 17 - 21 22
11. Вильярреал Заявка 17 5 7 5 21 - 18 22
12. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 13 - 12 21
13. Сельта Заявка 18 5 5 8 20 - 22 20
14. Мальорка Заявка 18 4 8 6 17 - 27 20
15. Гранада Заявка 17 4 7 6 21 - 25 19
16. Алавес Заявка 17 4 3 10 13 - 24 15
17. Эльче Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
18. Кадис Заявка 17 2 7 8 15 - 31 13
19. Хетафе Заявка 17 2 6 9 11 - 20 12
20. Леванте Заявка 17 0 8 9 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Севилья Заявка 8 7 1 0 20 - 7 22
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 2 0 18 - 5 20
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Бетис Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
7. Валенсия Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
8. Реал Сосьедад Заявка 9 4 3 2 6 - 6 15
9. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
10. Вильярреал Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
11. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
12. Гранада Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
13. Атлетик Б Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
14. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
15. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
16. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
17. Хетафе Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
18. Осасуна Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
19. Леванте Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
20. Кадис Заявка 9 0 5 4 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
5. Атлетико М Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
6. Осасуна Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Валенсия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Мальорка Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
11. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
12. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
13. Гранада Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
14. Барселона Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
15. Райо Вальекано Заявка 9 1 2 6 7 - 15 5
16. Алавес Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
17. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
18. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
19. Эспаньол Заявка 9 0 3 6 6 - 14 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Гранада 50.7% (71)
X 43.6% (61)
Мальорка 5.7% (8)
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Прогнозы на матч Гранада 4:1 Мальорка

Исход игры
Гранада
50.7% (71)
Ничья
43.6% (61)
Мальорка
5.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
26.72% (35)
Меньше
73.28% (96)
Обе команды забьют
Да
67.94% (89)
Нет
32.06% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (54)
1:0 Гранада
22.1% (31)
2:1 Гранада
18.6% (26)
2:0 Гранада
5.7% (8)
1:2 Мальорка
4.3% (6)
0:0 Ничья
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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