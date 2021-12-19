Второй тайм

97' Гранада заслуженно побеждает в отличном матче

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Г О О О О Л - Пуэртас Антонио забивает с левой ноги!

96' Милья Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Видаль Молина из команды Гранада сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

93' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Третий свой гол забил Видаль Молина . Надеемся, что он заберет на память домой мяч с поля.

91' Г О О О О Л - Видаль Молина из команды Гранада правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

91' Сальва Севилья из команды Мальорка делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Гранада

90' Как он промахнулся? Фернандо Ниньо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

89' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Матч возобновлен

87' Седлар Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Удар от ворот произведет Гранада

86' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Мальорка выполняет удар от ворот.

84' Отличный пас сделал Видаль Молина из команды Гранада . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

83' Удар от ворот произведет Гранада

83' Сальва Севилья не смог попасть в створ ударом издали

83' Милья Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Хорошую попытку сделал Кубо Такефуса . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Удар от ворот произведет Мальорка

81' Суарес Луис III не смог попасть в створ ударом издали

80' Мальорка выполняет удар от ворот.

79' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Милья Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Баба Иддрису - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

77' Суарес Луис III нанес удар головой, но Маноло Рейна спокойно отбил мяч.

75' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Хорошую попытку сделал Мачис Дарвин . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Видаль Молина из команды Гранада сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

75' Игрок из команды Гранада вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

74' Антонио Санчес задерживает мяч рукой

73' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Тактическая замена. Маффео Пабло уходит с поля и его заменяет Фернандо Ниньо

67' Родригес Даниэль из команды Мальорка делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

66' Машимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

65' Мальорка выполняет удар от ворот.

64' Коста Хауме из команды Мальорка делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

63' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Г О О О О Л - Видаль Молина первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

61' О, нет. Из многообещающей позиции Мачис Дарвин из команды Гранада наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

61' Плохо сыграл Вальент Мартин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

61' Гранада выполняет удар от ворот.

60' Кубо Такефуса из команды Мальорка наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

60' Нева Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Тактическая замена. Ли Кан Ин уходит с поля и его заменяет Антонио Санчес

58' Удар от ворот произведет Мальорка

57' Удар от ворот произведет Мальорка

57' Суарес Луис III не смог попасть в створ ударом издали

56' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Матч возобновлен

54' Пуэртас Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Маффео Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Милья Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Родригес Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Кини Марин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

50' О, нет. Из многообещающей позиции Кини Марин из команды Гранада наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

49' Сегодняшная посещаемость составляет 13014 болельщиков

49' Удар от ворот произведет Гранада

48' Родригес Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Милья Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Седлар Александр совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

47' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля