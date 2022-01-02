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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Бетис
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Сельта
0' 12'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 140
Бетис 87.1% (122)
X 8.6% (12)
Сельта 4.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Сельта
1.95
4.00
4.70
Все Коэффициенты
Новости
13
Силва
Руи
19
Бельерин
Эктор
5
Бартра
Марк
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
14
Карвалью
Вилльям
18
Гуардадо
Андрес
20
Лаинес
Диего
10
Каналес
Серхио
7
Хуанми
Мигель
12
Виллиан
Жозе
1
Дитуро
Матиас
15
Айду
Джозеф
5
Йокушлу
Окай
28
Домингес
Карлос
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
6
Денис
Суарес
23
Браис
Мендес
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
Бетис
4-2-3-1
Сельта
4-4-2

История личных встреч

Бетис
Сельта

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

20 матчей

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
П
0:1
П
3:3
П
3:2
П
2:1
П
0:1
П
3:3
П
1:1
П
1:1
П
4:2
П
1:2
П
1:0
П
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 12 0.63
Виллиан Жозе 6 (2) 0.32
Фекир Набиль 4 0.21
Морено Алекс 3 0.16
Иглесиас Борха 3 (1) 0.16
Каналес Серхио 1 0.05
Родри Родриго 1 0.05
Песселья Херман 1 0.05
Эрмосо Кике 1 0.05
Карвалью Вилльям 0 0
Гидо Родригес 0 0
Гонсалес Эдгар 0 0
Тельо Кристиан 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 8 (1) 0.42
Мина Сантьяго 6 0.32
Браис Мендес 2 0.11
Денис Суарес 2 0.11
Серви Франко 1 0.05
Нолито Агудо 1 0.05
Мальо Уго 0 0
Тьяго Гальярдо 0 0
Васкес Кевин 0 0
Галан Хави 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 6 1
Фекир Набиль 7 0
Гонсалес Эдгар 5 0
Хуанми Мигель 3 0
Песселья Херман 1 1
Каналес Серхио 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Морено Алекс 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Миранда Хуан 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Гуардадо Андрес 1 0
Виктор Руис 1 0
Браво Клаудио 1 0
Тельо Кристиан 1 0
Силва Руи 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Акуоку Поль 1 0
Мануэль Пеллегрини 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 6 0
Тапия Ренато 6 0
Браис Мендес 6 0
Мальо Уго 3 1
Солари Аугусто 4 0
Мина Сантьяго 3 0
Фонтан Хосе 2 0
Нолито Агудо 2 0
Араухо Нестор 2 0
Денис Суарес 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Тьяго Гальярдо 1 0
Васкес Кевин 1 0
Айду Джозеф 1 0
Галан Хави 1 0
Домингес Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
9
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
3
15%
2
22%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
3
15%
2
22%
46-60
5
25%
3
33%
61-75
3
15%
1
11%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
14%
2
18%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
5
36%
3
27%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
10%
1
7%
1-15
2
20%
4
27%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Забито

34
20
15 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 7
5
15%
4
20%
1-15
7
21%
0
0%
16-30
3
9%
1
5%
31-45
5
15%
5
25%
46-60
6
18%
6
30%
61-75
8
24%
4
20%
76-90

Пропущено

19
22
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
16%
1
5%
1-15
3
16%
6
27%
16-30
4
21%
4
18%
31-45
1
5%
6
27%
46-60
5
26%
2
9%
61-75
3
16%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2
Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3
Сельта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2
Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2 Сельта - Кадис 1:2 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Сельта - Атлетик Б 0:1 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Атлетико М 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 20 14 4 2 41 - 17 46
2. Севилья Заявка 18 11 5 2 29 - 13 38
3. Бетис 0:0 Заявка 19 10 4 5 32 - 21 34
4. Атлетико М Заявка 19 9 5 5 31 - 22 32
5. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 19 8 6 5 20 - 20 30
6. Райо Вальекано Заявка 19 9 3 7 26 - 20 30
7. Барселона Заявка 18 7 7 4 29 - 22 28
8. Валенсия Заявка 19 7 7 5 31 - 28 28
9. Эспаньол Заявка 19 7 5 7 22 - 22 26
10. Вильярреал Заявка 18 6 7 5 26 - 20 25
11. Атлетик Б Заявка 19 5 9 5 17 - 16 24
12. Гранада Заявка 19 5 8 6 23 - 26 23
13. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 22 22
14. Сельта 0:0 Заявка 19 5 6 8 20 - 22 21
15. Мальорка Заявка 18 4 8 6 17 - 27 20
16. Хетафе Заявка 19 4 6 9 13 - 20 18
17. Алавес 0:0 Заявка 19 4 4 11 15 - 29 16
18. Эльче Заявка 19 3 7 9 18 - 27 16
19. Кадис Заявка 18 2 8 8 15 - 31 14
20. Леванте Заявка 18 0 8 10 19 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Севилья Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
3. Реал Мадрид Заявка 9 6 3 0 18 - 5 21
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
7. Бетис 0:0 Заявка 10 5 3 2 19 - 10 18
8. Вильярреал Заявка 9 5 2 2 19 - 11 17
9. Валенсия Заявка 10 4 4 2 17 - 12 16
10. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 9 4 3 2 6 - 6 15
11. Гранада Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
12. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
13. Хетафе Заявка 10 4 2 4 10 - 9 14
14. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
15. Алавес 0:0 Заявка 10 3 2 5 7 - 12 11
16. Эльче Заявка 9 2 5 2 9 - 10 11
17. Осасуна Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
18. Сельта 0:0 Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
19. Леванте Заявка 9 0 6 3 9 - 15 6
20. Кадис Заявка 9 0 5 4 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Бетис 0:0 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 10 4 3 3 14 - 14 15
5. Атлетико М Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
6. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
7. Сельта 0:0 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
8. Валенсия Заявка 9 3 3 3 14 - 16 12
9. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
10. Гранада Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
11. Кадис Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
12. Барселона Заявка 8 1 5 2 10 - 11 8
13. Мальорка Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
14. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
15. Эспаньол Заявка 10 1 3 6 8 - 15 6
16. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
17. Алавес 0:0 Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
19. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • 13'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    12'
    Бартра Марк из команды Бетис заходит слишком далеко, он валит Карлос Домингес.
  • 12'
    Каналес Серхио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    12'
    Браис Мендес задерживает мяч рукой
  • 11'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Контроль мяча: Бетис: 43%, Сельта: 57%.
  • 11'
    Карвалью Вилльям из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 11'
    Бетис контролирует мяч.
  • 10'
    Браис Мендес из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 10'
    Мина Сантьяго из команды Сельта сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 10'
    Серви Франко из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 9'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Мина Сантьяго нанес удар, мяч был парирован, но Руй Силва не удержал его в руках.
  • 8'
    Отличные скиллы показывает Мина Сантьяго, обводя своих соперников
  • 8'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Бельерин Эктор из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Галан Хави
  • 6'
    Контроль мяча: Бетис: 53%, Сельта: 47%.
  • 6'
    Бетис контролирует мяч.
  • 5'
    Сельта контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    4'
    Бельерин Эктор наказан за толчок Серви Франко
  • 4'
    Карлос Домингес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    4'
    Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой слева.
  • 3'
    Айду Джозеф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 3'
    Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 2'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 2'
    Браис Мендес не смог попасть в створ ударом издали
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Бетис начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Бетис 87.1% (122)
X 8.6% (12)
Сельта 4.3% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Сельта
1.95
4.00
4.70
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Новости
Где смотреть матч Бетис 0:0 Сельта онлайн


Прогнозы на матч Бетис 0:0 Сельта

Исход игры
Бетис
87.1% (122)
Ничья
8.6% (12)
Сельта
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
58.21% (78)
Меньше
41.79% (56)
Обе команды забьют
Да
65.67% (88)
Нет
34.33% (46)
Популярный счёт
2:1 Бетис
50.7% (71)
1:0 Бетис
24.3% (34)
1:1 Ничья
7.1% (10)
2:0 Бетис
6.4% (9)
1:2 Сельта
2.1% (3)
3:1 Бетис
1.4% (2)
0:1 Сельта
1.4% (2)
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