Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Бенито Вильямарин
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
13
Силва
Руи
15
Морено
Алекс
20
Лаинес
Диего
12
Виллиан
Жозе
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Гарсия РаульНападающий
-
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
-
19 Фонтан ХосеЗащитник
- Защитник
-
35 Альварес УгоЗащитник
- Защитник
-
39 Каррик ТомаЗащитник
-
16 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Сотело Хьюго
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Бетис
Сельта
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
20 матчей
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|12
|0.63
|Виллиан Жозе
|6 (2)
|0.32
|Фекир Набиль
|4
|0.21
|Морено Алекс
|3
|0.16
|Иглесиас Борха
|3 (1)
|0.16
|Каналес Серхио
|1
|0.05
|Родри Родриго
|1
|0.05
|Песселья Херман
|1
|0.05
|Эрмосо Кике
|1
|0.05
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Гидо Родригес
|0
|0
|Гонсалес Эдгар
|0
|0
|Тельо Кристиан
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|8 (1)
|0.42
|Мина Сантьяго
|6
|0.32
|Браис Мендес
|2
|0.11
|Денис Суарес
|2
|0.11
|Серви Франко
|1
|0.05
|Нолито Агудо
|1
|0.05
|Мальо Уго
|0
|0
|Тьяго Гальярдо
|0
|0
|Васкес Кевин
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|6
|1
|Фекир Набиль
|7
|0
|Гонсалес Эдгар
|5
|0
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Песселья Херман
|1
|1
|Каналес Серхио
|2
|0
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Карвалью Вилльям
|2
|0
|Морено Алекс
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Миранда Хуан
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Виктор Руис
|1
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Тельо Кристиан
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Иглесиас Борха
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Мануэль Пеллегрини
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|6
|0
|Тапия Ренато
|6
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Мальо Уго
|3
|1
|Солари Аугусто
|4
|0
|Мина Сантьяго
|3
|0
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Нолито Агудо
|2
|0
|Араухо Нестор
|2
|0
|Денис Суарес
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Тьяго Гальярдо
|1
|0
|Васкес Кевин
|1
|0
|Айду Джозеф
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
9
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
3
15%
2
22%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
3
15%
2
22%
46-60
5
25%
3
33%
61-75
3
15%
1
11%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
14%
2
18%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
5
36%
3
27%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
10%
1
7%
1-15
2
20%
4
27%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Забито
34
20
15 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 7
5
15%
4
20%
1-15
7
21%
0
0%
16-30
3
9%
1
5%
31-45
5
15%
5
25%
46-60
6
18%
6
30%
61-75
8
24%
4
20%
76-90
Пропущено
19
22
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
16%
1
5%
1-15
3
16%
6
27%
16-30
4
21%
4
18%
31-45
1
5%
6
27%
46-60
5
26%
2
9%
61-75
3
16%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2
Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3
Сельта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2
Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2 Сельта - Кадис 1:2 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Сельта - Атлетик Б 0:1 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Атлетико М 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|41 - 17
|46
|2.
|Севилья
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|29 - 13
|38
|3.
|Бетис
|0:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|32 - 21
|34
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 22
|32
|5.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|20 - 20
|30
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|26 - 20
|30
|7.
|Барселона
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 22
|28
|8.
|Валенсия
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 28
|28
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 22
|26
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 20
|25
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|17 - 16
|24
|12.
|Гранада
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|23 - 26
|23
|13.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 22
|22
|14.
|Сельта
|0:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 22
|21
|15.
|Мальорка
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|17 - 27
|20
|16.
|Хетафе
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|13 - 20
|18
|17.
|Алавес
|0:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|15 - 29
|16
|18.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|18 - 27
|16
|19.
|Кадис
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|15 - 31
|14
|20.
|Леванте
|Заявка
|18
|0
|8
|10
|19 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|18 - 5
|21
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|7.
|Бетис
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 10
|18
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|9.
|Валенсия
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|10.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 6
|15
|11.
|Гранада
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|13.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|14.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|15.
|Алавес
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 12
|11
|16.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 10
|11
|17.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 13
|8
|18.
|Сельта
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|9 - 15
|6
|20.
|Кадис
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Бетис
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 14
|15
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|6.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|7.
|Сельта
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|8.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 16
|12
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|10.
|Гранада
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|11.
|Кадис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|12.
|Барселона
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|13.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 20
|8
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|17.
|Алавес
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|18.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 17
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|20.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|10 - 21
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Бетис 0:0 Сельта
Исход игры
Бетис
87.1% (122)
Ничья
8.6% (12)
Сельта
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
58.21% (78)
Меньше
41.79% (56)
Обе команды забьют
Да
65.67% (88)
Нет
34.33% (46)
Популярный счёт
2:1 Бетис
50.7% (71)
1:0 Бетис
24.3% (34)
1:1 Ничья
7.1% (10)
2:0 Бетис
6.4% (9)
1:2 Сельта
2.1% (3)
3:1 Бетис
1.4% (2)
0:1 Сельта
1.4% (2)
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