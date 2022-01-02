Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Хуанми Мигель пробует нанести удар издали, но Матиас Дитуро держит все под контролем

94' Иглесиас Борха из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

93' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Карвалью Вилльям нанес удар головой, но Матиас Дитуро спокойно отбил мяч.

91' Серви Франко получил желтую карточку от судьи

91' Безумный фол. Серви Франко грубо играет против соперника. Пострадал Родри

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

89' Хуанми Мигель пробует нанести удар издали, но Матиас Дитуро держит все под контролем

89' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Галан Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Тактическая замена. Браис Мендес уходит с поля и его заменяет Габриэль Вейга

85' Хорошую попытку сделал Иглесиас Борха . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

82' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Удар от ворот произведет Сельта

78' Удар от ворот произведет Сельта

77' Бартра Марк не смог попасть в створ ударом издали

77' Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Браис Мендес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Иглесиас Борха из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

75' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

75' Отличные скиллы показывает Браис Мендес , обводя своих соперников

75' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Руй Силва отбил мяч на угловой после удара Мина Сантьяго из штрафной площади.

74' Отличные скиллы показывает Аспас Яго , обводя своих соперников

74' Удар от ворот произведет Сельта

73' Иглесиас Борха не смог попасть в створ ударом издали

71' Карвалью Вилльям имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

70' Фекир Набиль из команды Бетис делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

70' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Каналес Серхио пробует нанести удар издали, но Матиас Дитуро держит все под контролем

68' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

66' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Карлос Домингес наказан за толчок Иглесиас Борха

61' Фекир Набиль пробует нанести удар издали, но Матиас Дитуро держит все под контролем

61' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

60' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Бетис выполняет удар от ворот.

59' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Удар от ворот произведет Сельта

58' Бельерин Эктор не смог попасть в створ ударом издали

56' Карлос Домингес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Бельерин Эктор из команды Бетис делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

55' Отличные скиллы показывает Бельерин Эктор , обводя своих соперников

55' Удар от ворот произведет Сельта

53' Виллиан Жозе получил желтую карточку от судьи

52' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

51' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Сегодняшная посещаемость составляет 41566 болельщиков

51' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

50' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Бетис выполняет удар от ворот.

47' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Мина Сантьяго видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

46' Тактическая замена. Лаинес Диего уходит с поля и его заменяет Родри