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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Бетис
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 41566
Сельта
0'
32' Желтая карточка
Денис Суарес
0:1
36' Пенальти
Аспас Яго
0:2
45' Гол
Аспас Яго
53' Желтая карточка
Виллиан Жозе
90' Желтая карточка
Серви Франко
90'+6

Ход матча

32'
 
Денис Суарес
36'
0:1
Аспас Яго
45'
0:2
Аспас Яго
46'
Родри Родриго
Лаинес Диего
 
53'
Виллиан Жозе
 
58'
Фекир Набиль
Гуардадо Андрес
 
58'
Иглесиас Борха
Виллиан Жозе
 
80'
Тельо Кристиан
Каналес Серхио
 
86'
 
Вейга Габриэль
Браис Мендес
90'
 
Нолито Агудо
Аспас Яго
90'
 
Серви Франко
90'
 
Фонтан Хосе
Серви Франко

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 140
Бетис 87.1% (122)
X 8.6% (12)
Сельта 4.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
13
Силва
Руи
19
Бельерин
Эктор
5
Бартра
Марк
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
14
Карвалью
Вилльям
18
Гуардадо
Андрес
20
Лаинес
Диего
10
Каналес
Серхио
7
Хуанми
Мигель
12
Виллиан
Жозе
1
Дитуро
Матиас
15
Айду
Джозеф
5
Йокушлу
Окай
28
Домингес
Карлос
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
Бетис
4-2-3-1
Сельта
4-1-3-2

История личных встреч

Бетис
Сельта

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

20 матчей

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
П
0:1
П
3:3
П
3:2
П
2:1
П
0:1
П
3:3
П
1:1
П
1:1
П
4:2
П
1:2
П
1:0
П
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 12 0.63
Виллиан Жозе 6 (2) 0.32
Фекир Набиль 4 0.21
Морено Алекс 3 0.16
Иглесиас Борха 3 (1) 0.16
Каналес Серхио 1 0.05
Родри Родриго 1 0.05
Песселья Херман 1 0.05
Эрмосо Кике 1 0.05
Карвалью Вилльям 0 0
Гидо Родригес 0 0
Гонсалес Эдгар 0 0
Тельо Кристиан 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 10 (2) 0.53
Мина Сантьяго 6 0.32
Браис Мендес 2 0.11
Денис Суарес 2 0.11
Серви Франко 1 0.05
Нолито Агудо 1 0.05
Мальо Уго 0 0
Тьяго Гальярдо 0 0
Васкес Кевин 0 0
Галан Хави 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 6 1
Фекир Набиль 7 0
Гонсалес Эдгар 5 0
Хуанми Мигель 3 0
Песселья Херман 1 1
Каналес Серхио 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Морено Алекс 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Миранда Хуан 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Гуардадо Андрес 1 0
Виктор Руис 1 0
Браво Клаудио 1 0
Тельо Кристиан 1 0
Силва Руи 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Акуоку Поль 1 0
Мануэль Пеллегрини 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 6 0
Тапия Ренато 6 0
Браис Мендес 6 0
Мальо Уго 3 1
Солари Аугусто 4 0
Денис Суарес 3 0
Мина Сантьяго 3 0
Фонтан Хосе 2 0
Нолито Агудо 2 0
Араухо Нестор 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Тьяго Гальярдо 1 0
Серви Франко 1 0
Васкес Кевин 1 0
Айду Джозеф 1 0
Галан Хави 1 0
Домингес Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
11
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
3
15%
2
18%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
2
10%
3
27%
31-45
3
15%
2
18%
46-60
5
25%
3
27%
61-75
3
15%
1
9%
76-90

Пропущено

11
7
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
3
43%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
14%
2
18%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
5
36%
3
27%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
10%
1
7%
1-15
2
20%
4
27%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Забито

34
22
15 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
5
15%
4
18%
1-15
7
21%
0
0%
16-30
3
9%
3
14%
31-45
5
15%
5
23%
46-60
6
18%
6
27%
61-75
8
24%
4
18%
76-90

Пропущено

21
22
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
14%
1
5%
1-15
3
14%
6
27%
16-30
6
29%
4
18%
31-45
1
5%
6
27%
46-60
5
24%
2
9%
61-75
3
14%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2
Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3
Сельта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2
Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2 Сельта - Кадис 1:2 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Сельта - Атлетик Б 0:1 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Атлетико М 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 20 14 4 2 41 - 17 46
2. Севилья Заявка 18 11 5 2 29 - 13 38
3. Бетис Заявка 19 10 3 6 32 - 23 33
4. Атлетико М Заявка 19 9 5 5 31 - 22 32
5. Барселона Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
6. Реал Сосьедад Заявка 19 8 6 5 21 - 21 30
7. Райо Вальекано Заявка 19 9 3 7 26 - 20 30
8. Валенсия Заявка 19 7 7 5 31 - 28 28
9. Эспаньол Заявка 19 7 5 7 22 - 22 26
10. Вильярреал Заявка 18 6 7 5 26 - 20 25
11. Атлетик Б Заявка 19 5 9 5 17 - 16 24
12. Сельта Заявка 19 6 5 8 22 - 22 23
13. Гранада Заявка 19 5 8 6 23 - 26 23
14. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 22 22
15. Мальорка Заявка 19 4 8 7 17 - 28 20
16. Хетафе Заявка 19 4 6 9 13 - 20 18
17. Алавес Заявка 19 4 4 11 16 - 30 16
18. Эльче Заявка 19 3 7 9 18 - 27 16
19. Кадис Заявка 18 2 8 8 15 - 31 14
20. Леванте Заявка 18 0 8 10 19 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Севилья Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
3. Реал Мадрид Заявка 9 6 3 0 18 - 5 21
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
7. Вильярреал Заявка 9 5 2 2 19 - 11 17
8. Бетис Заявка 10 5 2 3 19 - 12 17
9. Валенсия Заявка 10 4 4 2 17 - 12 16
10. Реал Сосьедад Заявка 9 4 3 2 6 - 6 15
11. Гранада Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
12. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
13. Хетафе Заявка 10 4 2 4 10 - 9 14
14. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
15. Алавес Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
16. Эльче Заявка 9 2 5 2 9 - 10 11
17. Осасуна Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
18. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
19. Леванте Заявка 9 0 6 3 9 - 15 6
20. Кадис Заявка 9 0 5 4 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Бетис Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
5. Сельта Заявка 9 4 3 2 11 - 7 15
6. Атлетико М Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
7. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
8. Валенсия Заявка 9 3 3 3 14 - 16 12
9. Барселона Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
10. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
11. Гранада Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
12. Кадис Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
13. Мальорка Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
14. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
15. Эспаньол Заявка 10 1 3 6 8 - 15 6
16. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
17. Алавес Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
19. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
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  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Бетис 87.1% (122)
X 8.6% (12)
Сельта 4.3% (6)
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Где смотреть матч Бетис 0:2 Сельта онлайн


Прогнозы на матч Бетис 0:2 Сельта

Исход игры
Бетис
87.1% (122)
Ничья
8.6% (12)
Сельта
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
58.21% (78)
Меньше
41.79% (56)
Обе команды забьют
Да
65.67% (88)
Нет
34.33% (46)
Популярный счёт
2:1 Бетис
50.7% (71)
1:0 Бетис
24.3% (34)
1:1 Ничья
7.1% (10)
2:0 Бетис
6.4% (9)
1:2 Сельта
2.1% (3)
3:1 Бетис
1.4% (2)
0:1 Сельта
1.4% (2)
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