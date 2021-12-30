Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
История личных встреч
Атлетико М
Райо Вальекано
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
8.3%
12 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|7 (1)
|0.39
|Корреа Анхель
|4
|0.22
|Лемар Тома
|3
|0.17
|Гризманн Антуан
|3
|0.17
|Кунья Матеус
|3
|0.17
|Карраско Янник
|2
|0.11
|Фелипе Аугусто IV
|2
|0.11
|Фелиш Жоау
|2
|0.11
|Врсалько Шиме
|1
|0.06
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Льоренте Маркос
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро III
|5
|0.28
|Фалькао Радамель
|5
|0.28
|Трехо Оскар
|3 (3)
|0.17
|Гвардиола Серхи
|3
|0.17
|Нтекья Ранди
|3
|0.17
|Паласон Иси
|2
|0.11
|Комесанья Санти
|1
|0.06
|Катена Алехандро
|1
|0.06
|Сисс Пате
|1
|0.06
|Эрнандес Марио
|1
|0.06
|Бебе Тьягу
|0
|0
|Балью Иван
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|6
|0
|Эрмосо Марио
|3
|1
|Суарес Луис
|4
|0
|Хименес Хосе
|4
|0
|Фелипе Аугусто IV
|4
|0
|Фелиш Жоау
|2
|1
|Де Пауль Родриго
|3
|0
|Карраско Янник
|3
|0
|Кунья Матеус
|3
|0
|Диего Симеоне
|1
|1
|Коке Хорхе
|2
|0
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Савич Стефан
|2
|0
|Лемар Тома
|2
|0
|Корреа Анхель
|2
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Мартин Карлос
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|7
|0
|Балью Иван
|6
|0
|Комесанья Санти
|5
|0
|Паласон Иси
|4
|0
|Валентин Оскар
|4
|0
|Савельич Эстебан
|3
|0
|Гарсия Альваро III
|3
|0
|Катена Алехандро
|3
|0
|Сисс Пате
|3
|0
|Гарсия Франсиско III
|3
|0
|Гвардиола Серхи
|2
|0
|Зидан Люка
|0
|1
|Ираола Андони
|1
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Мараш Никола
|1
|0
|Лопес Унаи
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
3
30%
3
38%
76-90
Пропущено
8
14
1 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 8
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
3
38%
2
14%
76-90
Забито
19
18
5 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
2
11%
3
17%
1-15
1
5%
7
39%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
8
42%
3
17%
76-90
Пропущено
14
4
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
2
14%
1
25%
1-15
2
14%
1
25%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
1
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
1
25%
76-90
Забито
29
26
9 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 6
2
7%
4
15%
1-15
3
10%
7
27%
16-30
4
14%
4
15%
31-45
5
17%
1
4%
46-60
4
14%
4
15%
61-75
11
38%
6
23%
76-90
Пропущено
22
18
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
3
14%
2
11%
1-15
2
9%
5
28%
16-30
3
14%
4
22%
31-45
4
18%
2
11%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
7
32%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3
Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0
Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Севилья - Райо Вальекано 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|41 - 16
|46
|2.
|Севилья
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|29 - 13
|38
|3.
|Бетис
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|32 - 21
|33
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|26 - 18
|30
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|20 - 20
|29
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|7.
|Барселона
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 22
|28
|8.
|Валенсия
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 26
|28
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 20
|25
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|17 - 16
|24
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|12.
|Гранада
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|23 - 26
|22
|13.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 22
|22
|14.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 22
|20
|15.
|Мальорка
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|17 - 27
|20
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 29
|15
|17.
|Эльче
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|18.
|Хетафе
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|12 - 20
|15
|19.
|Кадис
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|15 - 31
|14
|20.
|Леванте
|Заявка
|18
|0
|8
|10
|19 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|18 - 5
|21
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|7.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|8.
|Валенсия
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 6
|15
|10.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|11.
|Гранада
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|13.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|14.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|15.
|Алавес
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|17.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 13
|8
|18.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|9 - 15
|6
|20.
|Кадис
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|23 - 11
|25
|2.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|6.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|7.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 16
|12
|8.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|10.
|Кадис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|11.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 20
|8
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Барселона
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|16.
|Алавес
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 17
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|10 - 21
|2
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Прогнозы на матч Атлетико М - Райо Вальекано
Исход игры
Атлетико М
93.8% (60)
Ничья
6.3% (4)
Райо Вальекано
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.7% (23)
Меньше
62.3% (38)
Обе команды забьют
Да
37.7% (23)
Нет
62.3% (38)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
42.2% (27)
2:1 Атлетико М
21.9% (14)
1:0 Атлетико М
14.1% (9)
3:1 Атлетико М
7.8% (5)
3:0 Атлетико М
3.1% (2)
1:1 Ничья
3.1% (2)
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