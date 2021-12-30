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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетико М
 
Позже

Стадион:
Райо Вальекано

История личных встреч

Атлетико М
Райо Вальекано

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
8.3%
12 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

П
0:1
П
1:0
П
1:0
КК
3:0
КК
1:1
П
0:2
П
3:1
П
0:0
П
2:4
П
5:0
П
2:1
П
4:3
П
0:1
П
3:1
ТМС
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 7 (1) 0.39
Корреа Анхель 4 0.22
Лемар Тома 3 0.17
Гризманн Антуан 3 0.17
Кунья Матеус 3 0.17
Карраско Янник 2 0.11
Фелипе Аугусто IV 2 0.11
Фелиш Жоау 2 0.11
Врсалько Шиме 1 0.06
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Льоренте Маркос 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро III 5 0.28
Фалькао Радамель 5 0.28
Трехо Оскар 3 (3) 0.17
Гвардиола Серхи 3 0.17
Нтекья Ранди 3 0.17
Паласон Иси 2 0.11
Комесанья Санти 1 0.06
Катена Алехандро 1 0.06
Сисс Пате 1 0.06
Эрнандес Марио 1 0.06
Бебе Тьягу 0 0
Балью Иван 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 6 0
Эрмосо Марио 3 1
Суарес Луис 4 0
Хименес Хосе 4 0
Фелипе Аугусто IV 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Де Пауль Родриго 3 0
Карраско Янник 3 0
Кунья Матеус 3 0
Диего Симеоне 1 1
Коке Хорхе 2 0
Гризманн Антуан 2 0
Савич Стефан 2 0
Лемар Тома 2 0
Корреа Анхель 2 0
Врсалько Шиме 1 0
Триппьер Киран 1 0
Эррера Эктор 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Лоди Ренан 1 0
Мартин Карлос 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 7 0
Балью Иван 6 0
Комесанья Санти 5 0
Паласон Иси 4 0
Валентин Оскар 4 0
Савельич Эстебан 3 0
Гарсия Альваро III 3 0
Катена Алехандро 3 0
Сисс Пате 3 0
Гарсия Франсиско III 3 0
Гвардиола Серхи 2 0
Зидан Люка 0 1
Ираола Андони 1 0
Фалькао Радамель 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Мараш Никола 1 0
Лопес Унаи 1 0
Нтекья Ранди 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
3
30%
3
38%
76-90

Пропущено

8
14
1 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 8
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
3
38%
2
14%
76-90

Забито

19
18
5 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
2
11%
3
17%
1-15
1
5%
7
39%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
8
42%
3
17%
76-90

Пропущено

14
4
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
2
14%
1
25%
1-15
2
14%
1
25%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
1
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
1
25%
76-90

Забито

29
26
9 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 6
2
7%
4
15%
1-15
3
10%
7
27%
16-30
4
14%
4
15%
31-45
5
17%
1
4%
46-60
4
14%
4
15%
61-75
11
38%
6
23%
76-90

Пропущено

22
18
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
3
14%
2
11%
1-15
2
9%
5
28%
16-30
3
14%
4
22%
31-45
4
18%
2
11%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
7
32%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3
Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0
Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Севилья - Райо Вальекано 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 14 4 1 41 - 16 46
2. Севилья Заявка 18 11 5 2 29 - 13 38
3. Бетис Заявка 18 10 3 5 32 - 21 33
4. Райо Вальекано Заявка 18 9 3 6 26 - 18 30
5. Реал Сосьедад Заявка 18 8 5 5 20 - 20 29
6. Атлетико М Заявка 18 8 5 5 29 - 22 29
7. Барселона Заявка 18 7 7 4 29 - 22 28
8. Валенсия Заявка 18 7 7 4 30 - 26 28
9. Вильярреал Заявка 18 6 7 5 26 - 20 25
10. Атлетик Б Заявка 19 5 9 5 17 - 16 24
11. Эспаньол Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
12. Гранада Заявка 18 5 7 6 23 - 26 22
13. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 22 22
14. Сельта Заявка 18 5 5 8 20 - 22 20
15. Мальорка Заявка 18 4 8 6 17 - 27 20
16. Алавес Заявка 18 4 3 11 15 - 29 15
17. Эльче Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
18. Хетафе Заявка 18 3 6 9 12 - 20 15
19. Кадис Заявка 18 2 8 8 15 - 31 14
20. Леванте Заявка 18 0 8 10 19 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Севилья Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
3. Реал Мадрид Заявка 9 6 3 0 18 - 5 21
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Вильярреал Заявка 9 5 2 2 19 - 11 17
7. Бетис Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
8. Валенсия Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
9. Реал Сосьедад Заявка 9 4 3 2 6 - 6 15
10. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
11. Гранада Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
12. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
13. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
14. Хетафе Заявка 9 3 2 4 9 - 9 11
15. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
16. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
17. Осасуна Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
18. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
19. Леванте Заявка 9 0 6 3 9 - 15 6
20. Кадис Заявка 9 0 5 4 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 8 1 1 23 - 11 25
2. Бетис Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
5. Атлетико М Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
6. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
7. Валенсия Заявка 9 3 3 3 14 - 16 12
8. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
9. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
10. Кадис Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
11. Мальорка Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
12. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
13. Гранада Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
14. Барселона Заявка 8 1 5 2 10 - 11 8
15. Райо Вальекано Заявка 9 1 2 6 7 - 15 5
16. Алавес Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
17. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
18. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
19. Эспаньол Заявка 9 0 3 6 6 - 14 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Райо Вальекано от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 января 2022, осталось 2 дня 8 часов 42 минуты.

    Главный судья: Jorge Figueroa

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 65
    Атлетико М 93.8% (61)
    X 6.2% (4)
    Райо Вальекано 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Райо Вальекано
    1.38
    5.55
    9.92
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Атлетико М - Райо Вальекано онлайн


    Прогнозы на матч Атлетико М - Райо Вальекано

    Исход игры
    Атлетико М
    93.8% (60)
    Ничья
    6.3% (4)
    Райо Вальекано
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.7% (23)
    Меньше
    62.3% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    37.7% (23)
    Нет
    62.3% (38)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    42.2% (27)
    2:1 Атлетико М
    21.9% (14)
    1:0 Атлетико М
    14.1% (9)
    3:1 Атлетико М
    7.8% (5)
    3:0 Атлетико М
    3.1% (2)
    1:1 Ничья
    3.1% (2)
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    Атлетико М
    Райо Вальекано

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