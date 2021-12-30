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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Хетафе
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид
Прогнозы 68
Хетафе 1.5% (1)
X 5.9% (4)
Реал Мадрид 92.6% (63)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Реал Мадрид
6.00
3.86
1.72
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Хетафе
Реал Мадрид

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

100%
0 побед 0 ничьих 21 победа

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

26 матчей

11.5%
7.7%
80.8%
3 победы 2 ничьи 21 победа

Первый тайм

3.8%
42.3%
53.9%
1 победа 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

19.2%
26.9%
53.9%
5 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ТМС
6:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:3
П
0:0
П
2:0
П
3:1
П
1:2
П
1:5
П
4:1
П
7:3
П
0:3
П
0:3
П
4:1
П
4:0
П
2:1
П
0:1
П
4:2
П
4:0
П
2:3
П
2:4
П
2:0
П
3:2
П
3:1
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 5 0.28
Рамирес Сандро 2 0.11
Митрович Стефан 1 0.06
Мата Хайме 1 0.06
Поведа Дарио 1 0.06
Оливера Матиас 1 0.06
Куэнка Хорхе 1 0.06
Дамиан Суарес 0 0
Арамбарри Мауро 0 0
Аленья Карлес 0 0
Максимович Неманья 0 0
Кабако Эрик 0 0
Флорентину 0 0
Акуругу Аманква 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 15 (1) 0.79
Винисиус Жуниор 10 0.53
Асенсио Марко 5 0.26
Начо Фернандес 2 0.11
Кроос Тони 1 0.05
Алаба Давид 1 0.05
Йович Лука 1 0.05
Бэйл Гарет 1 0.05
Иско Аларкон 1 0.05
Карвахаль Даниэль 1 0.05
Васкес Лукас 1 0.05
Менди Ферлан 1 0.05
Камавинга Эдуардо 1 0.05
Модрич Лука 0 0
Каземиро Карлос 0 0
Азар Эден 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Милитао Эдер 0 0
Родриго 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 5 1
Дамиан Суарес 6 0
Аленья Карлес 4 1
Мата Хайме 5 0
Унал Энес 4 0
Рамирес Сандро 4 0
Арамбарри Мауро 4 0
Оливера Матиас 4 0
Кабако Эрик 2 1
Сория Давид 3 0
Максимович Неманья 3 0
Чема Родригес 1 1
Тимор Давид 2 0
Митрович Стефан 2 0
Сильва Хонатан 2 0
Куэнка Хорхе 2 0
Кике Санчес Флорес 0 1
Ньом Аллан 1 0
Масиас Хосе 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 5 0
Камавинга Эдуардо 5 0
Винисиус Жуниор 4 0
Начо Фернандес 3 0
Кроос Тони 2 0
Менди Ферлан 2 0
Родриго 2 0
Бэйл Гарет 1 0
Модрич Лука 1 0
Азар Эден 1 0
Куртуа Тибо 1 0
Алаба Давид 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
23
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 9
1
11%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
33%
1
4%
31-45
2
22%
5
22%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
3
33%
6
26%
76-90

Пропущено

9
11
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Забито

3
18
3 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
0
0%
2
11%
1-15
2
67%
4
22%
16-30
1
33%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
5
45%
2
40%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
1
20%
76-90

Забито

12
41
7 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 12
10 Не забивали 3
1
8%
5
12%
1-15
2
17%
7
17%
16-30
4
33%
4
10%
31-45
2
17%
9
22%
46-60
0
0%
6
15%
61-75
3
25%
10
24%
76-90

Пропущено

20
16
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
5
25%
3
19%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
3
15%
3
19%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
7
35%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0
Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Хетафе - Эльче 0:1 Барселона - Хетафе 2:1 Хетафе - Севилья 0:1 Валенсия - Хетафе 1:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 14 4 1 41 - 16 46
2. Севилья Заявка 18 11 5 2 29 - 13 38
3. Бетис Заявка 18 10 3 5 32 - 21 33
4. Райо Вальекано Заявка 18 9 3 6 26 - 18 30
5. Реал Сосьедад Заявка 18 8 5 5 20 - 20 29
6. Атлетико М Заявка 18 8 5 5 29 - 22 29
7. Барселона Заявка 18 7 7 4 29 - 22 28
8. Валенсия Заявка 18 7 7 4 30 - 26 28
9. Вильярреал Заявка 18 6 7 5 26 - 20 25
10. Атлетик Б Заявка 19 5 9 5 17 - 16 24
11. Эспаньол Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
12. Гранада Заявка 18 5 7 6 23 - 26 22
13. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 22 22
14. Сельта Заявка 18 5 5 8 20 - 22 20
15. Мальорка Заявка 18 4 8 6 17 - 27 20
16. Алавес Заявка 18 4 3 11 15 - 29 15
17. Эльче Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
18. Хетафе Заявка 18 3 6 9 12 - 20 15
19. Кадис Заявка 18 2 8 8 15 - 31 14
20. Леванте Заявка 18 0 8 10 19 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Севилья Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
3. Реал Мадрид Заявка 9 6 3 0 18 - 5 21
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Вильярреал Заявка 9 5 2 2 19 - 11 17
7. Бетис Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
8. Валенсия Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
9. Реал Сосьедад Заявка 9 4 3 2 6 - 6 15
10. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
11. Гранада Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
12. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
13. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
14. Хетафе Заявка 9 3 2 4 9 - 9 11
15. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
16. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
17. Осасуна Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
18. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
19. Леванте Заявка 9 0 6 3 9 - 15 6
20. Кадис Заявка 9 0 5 4 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 8 1 1 23 - 11 25
2. Бетис Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
5. Атлетико М Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
6. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
7. Валенсия Заявка 9 3 3 3 14 - 16 12
8. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
9. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
10. Кадис Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
11. Мальорка Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
12. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
13. Гранада Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
14. Барселона Заявка 8 1 5 2 10 - 11 8
15. Райо Вальекано Заявка 9 1 2 6 7 - 15 5
16. Алавес Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
17. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
18. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
19. Эспаньол Заявка 9 0 3 6 6 - 14 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 января 2022, осталось 2 дня 6 часов 27 минут.

    Главный судья: Мелеро Марио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 68
    Хетафе 1.5% (1)
    X 5.9% (4)
    Реал Мадрид 92.6% (63)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хетафе
    Ничья
    Реал Мадрид
    6.00
    3.86
    1.72
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Хетафе - Реал Мадрид онлайн


    Прогнозы на матч Хетафе - Реал Мадрид

    Исход игры
    Хетафе
    1.5% (1)
    Ничья
    5.9% (4)
    Реал Мадрид
    92.6% (63)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.92% (37)
    Меньше
    43.08% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    56.92% (37)
    Нет
    43.08% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    35.3% (24)
    0:2 Реал Мадрид
    29.4% (20)
    1:3 Реал Мадрид
    14.7% (10)
    0:1 Реал Мадрид
    7.4% (5)
    1:1 Ничья
    2.9% (2)
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    Хетафе
    Реал Мадрид

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