Испания: Ла Лига 2021-2022
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Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
История личных встреч
Хетафе
Реал Мадрид
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
100%
0 побед 0 ничьих 21 победа
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
26 матчей
11.5%
7.7%
80.8%
3 победы 2 ничьи 21 победа
Первый тайм
3.8%
42.3%
53.9%
1 победа 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
19.2%
26.9%
53.9%
5 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|5
|0.28
|Рамирес Сандро
|2
|0.11
|Митрович Стефан
|1
|0.06
|Мата Хайме
|1
|0.06
|Поведа Дарио
|1
|0.06
|Оливера Матиас
|1
|0.06
|Куэнка Хорхе
|1
|0.06
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Аленья Карлес
|0
|0
|Максимович Неманья
|0
|0
|Кабако Эрик
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
|Акуругу Аманква
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|15 (1)
|0.79
|Винисиус Жуниор
|10
|0.53
|Асенсио Марко
|5
|0.26
|Начо Фернандес
|2
|0.11
|Кроос Тони
|1
|0.05
|Алаба Давид
|1
|0.05
|Йович Лука
|1
|0.05
|Бэйл Гарет
|1
|0.05
|Иско Аларкон
|1
|0.05
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.05
|Васкес Лукас
|1
|0.05
|Менди Ферлан
|1
|0.05
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.05
|Модрич Лука
|0
|0
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Диас Мариано
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
|Милитао Эдер
|0
|0
|Родриго
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|5
|1
|Дамиан Суарес
|6
|0
|Аленья Карлес
|4
|1
|Мата Хайме
|5
|0
|Унал Энес
|4
|0
|Рамирес Сандро
|4
|0
|Арамбарри Мауро
|4
|0
|Оливера Матиас
|4
|0
|Кабако Эрик
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Максимович Неманья
|3
|0
|Чема Родригес
|1
|1
|Тимор Давид
|2
|0
|Митрович Стефан
|2
|0
|Сильва Хонатан
|2
|0
|Куэнка Хорхе
|2
|0
|Кике Санчес Флорес
|0
|1
|Ньом Аллан
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|5
|0
|Камавинга Эдуардо
|5
|0
|Винисиус Жуниор
|4
|0
|Начо Фернандес
|3
|0
|Кроос Тони
|2
|0
|Менди Ферлан
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Бэйл Гарет
|1
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Азар Эден
|1
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Алаба Давид
|1
|0
|Иско Аларкон
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
23
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 9
1
11%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
33%
1
4%
31-45
2
22%
5
22%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
3
33%
6
26%
76-90
Пропущено
9
11
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
3
33%
3
27%
76-90
Забито
3
18
3 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
0
0%
2
11%
1-15
2
67%
4
22%
16-30
1
33%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
Пропущено
11
5
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
5
45%
2
40%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
1
20%
76-90
Забито
12
41
7 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 12
10 Не забивали 3
1
8%
5
12%
1-15
2
17%
7
17%
16-30
4
33%
4
10%
31-45
2
17%
9
22%
46-60
0
0%
6
15%
61-75
3
25%
10
24%
76-90
Пропущено
20
16
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
5
25%
3
19%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
3
15%
3
19%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
7
35%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0
Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Хетафе - Эльче 0:1 Барселона - Хетафе 2:1 Хетафе - Севилья 0:1 Валенсия - Хетафе 1:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|41 - 16
|46
|2.
|Севилья
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|29 - 13
|38
|3.
|Бетис
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|32 - 21
|33
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|26 - 18
|30
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|20 - 20
|29
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|7.
|Барселона
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 22
|28
|8.
|Валенсия
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 26
|28
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 20
|25
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|17 - 16
|24
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|12.
|Гранада
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|23 - 26
|22
|13.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 22
|22
|14.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 22
|20
|15.
|Мальорка
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|17 - 27
|20
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 29
|15
|17.
|Эльче
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|18.
|Хетафе
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|12 - 20
|15
|19.
|Кадис
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|15 - 31
|14
|20.
|Леванте
|Заявка
|18
|0
|8
|10
|19 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|18 - 5
|21
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|7.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|8.
|Валенсия
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 6
|15
|10.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|11.
|Гранада
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|13.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|14.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|15.
|Алавес
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|17.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 13
|8
|18.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|9 - 15
|6
|20.
|Кадис
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|23 - 11
|25
|2.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|6.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|7.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 16
|12
|8.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|10.
|Кадис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|11.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 20
|8
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Барселона
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|16.
|Алавес
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 17
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|10 - 21
|2
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Прогнозы на матч Хетафе - Реал Мадрид
Исход игры
Хетафе
1.5% (1)
Ничья
5.9% (4)
Реал Мадрид
92.6% (63)
Тотал 2.5
Больше
56.92% (37)
Меньше
43.08% (28)
Обе команды забьют
Да
56.92% (37)
Нет
43.08% (28)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
35.3% (24)
0:2 Реал Мадрид
29.4% (20)
1:3 Реал Мадрид
14.7% (10)
0:1 Реал Мадрид
7.4% (5)
1:1 Ничья
2.9% (2)
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