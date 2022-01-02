Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Мендисорроса
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
31
Овоно
Хесус
19
Мартин
Иван
15
Мойя
Антонио
11
Риоха
Луис
15
Рико
Диего
16
Гевара
Андер
21
Сильва
Давид
- Основной состав
-
31 Овоно ХесусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мартин ИванПолузащитник
-
15 Мойя АнтониоПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
2 ТачиЗащитник
- Защитник
-
12 Гарсия СаульЗащитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Эдгар МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
-
38 Ivan Sanz
-
32 Oscar Medina
-
30 Tomas Mendes
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Райан МэттВратарь
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Полузащитник
-
37 Джуара НаисПолузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Алавес
Реал Сосьедад
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
22 матча
36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.7%
50%
27.3%
5 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|9 (4)
|0.47
|Лагуардия Виктор
|2
|0.11
|Риоха Луис
|1
|0.05
|Понс Пере
|1
|0.05
|Н'Диайе Лум
|1
|0.05
|Дуарте Рубен
|0
|0
|Мойя Антонио
|0
|0
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|6 (2)
|0.32
|Исак Александр
|4 (1)
|0.21
|Ариц Элустондо
|3
|0.16
|Мерино Микель
|2
|0.11
|Лобете Хулен
|2
|0.11
|Барренечеа Андер
|1
|0.05
|Сорлот Александр
|1
|0.05
|Янузай Аднан
|1 (1)
|0.05
|Сильва Давид
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Порту Кристиан
|0
|0
|Ле Норман Робен
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Субименди Мартин
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|7
|1
|Лежён Флорьян
|5
|1
|Химо Наварро
|4
|0
|Н'Диайе Лум
|4
|0
|Лагуардия Виктор
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Риоха Луис
|2
|0
|Мойя Антонио
|2
|0
|Агиррегабириа Мартин
|2
|0
|Кальеха Хавьер
|1
|0
|Гвидетти Йон
|1
|0
|Пина Томас
|1
|0
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|Эдгар Мендес
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Тачи
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Айхен
|3
|1
|Мерино Микель
|4
|0
|Ариц Элустондо
|2
|1
|Янузай Аднан
|3
|0
|Горосабел Андони
|3
|0
|Ле Норман Робен
|3
|0
|Сальдуа Хосеба
|2
|0
|Рико Диего
|2
|0
|Порту Кристиан
|2
|0
|Исак Александр
|2
|0
|Субельдия Игор
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Субименди Мартин
|2
|0
|Оярсабаль Микель
|0
|1
|Сорлот Александр
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
3
43%
6
43%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
17%
2
14%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
3
25%
4
29%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Пропущено
18
6
9 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
1
17%
31-45
3
17%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
6
33%
2
33%
76-90
Забито
14
20
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 10
8 Не забивали 5
3
21%
1
5%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
2
14%
5
25%
46-60
2
14%
4
20%
61-75
4
29%
8
40%
76-90
Пропущено
30
20
14 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 9
4
13%
2
10%
1-15
7
23%
1
5%
16-30
3
10%
3
15%
31-45
5
17%
4
20%
46-60
2
7%
4
20%
61-75
9
30%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Депортиво Линарес - Алавес 2:1 Алавес - Хетафе 1:1
Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Алавес - Осасуна 0:2 Валенсия - Алавес 3:0 Алавес - Мальорка 0:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|41 - 17
|46
|2.
|Севилья
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|29 - 13
|38
|3.
|Бетис
|0:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|32 - 21
|34
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 22
|32
|5.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|20 - 20
|30
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|26 - 20
|30
|7.
|Барселона
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 22
|28
|8.
|Валенсия
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 28
|28
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 22
|26
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 20
|25
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|17 - 16
|24
|12.
|Гранада
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|23 - 26
|23
|13.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 22
|22
|14.
|Сельта
|0:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 22
|21
|15.
|Мальорка
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|17 - 27
|20
|16.
|Хетафе
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|13 - 20
|18
|17.
|Алавес
|0:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|15 - 29
|16
|18.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|18 - 27
|16
|19.
|Кадис
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|15 - 31
|14
|20.
|Леванте
|Заявка
|18
|0
|8
|10
|19 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|18 - 5
|21
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|7.
|Бетис
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 10
|18
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|9.
|Валенсия
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|10.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 6
|15
|11.
|Гранада
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|13.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|14.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|15.
|Алавес
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 12
|11
|16.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 10
|11
|17.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 13
|8
|18.
|Сельта
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|9 - 15
|6
|20.
|Кадис
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Бетис
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 14
|15
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|6.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|7.
|Сельта
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|8.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 16
|12
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|10.
|Гранада
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|11.
|Кадис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|12.
|Барселона
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|13.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 20
|8
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|17.
|Алавес
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|18.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 17
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|20.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|10 - 21
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Алавес 0:0 Реал Сосьедад
Исход игры
Алавес
4.3% (6)
Ничья
22.9% (32)
Реал Сосьедад
72.9% (102)
Тотал 2.5
Больше
48.51% (65)
Меньше
51.49% (69)
Обе команды забьют
Да
69.4% (93)
Нет
30.6% (41)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
38.6% (54)
0:1 Реал Сосьедад
22.1% (31)
1:1 Ничья
20% (28)
0:2 Реал Сосьедад
5% (7)
1:3 Реал Сосьедад
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:0 Алавес
1.4% (2)
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