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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Алавес
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Реал Сосьедад
0' 13'

Ход матча

6'
 
Янузай Аднан
Барренечеа Андер

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 140
Алавес 3.6% (5)
X 22.9% (32)
Реал Сосьедад 73.6% (103)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Реал Сосьедад
4.86
3.45
2.00
Все Коэффициенты
Новости
31
Овоно
Хесус
21
Агиррегабириа
Мартин
22
Лежён
Флорьян
5
Лагуардия
Виктор
3
Дуарте
Рубен
6
Н'Диайе
Лум
24
Де
ла
Фуэнте
Мигель
19
Мартин
Иван
15
Мойя
Антонио
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
1
Ремиро
Алехандро
6
Ариц
Элустондо
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
15
Рико
Диего
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
7
Порту
Кристиан
21
Сильва
Давид
22
Барренечеа
Андер
19
Исак
Александр
Алавес
4-1-4-1
Реал Сосьедад
4-2-3-1

История личных встреч

Алавес
Реал Сосьедад

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

22 матча

36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.7%
50%
27.3%
5 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
3:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
0:0
ТМС
2:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:0
ТМК
0:0
ТМК
0:1
П
0:1
П
0:1
ТМК
0:1
ТМК
1:2
П
2:1
П
0:2
ТМК
1:2
П
1:0
П
3:0
ТМС
3:1
С
2:1
С
1:1
С
3:2
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 9 (4) 0.47
Лагуардия Виктор 2 0.11
Риоха Луис 1 0.05
Понс Пере 1 0.05
Н'Диайе Лум 1 0.05
Дуарте Рубен 0 0
Мойя Антонио 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 6 (2) 0.32
Исак Александр 4 (1) 0.21
Ариц Элустондо 3 0.16
Мерино Микель 2 0.11
Лобете Хулен 2 0.11
Барренечеа Андер 1 0.05
Сорлот Александр 1 0.05
Янузай Аднан 1 (1) 0.05
Сильва Давид 0 0
Горосабел Андони 0 0
Порту Кристиан 0 0
Ле Норман Робен 0 0
Субельдия Игор 0 0
Субименди Мартин 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 7 1
Лежён Флорьян 5 1
Химо Наварро 4 0
Н'Диайе Лум 4 0
Лагуардия Виктор 3 0
Хави Лопеc 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Риоха Луис 2 0
Мойя Антонио 2 0
Агиррегабириа Мартин 2 0
Кальеха Хавьер 1 0
Гвидетти Йон 1 0
Пина Томас 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Эдгар Мендес 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Тачи 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Айхен 3 1
Мерино Микель 4 0
Ариц Элустондо 2 1
Янузай Аднан 3 0
Горосабел Андони 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Сальдуа Хосеба 2 0
Рико Диего 2 0
Порту Кристиан 2 0
Исак Александр 2 0
Субельдия Игор 2 0
Гевара Андер 2 0
Субименди Мартин 2 0
Оярсабаль Микель 0 1
Сорлот Александр 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
3
43%
6
43%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
17%
2
14%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
3
25%
4
29%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Пропущено

18
6
9 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
1
17%
31-45
3
17%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
6
33%
2
33%
76-90

Забито

14
20
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 10
8 Не забивали 5
3
21%
1
5%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
2
14%
5
25%
46-60
2
14%
4
20%
61-75
4
29%
8
40%
76-90

Пропущено

30
20
14 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 9
4
13%
2
10%
1-15
7
23%
1
5%
16-30
3
10%
3
15%
31-45
5
17%
4
20%
46-60
2
7%
4
20%
61-75
9
30%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Депортиво Линарес - Алавес 2:1 Алавес - Хетафе 1:1
Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Алавес - Осасуна 0:2 Валенсия - Алавес 3:0 Алавес - Мальорка 0:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 20 14 4 2 41 - 17 46
2. Севилья Заявка 18 11 5 2 29 - 13 38
3. Бетис 0:0 Заявка 19 10 4 5 32 - 21 34
4. Атлетико М Заявка 19 9 5 5 31 - 22 32
5. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 19 8 6 5 20 - 20 30
6. Райо Вальекано Заявка 19 9 3 7 26 - 20 30
7. Барселона Заявка 18 7 7 4 29 - 22 28
8. Валенсия Заявка 19 7 7 5 31 - 28 28
9. Эспаньол Заявка 19 7 5 7 22 - 22 26
10. Вильярреал Заявка 18 6 7 5 26 - 20 25
11. Атлетик Б Заявка 19 5 9 5 17 - 16 24
12. Гранада Заявка 19 5 8 6 23 - 26 23
13. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 22 22
14. Сельта 0:0 Заявка 19 5 6 8 20 - 22 21
15. Мальорка Заявка 18 4 8 6 17 - 27 20
16. Хетафе Заявка 19 4 6 9 13 - 20 18
17. Алавес 0:0 Заявка 19 4 4 11 15 - 29 16
18. Эльче Заявка 19 3 7 9 18 - 27 16
19. Кадис Заявка 18 2 8 8 15 - 31 14
20. Леванте Заявка 18 0 8 10 19 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Севилья Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
3. Реал Мадрид Заявка 9 6 3 0 18 - 5 21
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
7. Бетис 0:0 Заявка 10 5 3 2 19 - 10 18
8. Вильярреал Заявка 9 5 2 2 19 - 11 17
9. Валенсия Заявка 10 4 4 2 17 - 12 16
10. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 9 4 3 2 6 - 6 15
11. Гранада Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
12. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
13. Хетафе Заявка 10 4 2 4 10 - 9 14
14. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
15. Алавес 0:0 Заявка 10 3 2 5 7 - 12 11
16. Эльче Заявка 9 2 5 2 9 - 10 11
17. Осасуна Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
18. Сельта 0:0 Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
19. Леванте Заявка 9 0 6 3 9 - 15 6
20. Кадис Заявка 9 0 5 4 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Бетис 0:0 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 10 4 3 3 14 - 14 15
5. Атлетико М Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
6. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
7. Сельта 0:0 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
8. Валенсия Заявка 9 3 3 3 14 - 16 12
9. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
10. Гранада Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
11. Кадис Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
12. Барселона Заявка 8 1 5 2 10 - 11 8
13. Мальорка Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
14. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
15. Эспаньол Заявка 10 1 3 6 8 - 15 6
16. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
17. Алавес 0:0 Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
19. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Алавес 3.6% (5)
X 22.9% (32)
Реал Сосьедад 73.6% (103)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Реал Сосьедад
4.86
3.45
2.00
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Алавес 0:0 Реал Сосьедад онлайн


Прогнозы на матч Алавес 0:0 Реал Сосьедад

Исход игры
Алавес
4.3% (6)
Ничья
22.9% (32)
Реал Сосьедад
72.9% (102)
Тотал 2.5
Больше
48.51% (65)
Меньше
51.49% (69)
Обе команды забьют
Да
69.4% (93)
Нет
30.6% (41)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
38.6% (54)
0:1 Реал Сосьедад
22.1% (31)
1:1 Ничья
20% (28)
0:2 Реал Сосьедад
5% (7)
1:3 Реал Сосьедад
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:0 Алавес
1.4% (2)
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Реал Сосьедад

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