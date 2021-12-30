Испания: Ла Лига 2021-2022
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Стадион: Visit Mallorca Estadi
История личных встреч
Мальорка
Барселона
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
16 матчей
12.5%
12.5%
75%
2 победы 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
6.3%
25%
68.7%
1 победа 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
18.8%
18.8%
62.4%
3 победы 3 ничьи 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль
|3
|0.17
|Фернандо Ниньо
|2
|0.11
|Баба Иддрису
|2
|0.11
|Анхель Луис
|1
|0.06
|Ли Кан Ин
|1
|0.06
|Сальва Севилья
|1 (1)
|0.06
|Маффео Пабло
|1
|0.06
|Пратс Абдон
|1
|0.06
|Оливан Бриан
|1
|0.06
|Руссо Франко
|1
|0.06
|Кубо Такефуса
|1
|0.06
|Санчес Антонио
|1
|0.06
|Коста Хауме
|0
|0
|Дьедью Амат
|0
|0
|Хопп Мэттью
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|8 (3)
|0.44
|Фати Ансу
|3
|0.17
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.11
|Роберто Серхи
|2
|0.11
|Гонсалес Нико
|2
|0.11
|Араухо Рональд
|2
|0.11
|Коутиньо Филиппе
|2 (1)
|0.11
|Гави
|1
|0.06
|Де Йонг Френки
|1
|0.06
|Пике Херард
|1
|0.06
|Бускетс Серхио
|1
|0.06
|Де Йонг Люк
|1
|0.06
|Агуэро Серхио
|1
|0.06
|Ютгла Ферран
|1
|0.06
|Абдессамад Эззалзули
|1
|0.06
|Альба Жорди
|0
|0
|Дест Серджино
|0
|0
|Дембеле Усман
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баба Иддрису
|7
|0
|Седлар Александр
|4
|1
|Родригес Даниэль
|4
|0
|Оливан Бриан
|4
|0
|Дьедью Амат
|4
|0
|Коста Хауме
|2
|1
|Ли Кан Ин
|2
|1
|Рейна Маноло
|3
|0
|Руис Иньиго
|3
|0
|Руссо Франко
|3
|0
|Гарсия Луис
|1
|1
|Фернандо Ниньо
|2
|0
|Батталья Родриго
|2
|0
|Пратс Абдон
|2
|0
|Маффео Пабло
|2
|0
|Мбула Хорди
|2
|0
|Вальент Мартин
|1
|0
|Фебас Алейкс
|1
|0
|Анхель Луис
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Санчес Антонио
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пике Херард
|5
|0
|Бускетс Серхио
|5
|0
|Гави
|5
|0
|Де Йонг Френки
|3
|1
|Гарсия Эрик
|3
|1
|Альба Жорди
|3
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Абдессамад Эззалзули
|3
|0
|Гонсалес Нико
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
13%
2
20%
1-15
3
38%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Пропущено
7
11
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
3
43%
1
9%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Забито
8
19
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
0
0%
4
21%
1-15
3
38%
4
21%
16-30
1
13%
2
11%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
6
32%
76-90
Пропущено
21
11
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
5%
2
18%
1-15
5
24%
1
9%
16-30
1
5%
1
9%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
5
24%
2
18%
61-75
8
38%
4
36%
76-90
Забито
16
29
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
1
6%
6
21%
1-15
6
38%
5
17%
16-30
2
13%
4
14%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
2
13%
1
3%
61-75
5
31%
8
28%
76-90
Пропущено
28
22
8 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 15
2
7%
3
14%
1-15
5
18%
3
14%
16-30
1
4%
3
14%
31-45
3
11%
3
14%
46-60
8
29%
3
14%
61-75
9
32%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2
Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Мальорка - Эспаньол 1:0 Алавес - Мальорка 0:1 Мальорка - Бетис 1:1
Барселона
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2
Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|41 - 16
|46
|2.
|Севилья
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|29 - 13
|38
|3.
|Бетис
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|32 - 21
|33
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|26 - 18
|30
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|20 - 20
|29
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|7.
|Барселона
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 22
|28
|8.
|Валенсия
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 26
|28
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 20
|25
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|17 - 16
|24
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|12.
|Гранада
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|23 - 26
|22
|13.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 22
|22
|14.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 22
|20
|15.
|Мальорка
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|17 - 27
|20
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 29
|15
|17.
|Эльче
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|18.
|Хетафе
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|12 - 20
|15
|19.
|Кадис
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|15 - 31
|14
|20.
|Леванте
|Заявка
|18
|0
|8
|10
|19 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|18 - 5
|21
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|7.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|8.
|Валенсия
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 6
|15
|10.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|11.
|Гранада
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|13.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|14.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|15.
|Алавес
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|17.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 13
|8
|18.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|9 - 15
|6
|20.
|Кадис
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|23 - 11
|25
|2.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|6.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|7.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 16
|12
|8.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|10.
|Кадис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|11.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 20
|8
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Барселона
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|16.
|Алавес
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 17
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|10 - 21
|2
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Прогнозы на матч Мальорка - Барселона
Исход игры
Мальорка
6.5% (4)
Ничья
6.5% (4)
Барселона
87.1% (54)
Тотал 2.5
Больше
72.41% (42)
Меньше
27.59% (16)
Обе команды забьют
Да
70.69% (41)
Нет
29.31% (17)
Популярный счёт
1:2 Барселона
45.2% (28)
0:2 Барселона
14.5% (9)
1:3 Барселона
12.9% (8)
0:3 Барселона
4.8% (3)
1:1 Ничья
3.2% (2)
0:1 Барселона
3.2% (2)
1:0 Мальорка
3.2% (2)
2:1 Мальорка
3.2% (2)
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