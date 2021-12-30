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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Мальорка
 
Позже

Стадион:
Барселона
Прогнозы 63
Мальорка 6.3% (4)
X 6.3% (4)
Барселона 87.3% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Барселона
3.81
3.52
2.20
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Новости

История личных встреч

Мальорка
Барселона

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

16 матчей

12.5%
12.5%
75%
2 победы 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

6.3%
25%
68.7%
1 победа 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

18.8%
18.8%
62.4%
3 победы 3 ничьи 10 побед

История матчей

ЛЛ
0:4
ЛЛ
5:2
П
5:0
П
2:4
П
0:2
П
5:0
П
0:3
П
1:1
П
0:1
П
4:2
П
2:1
КК
1:1
КК
2:0
П
3:1
ПД
2:3
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль 3 0.17
Фернандо Ниньо 2 0.11
Баба Иддрису 2 0.11
Анхель Луис 1 0.06
Ли Кан Ин 1 0.06
Сальва Севилья 1 (1) 0.06
Маффео Пабло 1 0.06
Пратс Абдон 1 0.06
Оливан Бриан 1 0.06
Руссо Франко 1 0.06
Кубо Такефуса 1 0.06
Санчес Антонио 1 0.06
Коста Хауме 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 8 (3) 0.44
Фати Ансу 3 0.17
Брайтвайт Мартин 2 0.11
Роберто Серхи 2 0.11
Гонсалес Нико 2 0.11
Араухо Рональд 2 0.11
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.11
Гави 1 0.06
Де Йонг Френки 1 0.06
Пике Херард 1 0.06
Бускетс Серхио 1 0.06
Де Йонг Люк 1 0.06
Агуэро Серхио 1 0.06
Ютгла Ферран 1 0.06
Абдессамад Эззалзули 1 0.06
Альба Жорди 0 0
Дест Серджино 0 0
Дембеле Усман 0 0
Ленгле Клеман 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Иддрису 7 0
Седлар Александр 4 1
Родригес Даниэль 4 0
Оливан Бриан 4 0
Дьедью Амат 4 0
Коста Хауме 2 1
Ли Кан Ин 2 1
Рейна Маноло 3 0
Руис Иньиго 3 0
Руссо Франко 3 0
Гарсия Луис 1 1
Фернандо Ниньо 2 0
Батталья Родриго 2 0
Пратс Абдон 2 0
Маффео Пабло 2 0
Мбула Хорди 2 0
Вальент Мартин 1 0
Фебас Алейкс 1 0
Анхель Луис 1 0
Састре Хуан 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Санчес Антонио 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пике Херард 5 0
Бускетс Серхио 5 0
Гави 5 0
Де Йонг Френки 3 1
Гарсия Эрик 3 1
Альба Жорди 3 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Абдессамад Эззалзули 3 0
Гонсалес Нико 2 0
Араухо Рональд 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Депай Мемфис 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Ленгле Клеман 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
13%
2
20%
1-15
3
38%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Пропущено

7
11
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
3
43%
1
9%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Забито

8
19
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
0
0%
4
21%
1-15
3
38%
4
21%
16-30
1
13%
2
11%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
6
32%
76-90

Пропущено

21
11
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
5%
2
18%
1-15
5
24%
1
9%
16-30
1
5%
1
9%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
5
24%
2
18%
61-75
8
38%
4
36%
76-90

Забито

16
29
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
1
6%
6
21%
1-15
6
38%
5
17%
16-30
2
13%
4
14%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
2
13%
1
3%
61-75
5
31%
8
28%
76-90

Пропущено

28
22
8 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 15
2
7%
3
14%
1-15
5
18%
3
14%
16-30
1
4%
3
14%
31-45
3
11%
3
14%
46-60
8
29%
3
14%
61-75
9
32%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2
Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Мальорка - Эспаньол 1:0 Алавес - Мальорка 0:1 Мальорка - Бетис 1:1
Барселона
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2
Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 14 4 1 41 - 16 46
2. Севилья Заявка 18 11 5 2 29 - 13 38
3. Бетис Заявка 18 10 3 5 32 - 21 33
4. Райо Вальекано Заявка 18 9 3 6 26 - 18 30
5. Реал Сосьедад Заявка 18 8 5 5 20 - 20 29
6. Атлетико М Заявка 18 8 5 5 29 - 22 29
7. Барселона Заявка 18 7 7 4 29 - 22 28
8. Валенсия Заявка 18 7 7 4 30 - 26 28
9. Вильярреал Заявка 18 6 7 5 26 - 20 25
10. Атлетик Б Заявка 19 5 9 5 17 - 16 24
11. Эспаньол Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
12. Гранада Заявка 18 5 7 6 23 - 26 22
13. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 22 22
14. Сельта Заявка 18 5 5 8 20 - 22 20
15. Мальорка Заявка 18 4 8 6 17 - 27 20
16. Алавес Заявка 18 4 3 11 15 - 29 15
17. Эльче Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
18. Хетафе Заявка 18 3 6 9 12 - 20 15
19. Кадис Заявка 18 2 8 8 15 - 31 14
20. Леванте Заявка 18 0 8 10 19 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Севилья Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
3. Реал Мадрид Заявка 9 6 3 0 18 - 5 21
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Вильярреал Заявка 9 5 2 2 19 - 11 17
7. Бетис Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
8. Валенсия Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
9. Реал Сосьедад Заявка 9 4 3 2 6 - 6 15
10. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
11. Гранада Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
12. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
13. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
14. Хетафе Заявка 9 3 2 4 9 - 9 11
15. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
16. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
17. Осасуна Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
18. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
19. Леванте Заявка 9 0 6 3 9 - 15 6
20. Кадис Заявка 9 0 5 4 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 8 1 1 23 - 11 25
2. Бетис Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
5. Атлетико М Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
6. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
7. Валенсия Заявка 9 3 3 3 14 - 16 12
8. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
9. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
10. Кадис Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
11. Мальорка Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
12. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
13. Гранада Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
14. Барселона Заявка 8 1 5 2 10 - 11 8
15. Райо Вальекано Заявка 9 1 2 6 7 - 15 5
16. Алавес Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
17. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
18. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
19. Эспаньол Заявка 9 0 3 6 6 - 14 3
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
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  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мальорка - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 января 2022, осталось 2 дня 13 часов 27 минут.

    Главный судья: Матеу Лаос Антонио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 63
    Мальорка 6.3% (4)
    X 6.3% (4)
    Барселона 87.3% (55)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Барселона
    3.81
    3.52
    2.20
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости
    Где смотреть матч Мальорка - Барселона онлайн


    Прогнозы на матч Мальорка - Барселона

    Исход игры
    Мальорка
    6.5% (4)
    Ничья
    6.5% (4)
    Барселона
    87.1% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.41% (42)
    Меньше
    27.59% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    70.69% (41)
    Нет
    29.31% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    45.2% (28)
    0:2 Барселона
    14.5% (9)
    1:3 Барселона
    12.9% (8)
    0:3 Барселона
    4.8% (3)
    1:1 Ничья
    3.2% (2)
    0:1 Барселона
    3.2% (2)
    1:0 Мальорка
    3.2% (2)
    2:1 Мальорка
    3.2% (2)
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    Мальорка
    Барселона

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