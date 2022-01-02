Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Мартинес Валеро
16' Undefined phrase: football_event_Каррильо Гидо
19' Желтая карточкаРодригес Франсиско
45' Желтая карточкаФидель Чавес
45' Вторая желтая карточкаРодригес Франсиско
45' Желтая карточкаПасторе Хавьер
45' Желтая карточкаМоренте Тете
45' Желтая карточкаМачис Дарвин
45' Желтая карточкаСуарес Луис
47' Красная карточкаДиего Гонсалес
58' Желтая карточкаКини Марин
Ход матча
16'
45'
45'
45'
45'
45'
47'
58'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
9 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
13
Бадия
Эдгар
22
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
16
Фидель
Чавес
17
Кини
Марин
15
Нева
Карлос
11
Мачис
Дарвин
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Андреу ЛлуисВратарь
-
24 ХосемаЗащитник
-
26 Нванкво ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Пьятти ПаблоПолузащитник
-
10 Милья ПереНападающий
-
34 Jose Friaza
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кини МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мачис ДарвинНападающий
- Запасные игроки
-
27 Санчес ПепеЗащитник
-
16 Виктор ДиазЗащитник
-
18 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Руис ИсмаПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
-
14 Мончу РамонПолузащитник
-
33 Буцке АдрианНападающий
-
31 Cheikh Sarr2
-
Главный тренер: Морено Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Эльче
Гранада
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
120%
3 победы 6 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 3 победы
13 матчей
7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бое Лукас
|5
|0.26
|Моренте Тете
|2
|0.11
|Фидель Чавес
|2 (1)
|0.11
|Бенедетто Дарио
|2
|0.11
|Милья Пере
|2
|0.11
|Лукас Перес
|2
|0.11
|Мохика Хоан
|1
|0.05
|Фернандес Хосан
|1
|0.05
|Роко Энсо
|1
|0.05
|Гумбау Херард
|0
|0
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видаль Молина
|7
|0.37
|Суарес Луис III
|4
|0.21
|Пуэртас Антонио
|3
|0.16
|Мачис Дарвин
|2
|0.11
|Санчес Герман
|2
|0.11
|Рочина Рубен
|1
|0.05
|Милья Луис
|1 (1)
|0.05
|Монторо Анхель
|1
|0.05
|Ариас Сантьяго
|1
|0.05
|Дуарте Домингуш
|1
|0.05
|Эскудеро Серхио
|0
|0
|Гоналон Максим
|0
|0
|Бакка Карлос
|0
|0
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|6
|0
|Фидель Чавес
|5
|0
|Роко Энсо
|5
|0
|Маскарель Омар
|4
|0
|Гутьеррес Хосе
|2
|1
|Родригес Франсиско
|2
|1
|Диего Гонсалес VII
|2
|1
|Касилья Кико
|3
|0
|Гумбау Херард
|3
|0
|Моренте Тете
|3
|0
|Паласиос Элибельтон
|3
|0
|Барраган Антонио
|2
|0
|Марконе Иван
|2
|0
|Бигас Педро
|2
|0
|Бое Лукас
|2
|0
|Пасторе Хавьер
|1
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
|Милья Пере
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кини Марин
|6
|0
|Монторо Анхель
|5
|0
|Санчес Герман
|5
|0
|Мончу Рамон
|3
|1
|Гоналон Максим
|4
|0
|Суарес Луис III
|4
|0
|Дуарте Домингуш
|3
|0
|Роберт Морено
|1
|1
|Рочина Рубен
|2
|0
|Бакка Карлос
|2
|0
|Пуэртас Антонио
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Милья Луис
|2
|0
|Машимиану Луиш
|2
|0
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|Видаль Молина
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Аарон Эскандель
|1
|0
|Виктор Диаз
|1
|0
|Этеки Ян
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
|Руис Исма
|1
|0
|Торренте Рауль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
2
22%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
10%
2
18%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
1
10%
4
36%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
18%
76-90
Забито
9
16
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
4
25%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
6
67%
4
25%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Пропущено
17
13
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
12%
1
8%
1-15
4
24%
3
23%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
2
12%
3
23%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
4
31%
76-90
Забито
18
25
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
3
17%
4
16%
1-15
3
17%
5
20%
16-30
1
6%
3
12%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
7
39%
5
20%
61-75
3
17%
8
32%
76-90
Пропущено
27
24
13 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
3
11%
3
13%
1-15
7
26%
5
21%
16-30
3
11%
6
25%
31-45
5
19%
4
17%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
6
22%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1
Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3 Мальорка - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Эльче - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Эльче - Леванте 1:1 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Севилья 1:1 Атлетико М - Эльче 1:0 Эльче - Атлетик Б 0:0
Гранада
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1
Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Гранада - Валенсия 1:1 Вильярреал - Гранада 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|41 - 17
|46
|2.
|Севилья
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|29 - 13
|38
|3.
|Бетис
|0:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|32 - 21
|34
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 22
|32
|5.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|20 - 20
|30
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|26 - 20
|30
|7.
|Барселона
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 22
|28
|8.
|Валенсия
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 28
|28
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 22
|26
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 20
|25
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|17 - 16
|24
|12.
|Гранада
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|23 - 26
|23
|13.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 22
|22
|14.
|Сельта
|0:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 22
|21
|15.
|Мальорка
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|17 - 27
|20
|16.
|Хетафе
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|13 - 20
|18
|17.
|Алавес
|0:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|15 - 29
|16
|18.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|18 - 27
|16
|19.
|Кадис
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|15 - 31
|14
|20.
|Леванте
|Заявка
|18
|0
|8
|10
|19 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|18 - 5
|21
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|7.
|Бетис
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 10
|18
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|9.
|Валенсия
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|10.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 6
|15
|11.
|Гранада
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|13.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|14.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|15.
|Алавес
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 12
|11
|16.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 10
|11
|17.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 13
|8
|18.
|Сельта
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|9 - 15
|6
|20.
|Кадис
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Бетис
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 14
|15
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|6.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|7.
|Сельта
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|8.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 16
|12
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|10.
|Гранада
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|11.
|Кадис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|12.
|Барселона
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|13.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 20
|8
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|17.
|Алавес
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|18.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 17
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|20.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|10 - 21
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Эльче 0:0 Гранада
Исход игры
Эльче
21.3% (30)
Ничья
55.3% (78)
Гранада
23.4% (33)
Тотал 2.5
Больше
26.87% (36)
Меньше
73.13% (98)
Обе команды забьют
Да
74.63% (100)
Нет
25.37% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.4% (64)
1:0 Эльче
14.9% (21)
1:2 Гранада
12.8% (18)
2:1 Эльче
6.4% (9)
0:1 Гранада
5% (7)
0:0 Ничья
4.3% (6)
1:3 Гранада
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
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