Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

53' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

52' Матч остановлен

52' Хорошую попытку сделал Фидель Чавес . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Моренте Тете навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Мачис Дарвин получил желтую карточку от судьи

51' Матч возобновится спорным мячом

50' Пасторе Хавьер получает желтую карточку за неспортивное поведение

50' Моренте Тете получает желтую карточку за неспортивное поведение

49' КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Francisco Rodriguez получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!

49' Фидель Чавес получил желтую карточку от судьи

48' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

48' Удар от ворот произведет Гранада

48' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Каррильо Гидо получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Каррильо Гидо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Гумбау Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Гранада

39' Торренте Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' О, нет. Из многообещающей позиции Моренте Тете из команды Эльче наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

38' Удар от ворот произведет Гранада

36' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Гранада

35' Гумбау Херард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Пасторе Хавьер из команды Эльче делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

33' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Эльче выполняет удар от ворот.

32' Гранада выполняет удар от ворот.

31' Гумбау Херард из команды Эльче наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

31' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

30' Машимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

29' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Эльче выполняет удар от ворот.

26' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Гранада

25' Игрок Моренте Тете из команды Эльче неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

24' Удар от ворот произведет Гранада

24' Игрок Фидель Чавес из команды Эльче неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

24' Торренте Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Диего Гонсалес VII выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Милья Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Эльче , будет отменен из-за фола.

19' Francisco Rodriguez получает желтую карточку за неспортивное поведение

17' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

16' Каррильо Гидо из команды Эльче нанес удар головой, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

16' Гумбау Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Удар от ворот произведет Гранада

14' Игрок Пасторе Хавьер из команды Эльче неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

14' Кини Марин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Гранада выполняет удар от ворот.

12' Моренте Тете из команды Эльче наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

11' Удар от ворот произведет Гранада

11' Маскарель Омар из команды Эльче наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

10' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Диего Гонсалес VII выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Пуэртас Антонио имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

7' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Гранада выполняет удар от ворот.

3' Гранада выполняет удар от ворот.

3' Бигас Педро не смог попасть в створ ударом издали

2' Пуэртас Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Эльче начинает с центра поля