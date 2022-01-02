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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эльче
0:0
Конец матча

Стадион:
Гранада
0'
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Каррильо Гидо
19' Желтая карточка
Родригес Франсиско
45' Желтая карточка
Фидель Чавес
45' Вторая желтая карточка
Родригес Франсиско
45' Желтая карточка
Пасторе Хавьер
45' Желтая карточка
Моренте Тете
45' Желтая карточка
Мачис Дарвин
45' Желтая карточка
Суарес Луис
47' Красная карточка
Диего Гонсалес
58' Желтая карточка
Кини Марин
90'+6

Ход матча

16'
Каррильо Гидо
 
19'
Родригес Франсиско
 
45'
Фидель Чавес
 
45'
Родригес Франсиско
 
45'
Пасторе Хавьер
 
45'
Моренте Тете
 
45'
 
Мачис Дарвин
45'
 
Суарес Луис
47'
Диего Гонсалес
 
54'
Верду Гонсало
Пасторе Хавьер
 
58'
 
Кини Марин
64'
 
Виктор Диаз
Кини Марин
69'
Фернандес Хосан
Моренте Тете
 
69'
Милья Пере
Фидель Чавес
 
80'
Пьятти Пабло
Каррильо Гидо
 
81'
 
Руис Исма
Гоналон Максим
81'
 
Соро Альберто
Пуэртас Антонио

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 141
Эльче 21.3% (30)
X 55.3% (78)
Гранада 23.4% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
13
Бадия
Эдгар
14
Паласиос
Элибельтон
4
Диего
Гонсалес
VII
6
Бигас
Педро
22
Мохика
Хоан
2
Гумбау
Херард
21
Маскарель
Омар
11
Моренте
Тете
15
Пасторе
Хавьер
16
Фидель
Чавес
7
Каррильо
Гидо
1
Машимиану
Луиш
17
Кини
Марин
28
Торренте
Рауль
6
Санчес
Герман
15
Нева
Карлос
10
Пуэртас
Антонио
5
Милья
Луис
4
Гоналон
Максим
9
Суарес
Луис
III
23
Видаль
Молина
11
Мачис
Дарвин
Эльче
4-2-3-1
Гранада
4-3-3

История личных встреч

Эльче
Гранада

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
120%
3 победы 6 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 3 победы

13 матчей

7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
С
2:1
КК
2:1
С
0:0
П
1:0
П
1:1
П
1:0
П
0:1
С
1:1
С
0:0
С
3:3
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бое Лукас 5 0.26
Моренте Тете 2 0.11
Фидель Чавес 2 (1) 0.11
Бенедетто Дарио 2 0.11
Милья Пере 2 0.11
Лукас Перес 2 0.11
Мохика Хоан 1 0.05
Фернандес Хосан 1 0.05
Роко Энсо 1 0.05
Гумбау Херард 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Молина 7 0.37
Суарес Луис III 4 0.21
Пуэртас Антонио 3 0.16
Мачис Дарвин 2 0.11
Санчес Герман 2 0.11
Рочина Рубен 1 0.05
Милья Луис 1 (1) 0.05
Монторо Анхель 1 0.05
Ариас Сантьяго 1 0.05
Дуарте Домингуш 1 0.05
Эскудеро Серхио 0 0
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 6 0
Фидель Чавес 5 0
Роко Энсо 5 0
Маскарель Омар 4 0
Гутьеррес Хосе 2 1
Родригес Франсиско 2 1
Диего Гонсалес VII 2 1
Касилья Кико 3 0
Гумбау Херард 3 0
Моренте Тете 3 0
Паласиос Элибельтон 3 0
Барраган Антонио 2 0
Марконе Иван 2 0
Бигас Педро 2 0
Бое Лукас 2 0
Пасторе Хавьер 1 0
Бенедетто Дарио 1 0
Мохика Хоан 1 0
Милья Пере 1 0
Фернандес Хосан 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кини Марин 6 0
Монторо Анхель 5 0
Санчес Герман 5 0
Мончу Рамон 3 1
Гоналон Максим 4 0
Суарес Луис III 4 0
Дуарте Домингуш 3 0
Роберт Морено 1 1
Рочина Рубен 2 0
Бакка Карлос 2 0
Пуэртас Антонио 2 0
Абрам Луис 2 0
Милья Луис 2 0
Машимиану Луиш 2 0
Эскудеро Серхио 1 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Аарон Эскандель 1 0
Виктор Диаз 1 0
Этеки Ян 1 0
Нева Карлос 1 0
Руис Исма 1 0
Торренте Рауль 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
2
22%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
10%
2
18%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
1
10%
4
36%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
18%
76-90

Забито

9
16
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
4
25%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
6
67%
4
25%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Пропущено

17
13
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
12%
1
8%
1-15
4
24%
3
23%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
2
12%
3
23%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
4
31%
76-90

Забито

18
25
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
3
17%
4
16%
1-15
3
17%
5
20%
16-30
1
6%
3
12%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
7
39%
5
20%
61-75
3
17%
8
32%
76-90

Пропущено

27
24
13 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
3
11%
3
13%
1-15
7
26%
5
21%
16-30
3
11%
6
25%
31-45
5
19%
4
17%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
6
22%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1
Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3 Мальорка - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Эльче - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Эльче - Леванте 1:1 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Севилья 1:1 Атлетико М - Эльче 1:0 Эльче - Атлетик Б 0:0
Гранада
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1
Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Гранада - Валенсия 1:1 Вильярреал - Гранада 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 20 14 4 2 41 - 17 46
2. Севилья Заявка 18 11 5 2 29 - 13 38
3. Бетис 0:0 Заявка 19 10 4 5 32 - 21 34
4. Атлетико М Заявка 19 9 5 5 31 - 22 32
5. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 19 8 6 5 20 - 20 30
6. Райо Вальекано Заявка 19 9 3 7 26 - 20 30
7. Барселона Заявка 18 7 7 4 29 - 22 28
8. Валенсия Заявка 19 7 7 5 31 - 28 28
9. Эспаньол Заявка 19 7 5 7 22 - 22 26
10. Вильярреал Заявка 18 6 7 5 26 - 20 25
11. Атлетик Б Заявка 19 5 9 5 17 - 16 24
12. Гранада Заявка 19 5 8 6 23 - 26 23
13. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 22 22
14. Сельта 0:0 Заявка 19 5 6 8 20 - 22 21
15. Мальорка Заявка 18 4 8 6 17 - 27 20
16. Хетафе Заявка 19 4 6 9 13 - 20 18
17. Алавес 0:0 Заявка 19 4 4 11 15 - 29 16
18. Эльче Заявка 19 3 7 9 18 - 27 16
19. Кадис Заявка 18 2 8 8 15 - 31 14
20. Леванте Заявка 18 0 8 10 19 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Севилья Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
3. Реал Мадрид Заявка 9 6 3 0 18 - 5 21
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
7. Бетис 0:0 Заявка 10 5 3 2 19 - 10 18
8. Вильярреал Заявка 9 5 2 2 19 - 11 17
9. Валенсия Заявка 10 4 4 2 17 - 12 16
10. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 9 4 3 2 6 - 6 15
11. Гранада Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
12. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
13. Хетафе Заявка 10 4 2 4 10 - 9 14
14. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
15. Алавес 0:0 Заявка 10 3 2 5 7 - 12 11
16. Эльче Заявка 9 2 5 2 9 - 10 11
17. Осасуна Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
18. Сельта 0:0 Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
19. Леванте Заявка 9 0 6 3 9 - 15 6
20. Кадис Заявка 9 0 5 4 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Бетис 0:0 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 10 4 3 3 14 - 14 15
5. Атлетико М Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
6. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
7. Сельта 0:0 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
8. Валенсия Заявка 9 3 3 3 14 - 16 12
9. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
10. Гранада Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
11. Кадис Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
12. Барселона Заявка 8 1 5 2 10 - 11 8
13. Мальорка Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
14. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
15. Эспаньол Заявка 10 1 3 6 8 - 15 6
16. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
17. Алавес 0:0 Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
19. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
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  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Эльче 21.3% (30)
X 55.3% (78)
Гранада 23.4% (33)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Где смотреть матч Эльче 0:0 Гранада онлайн


Прогнозы на матч Эльче 0:0 Гранада

Исход игры
Эльче
21.3% (30)
Ничья
55.3% (78)
Гранада
23.4% (33)
Тотал 2.5
Больше
26.87% (36)
Меньше
73.13% (98)
Обе команды забьют
Да
74.63% (100)
Нет
25.37% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.4% (64)
1:0 Эльче
14.9% (21)
1:2 Гранада
12.8% (18)
2:1 Эльче
6.4% (9)
0:1 Гранада
5% (7)
0:0 Ничья
4.3% (6)
1:3 Гранада
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
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