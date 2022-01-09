Первый тайм

40' Тактическая замена. [player1] уходит с поля и его заменяет [player2]

38' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

36' Ох, нехорошо это выглядит. Паласон Иси получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

33' Каналес Серхио получает желтую карточку за неспортивное поведение

33' Хорошую попытку сделал Морено Алекс . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Фекир Набиль нанес удар издали, а Люка Зидан отбил его обратно в игру!

32' О, нет. Из многообещающей позиции Тельо Кристиан из команды Бетис наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

31' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Бельерин Эктор из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

30' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Гонсалес Эдгар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

25' Савельич Эстебан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Фалькао Радамель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Матч возобновлен

24' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

24' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

24' Паласон Иси нанес удар, мяч был парирован, но Руй Силва не удержал его в руках.

23' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Гонсалес Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Трехо Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Савельич Эстебан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

19' Зидан Люка взял и забрал мяч на выходе

18' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Плохо сыграл Морено Алекс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

17' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

13' Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Бетис

10' Паласон Иси оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Матч возобновлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Гидо Родригес получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Гидо Родригес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Каналес Серхио пробует нанести удар издали, но Люка Зидан держит все под контролем

7' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Бельерин Эктор из команды Бетис навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

1' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Бетис начинает с центра поля