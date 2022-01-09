Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Кампо де Вальекас
33' Желтая карточкаКаналес Серхио
34' Красная карточкаМорено Алекс
Ход матча
33'
34'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
20
Балью
Иван
13
Силва
Руи
15
Морено
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
-
14 Касми ЯсинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Райо Вальекано
Бетис
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
16 матчей
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро III
|5
|0.25
|Фалькао Радамель
|5
|0.25
|Трехо Оскар
|3 (3)
|0.15
|Гвардиола Серхи
|3
|0.15
|Нтекья Ранди
|3
|0.15
|Паласон Иси
|2
|0.1
|Комесанья Санти
|1
|0.05
|Катена Алехандро
|1
|0.05
|Сисс Пате
|1
|0.05
|Эрнандес Марио
|1
|0.05
|Бебе Тьягу
|0
|0
|Балью Иван
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|12
|0.6
|Виллиан Жозе
|6 (2)
|0.3
|Фекир Набиль
|4
|0.2
|Морено Алекс
|3
|0.15
|Иглесиас Борха
|3 (1)
|0.15
|Каналес Серхио
|1
|0.05
|Родри Родриго
|1
|0.05
|Песселья Херман
|1
|0.05
|Эрмосо Кике
|1
|0.05
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Гидо Родригес
|0
|0
|Гонсалес Эдгар
|0
|0
|Тельо Кристиан
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|7
|0
|Балью Иван
|6
|0
|Комесанья Санти
|5
|0
|Паласон Иси
|4
|0
|Валентин Оскар
|4
|0
|Савельич Эстебан
|3
|0
|Гарсия Альваро III
|3
|0
|Катена Алехандро
|3
|0
|Сисс Пате
|3
|0
|Гарсия Франсиско III
|3
|0
|Гвардиола Серхи
|2
|0
|Зидан Люка
|0
|1
|Ираола Андони
|1
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Мараш Никола
|1
|0
|Лопес Унаи
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|6
|1
|Фекир Набиль
|7
|0
|Гонсалес Эдгар
|5
|0
|Морено Алекс
|2
|1
|Каналес Серхио
|3
|0
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Песселья Херман
|1
|1
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Карвалью Вилльям
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Миранда Хуан
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Виктор Руис
|1
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Тельо Кристиан
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
|Иглесиас Борха
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Мануэль Пеллегрини
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
14
12 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
3
17%
2
14%
1-15
7
39%
3
21%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
17%
5
36%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
25%
1
10%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
25%
2
20%
76-90
Забито
8
20
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
1
13%
3
15%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
2
25%
2
10%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
2
25%
5
25%
61-75
3
38%
3
15%
76-90
Пропущено
16
11
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
6%
2
18%
1-15
5
31%
1
9%
16-30
4
25%
4
36%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
2
13%
1
9%
76-90
Забито
26
34
15 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
4
15%
5
15%
1-15
7
27%
7
21%
16-30
4
15%
3
9%
31-45
1
4%
5
15%
46-60
4
15%
6
18%
61-75
6
23%
8
24%
76-90
Пропущено
20
21
12 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
2
10%
3
14%
1-15
6
30%
3
14%
16-30
4
20%
6
29%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
2
10%
5
24%
61-75
3
15%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3
Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Гранада 4:0
Бетис
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4
Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|45 - 18
|49
|2.
|Севилья
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|30 - 13
|41
|3.
|Бетис
|0:0 Заявка
|20
|10
|4
|6
|32 - 23
|34
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|22 - 21
|33
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 22
|32
|6.
|Барселона
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|31 - 23
|32
|7.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|20
|9
|4
|7
|26 - 20
|31
|8.
|Валенсия
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|32 - 32
|28
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 20
|28
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|20
|6
|9
|5
|20 - 17
|27
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 22
|26
|12.
|Гранада
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|24 - 27
|24
|13.
|Сельта
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|22 - 23
|23
|14.
|Осасуна
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 25
|22
|15.
|Мальорка
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|17 - 30
|20
|16.
|Хетафе
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|13 - 20
|18
|17.
|Алавес
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 30
|16
|18.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|18 - 27
|16
|19.
|Кадис
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|15 - 32
|14
|20.
|Леванте
|Заявка
|20
|1
|8
|11
|21 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|10
|8
|2
|0
|19 - 3
|26
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 6
|24
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|24 - 11
|20
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|7 - 6
|18
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|9.
|Бетис
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 12
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|11.
|Гранада
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|13.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|14.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|16.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 10
|11
|17.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|11 - 15
|9
|18.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|19.
|Осасуна
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 16
|8
|20.
|Кадис
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|9 - 5
|18
|3.
|Бетис
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|5.
|Сельта
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|7.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|7 - 5
|13
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 20
|12
|11.
|Гранада
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|12.
|Кадис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 22
|8
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|16.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|17.
|Алавес
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|18.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 17
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|20.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:0 Бетис
Исход игры
Райо Вальекано
33.6% (45)
Ничья
43.3% (58)
Бетис
23.1% (31)
Тотал 2.5
Больше
41.54% (54)
Меньше
58.46% (76)
Обе команды забьют
Да
80.77% (105)
Нет
19.23% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.1% (51)
2:1 Райо Вальекано
19.4% (26)
1:2 Бетис
15.7% (21)
1:0 Райо Вальекано
9.7% (13)
2:2 Ничья
4.5% (6)
0:1 Бетис
3.7% (5)
0:2 Бетис
2.2% (3)
2:0 Райо Вальекано
2.2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!