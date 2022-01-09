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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Райо Вальекано
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Бетис
0'
33' Желтая карточка
Каналес Серхио
34' Красная карточка
Морено Алекс
40'

Ход матча

33'
 
Каналес Серхио
34'
 
Морено Алекс

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 134
Райо Вальекано 33.6% (45)
X 43.3% (58)
Бетис 23.1% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Бетис
3.28
3.49
2.80
Все Коэффициенты
Новости
1
Зидан
Люка
20
Балью
Иван
24
Савельич
Эстебан
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
6
Комесанья
Санти
23
Валентин
Оскар
7
Паласон
Иси
9
Нтекья
Ранди
8
Трехо
Оскар
3
Фалькао
Радамель
13
Силва
Руи
19
Бельерин
Эктор
5
Бартра
Марк
3
Гонсалес
Эдгар
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
11
Тельо
Кристиан
9
Иглесиас
Борха
Райо Вальекано
4-2-3-1
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Райо Вальекано
Бетис

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
3:2
КК
2:2
П
1:1
П
2:0
П
2:2
П
0:2
П
3:1
П
2:2
П
3:0
П
1:2
П
3:0
П
0:2
С
1:0
С
4:0
С
3:1
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро III 5 0.25
Фалькао Радамель 5 0.25
Трехо Оскар 3 (3) 0.15
Гвардиола Серхи 3 0.15
Нтекья Ранди 3 0.15
Паласон Иси 2 0.1
Комесанья Санти 1 0.05
Катена Алехандро 1 0.05
Сисс Пате 1 0.05
Эрнандес Марио 1 0.05
Бебе Тьягу 0 0
Балью Иван 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 12 0.6
Виллиан Жозе 6 (2) 0.3
Фекир Набиль 4 0.2
Морено Алекс 3 0.15
Иглесиас Борха 3 (1) 0.15
Каналес Серхио 1 0.05
Родри Родриго 1 0.05
Песселья Херман 1 0.05
Эрмосо Кике 1 0.05
Карвалью Вилльям 0 0
Гидо Родригес 0 0
Гонсалес Эдгар 0 0
Тельо Кристиан 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Бельерин Эктор 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 7 0
Балью Иван 6 0
Комесанья Санти 5 0
Паласон Иси 4 0
Валентин Оскар 4 0
Савельич Эстебан 3 0
Гарсия Альваро III 3 0
Катена Алехандро 3 0
Сисс Пате 3 0
Гарсия Франсиско III 3 0
Гвардиола Серхи 2 0
Зидан Люка 0 1
Ираола Андони 1 0
Фалькао Радамель 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Мараш Никола 1 0
Лопес Унаи 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 6 1
Фекир Набиль 7 0
Гонсалес Эдгар 5 0
Морено Алекс 2 1
Каналес Серхио 3 0
Хуанми Мигель 3 0
Песселья Херман 1 1
Монтойя Мартин 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Миранда Хуан 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Гуардадо Андрес 1 0
Виктор Руис 1 0
Браво Клаудио 1 0
Тельо Кристиан 1 0
Силва Руи 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Акуоку Поль 1 0
Мануэль Пеллегрини 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
14
12 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
3
17%
2
14%
1-15
7
39%
3
21%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
17%
5
36%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
25%
1
10%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
25%
2
20%
76-90

Забито

8
20
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
1
13%
3
15%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
2
25%
2
10%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
2
25%
5
25%
61-75
3
38%
3
15%
76-90

Пропущено

16
11
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
6%
2
18%
1-15
5
31%
1
9%
16-30
4
25%
4
36%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
2
13%
1
9%
76-90

Забито

26
34
15 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
4
15%
5
15%
1-15
7
27%
7
21%
16-30
4
15%
3
9%
31-45
1
4%
5
15%
46-60
4
15%
6
18%
61-75
6
23%
8
24%
76-90

Пропущено

20
21
12 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
2
10%
3
14%
1-15
6
30%
3
14%
16-30
4
20%
6
29%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
2
10%
5
24%
61-75
3
15%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3
Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Гранада 4:0
Бетис
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4
Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 21 15 4 2 45 - 18 49
2. Севилья Заявка 19 12 5 2 30 - 13 41
3. Бетис 0:0 Заявка 20 10 4 6 32 - 23 34
4. Реал Сосьедад Заявка 20 9 6 5 22 - 21 33
5. Атлетико М Заявка 19 9 5 5 31 - 22 32
6. Барселона Заявка 20 8 8 4 31 - 23 32
7. Райо Вальекано 0:0 Заявка 20 9 4 7 26 - 20 31
8. Валенсия Заявка 20 7 7 6 32 - 32 28
9. Вильярреал Заявка 19 7 7 5 31 - 20 28
10. Атлетик Б Заявка 20 6 9 5 20 - 17 27
11. Эспаньол Заявка 19 7 5 7 22 - 22 26
12. Гранада Заявка 20 5 9 6 24 - 27 24
13. Сельта Заявка 20 6 5 9 22 - 23 23
14. Осасуна Заявка 19 5 7 7 18 - 25 22
15. Мальорка Заявка 20 4 8 8 17 - 30 20
16. Хетафе Заявка 19 4 6 9 13 - 20 18
17. Алавес Заявка 19 4 4 11 16 - 30 16
18. Эльче Заявка 19 3 7 9 18 - 27 16
19. Кадис Заявка 19 2 8 9 15 - 32 14
20. Леванте Заявка 20 1 8 11 21 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано 0:0 Заявка 10 8 2 0 19 - 3 26
2. Реал Мадрид Заявка 10 7 3 0 22 - 6 24
3. Севилья Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Вильярреал Заявка 10 6 2 2 24 - 11 20
7. Реал Сосьедад Заявка 10 5 3 2 7 - 6 18
8. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
9. Бетис 0:0 Заявка 10 5 2 3 19 - 12 17
10. Валенсия Заявка 10 4 4 2 17 - 12 16
11. Гранада Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
12. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
13. Хетафе Заявка 10 4 2 4 10 - 9 14
14. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
15. Алавес Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
16. Эльче Заявка 9 2 5 2 9 - 10 11
17. Леванте Заявка 10 1 6 3 11 - 15 9
18. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
19. Осасуна Заявка 10 1 5 4 8 - 16 8
20. Кадис Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 10 5 3 2 9 - 5 18
3. Бетис 0:0 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
4. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
5. Сельта Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
6. Атлетико М Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
7. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
8. Атлетик Б Заявка 10 2 7 1 7 - 5 13
9. Барселона Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
10. Валенсия Заявка 10 3 3 4 15 - 20 12
11. Гранада Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
12. Кадис Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
13. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
14. Мальорка Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
15. Эспаньол Заявка 10 1 3 6 8 - 15 6
16. Райо Вальекано 0:0 Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
17. Алавес Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
19. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Райо Вальекано 33.6% (45)
X 43.3% (58)
Бетис 23.1% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Бетис
3.28
3.49
2.80
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Райо Вальекано 0:0 Бетис онлайн


Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:0 Бетис

Исход игры
Райо Вальекано
33.6% (45)
Ничья
43.3% (58)
Бетис
23.1% (31)
Тотал 2.5
Больше
41.54% (54)
Меньше
58.46% (76)
Обе команды забьют
Да
80.77% (105)
Нет
19.23% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.1% (51)
2:1 Райо Вальекано
19.4% (26)
1:2 Бетис
15.7% (21)
1:0 Райо Вальекано
9.7% (13)
2:2 Ничья
4.5% (6)
0:1 Бетис
3.7% (5)
0:2 Бетис
2.2% (3)
2:0 Райо Вальекано
2.2% (3)
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Бетис

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