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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Райо Вальекано
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 8395
Бетис
0'
33' Красная карточка
Морено Алекс
34' Желтая карточка
Каналес Серхио
0:1
45' Гол
Каналес Серхио
45' Желтая карточка
Гуардадо Андрес
45' Желтая карточка
Мануэль Пеллегрини
55' Желтая карточка
Валентин Оскар
1:1
70' Гол
Балью Иван
87' Желтая карточка
Силва Руи
90'+6

Ход матча

33'
 
Морено Алекс
34'
 
Каналес Серхио
40'
 
Гуардадо Андрес
Иглесиас Борха
45'
0:1
Каналес Серхио
(Бельерин Эктор)
45'
 
Гуардадо Андрес
45'
 
Мануэль Пеллегрини
55'
Валентин Оскар
 
60'
Гвардиола Серхи
Валентин Оскар
 
67'
Гарсия Альваро
Нтекья Ранди
 
67'
Бебе Тьягу
Паласон Иси
 
70'
Балью Иван
(Трехо Оскар)
1:1
83'
Сисс Пате
Трехо Оскар
 
84'
 
Руибаль Айтор
Тельо Кристиан
87'
 
Силва Руи

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 2
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 134
Райо Вальекано 33.6% (45)
X 43.3% (58)
Бетис 23.1% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Зидан
Люка
20
Балью
Иван
24
Савельич
Эстебан
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
6
Комесанья
Санти
23
Валентин
Оскар
7
Паласон
Иси
9
Нтекья
Ранди
8
Трехо
Оскар
3
Фалькао
Радамель
13
Силва
Руи
19
Бельерин
Эктор
5
Бартра
Марк
3
Гонсалес
Эдгар
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
11
Тельо
Кристиан
9
Иглесиас
Борха
Райо Вальекано
4-2-3-1
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Райо Вальекано
Бетис

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
3:2
КК
2:2
П
1:1
П
2:0
П
2:2
П
0:2
П
3:1
П
2:2
П
3:0
П
1:2
П
3:0
П
0:2
С
1:0
С
4:0
С
3:1
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро III 5 0.25
Фалькао Радамель 5 0.25
Трехо Оскар 3 (3) 0.15
Гвардиола Серхи 3 0.15
Нтекья Ранди 3 0.15
Паласон Иси 2 0.1
Комесанья Санти 1 0.05
Балью Иван 1 0.05
Катена Алехандро 1 0.05
Сисс Пате 1 0.05
Эрнандес Марио 1 0.05
Бебе Тьягу 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 12 0.6
Виллиан Жозе 6 (2) 0.3
Фекир Набиль 4 0.2
Морено Алекс 3 0.15
Иглесиас Борха 3 (1) 0.15
Каналес Серхио 2 0.1
Родри Родриго 1 0.05
Песселья Херман 1 0.05
Эрмосо Кике 1 0.05
Карвалью Вилльям 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Гидо Родригес 0 0
Гонсалес Эдгар 0 0
Тельо Кристиан 0 0
Хоакин Санчес 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 7 0
Балью Иван 6 0
Комесанья Санти 5 0
Валентин Оскар 5 0
Паласон Иси 4 0
Савельич Эстебан 3 0
Гарсия Альваро III 3 0
Катена Алехандро 3 0
Сисс Пате 3 0
Гарсия Франсиско III 3 0
Гвардиола Серхи 2 0
Зидан Люка 0 1
Ираола Андони 1 0
Фалькао Радамель 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Мараш Никола 1 0
Лопес Унаи 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 6 1
Фекир Набиль 7 0
Гонсалес Эдгар 5 0
Морено Алекс 2 1
Каналес Серхио 3 0
Хуанми Мигель 3 0
Песселья Херман 1 1
Гуардадо Андрес 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Силва Руи 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Миранда Хуан 2 0
Мануэль Пеллегрини 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виктор Руис 1 0
Браво Клаудио 1 0
Тельо Кристиан 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Акуоку Поль 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
15
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
3
16%
2
13%
1-15
7
37%
3
20%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
3
16%
5
33%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
20%
1
9%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Забито

8
20
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
1
13%
3
15%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
2
25%
2
10%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
2
25%
5
25%
61-75
3
38%
3
15%
76-90

Пропущено

16
11
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
6%
2
18%
1-15
5
31%
1
9%
16-30
4
25%
4
36%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
2
13%
1
9%
76-90

Забито

27
35
15 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
4
15%
5
14%
1-15
7
26%
7
20%
16-30
4
15%
4
11%
31-45
1
4%
5
14%
46-60
5
19%
6
17%
61-75
6
22%
8
23%
76-90

Пропущено

21
22
13 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
2
10%
3
14%
1-15
6
29%
3
14%
16-30
5
24%
6
27%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
2
10%
6
27%
61-75
3
14%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3
Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Гранада 4:0
Бетис
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4
Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 21 15 4 2 45 - 18 49
2. Севилья 1:0 Заявка 20 13 5 2 31 - 13 44
3. Бетис Заявка 20 10 4 6 33 - 24 34
4. Реал Сосьедад Заявка 20 9 6 5 22 - 21 33
5. Атлетико М Заявка 19 9 5 5 31 - 22 32
6. Барселона Заявка 20 8 8 4 31 - 23 32
7. Райо Вальекано Заявка 20 9 4 7 27 - 21 31
8. Валенсия Заявка 20 7 7 6 32 - 32 28
9. Вильярреал Заявка 19 7 7 5 31 - 20 28
10. Атлетик Б Заявка 20 6 9 5 20 - 17 27
11. Эспаньол Заявка 19 7 5 7 22 - 22 26
12. Гранада Заявка 20 5 9 6 24 - 27 24
13. Сельта Заявка 20 6 5 9 22 - 23 23
14. Осасуна Заявка 19 5 7 7 18 - 25 22
15. Мальорка Заявка 20 4 8 8 17 - 30 20
16. Хетафе 0:1 Заявка 20 4 6 10 13 - 21 18
17. Алавес Заявка 19 4 4 11 16 - 30 16
18. Эльче Заявка 19 3 7 9 18 - 27 16
19. Кадис Заявка 19 2 8 9 15 - 32 14
20. Леванте Заявка 20 1 8 11 21 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья 1:0 Заявка 10 8 2 0 22 - 8 26
2. Райо Вальекано Заявка 10 8 2 0 20 - 4 26
3. Реал Мадрид Заявка 10 7 3 0 22 - 6 24
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Вильярреал Заявка 10 6 2 2 24 - 11 20
7. Реал Сосьедад Заявка 10 5 3 2 7 - 6 18
8. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
9. Бетис Заявка 10 5 2 3 19 - 12 17
10. Валенсия Заявка 10 4 4 2 17 - 12 16
11. Гранада Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
12. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
13. Хетафе 0:1 Заявка 10 4 2 4 10 - 9 14
14. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
15. Алавес Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
16. Эльче Заявка 9 2 5 2 9 - 10 11
17. Леванте Заявка 10 1 6 3 11 - 15 9
18. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
19. Осасуна Заявка 10 1 5 4 8 - 16 8
20. Кадис Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья 1:0 Заявка 10 5 3 2 9 - 5 18
3. Бетис Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
4. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
5. Сельта Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
6. Атлетико М Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
7. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
8. Атлетик Б Заявка 10 2 7 1 7 - 5 13
9. Барселона Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
10. Валенсия Заявка 10 3 3 4 15 - 20 12
11. Гранада Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
12. Кадис Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
13. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
14. Мальорка Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
15. Эспаньол Заявка 10 1 3 6 8 - 15 6
16. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
17. Алавес Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
19. Хетафе 0:1 Заявка 10 0 4 6 3 - 12 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
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  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Райо Вальекано 33.6% (45)
X 43.3% (58)
Бетис 23.1% (31)
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Где смотреть матч Райо Вальекано 1:1 Бетис онлайн


Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:1 Бетис

Исход игры
Райо Вальекано
33.6% (45)
Ничья
43.3% (58)
Бетис
23.1% (31)
Тотал 2.5
Больше
41.54% (54)
Меньше
58.46% (76)
Обе команды забьют
Да
80.77% (105)
Нет
19.23% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.1% (51)
2:1 Райо Вальекано
19.4% (26)
1:2 Бетис
15.7% (21)
1:0 Райо Вальекано
9.7% (13)
2:2 Ничья
4.5% (6)
0:1 Бетис
3.7% (5)
0:2 Бетис
2.2% (3)
2:0 Райо Вальекано
2.2% (3)
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