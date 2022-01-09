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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Осасуна
2:0
Второй тайм: 59'

Стадион:
Кадис
0'
1:0
38' Гол
Кике Гарсия
2:0
48' Гол
Барха Энрике
56' Желтая карточка
Круз Хуан
56' Желтая карточка
Арзамендия Сантьяго
59'

Ход матча

38'
Кике Гарсия
1:0
46'
 
Алехо Иван
Йонссон Йенс
48'
Барха Энрике
2:0
56'
Круз Хуан
 
56'
 
Арзамендия Сантьяго

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 132
Осасуна 81.8% (108)
X 15.2% (20)
Кадис 3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Кадис
1.64
7.03
83.00
Все Коэффициенты
Новости
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
16
Анхель
Хосе
11
Барха
Энрике
7
Монкайола
Хон
24
Торро
Лукас
14
Гарсия
Рубен
18
Кике
Гарсия
17
Будимир
Анте
1
Ледесма
Херемиас
3
Хименес
Фали
32
Чуст
Виктор
16
Кала
Хуан
22
Альфонсо
Луис
27
Чапела
Иван
2
Йонссон
Йенс
12
Аларкон
Томас
19
Арзамендия
Сантьяго
8
Алекс
Фернандес
21
Собрино
Рубен
Осасуна
4-4-2
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Осасуна
Кадис

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЛ
2:3
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:2
С
0:0
С
2:1
С
1:0
С
0:2
КК
1:0
ТМК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 4 (1) 0.2
Гарсия Давид III 3 0.15
Авила Эсекьель 3 0.15
Торрес Роберто 2 (2) 0.1
Монкайола Хон 1 0.05
Санчес Мануэль 1 0.05
Анхель Хосе 1 0.05
Перес Иньиго 1 0.05
Торро Лукас 1 0.05
Барха Энрике 1 0.05
Мартинес Хавьер II 1 0.05
Будимир Анте 1 (1) 0.05
Гарсия Рубен 0 0
Брашанац Дарко 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Энтони 4 0.2
Алекс Фернандес 3 (1) 0.15
Альфонсо Луис 2 0.1
Негредо Альваро 2 (2) 0.1
Санчес Сальвадор 1 0.05
Ароян Вараздат 1 0.05
Арзамендия Сантьяго 1 0.05
Хименес Фали 0 0
Переа Альберто 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Собрино Рубен 0 0
Аларкон Томас 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 7 0
Авила Эсекьель 4 1
Гарсия Давид III 5 0
Унаи Гарсия 4 0
Санчес Мануэль 4 0
Брашанац Дарко 3 0
Эррера Серхио 3 0
Видаль Начо 3 0
Анхель Хосе 1 1
Торрес Роберто 2 0
Ойер Санхурхо 2 0
Монкайола Хон 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Круз Хуан 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 8 0
Кала Хуан 6 1
Аларкон Томас 5 0
Лосано Энтони 4 0
Альфонсо Луис 3 0
Акапо Карлос 3 0
Хименес Фали 3 0
Санчес Сальвадор 1 1
Переа Альберто 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Алехо Иван 2 0
Негредо Альваро 1 0
Кальдерон Мартин 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Собрино Рубен 1 0
Мауро Маркос 1 0
Бастида Альваро 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
4
44%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Пропущено

15
17
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
7%
3
18%
1-15
5
33%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
3
20%
3
18%
61-75
4
27%
6
35%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
15 Не забивали 15
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
40%
2
40%
76-90

Пропущено

9
16
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
2
22%
3
19%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
2
22%
8
50%
76-90

Забито

19
14
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
5
26%
3
21%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
6
32%
3
21%
76-90

Пропущено

24
33
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
2
8%
4
12%
1-15
6
25%
2
6%
16-30
2
8%
4
12%
31-45
4
17%
4
12%
46-60
4
17%
5
15%
61-75
6
25%
14
42%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2
Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4
Кадис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1
Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Кадис - Барселона 0:0 Сельта - Кадис 1:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 21 15 4 2 45 - 18 49
2. Севилья Заявка 20 13 5 2 31 - 13 44
3. Бетис Заявка 20 10 4 6 33 - 24 34
4. Реал Сосьедад Заявка 20 9 6 5 22 - 21 33
5. Атлетико М Заявка 19 9 5 5 31 - 22 32
6. Барселона Заявка 20 8 8 4 31 - 23 32
7. Райо Вальекано Заявка 20 9 4 7 27 - 21 31
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 21 6 10 5 20 - 17 28
9. Валенсия Заявка 20 7 7 6 32 - 32 28
10. Вильярреал Заявка 19 7 7 5 31 - 20 28
11. Эспаньол Заявка 19 7 5 7 22 - 22 26
12. Осасуна 2:0 Заявка 20 6 7 7 20 - 25 25
13. Гранада Заявка 20 5 9 6 24 - 27 24
14. Сельта Заявка 20 6 5 9 22 - 23 23
15. Мальорка Заявка 20 4 8 8 17 - 30 20
16. Хетафе Заявка 20 4 6 10 13 - 21 18
17. Алавес 0:0 Заявка 20 4 5 11 16 - 30 17
18. Эльче Заявка 19 3 7 9 18 - 27 16
19. Кадис 0:2 Заявка 20 2 8 10 15 - 34 14
20. Леванте Заявка 20 1 8 11 21 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 10 8 2 0 22 - 8 26
2. Райо Вальекано Заявка 10 8 2 0 20 - 4 26
3. Реал Мадрид Заявка 10 7 3 0 22 - 6 24
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Вильярреал Заявка 10 6 2 2 24 - 11 20
7. Реал Сосьедад Заявка 10 5 3 2 7 - 6 18
8. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
9. Бетис Заявка 10 5 2 3 19 - 12 17
10. Валенсия Заявка 10 4 4 2 17 - 12 16
11. Гранада Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
12. Атлетик Б 0:0 Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
13. Хетафе Заявка 10 4 2 4 10 - 9 14
14. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
15. Алавес 0:0 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
16. Эльче Заявка 9 2 5 2 9 - 10 11
17. Осасуна 2:0 Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
18. Леванте Заявка 10 1 6 3 11 - 15 9
19. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
20. Кадис 0:2 Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 10 5 3 2 9 - 5 18
3. Бетис Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
4. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
5. Сельта Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
6. Атлетико М Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
7. Атлетик Б 0:0 Заявка 11 2 8 1 7 - 5 14
8. Осасуна 2:0 Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
9. Барселона Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
10. Валенсия Заявка 10 3 3 4 15 - 20 12
11. Гранада Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
12. Кадис 0:2 Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
13. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
14. Мальорка Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
15. Эспаньол Заявка 10 1 3 6 8 - 15 6
16. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
17. Алавес 0:0 Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
19. Хетафе Заявка 10 0 4 6 3 - 12 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    59'
    Судья сигнализирует, что Видаль Начо из команды Осасуна поставил подножку. Пострадал Иван Алехо
  • 59'
    Анхель Хосе из команды Осасуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 59'
    Гарсия Рубен из команды Осасуна навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 58'
    Осасуна пытается что-то создать.
  • 58'
    Контроль мяча: Осасуна: 63%, Кадис: 37%.
  • 58'
    Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    57'
    Алекс Фернандес из команды Кадис подал угловой слева.
  • 57'
    Гарсия Давид III предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 57'
    Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...
  • 57'
    Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Иван Алехо из команды Кадис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Желтая карточка
    56'
    Арзамендия Сантьяго грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • Желтая карточка
    56'
    Круз Хуан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    55'
    Круз Хуан наказан за толчок Арзамендия Сантьяго
  • 55'
    Кадис начинает контратаку
  • 55'
    Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    55'
    Гарсия Рубен из команды Осасуна подал угловой слева.
  • 54'
    Анхель Хосе из команды Осасуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 54'
    Осасуна пытается что-то создать.
  • 54'
    Осасуна контролирует мяч.
  • 53'
    Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Будимир Анте из команды Осасуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 53'
    Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 52'
    Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    51'
    Иван Алехо наказан за толчок Видаль Начо
  • Фол, нарушение
    51'
    Кике Гарсия задерживает мяч рукой
  • 50'
    Контроль мяча: Осасуна: 64%, Кадис: 36%.
  • 50'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • Описание гола
    49'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Барха Энрике из команды Осасуна забивает головой!
  • 48'
    Барха Энрике имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 48'
    Будимир Анте нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 48'
    Плохо сыграл Кала Хуан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 48'
    Анхель Хосе из команды Осасуна отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Кадис контролирует мяч.
  • 46'
    Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Йонссон Йенс уходит с поля и его заменяет Иван Алехо
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Осасуна 81.8% (108)
X 15.2% (20)
Кадис 3% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Кадис
1.64
7.03
83.00
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Где смотреть матч Осасуна 2:0 Кадис онлайн


Прогнозы на матч Осасуна 2:0 Кадис

Исход игры
Осасуна
81.8% (108)
Ничья
15.2% (20)
Кадис
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
28.24% (37)
Меньше
71.76% (94)
Обе команды забьют
Да
39.69% (52)
Нет
60.31% (79)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
47% (62)
2:1 Осасуна
25% (33)
1:1 Ничья
12.1% (16)
2:0 Осасуна
7.6% (10)
0:0 Ничья
3% (4)
0:1 Кадис
1.5% (2)
1:2 Кадис
1.5% (2)
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Осасуна
Кадис

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