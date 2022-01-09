Испания: Ла Лига 2021-2022
1:0
38' ГолКике Гарсия
2:0
48' ГолБарха Энрике
56' Желтая карточкаКруз Хуан
56' Желтая карточкаАрзамендия Сантьяго
Ход матча
38'
1:0
48'
2:0
56'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
16
Анхель
Хосе
11
Барха
Энрике
24
Торро
Лукас
14
Гарсия
Рубен
18
Кике
Гарсия
17
Будимир
Анте
32
Чуст
Виктор
16
Кала
Хуан
27
Чапела
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Анхель ХосеЗащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Грау ХаумеПолузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Барберо ИванНападающий
-
33 Iker Benito
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
-
27 Чапела ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Флере ХуанВратарь
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
История личных встреч
Осасуна
Кадис
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кике Гарсия
|4 (1)
|0.2
|Гарсия Давид III
|3
|0.15
|Авила Эсекьель
|3
|0.15
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.1
|Монкайола Хон
|1
|0.05
|Санчес Мануэль
|1
|0.05
|Анхель Хосе
|1
|0.05
|Перес Иньиго
|1
|0.05
|Торро Лукас
|1
|0.05
|Барха Энрике
|1
|0.05
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.05
|Будимир Анте
|1 (1)
|0.05
|Гарсия Рубен
|0
|0
|Брашанац Дарко
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосано Энтони
|4
|0.2
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.15
|Альфонсо Луис
|2
|0.1
|Негредо Альваро
|2 (2)
|0.1
|Санчес Сальвадор
|1
|0.05
|Ароян Вараздат
|1
|0.05
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0.05
|Хименес Фали
|0
|0
|Переа Альберто
|0
|0
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Собрино Рубен
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|7
|0
|Авила Эсекьель
|4
|1
|Гарсия Давид III
|5
|0
|Унаи Гарсия
|4
|0
|Санчес Мануэль
|4
|0
|Брашанац Дарко
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Видаль Начо
|3
|0
|Анхель Хосе
|1
|1
|Торрес Роберто
|2
|0
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Круз Хуан
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|8
|0
|Кала Хуан
|6
|1
|Аларкон Томас
|5
|0
|Лосано Энтони
|4
|0
|Альфонсо Луис
|3
|0
|Акапо Карлос
|3
|0
|Хименес Фали
|3
|0
|Санчес Сальвадор
|1
|1
|Переа Альберто
|2
|0
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Алехо Иван
|2
|0
|Негредо Альваро
|1
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Собрино Рубен
|1
|0
|Мауро Маркос
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
4
44%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Пропущено
15
17
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
7%
3
18%
1-15
5
33%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
3
20%
3
18%
61-75
4
27%
6
35%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
15 Не забивали 15
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
40%
2
40%
76-90
Пропущено
9
16
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
2
22%
3
19%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
2
22%
8
50%
76-90
Забито
19
14
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
5
26%
3
21%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
6
32%
3
21%
76-90
Пропущено
24
33
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
2
8%
4
12%
1-15
6
25%
2
6%
16-30
2
8%
4
12%
31-45
4
17%
4
12%
46-60
4
17%
5
15%
61-75
6
25%
14
42%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2
Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4
Кадис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1
Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Кадис - Барселона 0:0 Сельта - Кадис 1:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|45 - 18
|49
|2.
|Севилья
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|31 - 13
|44
|3.
|Бетис
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|33 - 24
|34
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|22 - 21
|33
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 22
|32
|6.
|Барселона
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|31 - 23
|32
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|27 - 21
|31
|8.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|21
|6
|10
|5
|20 - 17
|28
|9.
|Валенсия
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|32 - 32
|28
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 20
|28
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 22
|26
|12.
|Осасуна
|2:0 Заявка
|20
|6
|7
|7
|20 - 25
|25
|13.
|Гранада
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|24 - 27
|24
|14.
|Сельта
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|22 - 23
|23
|15.
|Мальорка
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|17 - 30
|20
|16.
|Хетафе
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|13 - 21
|18
|17.
|Алавес
|0:0 Заявка
|20
|4
|5
|11
|16 - 30
|17
|18.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|18 - 27
|16
|19.
|Кадис
|0:2 Заявка
|20
|2
|8
|10
|15 - 34
|14
|20.
|Леванте
|Заявка
|20
|1
|8
|11
|21 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 8
|26
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 4
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 6
|24
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|24 - 11
|20
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|7 - 6
|18
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|9.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 12
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|11.
|Гранада
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|12.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|13.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|14.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|15.
|Алавес
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|16.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 10
|11
|17.
|Осасуна
|2:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|18.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|11 - 15
|9
|19.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|20.
|Кадис
|0:2 Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|9 - 5
|18
|3.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|5.
|Сельта
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|7.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|11
|2
|8
|1
|7 - 5
|14
|8.
|Осасуна
|2:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 20
|12
|11.
|Гранада
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|12.
|Кадис
|0:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 19
|9
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 22
|8
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|17.
|Алавес
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|18.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 17
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|3 - 12
|4
|20.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Осасуна 2:0 Кадис
Исход игры
Осасуна
81.8% (108)
Ничья
15.2% (20)
Кадис
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
28.24% (37)
Меньше
71.76% (94)
Обе команды забьют
Да
39.69% (52)
Нет
60.31% (79)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
47% (62)
2:1 Осасуна
25% (33)
1:1 Ничья
12.1% (16)
2:0 Осасуна
7.6% (10)
0:0 Ничья
3% (4)
0:1 Кадис
1.5% (2)
1:2 Кадис
1.5% (2)
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