Второй тайм начался

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Удар от ворот произведет Осасуна

44' Аларкон Томас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Анхель Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Кадис

42' Удар от ворот произведет Осасуна

42' Игрок Альфонсо Луис из команды Кадис неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

41' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Удар от ворот произведет Осасуна

39' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Г О О О О Л - Кике Гарсия левой ногой классно пробил с лета.

38' Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Алекс Фернандес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Монкайола Хон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Монкайола Хон пробил со штрафного прямо в стенку

33' Удар от ворот произведет Кадис

32' Барха Энрике не смог попасть в створ ударом издали

32' Игрок Гарсия Рубен из команды Осасуна неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

32' Плохо сыграл Виктор Чуст - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

31' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Кике Гарсия имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

28' Удар от ворот произведет Кадис

28' Монкайола Хон из команды Осасуна не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

28' Плохо сыграл Йонссон Йенс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

27' Анхель Хосе наказан за толчок Иван Чапела

26' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Виктор Чуст из команды Кадис четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.

21' Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Кадис

18' Иван Чапела наказан за толчок Анхель Хосе

17' Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Монкайола Хон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Анхель Хосе из команды Осасуна делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

16' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Матч возобновлен

15' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

14' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Кадис

13' Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Йонссон Йенс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

9' Анхель Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Анхель Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Осасуна

5' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Иван Чапела из команды Кадис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

3' Удар от ворот произведет Кадис

2' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Барха Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Кадис начинает с центра поля