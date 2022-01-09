Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

96' Удар от ворот произведет Осасуна

96' Аларкон Томас из команды Кадис наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

95' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Удар от ворот произведет Осасуна

93' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Сегодняшная посещаемость составляет 16292 болельщиков

93' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Удар от ворот произведет Осасуна

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Осасуна остается без одного игрока, потому что Кике Гарсия уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

90' Кике Гарсия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Круз Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Ледесма Херемиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Ледесма Херемиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет Кадис

77' Торрес Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Хименес Фали выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

71' Андоне Флорин получил желтую карточку от судьи

71' Андоне Флорин нанес удар головой, но Серхио Эррера спокойно отбил мяч.

70' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

69' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Осасуна

67' Арзамендия Сантьяго из команды Кадис наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

67' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

65' Кике Гарсия имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

65' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Удар от ворот произведет Кадис

63' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

62' Игрок Будимир Анте из команды Осасуна неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

62' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Тактическая замена. Иван Чапела уходит с поля и его заменяет Андоне Флорин

60' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Матч возобновлен

60' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

59' Глупую желтую получил Торро Лукас за то, что отбил ногой мяч после свистка

58' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

57' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Иван Алехо из команды Кадис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

55' Арзамендия Сантьяго грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

55' Круз Хуан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

55' Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Иван Алехо наказан за толчок Видаль Начо

50' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

49' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

48' Барха Энрике имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

48' Плохо сыграл Кала Хуан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

47' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Йонссон Йенс уходит с поля и его заменяет Иван Алехо