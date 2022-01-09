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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Осасуна
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 16292
Кадис
0'
1:0
38' Гол
Будимир Анте
2:0
48' Гол
Барха Энрике
55' Желтая карточка
Круз Хуан
55' Желтая карточка
Арзамендия Сантьяго
59' Желтая карточка
Торро Лукас
71' Желтая карточка
Андоне Флорин
90'+7

Ход матча

38'
Будимир Анте
(Кике Гарсия)
1:0
46'
 
Алехо Иван
Йонссон Йенс
48'
Барха Энрике
2:0
55'
Круз Хуан
 
55'
 
Арзамендия Сантьяго
59'
Торро Лукас
 
60'
 
Андоне Флорин
Чапела Иван
71'
 
Андоне Флорин
72'
 
Бастида Альваро
Арзамендия Сантьяго
72'
 
Осмаич Милутин
Алекс Фернандес
76'
Санчес Мануэль
Гарсия Рубен
 
77'
Торрес Роберто
Барха Энрике
 
81'
Брашанац Дарко
Будимир Анте
 
88'
Ойер Санхурхо
Монкайола Хон
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 132
Осасуна 81.8% (108)
X 15.2% (20)
Кадис 3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
16
Анхель
Хосе
11
Барха
Энрике
7
Монкайола
Хон
24
Торро
Лукас
14
Гарсия
Рубен
18
Кике
Гарсия
17
Будимир
Анте
1
Ледесма
Херемиас
3
Хименес
Фали
32
Чуст
Виктор
16
Кала
Хуан
22
Альфонсо
Луис
27
Чапела
Иван
2
Йонссон
Йенс
12
Аларкон
Томас
19
Арзамендия
Сантьяго
8
Алекс
Фернандес
21
Собрино
Рубен
Осасуна
4-4-2
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Осасуна
Кадис

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЛ
2:3
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:2
С
0:0
С
2:1
С
1:0
С
0:2
КК
1:0
ТМК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 3 (1) 0.15
Гарсия Давид III 3 0.15
Авила Эсекьель 3 0.15
Торрес Роберто 2 (2) 0.1
Будимир Анте 2 (1) 0.1
Монкайола Хон 1 0.05
Санчес Мануэль 1 0.05
Анхель Хосе 1 0.05
Перес Иньиго 1 0.05
Торро Лукас 1 0.05
Барха Энрике 1 0.05
Мартинес Хавьер II 1 0.05
Гарсия Рубен 0 0
Брашанац Дарко 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Энтони 4 0.2
Алекс Фернандес 3 (1) 0.15
Альфонсо Луис 2 0.1
Негредо Альваро 2 (2) 0.1
Санчес Сальвадор 1 0.05
Ароян Вараздат 1 0.05
Арзамендия Сантьяго 1 0.05
Хименес Фали 0 0
Переа Альберто 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Собрино Рубен 0 0
Аларкон Томас 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 8 0
Авила Эсекьель 4 1
Гарсия Давид III 5 0
Унаи Гарсия 4 0
Санчес Мануэль 4 0
Брашанац Дарко 3 0
Эррера Серхио 3 0
Видаль Начо 3 0
Анхель Хосе 1 1
Торрес Роберто 2 0
Ойер Санхурхо 2 0
Круз Хуан 2 0
Монкайола Хон 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 8 0
Кала Хуан 6 1
Аларкон Томас 5 0
Лосано Энтони 4 0
Альфонсо Луис 3 0
Акапо Карлос 3 0
Хименес Фали 3 0
Санчес Сальвадор 1 1
Переа Альберто 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Алехо Иван 2 0
Негредо Альваро 1 0
Кальдерон Мартин 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Собрино Рубен 1 0
Андоне Флорин 1 0
Мауро Маркос 1 0
Арзамендия Сантьяго 1 0
Бастида Альваро 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
4
36%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
27%
3
33%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
1
11%
76-90

Пропущено

15
19
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
7%
3
16%
1-15
5
33%
1
5%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
3
20%
3
16%
61-75
4
27%
6
32%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
16 Не забивали 16
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
40%
2
40%
76-90

Пропущено

9
16
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
2
22%
3
19%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
2
22%
8
50%
76-90

Забито

21
14
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 6
8 Не забивали 10
5
24%
3
21%
1-15
3
14%
2
14%
16-30
3
14%
4
29%
31-45
4
19%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
6
29%
3
21%
76-90

Пропущено

24
35
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
2
8%
4
11%
1-15
6
25%
2
6%
16-30
2
8%
5
14%
31-45
4
17%
5
14%
46-60
4
17%
5
14%
61-75
6
25%
14
40%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2
Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4
Кадис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1
Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Кадис - Барселона 0:0 Сельта - Кадис 1:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 21 15 4 2 45 - 18 49
2. Севилья Заявка 20 13 5 2 31 - 13 44
3. Бетис Заявка 20 10 4 6 33 - 24 34
4. Реал Сосьедад Заявка 20 9 6 5 22 - 21 33
5. Атлетико М 1:1 Заявка 20 9 6 5 32 - 23 33
6. Барселона Заявка 20 8 8 4 31 - 23 32
7. Райо Вальекано Заявка 20 9 4 7 27 - 21 31
8. Вильярреал 1:1 Заявка 20 7 8 5 32 - 21 29
9. Атлетик Б Заявка 21 6 10 5 20 - 17 28
10. Валенсия Заявка 20 7 7 6 32 - 32 28
11. Эспаньол Заявка 19 7 5 7 22 - 22 26
12. Осасуна Заявка 20 6 7 7 20 - 25 25
13. Гранада Заявка 20 5 9 6 24 - 27 24
14. Сельта Заявка 20 6 5 9 22 - 23 23
15. Мальорка Заявка 20 4 8 8 17 - 30 20
16. Хетафе Заявка 20 4 6 10 13 - 21 18
17. Алавес Заявка 20 4 5 11 16 - 30 17
18. Эльче Заявка 19 3 7 9 18 - 27 16
19. Кадис Заявка 20 2 8 10 15 - 34 14
20. Леванте Заявка 20 1 8 11 21 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 10 8 2 0 22 - 8 26
2. Райо Вальекано Заявка 10 8 2 0 20 - 4 26
3. Реал Мадрид Заявка 10 7 3 0 22 - 6 24
4. Вильярреал 1:1 Заявка 11 6 3 2 25 - 12 21
5. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
6. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
7. Реал Сосьедад Заявка 10 5 3 2 7 - 6 18
8. Атлетико М 1:1 Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
9. Бетис Заявка 10 5 2 3 19 - 12 17
10. Валенсия Заявка 10 4 4 2 17 - 12 16
11. Гранада Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
12. Хетафе Заявка 10 4 2 4 10 - 9 14
13. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
14. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
15. Алавес Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
16. Эльче Заявка 9 2 5 2 9 - 10 11
17. Осасуна Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
18. Леванте Заявка 10 1 6 3 11 - 15 9
19. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
20. Кадис Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 10 5 3 2 9 - 5 18
3. Бетис Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
4. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
5. Атлетико М 1:1 Заявка 11 4 3 4 18 - 17 15
6. Сельта Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
7. Атлетик Б Заявка 11 2 8 1 7 - 5 14
8. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
9. Барселона Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
10. Валенсия Заявка 10 3 3 4 15 - 20 12
11. Гранада Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
12. Кадис Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
13. Вильярреал 1:1 Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
14. Мальорка Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
15. Эспаньол Заявка 10 1 3 6 8 - 15 6
16. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
17. Алавес Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
19. Хетафе Заявка 10 0 4 6 3 - 12 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Осасуна 81.8% (108)
X 15.2% (20)
Кадис 3% (4)
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Где смотреть матч Осасуна 2:0 Кадис онлайн


Прогнозы на матч Осасуна 2:0 Кадис

Исход игры
Осасуна
81.8% (108)
Ничья
15.2% (20)
Кадис
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
28.24% (37)
Меньше
71.76% (94)
Обе команды забьют
Да
39.69% (52)
Нет
60.31% (79)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
47% (62)
2:1 Осасуна
25% (33)
1:1 Ничья
12.1% (16)
2:0 Осасуна
7.6% (10)
0:0 Ничья
3% (4)
1:2 Кадис
1.5% (2)
0:1 Кадис
1.5% (2)
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