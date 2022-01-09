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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Севилья
1:0
Перерыв

Стадион:
Хетафе
0'
1:0
22' Гол
Мир Рафа
29' Желтая карточка
Дьене Даконам
37' Желтая карточка
Окампос Лукас

Ход матча

22'
Мир Рафа
(Окампос Лукас)
1:0
29'
 
Дьене Даконам
37'
Окампос Лукас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 136
Севилья 95.6% (130)
X 3.7% (5)
Хетафе 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Хетафе
1.65
7.20
7.50
Все Коэффициенты
Новости
1
Дмитрович
Марко
2
Монтьель
Гонсало
23
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
8
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
21
Торрес
Оливер
5
Окампос
Лукас
12
Мир
Рафа
24
Гомес
Алехандро
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
15
Куэнка
Хорхе
14
Сильва
Хонатан
11
Аленья
Карлес
20
Максимович
Неманья
5
Флорентину
7
Мата
Хайме
10
Унал
Энес
Севилья
4-3-3
Хетафе
5-3-2

История личных встреч

Севилья
Хетафе

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

92.9%
14.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

28 матчей

46.4%
10.7%
42.9%
13 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
10 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.4%
17.9%
35.7%
13 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:3
ЛЛ
2:0
П
3:0
П
0:2
П
1:1
П
0:1
П
1:1
П
5:0
П
2:1
П
2:0
П
1:0
П
3:0
П
1:1
П
2:1
П
5:1
П
3:0
П
1:0
П
1:3
П
4:3
КК
1:0
КК
2:0
П
1:2
П
0:1
П
0:2
ПД
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 6 0.3
Окампос Лукас 5 0.25
Ламела Эрик 4 0.2
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.15
Ракитич Иван 2 0.1
Гомес Алехандро 2 0.1
Карлос Диего Сантос 2 0.1
Акунья Маркос 1 0.05
Монтьель Гонсало 1 0.05
Фернандо Режес 1 0.05
Делани Томас 1 0.05
Торрес Оливер 1 0.05
Мунир Эль-Хаддади 1 0.05
Навас Хесус 0 0
Рекик Карим 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Буну Яссин 0 0
Сусо Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0
Кунде Жюль 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 6 0.3
Рамирес Сандро 2 0.1
Митрович Стефан 1 0.05
Мата Хайме 1 0.05
Поведа Дарио 1 0.05
Оливера Матиас 1 0.05
Куэнка Хорхе 1 0.05
Дамиан Суарес 0 0
Арамбарри Мауро 0 0
Аленья Карлес 0 0
Максимович Неманья 0 0
Кабако Эрик 0 0
Флорентину 0 0
Акуругу Аманква 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракитич Иван 5 0
Фернандо Режес 5 0
Делани Томас 3 1
Ламела Эрик 4 0
Окампос Лукас 4 0
Карлос Диего Сантос 2 1
Акунья Маркос 3 0
Хордан Хоан 3 0
Монтьель Гонсало 3 0
Мир Рафа 3 0
Кунде Жюль 1 1
Гомес Алехандро 2 0
Навас Хесус 2 0
Рекик Карим 2 0
Гудель Неманья 1 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Буну Яссин 1 0
Оскар Родригес 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 6 1
Дамиан Суарес 7 0
Аленья Карлес 4 1
Мата Хайме 5 0
Арамбарри Мауро 5 0
Оливера Матиас 5 0
Унал Энес 4 0
Рамирес Сандро 4 0
Кабако Эрик 2 1
Сория Давид 3 0
Максимович Неманья 3 0
Чема Родригес 1 1
Тимор Давид 2 0
Митрович Стефан 2 0
Сильва Хонатан 2 0
Куэнка Хорхе 2 0
Кике Санчес Флорес 0 1
Ньом Аллан 1 0
Масиас Хосе 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
3
13 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 0
8 Забивали первыми 2
10 Не забивали 16
5
24%
0
0%
1-15
4
19%
2
67%
16-30
4
19%
1
33%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
19%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
13%
5
45%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
5
63%
0
0%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
3
38%
2
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Забито

29
13
16 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
14 Забивали первыми 8
2 Не забивали 10
6
21%
2
15%
1-15
4
14%
2
15%
16-30
6
21%
4
31%
31-45
6
21%
2
15%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
5
17%
3
23%
76-90

Пропущено

14
20
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
2
14%
5
25%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
6
43%
1
5%
31-45
1
7%
3
15%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
2
14%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1
Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0
Хетафе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1
Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Хетафе - Эльче 0:1 Барселона - Хетафе 2:1 Хетафе - Севилья 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 21 15 4 2 45 - 18 49
2. Севилья 1:0 Заявка 20 13 5 2 31 - 13 44
3. Бетис Заявка 20 10 4 6 33 - 24 34
4. Реал Сосьедад Заявка 20 9 6 5 22 - 21 33
5. Атлетико М Заявка 19 9 5 5 31 - 22 32
6. Барселона Заявка 20 8 8 4 31 - 23 32
7. Райо Вальекано Заявка 20 9 4 7 27 - 21 31
8. Валенсия Заявка 20 7 7 6 32 - 32 28
9. Вильярреал Заявка 19 7 7 5 31 - 20 28
10. Атлетик Б Заявка 20 6 9 5 20 - 17 27
11. Эспаньол Заявка 19 7 5 7 22 - 22 26
12. Гранада Заявка 20 5 9 6 24 - 27 24
13. Сельта Заявка 20 6 5 9 22 - 23 23
14. Осасуна Заявка 19 5 7 7 18 - 25 22
15. Мальорка Заявка 20 4 8 8 17 - 30 20
16. Хетафе 0:1 Заявка 20 4 6 10 13 - 21 18
17. Алавес Заявка 19 4 4 11 16 - 30 16
18. Эльче Заявка 19 3 7 9 18 - 27 16
19. Кадис Заявка 19 2 8 9 15 - 32 14
20. Леванте Заявка 20 1 8 11 21 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья 1:0 Заявка 10 8 2 0 22 - 8 26
2. Райо Вальекано Заявка 10 8 2 0 20 - 4 26
3. Реал Мадрид Заявка 10 7 3 0 22 - 6 24
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Вильярреал Заявка 10 6 2 2 24 - 11 20
7. Реал Сосьедад Заявка 10 5 3 2 7 - 6 18
8. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
9. Бетис Заявка 10 5 2 3 19 - 12 17
10. Валенсия Заявка 10 4 4 2 17 - 12 16
11. Гранада Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
12. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
13. Хетафе 0:1 Заявка 10 4 2 4 10 - 9 14
14. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
15. Алавес Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
16. Эльче Заявка 9 2 5 2 9 - 10 11
17. Леванте Заявка 10 1 6 3 11 - 15 9
18. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
19. Осасуна Заявка 10 1 5 4 8 - 16 8
20. Кадис Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья 1:0 Заявка 10 5 3 2 9 - 5 18
3. Бетис Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
4. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
5. Сельта Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
6. Атлетико М Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
7. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
8. Атлетик Б Заявка 10 2 7 1 7 - 5 13
9. Барселона Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
10. Валенсия Заявка 10 3 3 4 15 - 20 12
11. Гранада Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
12. Кадис Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
13. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
14. Мальорка Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
15. Эспаньол Заявка 10 1 3 6 8 - 15 6
16. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
17. Алавес Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
19. Хетафе 0:1 Заявка 10 0 4 6 3 - 12 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Поединок возобновляется. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Время первого тайма подошло к концу. 
  • 45'
    Хоан Хордан неудачно исполнил штрафной удар, отправив мяч существенно выше ворот. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Карлес Аленья нарушает правила в метре от своей штрафной площадки, сбивая Лукаса Окампоса. 
  • Дополнительное время
    45'
    Команды переиграют 2 минуты. 
  • 44'
    Дамиан выполнил вбрасывание мяча из-за боковой линии на правом фланге, но партнёры не смогли выиграть верх в штрафной площади соперника. 
  • 43'
    Максимально долго Марко Дмитрович вводил мяч в игру ударом от ворот, о чем сигнализировали футболисты "Хетафе", а арбитр никак не отреагировал. 
  • Офсайд
    42'
    Неманья Максимович выполнил передачу в центр штрафной на Хайме Мату, который не переиграл Дмитровича, а потом выполнил ответную передачу и Максимович забил, но из офсайда. 
  • 41'
    Всё в порядке с Кунде, он самостоятельно поднялся и сообщил, что готов продолжить встречу. Тем временем "Хетафе" готовит очередную атаку. 
  • 39'
    Медицинская бригада "Севильи" оперативно вышла на поле, а Неманья Гудель пошёл разминаться. 
  • Травма, повреждение
    38'
    Жюль Кунде выиграл воздух, опередив Карлеса Аленья, а потом неудачно приземлился. 
  • 37'
    Ещё одну серию противостояния Куэнки и Окампоса мы увидели. На этот раз без повреждений обошлось. Лукас прострелил, Хорхе заблокировал. 
  • 36'
    Вторым номером играет "Севилья", на контратаках, но ничего опасного создать не может. "Хетафе" после потери мяча быстро возвращается к воротам. 
  • Желтая карточка
    35'
    Лукас Окампос прорвался по правому флангу, но не сумел навесить, потеряв мяч, а потом ещё и локтем в челюсть Куэнки попал - "горчичник" показан. 
  • 33'
    Постепенно усиливает давление "Хетафе", в результате чего "Севилья" обороняется всей командой, даже Рафа Мир в своей штрафной. 
  • 32'
    Дамиан не сумел обыграть Оливера Торреса на правом фланге, зато сохранил мяч у своей команды, заработав аут. 
  • 31'
    Даконам Дьене поддержал атаку правым флангом и выполнил кросс в центр штрафной - Энес Унал выиграл верх и пробил, но прямо в руки Марко Дмитровичу. 
  • Судья
    30'
    Суарес Дамиан нарушил правила в верховой борьбе с Маркосом Акуньей, совершив удар локтем. Арбитр штрафной назначил, а жёлтую не показал. 
  • 29'
    Давид Сория получает возможность вступить в игру - выходит из ворот и забирает мяч после кросса Маркоса Акуньи с левого фланга. 
  • 28'
    "Хетафе" превосходит "Севилью" по владению мячом, но дивидендов это не приносит, очень компактно обороняются хозяева. 
  • Желтая карточка
    27'
    Маркос Акунья перешёл на чужую половину поля и сумел уйти от Даконама Дьене, а потом получил по ногам. А защитник "Хетафе" записал на свой счёт жёлтую. 
  • 25'
    Пока ничего не получается у гостей в борьбе на втором этаже, раз за разом её проигрывают, но зато на подборе хороши. 
  • Угловой
    24'
    Сразу же реагирует "Хетафе" на пропущенный гол, проводя наступление правым флангом, которое завершается прострелом и назначенным угловым. 
  • Описание гола
    23'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! МИР!!! Окампос отправился в атаку правым флангом. Ушёл от двоих соперников и прострелил на ближнюю штангу, откуда результативный удар пяткой нанёс Мир. 
  • 21'
    Жюль Кунде попробовал начать атаку длинной передачей к чужой штрафной, но перебить мяч через Стефана Митровича не сумел. 
  • 20'
    Диего Карлос отобрал мяч у Хайме Маты перед своей штрафной, но разгонять атаку не стал, решив поиграть в пас с Кунде. 
  • 19'
    Вот уже и Хонатан Сильва начинает подключаться к атакам. Сейчас принял мяч на левом фланге, а вот с навесом не сложилось, Дмитрович сыграл на перехвате. 
  • 17'
    Поменялись команды ролями. После стартовой активности "Севилья" отходит на свою половину поля и уделяет время оборонительной работе. 
  • Угловой
    16'
    Обмен стандартами продолжается. "Хетафе" исполнил навес с угла поля и попал в одного из футболистов "Севильи". 
  • Опасный момент
    15'
    Перед своей штрафной площадкой "Севилья" потеряла мяч, но ей повезло, что гости не ожидали такого подарка и удар не нанесли, выполнив несколько передач, последняя из которых оказалась неточной. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Ничего опасного посредством корнера гости создать не смогли, так как на втором этаже были нарушены правила. 
  • Угловой
    13'
    Пропущенный из офсайда гол стал для "Хетафе" холодным душем. Провёл он быстрое наступление и заработал угловой. 
  • Офсайд
    12'
    Окампос выполнил кросс с правого фланга и нашёл Монтьеля, который скинул на Мира и тот забил, но из офсайда. 
  • Угловой
    11'
    Второй угловой в матче исполнила "Севилья" и снова нанесла удар по воротам, на сей раз точный, но Сория надёжен. 
  • 9'
    Активно работает в технической зоне Кике Санчес Флорес, заставляя подопечных активнее вступать в отбор мяча. Пока слишком вяло действуют гости. 
  • 8'
    Фернандо выиграл борьбу на ближней штанге и пробил по воротам, но в створ не попал. 
  • Угловой
    7'
    Активные действия хозяев у чужой штрафной площадки позволяют им заработать угловой, первый в сегодняшнем матче. 
  • 6'
    "Севилья" продолжает владеть мячом, а "Хетафе" спокойно за этим наблюдает, располагаясь всем составом на своей половине поля. 
  • 5'
    Лукас Окампос увидел рывок Рафы Мира в центр штрафной и выполнил подачу, но неточную - Давид Сория мяч перехватил. 
  • 4'
    Достаточно быстро команды переходят центр поля, что немного удивляет, так как "Севилья" и "Хетафе" предпочитают прагматичный футбол, а также больше оборонительный. 
  • 3'
    А теперь и "Севилья" отвечает своей фланговой атакой, которая даже подачей не завершается - Алехандро Гомес не успел к мячу на левом фланге. 
  • 2'
    Суарес Дамиан совершил рейд по правому флангу и выполнил подачу на ближнюю штангу, где первым на мяче оказался Диего Карлос. 
  • Первый тайм начался
    1'
    "Севилья" и "Хетафе" начинают поединок. 
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к испанскому футболу. В рамках очередного поединка 20-го тура Примеры сойдутся лицом к лицу игроки «Севильи» и «Хетафе». Встреча состоится в Севилье, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Дудник Кирилл. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания);
    Ассистент: Мигель Мартинес Мунуэра (Испания);
    Ассистент: Диего Сантаурсула Агадо (Испания);
    Резервный: Хорхе Таррага (Испания).
    • Прогнозы 136
    Севилья 95.6% (130)
    X 3.7% (5)
    Хетафе 0.7% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Хетафе
    1.65
    7.20
    7.50
    Все Коэффициенты
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Севилья 1:0 Хетафе онлайн


Прогнозы на матч Севилья 1:0 Хетафе

Исход игры
Севилья
95.6% (130)
Ничья
3.7% (5)
Хетафе
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.69% (52)
Меньше
60.31% (79)
Обе команды забьют
Да
40.46% (53)
Нет
59.54% (78)
Популярный счёт
2:0 Севилья
37.5% (51)
2:1 Севилья
30.1% (41)
1:0 Севилья
19.1% (26)
3:1 Севилья
4.4% (6)
3:2 Севилья
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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Севилья
Хетафе

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