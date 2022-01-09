Испания: Ла Лига 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
1:0
22' ГолМир Рафа
29' Желтая карточкаДьене Даконам
37' Желтая карточкаОкампос Лукас
Ход матча
22'
1:0
29'
37'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
23
Кунде
Жюль
12
Мир
Рафа
13
Сория
Давид
15
Куэнка
Хорхе
10
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Мир РафаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Кинтана НачоПолузащитник
-
36 Ромеро ИванНападающий
- Нападающий
-
27 Луисми КрусНападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Янкто ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
-
19 Поведа ДариоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Севилья
Хетафе
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
92.9%
14.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
28 матчей
46.4%
10.7%
42.9%
13 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
10 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.4%
17.9%
35.7%
13 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мир Рафа
|6
|0.3
|Окампос Лукас
|5
|0.25
|Ламела Эрик
|4
|0.2
|Эн-Несири Юссеф
|3 (1)
|0.15
|Ракитич Иван
|2
|0.1
|Гомес Алехандро
|2
|0.1
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.1
|Акунья Маркос
|1
|0.05
|Монтьель Гонсало
|1
|0.05
|Фернандо Режес
|1
|0.05
|Делани Томас
|1
|0.05
|Торрес Оливер
|1
|0.05
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.05
|Навас Хесус
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Буну Яссин
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|6
|0.3
|Рамирес Сандро
|2
|0.1
|Митрович Стефан
|1
|0.05
|Мата Хайме
|1
|0.05
|Поведа Дарио
|1
|0.05
|Оливера Матиас
|1
|0.05
|Куэнка Хорхе
|1
|0.05
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Аленья Карлес
|0
|0
|Максимович Неманья
|0
|0
|Кабако Эрик
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
|Акуругу Аманква
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракитич Иван
|5
|0
|Фернандо Режес
|5
|0
|Делани Томас
|3
|1
|Ламела Эрик
|4
|0
|Окампос Лукас
|4
|0
|Карлос Диего Сантос
|2
|1
|Акунья Маркос
|3
|0
|Хордан Хоан
|3
|0
|Монтьель Гонсало
|3
|0
|Мир Рафа
|3
|0
|Кунде Жюль
|1
|1
|Гомес Алехандро
|2
|0
|Навас Хесус
|2
|0
|Рекик Карим
|2
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Буну Яссин
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Хуанлу Санчес
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|6
|1
|Дамиан Суарес
|7
|0
|Аленья Карлес
|4
|1
|Мата Хайме
|5
|0
|Арамбарри Мауро
|5
|0
|Оливера Матиас
|5
|0
|Унал Энес
|4
|0
|Рамирес Сандро
|4
|0
|Кабако Эрик
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Максимович Неманья
|3
|0
|Чема Родригес
|1
|1
|Тимор Давид
|2
|0
|Митрович Стефан
|2
|0
|Сильва Хонатан
|2
|0
|Куэнка Хорхе
|2
|0
|Кике Санчес Флорес
|0
|1
|Ньом Аллан
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
3
13 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 0
8 Забивали первыми 2
10 Не забивали 16
5
24%
0
0%
1-15
4
19%
2
67%
16-30
4
19%
1
33%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
19%
0
0%
76-90
Пропущено
8
11
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
13%
5
45%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
5
63%
0
0%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
3
38%
2
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
30%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
33%
3
33%
76-90
Забито
29
13
16 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
14 Забивали первыми 8
2 Не забивали 10
6
21%
2
15%
1-15
4
14%
2
15%
16-30
6
21%
4
31%
31-45
6
21%
2
15%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
5
17%
3
23%
76-90
Пропущено
14
20
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
2
14%
5
25%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
6
43%
1
5%
31-45
1
7%
3
15%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
2
14%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1
Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0
Хетафе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1
Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Хетафе - Эльче 0:1 Барселона - Хетафе 2:1 Хетафе - Севилья 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|45 - 18
|49
|2.
|Севилья
|1:0 Заявка
|20
|13
|5
|2
|31 - 13
|44
|3.
|Бетис
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|33 - 24
|34
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|22 - 21
|33
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 22
|32
|6.
|Барселона
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|31 - 23
|32
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|27 - 21
|31
|8.
|Валенсия
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|32 - 32
|28
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 20
|28
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|20
|6
|9
|5
|20 - 17
|27
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 22
|26
|12.
|Гранада
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|24 - 27
|24
|13.
|Сельта
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|22 - 23
|23
|14.
|Осасуна
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 25
|22
|15.
|Мальорка
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|17 - 30
|20
|16.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|20
|4
|6
|10
|13 - 21
|18
|17.
|Алавес
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 30
|16
|18.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|18 - 27
|16
|19.
|Кадис
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|15 - 32
|14
|20.
|Леванте
|Заявка
|20
|1
|8
|11
|21 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|1:0 Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 8
|26
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 4
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 6
|24
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|24 - 11
|20
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|7 - 6
|18
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|9.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 12
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|11.
|Гранада
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|13.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|14.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|16.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 10
|11
|17.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|11 - 15
|9
|18.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|19.
|Осасуна
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 16
|8
|20.
|Кадис
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Севилья
|1:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|9 - 5
|18
|3.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|5.
|Сельта
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|7.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|7 - 5
|13
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 20
|12
|11.
|Гранада
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|12.
|Кадис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 22
|8
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|17.
|Алавес
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|18.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 17
|5
|19.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|10
|0
|4
|6
|3 - 12
|4
|20.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Севилья 1:0 Хетафе
Исход игры
Севилья
95.6% (130)
Ничья
3.7% (5)
Хетафе
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.69% (52)
Меньше
60.31% (79)
Обе команды забьют
Да
40.46% (53)
Нет
59.54% (78)
Популярный счёт
2:0 Севилья
37.5% (51)
2:1 Севилья
30.1% (41)
1:0 Севилья
19.1% (26)
3:1 Севилья
4.4% (6)
3:2 Севилья
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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