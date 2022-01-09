Карлес Аленья нарушает правила в метре от своей штрафной площадки, сбивая Лукаса Окампоса.

Время первого тайма подошло к концу.

44' Дамиан выполнил вбрасывание мяча из-за боковой линии на правом фланге, но партнёры не смогли выиграть верх в штрафной площади соперника.

43' Максимально долго Марко Дмитрович вводил мяч в игру ударом от ворот, о чем сигнализировали футболисты "Хетафе", а арбитр никак не отреагировал.

42' Неманья Максимович выполнил передачу в центр штрафной на Хайме Мату, который не переиграл Дмитровича, а потом выполнил ответную передачу и Максимович забил, но из офсайда.

41' Всё в порядке с Кунде, он самостоятельно поднялся и сообщил, что готов продолжить встречу. Тем временем "Хетафе" готовит очередную атаку.

39' Медицинская бригада "Севильи" оперативно вышла на поле, а Неманья Гудель пошёл разминаться.

38' Жюль Кунде выиграл воздух, опередив Карлеса Аленья, а потом неудачно приземлился.

37' Ещё одну серию противостояния Куэнки и Окампоса мы увидели. На этот раз без повреждений обошлось. Лукас прострелил, Хорхе заблокировал.

36' Вторым номером играет "Севилья", на контратаках, но ничего опасного создать не может. "Хетафе" после потери мяча быстро возвращается к воротам.

35' Лукас Окампос прорвался по правому флангу, но не сумел навесить, потеряв мяч, а потом ещё и локтем в челюсть Куэнки попал - "горчичник" показан.

33' Постепенно усиливает давление "Хетафе", в результате чего "Севилья" обороняется всей командой, даже Рафа Мир в своей штрафной.

32' Дамиан не сумел обыграть Оливера Торреса на правом фланге, зато сохранил мяч у своей команды, заработав аут.

31' Даконам Дьене поддержал атаку правым флангом и выполнил кросс в центр штрафной - Энес Унал выиграл верх и пробил, но прямо в руки Марко Дмитровичу.

30' Суарес Дамиан нарушил правила в верховой борьбе с Маркосом Акуньей, совершив удар локтем. Арбитр штрафной назначил, а жёлтую не показал.

29' Давид Сория получает возможность вступить в игру - выходит из ворот и забирает мяч после кросса Маркоса Акуньи с левого фланга.

28' "Хетафе" превосходит "Севилью" по владению мячом, но дивидендов это не приносит, очень компактно обороняются хозяева.

27' Маркос Акунья перешёл на чужую половину поля и сумел уйти от Даконама Дьене, а потом получил по ногам. А защитник "Хетафе" записал на свой счёт жёлтую.

25' Пока ничего не получается у гостей в борьбе на втором этаже, раз за разом её проигрывают, но зато на подборе хороши.

24' Сразу же реагирует "Хетафе" на пропущенный гол, проводя наступление правым флангом, которое завершается прострелом и назначенным угловым.

23' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! МИР!!! Окампос отправился в атаку правым флангом. Ушёл от двоих соперников и прострелил на ближнюю штангу, откуда результативный удар пяткой нанёс Мир.

21' Жюль Кунде попробовал начать атаку длинной передачей к чужой штрафной, но перебить мяч через Стефана Митровича не сумел.

20' Диего Карлос отобрал мяч у Хайме Маты перед своей штрафной, но разгонять атаку не стал, решив поиграть в пас с Кунде.

19' Вот уже и Хонатан Сильва начинает подключаться к атакам. Сейчас принял мяч на левом фланге, а вот с навесом не сложилось, Дмитрович сыграл на перехвате.

17' Поменялись команды ролями. После стартовой активности "Севилья" отходит на свою половину поля и уделяет время оборонительной работе.

16' Обмен стандартами продолжается. "Хетафе" исполнил навес с угла поля и попал в одного из футболистов "Севильи".

15' Перед своей штрафной площадкой "Севилья" потеряла мяч, но ей повезло, что гости не ожидали такого подарка и удар не нанесли, выполнив несколько передач, последняя из которых оказалась неточной.

14' Ничего опасного посредством корнера гости создать не смогли, так как на втором этаже были нарушены правила.

13' Пропущенный из офсайда гол стал для "Хетафе" холодным душем. Провёл он быстрое наступление и заработал угловой.

12' Окампос выполнил кросс с правого фланга и нашёл Монтьеля, который скинул на Мира и тот забил, но из офсайда.

11' Второй угловой в матче исполнила "Севилья" и снова нанесла удар по воротам, на сей раз точный, но Сория надёжен.

9' Активно работает в технической зоне Кике Санчес Флорес, заставляя подопечных активнее вступать в отбор мяча. Пока слишком вяло действуют гости.

8' Фернандо выиграл борьбу на ближней штанге и пробил по воротам, но в створ не попал.

7' Активные действия хозяев у чужой штрафной площадки позволяют им заработать угловой, первый в сегодняшнем матче.

6' "Севилья" продолжает владеть мячом, а "Хетафе" спокойно за этим наблюдает, располагаясь всем составом на своей половине поля.

5' Лукас Окампос увидел рывок Рафы Мира в центр штрафной и выполнил подачу, но неточную - Давид Сория мяч перехватил.

4' Достаточно быстро команды переходят центр поля, что немного удивляет, так как "Севилья" и "Хетафе" предпочитают прагматичный футбол, а также больше оборонительный.

3' А теперь и "Севилья" отвечает своей фланговой атакой, которая даже подачей не завершается - Алехандро Гомес не успел к мячу на левом фланге.

2' Суарес Дамиан совершил рейд по правому флангу и выполнил подачу на ближнюю штангу, где первым на мяче оказался Диего Карлос.