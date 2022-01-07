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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Севилья
 
Позже

Стадион:
Хетафе
Прогнозы 52
Севилья 96.2% (50)
X 3.8% (2)
Хетафе 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Хетафе
1.64
3.72
7.61
Все Коэффициенты

История личных встреч

Севилья
Хетафе

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

92.9%
14.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

28 матчей

46.4%
10.7%
42.9%
13 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
10 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.4%
17.9%
35.7%
13 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:3
ЛЛ
2:0
П
3:0
П
0:2
П
1:1
П
0:1
П
1:1
П
5:0
П
2:1
П
2:0
П
1:0
П
3:0
П
1:1
П
2:1
П
5:1
П
3:0
П
1:0
П
1:3
П
4:3
КК
1:0
КК
2:0
П
1:2
П
0:1
П
0:2
ПД
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окампос Лукас 5 0.26
Мир Рафа 5 0.26
Ламела Эрик 4 0.21
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.16
Ракитич Иван 2 0.11
Гомес Алехандро 2 0.11
Карлос Диего Сантос 2 0.11
Акунья Маркос 1 0.05
Монтьель Гонсало 1 0.05
Фернандо Режес 1 0.05
Делани Томас 1 0.05
Торрес Оливер 1 0.05
Мунир Эль-Хаддади 1 0.05
Навас Хесус 0 0
Рекик Карим 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Буну Яссин 0 0
Сусо Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0
Кунде Жюль 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 6 0.32
Рамирес Сандро 2 0.11
Митрович Стефан 1 0.05
Мата Хайме 1 0.05
Поведа Дарио 1 0.05
Оливера Матиас 1 0.05
Куэнка Хорхе 1 0.05
Дамиан Суарес 0 0
Арамбарри Мауро 0 0
Аленья Карлес 0 0
Максимович Неманья 0 0
Кабако Эрик 0 0
Флорентину 0 0
Акуругу Аманква 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракитич Иван 5 0
Фернандо Режес 5 0
Делани Томас 3 1
Ламела Эрик 4 0
Карлос Диего Сантос 2 1
Окампос Лукас 3 0
Акунья Маркос 3 0
Хордан Хоан 3 0
Монтьель Гонсало 3 0
Мир Рафа 3 0
Кунде Жюль 1 1
Гомес Алехандро 2 0
Навас Хесус 2 0
Рекик Карим 2 0
Гудель Неманья 1 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Буну Яссин 1 0
Оскар Родригес 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамиан Суарес 7 0
Дьене Даконам 5 1
Аленья Карлес 4 1
Мата Хайме 5 0
Арамбарри Мауро 5 0
Оливера Матиас 5 0
Унал Энес 4 0
Рамирес Сандро 4 0
Кабако Эрик 2 1
Сория Давид 3 0
Максимович Неманья 3 0
Чема Родригес 1 1
Тимор Давид 2 0
Митрович Стефан 2 0
Сильва Хонатан 2 0
Куэнка Хорхе 2 0
Кике Санчес Флорес 0 1
Ньом Аллан 1 0
Масиас Хосе 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
3
13 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 0
8 Забивали первыми 2
10 Не забивали 16
5
24%
0
0%
1-15
4
19%
2
67%
16-30
4
19%
1
33%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
19%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
13%
5
45%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
5
63%
0
0%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
3
38%
2
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Забито

29
13
16 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
14 Забивали первыми 8
2 Не забивали 10
6
21%
2
15%
1-15
4
14%
2
15%
16-30
6
21%
4
31%
31-45
6
21%
2
15%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
5
17%
3
23%
76-90

Пропущено

14
20
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
2
14%
5
25%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
6
43%
1
5%
31-45
1
7%
3
15%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
2
14%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1
Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0
Хетафе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1
Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Хетафе - Эльче 0:1 Барселона - Хетафе 2:1 Хетафе - Севилья 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 20 14 4 2 41 - 17 46
2. Севилья Заявка 19 12 5 2 30 - 13 41
3. Бетис Заявка 19 10 3 6 32 - 23 33
4. Атлетико М Заявка 19 9 5 5 31 - 22 32
5. Барселона Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
6. Реал Сосьедад Заявка 19 8 6 5 21 - 21 30
7. Райо Вальекано Заявка 19 9 3 7 26 - 20 30
8. Валенсия Заявка 19 7 7 5 31 - 28 28
9. Вильярреал Заявка 19 7 7 5 31 - 20 28
10. Атлетик Б Заявка 20 6 9 5 20 - 17 27
11. Эспаньол Заявка 19 7 5 7 22 - 22 26
12. Сельта Заявка 19 6 5 8 22 - 22 23
13. Гранада Заявка 19 5 8 6 23 - 26 23
14. Осасуна Заявка 19 5 7 7 18 - 25 22
15. Мальорка Заявка 19 4 8 7 17 - 28 20
16. Хетафе Заявка 19 4 6 9 13 - 20 18
17. Алавес Заявка 19 4 4 11 16 - 30 16
18. Эльче Заявка 19 3 7 9 18 - 27 16
19. Кадис Заявка 19 2 8 9 15 - 32 14
20. Леванте Заявка 19 0 8 11 19 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Севилья Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
3. Реал Мадрид Заявка 9 6 3 0 18 - 5 21
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Вильярреал Заявка 10 6 2 2 24 - 11 20
7. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
8. Бетис Заявка 10 5 2 3 19 - 12 17
9. Валенсия Заявка 10 4 4 2 17 - 12 16
10. Реал Сосьедад Заявка 9 4 3 2 6 - 6 15
11. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
12. Хетафе Заявка 10 4 2 4 10 - 9 14
13. Гранада Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
14. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
15. Алавес Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
16. Эльче Заявка 9 2 5 2 9 - 10 11
17. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
18. Осасуна Заявка 10 1 5 4 8 - 16 8
19. Леванте Заявка 9 0 6 3 9 - 15 6
20. Кадис Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 10 5 3 2 9 - 5 18
3. Бетис Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
4. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
5. Сельта Заявка 9 4 3 2 11 - 7 15
6. Атлетико М Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
7. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
8. Атлетик Б Заявка 10 2 7 1 7 - 5 13
9. Валенсия Заявка 9 3 3 3 14 - 16 12
10. Барселона Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
11. Гранада Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
12. Кадис Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
13. Мальорка Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
14. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
15. Эспаньол Заявка 10 1 3 6 8 - 15 6
16. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
17. Алавес Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
19. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Хетафе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 января 2022, осталось 2 дня 8 часов 9 минут.

    Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Севилья 96.2% (50)
    X 3.8% (2)
    Хетафе 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Хетафе
    1.64
    3.72
    7.61
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Севилья - Хетафе онлайн


    Прогнозы на матч Севилья - Хетафе

    Исход игры
    Севилья
    96.1% (49)
    Ничья
    3.9% (2)
    Хетафе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48% (24)
    Меньше
    52% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    48% (24)
    Нет
    52% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Севилья
    43.1% (22)
    2:1 Севилья
    41.2% (21)
    1:0 Севилья
    7.8% (4)
    3:1 Севилья
    3.9% (2)
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    Хетафе

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